Тюрьма и драконовские штрафы: туристов начали наказывать за негативные отзывы

Как оказалось, этот случай не уникален: уже многие гостиницы начали наказывать своих гостей за негативные отзывы, указывает британский журнал The Economist.

Лет пять назад небольшая и малоизвестная нью-йоркская гостиница вписала в свои правила бронирования и проживания такой пункт:

"Штраф в размере 500 долларов будет автоматически списан с вашей банковской карточки в случае появления на любом интернет-сайте негативного отзыва о вашем проживании - любым гостем из числа проживающих с вами".



А вот одна американка, которая остановилась вместе с мужем в отеле штата Индиана, была крайне разочарована, когда обнаружила грязные простыни, не работающий кондиционер, слабый напор воды и сильный запах канализации в своем номере. При этом персонал отеля никак не отреагировал на жалобы гостьи. Но поделившись раздражением в сети, женщина была вскоре оштрафована на 430 долларов - их списали с ее карты за публикацию негативного отзыва.

И еще пригрозили судом - на основании пункта в правилах проживания отеля: «...гости согласны с тем, что в случае обнаружения любой проблемы во время проживания на территории гостиницы они сначала обязаны информировать персонал отеля - для устранения проблемы". Когда женщина удалила свой негативный отзыв, отель проинформировал ее о том, что откажется от подачи искового заявления в суд, но денег не вернет...



Похожая история приключилась и в Великобритании: супружеская пара в своем отзыве на TripAdvisor назвала отель в городе Блэкпул "грязной вонючей дырой" - и лишилась 150 фунтов.