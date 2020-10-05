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Тюрьма и драконовские штрафы: туристов начали наказывать за негативные отзывы

Тюрьма и драконовские штрафы: туристов начали наказывать за негативные отзывы (5 фото)

Автор:
05 октября 2020 03:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Отель   Тюрьма   отзыв   полиция   путешествия   таиланд   турист   
5330
5
Гражданину США по имени Уэсли грозит два года лишения свободы за оставленный на TripAdvisor и в Google отзыв об отеле на тайском острове Чанг. Там мужчина отдыхал еще летом, остался недоволен и изложил свои впечатления в интернете. А через пару месяцев за ним приехали...
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Метки: Отель   Тюрьма   отзыв   полиция   путешествия   таиланд   турист   
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38  комментариев
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4k
Pashuta 6 часов назад
Правильно будет сказать, что наказали не за негативный отзыв, а за ложный отзыв, в котором была недостоверная информация. Называйте все своими именами, и не вводите людей в заблуждение.
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1k
DarkMan666 3 минуты назад
Свобода слова, демократия, понимаешь...
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562
kan35 17 минут назад
Уже давно не держу на карте больше, чем 10тр. И это помогает против тупого списываникем кем бы то ни было. История. Когда ситуация с короной началась, поездки отменялись, и у меня в Нюрнберг отменилась, хотя полёты еще не закрыли. я написал в один немецкий отель, чтобы они меня бесплатно сняли в связи с ситуацией. Через 2 часа после отправления письма пошли атаки на мою карту. Попытка списать 1000евро, попытка списать 500, 200, 100 (это мне в банке потом рассказали)... в итоге все таки списали, все, что было на карте в тот момент. Я им потом пишу - как так. Немцы включили дураков, но деньги не вернули, хотя пообещали не списывать еще. Ну не с.ки?э
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9k
Евгений 23 минуты назад
Хотелось бы подробнее остановиться на правилах отеля, о штрафе за негативный отзыв - это что вообще за бред? Отзывы они ведь для того и существуют, чтоб люди могли составить своё мнение. Если попался какой то неадекват - его отзыв на фоне остальных положительных, погоды не сделает. А если про гостиницу один за одним идут негативные отзывы - значит скорей всего там реально дыра, в которую не надо ехать. В этом плане мне нравится букинг.ком - там если не жил в гостинице, то и не можешь отзыв оставить. А значит исключена возможность атаки конкурентов.
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5k
Николай Полчаса назад
Вброс, он отказался уплатить штраф, за распитие в ресторане своего алкоголя, за это и загремел, а отзыв это чушь... пиарятся...
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10k
* 49 минут назад
То есть сервис давать хороший не надо, надо бороться с плохими отзывами... Гениально. А потом ещё внесут пункт, что запрещено фотографировать, чтоб уж точно доказательств не осталлось.
Короче проще уже сотрудника отеля о пинать в подворотне.

П.с. А вообще в договоре могут писать, что угодно, нормальный суд положит хрен на их незаконные пункты. (конечно это не касается стран третьего мира).
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1k
Ivan 52 минуты назад
Иногда, кстати, за отзывы убить хочется.
У меня довольно крупный интернет магазин косметики. Но на старте я сам был и кладовщиком и курьером. И так, под новый год пришел заказ. Крупный. Повез. Клиент принимает, выбегает ребенок, мама, а кто это? Я улыбаюсь, в кармане бурлящий шар с игрушкой, детская соль, подарочная для ванны, за 50 руб, случайно завалялась, ну, вроде, канун нового года, праздник, у самого такой же дома ждет. Достаю, дарю, мол, с наступающим новым годом, ну а почему бы и нет, весь заказ проверяем, все ок, все счастливы. Через 2 дня читаю, как "курьер" как-то странно смотрел на ребенка. Сука, как грязью облили. Что там в голове у этой мамаши? Хер знает, но уже ощущение, что у нас в магазине работают педофилы. Еще одна начала нас обвинять, что мы лаки для ногтей сливаем. Понимаете, лаки для ногтей открываем, и по 5 грамм сливаем лака, 100-рублевого, в котором тара стоит 80 руб, лак 20, и мы сливаем лака на 50 копеек с каждого флакона. Это же, сука, так выгодно, мы озолотились на этом обмане!
Так что если дело во лжи, человек написал гадость из мелочности и собственного косяка, то и по делом мудаку!
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10k
* Ivan 45 минут назад
А иногда хочется магазин поджечь. Я делаю веб сайты, и заказчики так часто пытаются найти сервисы для покупки фейковых отзывов, о товарах которые надо сбыть побыстрее и вообще. Или присылают пачку хвалебных отзывов от себя, в рубрику (что говорят о нас).

В вашем случае хоть писали настоящие люди. А так зайдёшь на сайт, хочешь узнать о товаре, а там одно вранье.
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1k
Ivan * Полчаса назад
Кстати, на товары часто пишут сами производители. Я часто вижу, как люди регистрируются, которые к нас ни разу не брали, и пишут отзыв-книгу о том, как они любят "этот шампунь". Мы не трогаем-дополнительный контент. Но сами отзывы не заказываем. Так, когда набегает много негатива, делаем рассылку по недавним клиентам, мол, оставьте отзыв за бонус, забиваем негатив, и все. Прекращаем. Все равно хорошие отзывы ни кто не пишет, но плохие пишут все. По этому, зная кухню, надо читать отрицательные и их периодичность. Если магазин крупный, 100 заказов в день, а отрицательные отзывы раз в 2 месяца, то ребята работают очень круто.
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10k
* Ivan Полчаса назад
Именно по этому я стал ориентироваться по плохим отзывам. Ибо понял, что хвалебных может написать и сам владелец. Хотя сегодня я уже предпочитаю смотреть отзывы на гугле, там где владелец не сможет стереть или подкорректировать.
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30k
Григорий Час назад
Вот тут и вырисовывается явное преимущество закалённых Роскомнадзором россиян. Хрен бы кто из наших от своего реального имени стал писать отзыв, а многие бы вообще через VPN писали. Для америкосов это дико, для нас норма :-)
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1k
Ivan Час назад
Автор поста еще не знает, чем закончились негативные отзывы на Джея и Молчаливого Боба
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Это незаконно и явно мошенничество. Идет полностью вразрез со свободой слова в Америке. Про страны третьего мира не будем обращать внимания - там это норма и человек там лишь скот. Но в Америке....Как раз подобные места должны быть оштрафованы, а владельца отелей привлечены к суду за явные нарушения конституции страны на свободу слова и мнения, а заодно и за очевидное мошенничество с запугиванием! Да и для этих клоповников подобная "репутация" среди клиентов не на руку, а скорее сльба себе в ногу. Чет тут не то.
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7
Михаил Show Must Go On Полчаса назад
Я проверял несколько случаев, когда хозяева снимали деньги за плохой отзыв.
Каждый из них закончился возвратом денег и всеобщим "фи" хозяевам. Был случай, хозяйка была вынуждена закрыть бизнес.
Конкретно с этим примером - 430 баксов за плохое ревью, если я всё правильно нагуглил, то штат подал в суд на отель, и выиграл, бабло вернули, плюс возмещение расходов штату
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3k
Shtoppi 2 часа назад
Не самый лучший способ говоно-ночлежкам бороться за свою деловую репутацию. Народ после широкой огласки таких фокусов вряд ли вообще захочет иметь дело с этими клоповниками. Нужно вопрос решать не штрафами, а разбираться на своей кухне не вынося сор из избы.
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Если он реально написал плохой отзыв в отместку, то пусть сидит, и так ему и надо.
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10k
* Нихуахуа 52 минуты назад
А если отель плохой, то пусть сидит его менеджер? Как это работает в вашем воспаленном мозгу?
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7
Михаил * Полчаса назад
Здесь, насколько я понимаю, случай обратный - клиент нашкодил, за что его ткнули головой в *овно, как котёнка.
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10k
* Михаил 15 минут назад
Я к тому, что если написал плохой отзыв, то сиди и так тебе и надо. А если отель хрень, персонал ведёт себя по хамски, грязь и прочее, за твои же бабки, то это не подсудно. Как то получается однобоко. Если уж такая логика, то и за отвратный отель пусть сидят.
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13k
Booka1a 2 часа назад
да была уже статья про этого Уэсли. он решил забухать в ресторане со своим спиртным, ему предложили оплатить проход с пузырем (что написано в правилах ресторана). он в ответ устроил кипеж, в итоге ему таки разрешили пить, не оплачивая, но он все равно вывалил этот отзыв
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8k
Нихуахуа 2 часа назад
Автоматически списывают? А как же "введите одноразовый код, и никому его не показывайте" ?
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30
Сикрет Иваныч Нихуахуа 2 часа назад
Ну на Али как то списывают без одноразового кода! И на Вилдберис
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8k
Нихуахуа Сикрет Иваныч 2 часа назад
Ну здесь то мы добровольно в профилях сохраняем карту для удобства покупок.
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Tut delo v drugom . Eti pindosi i anglichani nachali pisat negativnie otzivi( lozhnie) chtobi poluchit neskolko dopolnitelnih besplatnih dney v otelyah kak kompensaciyu za neudobstva. Vidimo u etih otelierov zakonchilis nervi i terpenie dlya takih gostey. Ne hotyat ulibatsa rabochie .Zachem vam nado ulibatsa 3,14dori ?Visokomerno smotryat na ves ostalnoy mir .Vse [email protected] tolko oni apelsini ... Taici vsyo pravilno sdelali .
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59
vova old 3 часа назад
фигня какаято. ну сКаЗать могут, но зачем по вашему кредитные карты и их компании, деньги не только вернут, но могут для начала забанить тот же отель от пользование кредит картами, банками и любыми платежами. у меня был конфликт по поводу очков рецептурных купленных онлайн. позвонил в банк, те сделали конференц кол . после того как сотрудник озвучил их требования ко мне сотрудник банка озвучил что они сделают (см выше) тут же влючился менеджер фирмы и очень извинялся что их не поняли и на деле они и деньги мне вернули прямо в эту секунду и очки которые $80 стоили бесплатно заменили))
вообще в штатах любая фирма может писать свои условия, что они хотят. но на деле всем пофиг. решает закон и компания карточки или банк))) поэтому все стараются платить карточкой. практически ни один магазин не будет подставляться если оплачено картой
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64
Александр 3 часа назад
Если есть негативный отзыв то пусть исправляются, если отзыв лживый то подают в суд. Но самовольно списывать штраф, что-то Линчем попахивает с нарушением закона о правах потребителя!
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15k
Anna 3 часа назад
так и представляю: в каждой уважающей себя гостинице специальный отдел, где сотрудники целый день сидят в инете, шерстят все сайты с отзывами и по имени написавшего негатив вычисляют человека и выписывают ему штраф.
а на счет истории с амером: видимо история с пронесенной бутылкой и неоплаченным сбором имела продолжение, про которое умалчивается.
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447
newegg 4 часа назад
Хотелось бы узнать название гостиниц в Нью Йорке и Индиане, которые внесли штраф за негативный отзыв в условия проживания.
Очень уж звиздежом пахнет.
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27k
BuG newegg 3 часа назад
Боятся писать, а то штрафанут. :)
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447
newegg BuG 2 часа назад
Жаль, очень жаль.
Любой адвокат с радостью возьмется за такой коллективный кейс, владельцев гостиницы выдоят досуха и вышвырнут.
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6k
Pillin Alex newegg Час назад
Так суммы небольшие списываются с расчётом на то, что к адвокату идти дороже выйдет.
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447
newegg Pillin Alex 38 минут назад
Смеешься?
Нормальный владелец кредитки в конце месяца просматривает счет. Достаточно звонка в банк, чтоб определенную платежку заблокировали и начали разбирательство. Этом занимаются работники банка.
После этого, при желании, можно обратиться к адвокату и вздрючить гостиницу за моральный ущерб.
Но это всё ерунда. Стандартный договор для гостиниц утверждается в каждом штате, и вносить в него отсебятину - всё равно что подписать приговор своему бизнесу.
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3k
Никита Благодаров 4 часа назад
"Мир сходит с ума" или уже не с чего сходить.
От статьи в легком ступоре.
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7k
Кыся 4 часа назад
Да с этим пиндосом и так все ясно, просто ответ прочитайте. Я уже приводил его текст, когда новость была новостью, а не ископаемым.
Он нажрался, пришел со своим бухлом в ресторан отеля, там отказался платить и начал права качать. Зачем-то еще и рабство приплел. Кстати, его там простили и даже денег не взяли, а он все равно западло сделал. Пиндосская натура, хрен ли там.
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7
Михаил Кыся Полчаса назад
С чего ты взял, что это пиндосская натура?
Это как-раз НЕ свойственно американцам.
Как бы тебе деликатно намекнуть, что писать в этих ваших интернетах выдумки, а не факты - некрасиво?
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