Тюрьма и драконовские штрафы: туристов начали наказывать за негативные отзывы

Гражданину США по имени Уэсли грозит два года лишения свободы за оставленный на TripAdvisor и в Google отзыв об отеле на тайском острове Чанг. Там мужчина отдыхал еще летом, остался недоволен и изложил свои впечатления в интернете. А через пару месяцев за ним приехали...
Эту историю осветил в Фейсбуке британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл. Американец, оставивший нелицеприятный отзыв о гостинице,попал в тайскую тюрьму и сейчас ждет суда.
37-летний уроженец штата Арканзас, работающий преподавателем английского языка в Таиланде, в июне остановился с другом в одном из отелей на Чанге. Парни были недовольны отношением к ним персонала, особенно одного из сотрудников.
И позже Уэсли написал свой отзыв:
"Сотрудники недружелюбны. Никто нам не улыбался. Менеджер ресторана (он из Чехии) был очень груб и надменен. Есть и другие отели с более дружелюбным персоналом. Избегайте этого места, как коронавируса!"
И позже Уэсли написал свой отзыв:
"Сотрудники недружелюбны. Никто нам не улыбался. Менеджер ресторана (он из Чехии) был очень груб и надменен. Есть и другие отели с более дружелюбным персоналом. Избегайте этого места, как коронавируса!"
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И вот внезапно 12 сентября к нему прибыли полицейские с ордером на арест иностранца. Парню предложили внести за себя залог в размере 100 000 бат, но у него не было при себе нужной суммы. Поэтому Уэсли попал за решетку...
Один из менеджеров отеля уточнил на сайте Trip Advisor, что Уэсли отказался уплатить "пробковый сбор" за принесенную с собой в отельный ресторан бутылку алкоголя в ресторан отеля, что и стало причиной конфликта.
"Никогда не думал, что написание отзыва может закончиться наручниками, - сказал американец журналисту. - Я буду бороться с этим в суде. Надеюсь, больше никому не придется столкнуться с таким же кошмаром".
Один из менеджеров отеля уточнил на сайте Trip Advisor, что Уэсли отказался уплатить "пробковый сбор" за принесенную с собой в отельный ресторан бутылку алкоголя в ресторан отеля, что и стало причиной конфликта.
"Никогда не думал, что написание отзыва может закончиться наручниками, - сказал американец журналисту. - Я буду бороться с этим в суде. Надеюсь, больше никому не придется столкнуться с таким же кошмаром".
Как оказалось, этот случай не уникален: уже многие гостиницы начали наказывать своих гостей за негативные отзывы, указывает британский журнал The Economist.
Лет пять назад небольшая и малоизвестная нью-йоркская гостиница вписала в свои правила бронирования и проживания такой пункт:
"Штраф в размере 500 долларов будет автоматически списан с вашей банковской карточки в случае появления на любом интернет-сайте негативного отзыва о вашем проживании - любым гостем из числа проживающих с вами".
А вот одна американка, которая остановилась вместе с мужем в отеле штата Индиана, была крайне разочарована, когда обнаружила грязные простыни, не работающий кондиционер, слабый напор воды и сильный запах канализации в своем номере. При этом персонал отеля никак не отреагировал на жалобы гостьи. Но поделившись раздражением в сети, женщина была вскоре оштрафована на 430 долларов - их списали с ее карты за публикацию негативного отзыва.
И еще пригрозили судом - на основании пункта в правилах проживания отеля: «...гости согласны с тем, что в случае обнаружения любой проблемы во время проживания на территории гостиницы они сначала обязаны информировать персонал отеля - для устранения проблемы". Когда женщина удалила свой негативный отзыв, отель проинформировал ее о том, что откажется от подачи искового заявления в суд, но денег не вернет...
Похожая история приключилась и в Великобритании: супружеская пара в своем отзыве на TripAdvisor назвала отель в городе Блэкпул "грязной вонючей дырой" - и лишилась 150 фунтов.
Лет пять назад небольшая и малоизвестная нью-йоркская гостиница вписала в свои правила бронирования и проживания такой пункт:
"Штраф в размере 500 долларов будет автоматически списан с вашей банковской карточки в случае появления на любом интернет-сайте негативного отзыва о вашем проживании - любым гостем из числа проживающих с вами".
А вот одна американка, которая остановилась вместе с мужем в отеле штата Индиана, была крайне разочарована, когда обнаружила грязные простыни, не работающий кондиционер, слабый напор воды и сильный запах канализации в своем номере. При этом персонал отеля никак не отреагировал на жалобы гостьи. Но поделившись раздражением в сети, женщина была вскоре оштрафована на 430 долларов - их списали с ее карты за публикацию негативного отзыва.
И еще пригрозили судом - на основании пункта в правилах проживания отеля: «...гости согласны с тем, что в случае обнаружения любой проблемы во время проживания на территории гостиницы они сначала обязаны информировать персонал отеля - для устранения проблемы". Когда женщина удалила свой негативный отзыв, отель проинформировал ее о том, что откажется от подачи искового заявления в суд, но денег не вернет...
Похожая история приключилась и в Великобритании: супружеская пара в своем отзыве на TripAdvisor назвала отель в городе Блэкпул "грязной вонючей дырой" - и лишилась 150 фунтов.
Эту практику одобряют и многие представители российского турбизнеса. Так, на профильном форуме портала "ТурДом" в обсуждениях это темы можно прочесть:
"Посему и обсуждать тут нечего, если чел наврал в публикации, или даже не наврал, но публично написал нечто, подрывающее репутацию (!!!), то хотельер смело топает в суд и тот наказывает безалаберного любителя пппздеть на публику или штрафом или тюрьмой, где как. Причем доказывать, что опубликованное есть правда, обязан автор отзыва, отель не обязан доказывать то, что этого не было.
Аналогично про любой опубликованный отзыв, про турфирму в том числе. Не понравилось турагентству, что клиент хреновый отзыв написал, посчитал турагент, что этот отзыв подрывает его репутацию - в суд за баблосами.
На этом можно зарабатывать, видимо, больше, чем на продаже туров, нахамить, дождаться отзыва и отсудить бабла за клевету, главное - не позволить никому ничего доказать.
Как повод для размышления - нужно почаще наказывать всех любителей писать отзывы, публично их пороть, конфисковывать у них деньги и компы и выкладывать такую порку на сайты антиотзывов. Ибо задолбали"...
"Посему и обсуждать тут нечего, если чел наврал в публикации, или даже не наврал, но публично написал нечто, подрывающее репутацию (!!!), то хотельер смело топает в суд и тот наказывает безалаберного любителя пппздеть на публику или штрафом или тюрьмой, где как. Причем доказывать, что опубликованное есть правда, обязан автор отзыва, отель не обязан доказывать то, что этого не было.
Аналогично про любой опубликованный отзыв, про турфирму в том числе. Не понравилось турагентству, что клиент хреновый отзыв написал, посчитал турагент, что этот отзыв подрывает его репутацию - в суд за баблосами.
На этом можно зарабатывать, видимо, больше, чем на продаже туров, нахамить, дождаться отзыва и отсудить бабла за клевету, главное - не позволить никому ничего доказать.
Как повод для размышления - нужно почаще наказывать всех любителей писать отзывы, публично их пороть, конфисковывать у них деньги и компы и выкладывать такую порку на сайты антиотзывов. Ибо задолбали"...
А вы читаете отзывы об отелях и ресторанах? Сами писали когда-нибудь?
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Ссылки по теме:
- На Мальдивах построили самый гламурный отель
- Круг ада: старая тюрьма во Франции
- Король Таиланда выпустил из тюрьмы свою официальную любовницу
- Отель-скульптуру строили 36 лет
- В Турции открылся отель мечты для Лары Крофт
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Короче проще уже сотрудника отеля о пинать в подворотне.
П.с. А вообще в договоре могут писать, что угодно, нормальный суд положит хрен на их незаконные пункты. (конечно это не касается стран третьего мира).
У меня довольно крупный интернет магазин косметики. Но на старте я сам был и кладовщиком и курьером. И так, под новый год пришел заказ. Крупный. Повез. Клиент принимает, выбегает ребенок, мама, а кто это? Я улыбаюсь, в кармане бурлящий шар с игрушкой, детская соль, подарочная для ванны, за 50 руб, случайно завалялась, ну, вроде, канун нового года, праздник, у самого такой же дома ждет. Достаю, дарю, мол, с наступающим новым годом, ну а почему бы и нет, весь заказ проверяем, все ок, все счастливы. Через 2 дня читаю, как "курьер" как-то странно смотрел на ребенка. Сука, как грязью облили. Что там в голове у этой мамаши? Хер знает, но уже ощущение, что у нас в магазине работают педофилы. Еще одна начала нас обвинять, что мы лаки для ногтей сливаем. Понимаете, лаки для ногтей открываем, и по 5 грамм сливаем лака, 100-рублевого, в котором тара стоит 80 руб, лак 20, и мы сливаем лака на 50 копеек с каждого флакона. Это же, сука, так выгодно, мы озолотились на этом обмане!
Так что если дело во лжи, человек написал гадость из мелочности и собственного косяка, то и по делом мудаку!
В вашем случае хоть писали настоящие люди. А так зайдёшь на сайт, хочешь узнать о товаре, а там одно вранье.
Каждый из них закончился возвратом денег и всеобщим "фи" хозяевам. Был случай, хозяйка была вынуждена закрыть бизнес.
Конкретно с этим примером - 430 баксов за плохое ревью, если я всё правильно нагуглил, то штат подал в суд на отель, и выиграл, бабло вернули, плюс возмещение расходов штату
вообще в штатах любая фирма может писать свои условия, что они хотят. но на деле всем пофиг. решает закон и компания карточки или банк))) поэтому все стараются платить карточкой. практически ни один магазин не будет подставляться если оплачено картой
а на счет истории с амером: видимо история с пронесенной бутылкой и неоплаченным сбором имела продолжение, про которое умалчивается.
Очень уж звиздежом пахнет.
Любой адвокат с радостью возьмется за такой коллективный кейс, владельцев гостиницы выдоят досуха и вышвырнут.
Нормальный владелец кредитки в конце месяца просматривает счет. Достаточно звонка в банк, чтоб определенную платежку заблокировали и начали разбирательство. Этом занимаются работники банка.
После этого, при желании, можно обратиться к адвокату и вздрючить гостиницу за моральный ущерб.
Но это всё ерунда. Стандартный договор для гостиниц утверждается в каждом штате, и вносить в него отсебятину - всё равно что подписать приговор своему бизнесу.
От статьи в легком ступоре.
Он нажрался, пришел со своим бухлом в ресторан отеля, там отказался платить и начал права качать. Зачем-то еще и рабство приплел. Кстати, его там простили и даже денег не взяли, а он все равно западло сделал. Пиндосская натура, хрен ли там.
Это как-раз НЕ свойственно американцам.
Как бы тебе деликатно намекнуть, что писать в этих ваших интернетах выдумки, а не факты - некрасиво?