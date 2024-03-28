Музей очков в Токио: знаковое место с 50-летней историей

Когда Ютака Такеи впервые открыл здесь магазин, он занимался оптовой торговлей разными товарами, но вскоре оптовая торговля стала менее выгодной. Он начал продавать очки: а чтобы его магазин выделялся на фоне других, Такеи вложил значительные средства в маркетинг. Он даже заключал сделки с туроператорами, чтобы привлечь сюда туристов. Музей также известен низкими ценами: средняя стоимость очков — около 300 йен (180 рублей). А ещё — в музее бесконечное количество очков: примерно до 120 000 пар.