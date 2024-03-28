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Музей очков в Токио: знаковое место с 50-летней историей

Музей очков в Токио: знаковое место с 50-летней историей

Автор:
28 марта 2024 09:00
Сообщество : Факты
Метки: Разное   Разные места   Япония   интересные места   магазины   музеи   очки   токио   туризм   
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Уже более 50 лет музей очков Rogan Megane Hakubutsukan в Токио — одно из самых знаковых мест в Японии. Сначала это был просто склад, но затем его превратили в гигантский магазин-музей, ставший одной из главных туристических достопримечательностей токийского района Икебукуро.

Знаменитый музей очков Rogan Megane Hakubutsukan находится в Токио, на торговой улице Хигаси-дори в токийском районе Икебукуро. За 50 лет это место стало одним из самых знаковых мест для туристов со всего мира. Когда-то это был обычный склад, но под руководством давнего владельца Ютаки Такеи он превратился в магазин и музей. Интересная фишка музея — уникальный фасад, состоящий из тысяч пар разноцветных солнцезащитных очков.

Когда Ютака Такеи впервые открыл здесь магазин, он занимался оптовой торговлей разными товарами, но вскоре оптовая торговля стала менее выгодной. Он начал продавать очки: а чтобы его магазин выделялся на фоне других, Такеи вложил значительные средства в маркетинг. Он даже заключал сделки с туроператорами, чтобы привлечь сюда туристов. Музей также известен низкими ценами: средняя стоимость очков — около 300 йен (180 рублей). А ещё — в музее бесконечное количество очков: примерно до 120 000 пар.

К сожалению, ничто не вечно — и Музей очков в том числе. В марте 2022 года, после 50 лет работы, Ютака Такеи объявил, что уникальный магазин закрывается по ряду причин. Основателю на тот момент было 76 лет, и он уже не мог вести бизнес. Дальнейшая судьба музея неизвестна.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Разные места   Япония   интересные места   магазины   музеи   очки   токио   туризм   
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mercure
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