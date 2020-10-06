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Сообщество Лагуна акул 55 постов • 42 подписчика подписаться
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Мужчина поймал очень редкую белую акулу

Мужчина поймал очень редкую белую акулу (2 фото)

Автор:
06 октября 2020 08:27
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   в мире   море   рыба   рыбак   рыбалка   фото   
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Джейсон Гиллеспи с друзьями вытащил из воды необычную акулу. Он сфотографировал ее и отпустил обратно в море.

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Метки: акула   в мире   море   рыба   рыбак   рыбалка   фото   
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Батончик с маком Час назад
обесцветилась, стала блондинкой, поглупела и сразу на неё мужик клюнул.
так что неизвестно кто кого поймал
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Serbento

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