Мужчина поймал очень редкую белую акулу

Дело в том, что пойманная метровая акула была абсолютно белой, что является очень редким явлением в дикой природе.



Джейсон отметил, что никогда в своей жизни не видел ничего подобного, а потому не мог упустить шанс сделать уникальное фото. Британец уточнил, что акула провела на лодке меньше минуты, прежде чем ее отправили обратно в море в целости и сохранности.



По словам рыбака, акула была похожа на альбиноса, но при этом цвет глаз у нее был не красный. Так что, скорее всего, белый цвет кожи появился из-за мутации под названием лейкизм, при котором наружный покров животных и птиц теряет свою пигментацию.