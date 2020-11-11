Жванецкий – это смех, убивающий смеющегося

Когда Жванецкий устал от хохмачества и стал постепенно проявлять нотки трагизма, ему не поверили. От него ждали и требовали прежнего – хохмы, смех, фигу в кармане и ёрничанье. Его аудитория рассосалась во времени.



Советское поколение, с ужасом поняв, к чему привело их ржание над так называемыми недостатками, умылось кровью девяностых, потеряло страну, работу, детей, накопления и перспективы. Оно теперь смотрело на Жванецкого с ужасом и отвращением – сам мэтр от происшедших изменений выглядел не только не пострадавшим, а даже выигравшим. Он как бы не чувствовал боли народа, среди которого жил, не признал ошибки, не попросил прощения.



Он или молчал, или натужно хохмил, но уже без былого блеска, обласканный либералами и чиновниками (Лужков в 90-х подарил ему Джип Чероки, и Жванецкий был в восторге. Ни одна медсестра, рабочий или военный от Лужкова такое не получили. А вот эстрадный хохмач получил. За что, интересно?). Его пути с путями народа разошлись, и народ почувствовал себя преданным, а Жванецкого – в числе предателей, за деньги веселящих тех, кто ограбил и уничтожил страну.



Новому поколению он был безразличен, они сели на иглу Камеди-клаба, этого закономерного апофеоза открытой пошлости, на который с изумлением смотрели смехачи поколения Жванецкого как на дело рук своих. А что – они создали бизнес, сами того не понимая. И теперь из смеха выкинули все ненужные культурные тонкости и перешли к откровенному мату и всемерному опусканию умственной планки и без того убогой аудитории.



Любая великая культура знает периоды расцвета и заката. Мы попали в эпоху заката, когда кумирами толпы становятся не полярники и лётчики-испытатели, а попсовые кривляки и комики с эстрады, смеющиеся над полярниками и лётчиками, а также над теми, для кого они кумиры. Жванецкий свёл высшее с низшим, и окрасил высшее цветами низшего, по сути, опошлил его. Это и есть та самая десакрализация. Потому Жванецкий был по духу либералом и кумиром либералов – они смотрели в одном направлении и верили в одних богов.



Но как у всякой талантливой личности, у Жванецкого были яркие и пронзительные озарения. Его драматические и даже трагические лирические отрывки потрясают. Он в них совсем другой. Беда в том, что они выпадают из его смехового контекста и характеризуют его собственные метания. Он чувствовал нарастающее отчуждение со страной и переживал это мучительно. Но преодолеть внутренний раскол был трагически не в состоянии.



Он часто говорил, что былая Одесса, его Одесса, умерла и больше не существует. И потому он утратил связь с той почвой, что давала ему силы и яркость. На самом деле это не Одесса умерла – это СССР умер. Рассматривать Одессу вне контекста СССР, вне большой России, империи, пафос которой Жванецкому был всегда чужд, неправильно. Одесса умерла не в 2014 году. Она умерла в 1991-м. А начала умирать тогда, когда из неё стали уезжать одесситы – кто в Америку, кто в Израиль, кто в Европу, а кто в Ленинград и Москву.



Одессу убили те, кто из неё бежал. И теперь напрасно оглядываться с тоской в глазах, покидая старые одесские дворики, смонтированные в павильоне Мосфильма. Жизнь ушла на разрушение того, что оказалось дорого. Что было частью тебя самого, причём, как оказалось, главной и самой дорогой частью. Получается, что всё было ошибкой, всё было зря. Как такое вместить и принять?



Жванецкий – это смех, переходящий в беззвучный плач. Комедия, переходящая в трагедию. Смех, убивающий смеющегося. Трагедия последнего периода жизни Жванецкого важнее, чем самые яркие времена его славы. Смерть подводит черту и определяет смысл жизни. Трагедия в том, что смысл оказался ложным, а талант – соблазном и ловушкой. И чем ярче талант, тем он разрушительнее.