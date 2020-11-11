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Жванецкий – это смех, убивающий смеющегося

Жванецкий – это смех, убивающий смеющегося (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 06:45
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Либерализм   Михаил Жванецкий   оружие   смерть   смех   юмор   
987
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1
Смерть Жванецкого – это уход создателей эпохи той самой смеховой культуры, которая лежит в основании либерального катехизиса десакрализации всего и вся.

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Метки: Либерализм   Михаил Жванецкий   оружие   смерть   смех   юмор   
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28k
Alex 5 часов назад
Не знаю почему, но не любил я его, какая-то внутренняя неприязнь. Задорнова обожал. Он был больше чем просто сатирик.
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237
Атомный Крот Час назад
"Лужков в 90-х подарил ему Джип Чероки, и Жванецкий был в восторге"

Было такое. Жванцецкий аж прыгать начал прямо на сцене от радости. Выглядело омерзительно, учитывая что куче народа тогда реально денег на еду не хватало, мало того, что зарплаты никто не индексировал, так их еще и не выплачивали месяцами.
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14k
dimitr Атомный Крот 56 минут назад
Олимпиада в Сочи не напрягла? Там нашим допинговым "атлетам" за БЮДЖЕТНЫЙ счет поголовно дарили авто неотечественного производства и охренительные бабки, не говоря уже о том, что денег было потрачено на инфраструктуру дофига, а теперь всё это заброшено.
Но, конечно, "это совсем другое, понимать надо!"
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59
Кубаноид Час назад
Автору браво
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2k
Zamkadysh (точка)Net 2 часа назад
"Популярный писатель Михаил Жванецкий называет воссоединение Крыма с Россией «гадостью» и никак не осудил массовое убийство людей в своей родной Одессе."
Сдох максим да йух с ним. На одного пархатого ненавидящего Россию, но кормящегося за её счёт, стало меньше.
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14k
dimitr Zamkadysh (точка)Net 2 часа назад
"Zamkadysh (точка)Net " ипал в своём садике осла, выкрикивая при этом националистически лозунги"
И после этого ещё пытался говорить про юмористов))
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5k
Ivan 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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9k
vvv 2 часа назад
Не любил я его, его эти еврейские ужимки, подмигивания, ёрничанье, явную досказанность недосказанного. И таки да, приложил он руку к распаду СССР. Ушёл и ушёл.
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7k
Александр 2 часа назад
Ну ну, виноват Жванецкий в развале и всей жопе что случилась.
Партийная верхушка которая сначала развалила экономику потом страну, не сумев обеспечить граждан необходимым, они конечно не при чём.
Это Жванецкий придумал категории снабжения, что к нам за колбасой из Ростова ехали, так как у себя её было не купить, это он заставлял за взятки продавать машины.
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4k
Александр Александр 38 минут назад
А никто его напрямую в развале и не винит.
Жванецкий, Сахаров, Боннер, Солженицын и прочие этому активно способствовали. Каждый в меру своих сил и возможностей.
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493
Денис Пантюшев 4 часа назад
Терпеть его не мог. Одесский жид-квазиинтеллектуал. Правильная статься.

Один из той когорты, что обсирали Союз и размывали фундамент его существования.
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3k
Горожанин 4 часа назад
Покажите хоть одно по-настоящему со смыслом и талантливое произведение сатирика Жванецкого, которое осталось в истории. Хоть одно. Нет таковых, не осталось в истории. Самое смешное, что ни об одном "любимом" произведении Жванецкого не могут сказать даже его поклонники. Это удивительно, но не могут. Бубнят чего-то про интеллектуализм, ум, бубнят, что понимать нужно. Все. Ни одно произведение в голове не отложилось даже у них. Этакая, знаете ли, любовь к художнику в общем - за политику и бог знает еще за что. Такая особая, видимо, любовь со смехом. Только раки по пять рублей и остались, и то благодаря выступлению Карцева.
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7k
Профессор Преображенский Горожанин 3 часа назад
Да почти все его произведения гениальны. Всё остальное от образования и интеллигентности
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12k
seller-k Горожанин 2 часа назад
Вот Вам скажут - вот это смешно. Поверите на слово? А потом скажут - вот это глубоко и талантливо. Немедленно поверите? Или, может сначала послушаете, подумаете, почитаете, проникнитесь? "Каждый выбирает по-себе..."
Хотел сейчас вспомнить что-то особенно великое и не смог, настолько всё одинаково великолепно, ёмко, осмысленно и вкусно сказано им и отпечатано в моей памяти. Мы общались между собой его цитатами, мы поражались его умению простыми словами и интонациями выразить чувства и мысли так, чтоб они были значимыми и весомыми. У нас не было живой картинки ютюба или тв, но у нас были километры магнитной ленты его концертов и желание слушать и понимать, то что и так всем понятно, да выразить не все могут так ярко и талантливо.
Его книги - наследие мыслящих. Там много смешного, есть грустное, или печально философское тоже проскальзывает. Это часть моей жизни.
Ну, а "Раки" - это сценка именно под исполнителя, для Карцева она и писалась. Там не текст важен, а паузы

Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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4k
Александр Профессор Преображенский 37 минут назад
Да-да, надо бы ему Нобелевку по литературе!
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341
Остап Ива́нович. 4 часа назад
Жванецкий заставлял людей задумываться а это сильно не нравится властям. Его легко записать во враги народа особенно те кто не дотягивает его уровня развития.
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113
worldstreetmusic Остап Ива́нович. 3 часа назад
Уровень развития))))
Вот люди его уровня развития и он сам между прочим в исполнении Р. Быкова.....
Ссылка www.youtube.com
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41k
SAndre 4 часа назад
ненавидел Россию. Мне этого достаточно
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14k
dimitr SAndre 3 часа назад
Не так.
"Мне почему-то показалось, что он ненавидел Россию. Я себя в этом окончательно убедил без всяких на то оснований, и мне этого достаточно".
Именно так должна в реалиях звучать ваша фраза и другие похожие фразы вам подобных.
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12k
seller-k SAndre 2 часа назад
Ну почему? С чего ты это взял? Откуда?
А мне вот сказали, что видели как ты в городском парке изнасиловал попугая. Можно этому верить?
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309
Станислав 5 часов назад
А я не согласен!
Считаю Жванецкого величайшим и умнейшим сатириком советской и постсоветской эпохи!
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7k
KOSTELLO 5 часов назад
Такое ощущение, что автор купил себе словарик редких терминов и ТУТ ПОПРЕЛО ВДОХНОВЕНИЕ!
Десакрализация
Карнавализация
Имперская пассионарность


Жванецкий это жизненная ирония, умение смотреть вглубь вещей, житейский юмор и легкая грусть по ушедшему.
И, если ты его не понимаешь, то это не прикрыть никакими причудливыми терминами.
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6k
Alexandr Barhudarov 5 часов назад
+100500
Как человек прослушавший и прочитавший не по разу все его произведения написанные в СССР могу сказать что он свое кредо сам прямым текстом говорил , но за смехом его не слышно. А когда вслушаешься становится отвратительно.
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3k
Денис Колосов 5 часов назад
Автор- ты какая то безымянные фигня с просторов инета, а Жванецкий любимый народом артист.
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493
Денис Пантюшев Денис Колосов 4 часа назад
Кто его любил? Не надо за весь народ расписываться.
Лично я терперь его не мог. Тупой хихикающий квазиинтеллектуал. Со своими тупыми еврейско-адесскими шуточками.
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3k
Денис Колосов Денис Пантюшев 3 часа назад
"На вкус и цвет..."
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14k
dimitr Денис Пантюшев 3 часа назад
За всех не буду, но те, у кого были мозги в совокупности с чувством юмора и иронии, его любили.
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12k
seller-k Денис Пантюшев 2 часа назад
"Кому и кобыла невеста..."
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3k
Денис Колосов seller-k 2 часа назад
не знал, просветили.. ну снова же, это ваш выбор. Кто я такой, чтобы его осуждать
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3k
Евгений 6 часов назад
"Нет, говорит, Федя (меня Федей зовут); нет, говорит, Федя (мне 40 лет, все «Федя и Федя»), нет, говорит, Федя, ты, говорит, Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты, Федя, говоришь долго, но непонятно, о чем».

Что хотел сказать автор этого опуса? Обосрать Жванецкого? Ну, для этого, нужно быть, хотя-бы немножко выше оппонента. Жванецкого будут помнить очень долго, а этот высер забудут уже завтра.
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7k
albedo Евгений 5 часов назад
У жванецкого нет ничего на тему "сам дурак" - именно в этом стиле написан Ваш пост.
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583
Hornet 7 часов назад
Повылазили. Не трожьте грязными руками светлую память.
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14k
dimitr albedo 5 часов назад
"Глубокий смысл?
Так в "произведениях" Жванецкого его нет."
Или он просто недоступен в силу особенностей мЫшления.
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14k
dimitr dima423 5 часов назад
По большей части - да.
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14k
dimitr albedo 5 часов назад
"мы друг друга не поймем. Причина, полагаю, что книг Вы мало прочитали, уж извините."
Нет проблем, извинения приняты.
Тем более, что причина вовсе не в этом, и я это учитываю.
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493
Денис Пантюшев Hornet 4 часа назад
Светлая память об украинском жиде, опошлявшем и обсмеивающем Союз, советское мышление, свое время и народ?
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7k
albedo dima423 4 часа назад
Жванецкого надо не читать а слушать)
------------
Правильно, не читать и не смотреть (Уж больно мерзкие ужимки), а именно слушать. Только все равно слышится пошловатый юмор. Пошло - ознакомьтесь с определением, прежде чем утверждать, что у него нет пошлости:
«пошлость» трактуется следующим образом: непристойность, безвкусная или безнравственная грубость.

Извините за оскорбления святых Ваших чувств к Жванецкому, но грубости и безвкусицы полно в его местечковом "юморе"
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7k
albedo 7 часов назад
Юмор Жванецкого - это ворчание язвительного старого местечкового еврея.
Причем непорядочного - жил в Москве, но:
Юмор Жванецкого - это ворчание язвительного старого местечкового еврея. Причем непорядочного - жил в Москве, но:
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18k
Добрый Алабай albedo 5 часов назад
Он и возвращение Крыма отрицательно воспринял.
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1k
Alexes Добрый Алабай 4 часа назад
А что он еще мог говорить, если недвижка в Одессе и он тудой постоянно ездил?! А дальше, как говорится, всё на его совести
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7k
albedo Добрый Алабай 3 часа назад
Вот и вспоминается басня Сергея Михалкова "две подруги" про крысу и мышь, окончание:

Мы знаем, есть еще семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
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7k
Профессор Преображенский albedo 3 часа назад
Можно видео?
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14k
dimitr Профессор Преображенский 2 часа назад
Конечно же, нельзя)) Особенно целое видео, от начала и до конца. Там очень неприятные для альбеды и подобных ему вещи говорятся, да и смысл там в целом видео или тексте совершенно другой, нежели в таком вот кусочке.
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