Жванецкий – это смех, убивающий смеющегося

Смерть Жванецкого – это уход создателей эпохи той самой смеховой культуры, которая лежит в основании либерального катехизиса десакрализации всего и вся.
Бахтин назвал это эпохой карнавализации культуры и мышления, но это всего лишь яркая метафора. Карнавал тоже инструмент десакрализации – сначала сферы религии, потом политики, а потом всего бытового и профанного пространства жизни и смерти городского обывателя. Итогом стала десакрализация любви, семьи, патриотизма, любой самоидентификации личности, потерявшейся в карнавале, где все в масках и все хохочут до упада.
Не Жванецкий начал эту эпоху – эстрадные смехачи были до него уже сложившимся привилегированным культурным сословием. Все эти Шунины и Рыкунины, Штепесли и Тарапуньки, корпус развязных конферансье при Москонцерте. Смех давал разрядку, он создавал видимость борьбы с недостатками, но на самом деле ушлые дядьки в серых костюмах нащупали верное средство отвлечения народа от уходящих смыслов на фоне затянувшихся трудностей быта. С тех пор смехачи стали анестезиологами системы. Почва для отбора лучших из лучших была подготовлена.
Имперская пассионарность государствообразующего народа угасала, ей на смену пришло ёрничанье космополитических национальных окраин, расположенных между соседствующими враждующими империями, и чьи выходцы имели навык выживания, быстро меняя шапки под очередную власть. Имперские символы стали поверхностными знаками формы без содержания – всепобеждающее мещанство стало господствующим классом. Советский Союз погубили не либералы, а мещане.
Жванецкий был одним из самых ярких и одарённых рупоров психологии местечкового мещанина национальной окраины, маргинала, осознавшего свою специфическую одарённость и востребованность и попавшего в имперский центр в погоне за признанием и длинным рублём. Никаким идеям служения обществу и его исправлению от пороков это сословие не служило и служить не собиралось. Из всего общества они служили узкой целевой группе столичных интеллигентов, разочаровавшихся в высоких идеях и омещанившихся до уровня лавочника с высшим техническим образованием.
Не Жванецкий начал эту эпоху – эстрадные смехачи были до него уже сложившимся привилегированным культурным сословием. Все эти Шунины и Рыкунины, Штепесли и Тарапуньки, корпус развязных конферансье при Москонцерте. Смех давал разрядку, он создавал видимость борьбы с недостатками, но на самом деле ушлые дядьки в серых костюмах нащупали верное средство отвлечения народа от уходящих смыслов на фоне затянувшихся трудностей быта. С тех пор смехачи стали анестезиологами системы. Почва для отбора лучших из лучших была подготовлена.
Имперская пассионарность государствообразующего народа угасала, ей на смену пришло ёрничанье космополитических национальных окраин, расположенных между соседствующими враждующими империями, и чьи выходцы имели навык выживания, быстро меняя шапки под очередную власть. Имперские символы стали поверхностными знаками формы без содержания – всепобеждающее мещанство стало господствующим классом. Советский Союз погубили не либералы, а мещане.
Жванецкий был одним из самых ярких и одарённых рупоров психологии местечкового мещанина национальной окраины, маргинала, осознавшего свою специфическую одарённость и востребованность и попавшего в имперский центр в погоне за признанием и длинным рублём. Никаким идеям служения обществу и его исправлению от пороков это сословие не служило и служить не собиралось. Из всего общества они служили узкой целевой группе столичных интеллигентов, разочаровавшихся в высоких идеях и омещанившихся до уровня лавочника с высшим техническим образованием.
Когда Жванецкий устал от хохмачества и стал постепенно проявлять нотки трагизма, ему не поверили. От него ждали и требовали прежнего – хохмы, смех, фигу в кармане и ёрничанье. Его аудитория рассосалась во времени.
Советское поколение, с ужасом поняв, к чему привело их ржание над так называемыми недостатками, умылось кровью девяностых, потеряло страну, работу, детей, накопления и перспективы. Оно теперь смотрело на Жванецкого с ужасом и отвращением – сам мэтр от происшедших изменений выглядел не только не пострадавшим, а даже выигравшим. Он как бы не чувствовал боли народа, среди которого жил, не признал ошибки, не попросил прощения.
Он или молчал, или натужно хохмил, но уже без былого блеска, обласканный либералами и чиновниками (Лужков в 90-х подарил ему Джип Чероки, и Жванецкий был в восторге. Ни одна медсестра, рабочий или военный от Лужкова такое не получили. А вот эстрадный хохмач получил. За что, интересно?). Его пути с путями народа разошлись, и народ почувствовал себя преданным, а Жванецкого – в числе предателей, за деньги веселящих тех, кто ограбил и уничтожил страну.
Новому поколению он был безразличен, они сели на иглу Камеди-клаба, этого закономерного апофеоза открытой пошлости, на который с изумлением смотрели смехачи поколения Жванецкого как на дело рук своих. А что – они создали бизнес, сами того не понимая. И теперь из смеха выкинули все ненужные культурные тонкости и перешли к откровенному мату и всемерному опусканию умственной планки и без того убогой аудитории.
Любая великая культура знает периоды расцвета и заката. Мы попали в эпоху заката, когда кумирами толпы становятся не полярники и лётчики-испытатели, а попсовые кривляки и комики с эстрады, смеющиеся над полярниками и лётчиками, а также над теми, для кого они кумиры. Жванецкий свёл высшее с низшим, и окрасил высшее цветами низшего, по сути, опошлил его. Это и есть та самая десакрализация. Потому Жванецкий был по духу либералом и кумиром либералов – они смотрели в одном направлении и верили в одних богов.
Но как у всякой талантливой личности, у Жванецкого были яркие и пронзительные озарения. Его драматические и даже трагические лирические отрывки потрясают. Он в них совсем другой. Беда в том, что они выпадают из его смехового контекста и характеризуют его собственные метания. Он чувствовал нарастающее отчуждение со страной и переживал это мучительно. Но преодолеть внутренний раскол был трагически не в состоянии.
Он часто говорил, что былая Одесса, его Одесса, умерла и больше не существует. И потому он утратил связь с той почвой, что давала ему силы и яркость. На самом деле это не Одесса умерла – это СССР умер. Рассматривать Одессу вне контекста СССР, вне большой России, империи, пафос которой Жванецкому был всегда чужд, неправильно. Одесса умерла не в 2014 году. Она умерла в 1991-м. А начала умирать тогда, когда из неё стали уезжать одесситы – кто в Америку, кто в Израиль, кто в Европу, а кто в Ленинград и Москву.
Одессу убили те, кто из неё бежал. И теперь напрасно оглядываться с тоской в глазах, покидая старые одесские дворики, смонтированные в павильоне Мосфильма. Жизнь ушла на разрушение того, что оказалось дорого. Что было частью тебя самого, причём, как оказалось, главной и самой дорогой частью. Получается, что всё было ошибкой, всё было зря. Как такое вместить и принять?
Жванецкий – это смех, переходящий в беззвучный плач. Комедия, переходящая в трагедию. Смех, убивающий смеющегося. Трагедия последнего периода жизни Жванецкого важнее, чем самые яркие времена его славы. Смерть подводит черту и определяет смысл жизни. Трагедия в том, что смысл оказался ложным, а талант – соблазном и ловушкой. И чем ярче талант, тем он разрушительнее.
Советское поколение, с ужасом поняв, к чему привело их ржание над так называемыми недостатками, умылось кровью девяностых, потеряло страну, работу, детей, накопления и перспективы. Оно теперь смотрело на Жванецкого с ужасом и отвращением – сам мэтр от происшедших изменений выглядел не только не пострадавшим, а даже выигравшим. Он как бы не чувствовал боли народа, среди которого жил, не признал ошибки, не попросил прощения.
Он или молчал, или натужно хохмил, но уже без былого блеска, обласканный либералами и чиновниками (Лужков в 90-х подарил ему Джип Чероки, и Жванецкий был в восторге. Ни одна медсестра, рабочий или военный от Лужкова такое не получили. А вот эстрадный хохмач получил. За что, интересно?). Его пути с путями народа разошлись, и народ почувствовал себя преданным, а Жванецкого – в числе предателей, за деньги веселящих тех, кто ограбил и уничтожил страну.
Новому поколению он был безразличен, они сели на иглу Камеди-клаба, этого закономерного апофеоза открытой пошлости, на который с изумлением смотрели смехачи поколения Жванецкого как на дело рук своих. А что – они создали бизнес, сами того не понимая. И теперь из смеха выкинули все ненужные культурные тонкости и перешли к откровенному мату и всемерному опусканию умственной планки и без того убогой аудитории.
Любая великая культура знает периоды расцвета и заката. Мы попали в эпоху заката, когда кумирами толпы становятся не полярники и лётчики-испытатели, а попсовые кривляки и комики с эстрады, смеющиеся над полярниками и лётчиками, а также над теми, для кого они кумиры. Жванецкий свёл высшее с низшим, и окрасил высшее цветами низшего, по сути, опошлил его. Это и есть та самая десакрализация. Потому Жванецкий был по духу либералом и кумиром либералов – они смотрели в одном направлении и верили в одних богов.
Но как у всякой талантливой личности, у Жванецкого были яркие и пронзительные озарения. Его драматические и даже трагические лирические отрывки потрясают. Он в них совсем другой. Беда в том, что они выпадают из его смехового контекста и характеризуют его собственные метания. Он чувствовал нарастающее отчуждение со страной и переживал это мучительно. Но преодолеть внутренний раскол был трагически не в состоянии.
Он часто говорил, что былая Одесса, его Одесса, умерла и больше не существует. И потому он утратил связь с той почвой, что давала ему силы и яркость. На самом деле это не Одесса умерла – это СССР умер. Рассматривать Одессу вне контекста СССР, вне большой России, империи, пафос которой Жванецкому был всегда чужд, неправильно. Одесса умерла не в 2014 году. Она умерла в 1991-м. А начала умирать тогда, когда из неё стали уезжать одесситы – кто в Америку, кто в Израиль, кто в Европу, а кто в Ленинград и Москву.
Одессу убили те, кто из неё бежал. И теперь напрасно оглядываться с тоской в глазах, покидая старые одесские дворики, смонтированные в павильоне Мосфильма. Жизнь ушла на разрушение того, что оказалось дорого. Что было частью тебя самого, причём, как оказалось, главной и самой дорогой частью. Получается, что всё было ошибкой, всё было зря. Как такое вместить и принять?
Жванецкий – это смех, переходящий в беззвучный плач. Комедия, переходящая в трагедию. Смех, убивающий смеющегося. Трагедия последнего периода жизни Жванецкого важнее, чем самые яркие времена его славы. Смерть подводит черту и определяет смысл жизни. Трагедия в том, что смысл оказался ложным, а талант – соблазном и ловушкой. И чем ярче талант, тем он разрушительнее.
Оказывается, таланты бывают разные. Не все таланты спасительны. Есть таланты не только разрушающие, но и вовлекающие в это саморазрушение многих, стоящих рядом. Многие Жванецкого не любят, многие видят лишь его специфический юмор и ценят за яркость. Кто-то дорожит лирикой Жванецкого, пришедшей как человеческая мудрость преклонных лет.
Но пока никто не сказал о его тоске. Не только по ушедшей молодости и внезапно наступившему закату. Не по ушедшим ранее землякам, с которыми он покорил две советские столицы. И даже не по городу, который его взрастил и исчез, тогда как он остался реликтом того времени, над которым глумился и с которым по-своему воевал.
Жванецкий тосковал о потерянном смысле. Он никому и никогда об этом не сказал, но в его взгляде это выражено ярко. Это потухший взгляд с огромной внутренней болью человека, понявшего, что ценности оказались фальшивыми, а жизнь прожитой, и уже ничего не изменить, потому что народ разлюбил, с религией отношения не сложились, а отказаться от жизненного пути невозможно. Придётся уносить всё это с собой.
Жванецкий – это трагедия поколения. Страстного, горячего, яркого, талантливого – и положившего все эти качества на разрушение самого себя, как оказалось впоследствии. Потому что вне той страны и того народа нет ни их самих, ни всего того, что в них ценилось и считалось интересным. Расплата наступила. Бумеранги, пущенные в будущее, всегда возвращаются.
Источник: Конт
Но пока никто не сказал о его тоске. Не только по ушедшей молодости и внезапно наступившему закату. Не по ушедшим ранее землякам, с которыми он покорил две советские столицы. И даже не по городу, который его взрастил и исчез, тогда как он остался реликтом того времени, над которым глумился и с которым по-своему воевал.
Жванецкий тосковал о потерянном смысле. Он никому и никогда об этом не сказал, но в его взгляде это выражено ярко. Это потухший взгляд с огромной внутренней болью человека, понявшего, что ценности оказались фальшивыми, а жизнь прожитой, и уже ничего не изменить, потому что народ разлюбил, с религией отношения не сложились, а отказаться от жизненного пути невозможно. Придётся уносить всё это с собой.
Жванецкий – это трагедия поколения. Страстного, горячего, яркого, талантливого – и положившего все эти качества на разрушение самого себя, как оказалось впоследствии. Потому что вне той страны и того народа нет ни их самих, ни всего того, что в них ценилось и считалось интересным. Расплата наступила. Бумеранги, пущенные в будущее, всегда возвращаются.
Источник: Конт
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Зачем на телевидении нужны юмористы?
Как вы думаете, чем отличается профессиональный юморист или стендапер от любителя? Кто-то скажет опытом, харизмой, владением речью и так далее. Конечно, все эти факторы имеют значение, но главное отличие всё же в другом – в том, зачем человек выходит на сцену. Основная цель каждого выступления комика-любителя – рассмешить публику. Новичок в этом жанре считает свой выход успешным, если ему удалось вызвать у зрителей бурю положительных эмоций, звонкий смех и заработать громкие овации. В отличие от него у комика-профессионала главная цель иная – под маской юмора донести до аудитории определённые смыслы. То есть, юмор и смех для него – всего-лишь инструменты достижения целей.
Как вы думаете, чем отличается профессиональный юморист или стендапер от любителя? Кто-то скажет опытом, харизмой, владением речью и так далее. Конечно, все эти факторы имеют значение, но главное отличие всё же в другом – в том, зачем человек выходит на сцену. Основная цель каждого выступления комика-любителя – рассмешить публику. Новичок в этом жанре считает свой выход успешным, если ему удалось вызвать у зрителей бурю положительных эмоций, звонкий смех и заработать громкие овации. В отличие от него у комика-профессионала главная цель иная – под маской юмора донести до аудитории определённые смыслы. То есть, юмор и смех для него – всего-лишь инструменты достижения целей.
Источник:
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Метки: Либерализм Михаил Жванецкий оружие смерть смех юмор
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Было такое. Жванцецкий аж прыгать начал прямо на сцене от радости. Выглядело омерзительно, учитывая что куче народа тогда реально денег на еду не хватало, мало того, что зарплаты никто не индексировал, так их еще и не выплачивали месяцами.
Но, конечно, "это совсем другое, понимать надо!"
Сдох максим да йух с ним. На одного пархатого ненавидящего Россию, но кормящегося за её счёт, стало меньше.
И после этого ещё пытался говорить про юмористов))
Партийная верхушка которая сначала развалила экономику потом страну, не сумев обеспечить граждан необходимым, они конечно не при чём.
Это Жванецкий придумал категории снабжения, что к нам за колбасой из Ростова ехали, так как у себя её было не купить, это он заставлял за взятки продавать машины.
Жванецкий, Сахаров, Боннер, Солженицын и прочие этому активно способствовали. Каждый в меру своих сил и возможностей.
Один из той когорты, что обсирали Союз и размывали фундамент его существования.
Хотел сейчас вспомнить что-то особенно великое и не смог, настолько всё одинаково великолепно, ёмко, осмысленно и вкусно сказано им и отпечатано в моей памяти. Мы общались между собой его цитатами, мы поражались его умению простыми словами и интонациями выразить чувства и мысли так, чтоб они были значимыми и весомыми. У нас не было живой картинки ютюба или тв, но у нас были километры магнитной ленты его концертов и желание слушать и понимать, то что и так всем понятно, да выразить не все могут так ярко и талантливо.
Его книги - наследие мыслящих. Там много смешного, есть грустное, или печально философское тоже проскальзывает. Это часть моей жизни.
Ну, а "Раки" - это сценка именно под исполнителя, для Карцева она и писалась. Там не текст важен, а паузы
Вот люди его уровня развития и он сам между прочим в исполнении Р. Быкова.....
"Мне почему-то показалось, что он ненавидел Россию. Я себя в этом окончательно убедил без всяких на то оснований, и мне этого достаточно".
Именно так должна в реалиях звучать ваша фраза и другие похожие фразы вам подобных.
А мне вот сказали, что видели как ты в городском парке изнасиловал попугая. Можно этому верить?
Считаю Жванецкого величайшим и умнейшим сатириком советской и постсоветской эпохи!
Десакрализация
Карнавализация
Имперская пассионарность
Жванецкий это жизненная ирония, умение смотреть вглубь вещей, житейский юмор и легкая грусть по ушедшему.
И, если ты его не понимаешь, то это не прикрыть никакими причудливыми терминами.
Как человек прослушавший и прочитавший не по разу все его произведения написанные в СССР могу сказать что он свое кредо сам прямым текстом говорил , но за смехом его не слышно. А когда вслушаешься становится отвратительно.
Лично я терперь его не мог. Тупой хихикающий квазиинтеллектуал. Со своими тупыми еврейско-адесскими шуточками.
Что хотел сказать автор этого опуса? Обосрать Жванецкого? Ну, для этого, нужно быть, хотя-бы немножко выше оппонента. Жванецкого будут помнить очень долго, а этот высер забудут уже завтра.
Так в "произведениях" Жванецкого его нет."
Или он просто недоступен в силу особенностей мЫшления.
Нет проблем, извинения приняты.
Тем более, что причина вовсе не в этом, и я это учитываю.
------------
Правильно, не читать и не смотреть (Уж больно мерзкие ужимки), а именно слушать. Только все равно слышится пошловатый юмор. Пошло - ознакомьтесь с определением, прежде чем утверждать, что у него нет пошлости:
«пошлость» трактуется следующим образом: непристойность, безвкусная или безнравственная грубость.
Извините за оскорбления святых Ваших чувств к Жванецкому, но грубости и безвкусицы полно в его местечковом "юморе"
Причем непорядочного - жил в Москве, но:
Мы знаем, есть еще семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!