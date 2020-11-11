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9 фактов обо всём на свете

9 фактов обо всём на свете (10 фото)

Автор:
11 ноября 2020 20:54
Сообщество : Факты
Метки: история   карандаш   крематорий   моне   тиитаник   факты   
2794
10
Как византийский император рога наставлял, почему на симпозиумах надо пить, а в компании есть хлеб, как хитрый американец выиграл выборы и ещё кое-что интересное.
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Метки: история   карандаш   крематорий   моне   тиитаник   факты   
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Fishki_surfer 51 минуту назад
9 фактов обо всём на свете
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russger 22 минуты назад
"За примерное куколдство император награждал"

Цука тупая, ты можеш паруске гаварит?
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[email protected] 56 минут назад
это не цар Борис а цар Симеон Велки \893-927\
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9
ivan grozni 2 часа назад
Кто придумал наставлять рога
Это не византийский император Андроник I Комнин, а цар Борис I правитель Болгарии с 852 по 889 год.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Эммануил Яковлевич Пуаре. Очень русские корни,да.)))
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6k
dikijjim Опиум для народа 48 секунд назад
кучерявенький был обрезанец)
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