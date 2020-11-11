9 фактов обо всём на свете

Как византийский император рога наставлял, почему на симпозиумах надо пить, а в компании есть хлеб, как хитрый американец выиграл выборы и ещё кое-что интересное.
Неожиданное происхождение миниатюры
Удивительно, но "миниатюра" так называется вовсе не из-за размера. Миниатюрами изначально называли маленькие картинки в средневековых манускриптах. Эти изображения всегда очерчивались красной рамкой. Красная краска (свинцовый сурик), применявшаяся в оформлении книжных миниатюр, называлась minium. Краска, в свою очередь, получила название в честь испанской реки Миньо, где впервые стали добывать киноварь (изначально римляне называли миниумом именно киноварь). Miniare в переводе на русский означает "раскрашивать миниумом".
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Швейцарский карандаш с русскими корнями
В Швейцарии есть компания, производящая эксклюзивные ручки и карандаши, под названием Caran d’Ache (Каран Д'Аш). Основатель это компании не знал, как в России называют карандаши, зато знал карикатуриста по имени Caran d’Ache. Карикатуриста на самом деле звали Эммануил Яковлевич Пуаре. Он родился в Москве в 1858 году, после окончания гимназии эмигрировал во Францию. Чтобы быстрее сойти за своего, он взял очень французский и в меру аристократичный псевдоним Caran d’Ache, почти как Д’Артаньян. В 1915 году основатель фирмы по производству карандашей и ручек в память о любимом карикатуристе назвал своё детище Caran d’Ache.
Как дотошность Моне помогла науке
Клод Моне любил Лондон и больше всего в английской столице ценил туманы. Он говорил, что именно туманы делают Лондон таким красивым и загадочным. За четыре визита в Лондон живописец успел написать аж 98 картин. Уникальность метода работы Моне в том, что он сразу работал над множеством картин. Один его знакомый художник вспоминал, что Моне сидел в окружении 80 холстов и при наступлении нужного времени суток и нужного погодного явления хватал соответствующие холсты и отправлялся творить. Утром Моне обычно рисовал мосты, в вечером - Парламент. График работы Моне выстраивал по погодным сводкам. К тому же он подробно описывал свою работу в письмах. Письма Моне и данные Военно-морской лаборатории, показали исследователям, что живописец ничего не выдумывал и изображал на картинках ровно то, что он видел в тот момент. В конце XIX века никто особенно не утруждал себя изучение состава атмосферы, поэтому картины Монэ здорово помогли учёным в изучении истории лондонских смогов и загрязнения воздуха британской столицы.
Кто придумал наставлять рога
Византийский император Андроник I Комнин за свои сексуальные похождения получил от подданных прозвище Приап (это древнегреческий бог плодородия с очень большим членом). А подданные от Андроника получали оленьи рога.
Неофициальный гарем Андроника состоял из жён вельмож. Император проводил ночь с чьей-то женой, а законный муж и пикнуть не смел. За примерное куколдство император награждал подчинённых возможность поохотиться в своих богатых оленями лесах, либо дарил охотничьи угодья, где опять-таки водились рогатые звери. На ворота домов обманутых мужей вешались рога - символ измены жены с Андроником. По одной из версий, мужья сами прибивали рога, так как гордились тем, что поделились супругой с самими императором. Французские короли тоже любили развлекаться с чужими жёнами, а потом дарить мужьям своих любовниц рога. То есть традиция не умерла. Из французского языка выражение "наставить рога" пришло к нам. Но на самом деле версий происхождения выражения множество, это лишь самая интересная из них.
Неофициальный гарем Андроника состоял из жён вельмож. Император проводил ночь с чьей-то женой, а законный муж и пикнуть не смел. За примерное куколдство император награждал подчинённых возможность поохотиться в своих богатых оленями лесах, либо дарил охотничьи угодья, где опять-таки водились рогатые звери. На ворота домов обманутых мужей вешались рога - символ измены жены с Андроником. По одной из версий, мужья сами прибивали рога, так как гордились тем, что поделились супругой с самими императором. Французские короли тоже любили развлекаться с чужими жёнами, а потом дарить мужьям своих любовниц рога. То есть традиция не умерла. Из французского языка выражение "наставить рога" пришло к нам. Но на самом деле версий происхождения выражения множество, это лишь самая интересная из них.
Симпозиум - это попойка
Каждая пьянка - это симпозиум, а каждый симпозиум - пьянка. А всё потому, что слово sumpínō в переводе с древнегреческого означает "пить вместе". От этого слова произошло слово simposion, означающее "пиршество", а уже от него латинское symposium. В Древней Греции симпоcии устраивали после обеда. Мужчины украшали себя цветами и венками из плюща и мирта и развлекались по-древнегречески. На симпоcиях пили вино, пели песни, играли в игры (например, попади остатками вина в чашу). Руководил симпосием симпосиарх, он выбирал темы для разговора и следил за дисциплиной за столом.
В связи с этим интересно вспомнить происхождение ещё одного слова. "Компания" происходит от panis - в переводе с латыни это "хлеб" (вспомните итальянское блюдо панини). Compania - те, кто делят хлеб, сотрапезники. То есть в компании едят хлеб, на симпозиуме пьют.
В связи с этим интересно вспомнить происхождение ещё одного слова. "Компания" происходит от panis - в переводе с латыни это "хлеб" (вспомните итальянское блюдо панини). Compania - те, кто делят хлеб, сотрапезники. То есть в компании едят хлеб, на симпозиуме пьют.
История вокзала
Судя по происхождению слова "вокзал", симпозиумы надо устраивать именно на вокзалах.
Когда-то поезда останавливались на станциях, а вокзалом, а точнее фоксалом (Vauxhall) называли пригород Лондона и находящийся там общественный сад, в котором происходили пышные гуляния. Николай I повелел построить в Петербурге наш ответ фоксалу. Сад для развлечений с преферансом и барышнями построили недалеко от конечной станции Царскосельской железной дороги. Отправлявшиеся кутить в сад-вокзал на поезде петербуржцы прозвали одну из первых в России железнодорожных станций фоксалом, воксалом или вокзалом. Кличка со временем перешла и на другие станции.
Когда-то поезда останавливались на станциях, а вокзалом, а точнее фоксалом (Vauxhall) называли пригород Лондона и находящийся там общественный сад, в котором происходили пышные гуляния. Николай I повелел построить в Петербурге наш ответ фоксалу. Сад для развлечений с преферансом и барышнями построили недалеко от конечной станции Царскосельской железной дороги. Отправлявшиеся кутить в сад-вокзал на поезде петербуржцы прозвали одну из первых в России железнодорожных станций фоксалом, воксалом или вокзалом. Кличка со временем перешла и на другие станции.
С корабля на "бал"
Мужчины, котором удалось уцелеть при крушении "Титаника", вернувшись домой целыми и невредимыми, были подвергнуты травле, которую с особым удовольствием раздували СМИ. Логика была простая: вы трусы, вы наверняка заняли в шлюпке места, предназначавшиеся для женщин и детей. Особенно досталось японцу Масабуми Хосоно. Ещё на "Карпатии" на него косо смотрели моряки (об этом он написал в письме домой), а на родине он стал настоящим изгоем. Его историю спасения приукрасили. В газетах написали, что Хосоно переоделся в женское платье и только лишь таким унизительным способом попал в спасательную шлюпку. Масабуми Хосоно заклеймили трусом и уволили с высокой должности в министерстве транспорта. Однако сотрудник он был нужный, и спустя время руководство восстановило его в должности, решив не обращать внимание на слухи. Общественная травля здорово подорвала здоровье Хосоно. В одной статье 1997 года о Масабуми Хосоно было указано, что в школьных учебниках в 1910-е история спасения Хосоно приводилась в качестве примера нарушения кодекса самурая.
Первый крематорий с ароматом корицы
Первый крематорий в США был открыт в 1876 году доктором Фрэнсисом Ле Мойном недалеко от Вашингтона. Первая кремация в этом крематории собрала большую толпу зрителей. Ле Мойн, чтобы публика не разбежалась от запаха горящей плоти и не потребовала власти прикрыть заведение, обильно посыпал тело покойного барона Ле Пальмы гвоздикой, корицей и ладаном. Зрители остались довольны.
Мистер Низкий Налог не едет в Вашингтон
Байрон Энтони Лупер вступил в республиканскую партию в 1992 году, в 1994 году он участвовал в выборах в палату представителей, но проиграл. В 1996 году Байрон Энтони Лупер официально сменил имя на Байрон "Низкий Налог" Лупер (Byron "Low Tax" Looper). С таким именем он легко побелил на выборах налогового инспектора графства Путнам, ни разу не появившись на публичных дебатах. Избиратель ведь человек простой - видит "низкий налог", ставит галочку.
В 1998 году Низкий Налог решил попасть в Сенат, но не стал в этот раз менять имя на "Самый низкий налог в мире", а просто застрелил своего оппонента на лужайке перед его домом. Убийство видели соседи, поэтому Лупера быстро арестовали. При расследовании убийства выяснилось также, что, работая налоговым инспектором, Лупер расхищал государственную собственность, облагал повышенным налогом тех, кто не скидывался на его предвыборную кампанию, и вообще мало чего сделал путного для графства Путнам. Низкому налогу дали пожизненное, он скончался в тюрьме в 2013 году.
В 1998 году Низкий Налог решил попасть в Сенат, но не стал в этот раз менять имя на "Самый низкий налог в мире", а просто застрелил своего оппонента на лужайке перед его домом. Убийство видели соседи, поэтому Лупера быстро арестовали. При расследовании убийства выяснилось также, что, работая налоговым инспектором, Лупер расхищал государственную собственность, облагал повышенным налогом тех, кто не скидывался на его предвыборную кампанию, и вообще мало чего сделал путного для графства Путнам. Низкому налогу дали пожизненное, он скончался в тюрьме в 2013 году.
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Цука тупая, ты можеш паруске гаварит?
Это не византийский император Андроник I Комнин, а цар Борис I правитель Болгарии с 852 по 889 год.