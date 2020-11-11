9 фактов обо всём на свете

Байрон Энтони Лупер вступил в республиканскую партию в 1992 году, в 1994 году он участвовал в выборах в палату представителей, но проиграл. В 1996 году Байрон Энтони Лупер официально сменил имя на Байрон "Низкий Налог" Лупер (Byron "Low Tax" Looper). С таким именем он легко побелил на выборах налогового инспектора графства Путнам, ни разу не появившись на публичных дебатах. Избиратель ведь человек простой - видит "низкий налог", ставит галочку.

В 1998 году Низкий Налог решил попасть в Сенат, но не стал в этот раз менять имя на "Самый низкий налог в мире", а просто застрелил своего оппонента на лужайке перед его домом. Убийство видели соседи, поэтому Лупера быстро арестовали. При расследовании убийства выяснилось также, что, работая налоговым инспектором, Лупер расхищал государственную собственность, облагал повышенным налогом тех, кто не скидывался на его предвыборную кампанию, и вообще мало чего сделал путного для графства Путнам. Низкому налогу дали пожизненное, он скончался в тюрьме в 2013 году.