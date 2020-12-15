Самый необычный из выживших при крушении "Титаника" | История судового пекаря Чарльза Джокина

Еще один известный канадский специалист по гипотермии Стивен Ченг из Университета Брока, анализируя случай Джокина заметил что он, конечно? не хотел бы пропагандировать алкоголь, как спасительное средство при кораблекрушении, но при этом также отметил, что, скорее всего эффект от принятого алкоголя мог «усилить и поддерживать в Чарльзе чувство спокойствия и самообладания».



«Алкоголь скорее всего притупил в нем чувство холода, так что, возможно, он действительно не чувствовал себя замерзающим, а значит был более спокойным и, как следствие, не паниковал».



По сути, судовой пекарь “Титаника” пусть и непроизвольно, но стал образцовым примером того, как выжить при кораблекрушении. Во-первых, он максимально оттянул момент погружения в воду - среди тех, кто той ночью оказался в воде, Джокин был самым последним. А второе, и самое важное - всё это время ему удавалось сохранять спокойствие и грамотно распределить свои силы и энергию в ожидании спасения. На самом деле это огромная трагедия, с которой очень часто сталкиваются спасательные службы. Когда жертвы, впадая в панику погибают, когда спасение было в буквальном смысле прямо перед ними: заблудившиеся в лесу, не обратившие внимание на тропинку; погибшие в пожаре, в панике тянувшие на себя дверь, которую нужно было всего лишь толкнуть от себя.



Просто плавая и сохраняя спокойствие, Джокин провел в ледяной воде два часа, прежде чем был подобран в спасательную шлюпку. В итоге, оказавшись в смертельно опасной ситуации, всё, чем отделался Чарльз были лишь временно распухшие ноги.