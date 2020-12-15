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Самый необычный из выживших при крушении "Титаника" | История судового пекаря Чарльза Джокина

Самый необычный из выживших при крушении "Титаника" | История судового пекаря Чарльза Джокина (29 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 19:45
Метки: история   судовой пекарь   титаник   
1983
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Ночью 14 апреля 1912 года случилась самая известная морская катастрофа в истории - крушение “Титаника”. Одним из тех, кому посчастливилось пережить эту ужасную трагедию был Чарльз Джокин.
История Чарльза выделяется на фоне остальных не только тем, что Чарльз был самым последним человеком, покинувшим “Титаник”, и даже не тем, что, он выжил после нескольких часов в ледяной воде, а в первую очередь тем, что всё это время Чарльз Джокин был ЧЕРТОВСКИ ПЬЯН.

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Метки: история   судовой пекарь   титаник   
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7  комментариев
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2k
VL 6 часов назад
Ну герой, как не крути. Спасал людей, место своё в шлюпке отдал, не паниковал. И вообще вёл себя достойно. Браво, мистер Чарльз Джокин, браво!
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Vital Idol 39 минут назад
нудно, долго, много воды...
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Пьяному море по колено, а пьяному в жопу - океан по щиколотку.
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7k
Alex Djeff 4 часа назад
Ох не зря у собачек в бочёнках ром...
Ох не зря у собачек в бочёнках ром...
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499
Ольга 5 часов назад
хорошая и интересная статья. чуть затянутая, но реально интересная. автору спасибо
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10k
[email protected] 6 часов назад
У Гашека есть история про пьяницу в снегу...
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Serg2001 6 часов назад
У пьяных и влюбленных есть свой ангел-хранитель...)
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