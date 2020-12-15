Самый необычный из выживших при крушении "Титаника" | История судового пекаря Чарльза Джокина

Ночью 14 апреля 1912 года случилась самая известная морская катастрофа в истории - крушение “Титаника”. Одним из тех, кому посчастливилось пережить эту ужасную трагедию был Чарльз Джокин.
История Чарльза выделяется на фоне остальных не только тем, что Чарльз был самым последним человеком, покинувшим “Титаник”, и даже не тем, что, он выжил после нескольких часов в ледяной воде, а в первую очередь тем, что всё это время Чарльз Джокин был ЧЕРТОВСКИ ПЬЯН.
История Чарльза выделяется на фоне остальных не только тем, что Чарльз был самым последним человеком, покинувшим “Титаник”, и даже не тем, что, он выжил после нескольких часов в ледяной воде, а в первую очередь тем, что всё это время Чарльз Джокин был ЧЕРТОВСКИ ПЬЯН.
Как и в прошлых постах, если вы предпочитаете больше подробностей и деталей, то смотрите это видео. Если вы любите читать, то листайте ниже, там для вас будут фото и факты :)
В 1912 году новость о крушении «Титаника» без преувеличения повергла весь мир в шок. Гибель на то время самого крупного и самого комфортабельного пассажирского судна казалась просто немыслимой. На тот момент и на десятилетия вперед крушение “Титаника” стало самой крупной морской катастрофой в истории человечества.
Трагедия “Титаника” почти мгновенно стала обрастать множеством различных мифов, догадок и предположений, а обсуждение и споры об истинной причине этой катастрофы не прекращаются и по сей день. Поэтому не удивительно, что кинематограф, всегда тонко чувствующий настроение публики, не мог обойти стороной эту ужасную трагедию.
Прошло всего 29 дней после крушения “Титаника”, как в прокат вышел новый художественный фильм “Спасшаяся с Титаника”. Что интересно, главную роль в этом фильме сыграла американская актриса Дороти Гибсон, которая в действительности была пассажиром “Титаника”, которой удалось спастись.
Прошло всего 29 дней после крушения “Титаника”, как в прокат вышел новый художественный фильм “Спасшаяся с Титаника”. Что интересно, главную роль в этом фильме сыграла американская актриса Дороти Гибсон, которая в действительности была пассажиром “Титаника”, которой удалось спастись.
За первым фильмом о “Титанике” последовало и множество других, но, несомненно, самым знаменитым из них является фильм режиссера Джеймса Кэмерона, вышедший в 1997 году. Конечно, у каждого будет свое мнение насчет художественных аспектов фильма, а также заслуживал ли ДиКаприо “Оскар” за роль в “Титанике”, но бесспорным будет то, с какой небывалой тщательностью Джеймс Кэмерон подошел к созданию своего фильма.
Причём это касается не только хронологии событий, случившейся катастрофы, и самого судна, воспроизведенного в фильме до мельчайших деталей, но также и человеческих судеб. Многие из пассажиров, даже те которых мы видим кадре, лишь эпизодически, показывают нам людей, которые существовали на самом деле.
Это и получившая прозвище “непотопляемая” Молли Браун, и самый богатый пассажир на Титанике - Джон Джейкоб Астор 4-й, а также Ида и её муж Айсидор Штраус (владелец огромной сети супермаркетов “Macy’s”),
Это и получившая прозвище “непотопляемая” Молли Браун, и самый богатый пассажир на Титанике - Джон Джейкоб Астор 4-й, а также Ида и её муж Айсидор Штраус (владелец огромной сети супермаркетов “Macy’s”),
и многие многие другие и даже вот этот человек, который в этой сцене появляется в кадре буквально на мгновение, помогая главной героине фильма подняться на ноги.
Не уверен, что вы вообще обращали внимание на этого человека в этой конкретной сцене, но думаю большинство из вас всё же его помнит. Правда уже по другой сцене.
После того, как корпус ”Титаника” разломился, главные герои фильма устремились на кормовую палубу, где перебрались на обратную сторону леерного ограждения. Это были последние мгновения перед тем, как “Титаник” полностью уйдет под воду. Именно здесь мы ещё раз видим этого человека, который в один из самых напряженных моментов этой трагедии, вдруг достает из кармана флягу и делает из неё хороший глоток.
После того, как корпус ”Титаника” разломился, главные герои фильма устремились на кормовую палубу, где перебрались на обратную сторону леерного ограждения. Это были последние мгновения перед тем, как “Титаник” полностью уйдет под воду. Именно здесь мы ещё раз видим этого человека, который в один из самых напряженных моментов этой трагедии, вдруг достает из кармана флягу и делает из неё хороший глоток.
Как бы нелепо и, возможно, даже комично не выглядел этот эпизод, но на самом деле это один из моментов фильма, где художественный вымысел пересекается с реальными событиями.
И, если в данной ситуации главные герои Джек и Роза персонажи полностью вымышленные, то вот находившийся рядом с ними человек в белой униформе личность более чем реальная. Это Чарльз Джокин, возможно, самый интересный из выживших в катастрофе “Титаника”.
И, если в данной ситуации главные герои Джек и Роза персонажи полностью вымышленные, то вот находившийся рядом с ними человек в белой униформе личность более чем реальная. Это Чарльз Джокин, возможно, самый интересный из выживших в катастрофе “Титаника”.
САМЫЙ САМЫЙ
На момент ввода в эксплуатацию в 1912 году, “Титаник” являлся самым большим кораблем из когда-либо построенных за всю историю. Шедевр инженерной мысли. Поражавший своими гигантскими размерами “Титаник”, конечно же, стал большим событием в истории пассажирского флота.
Причем всех своих предшественников и конкурентов “Титаник” опережал не только благодаря своим огромным размерам и мореходным качествам, но также и за счет достигнутого уровня комфорта пассажиров.
Причем всех своих предшественников и конкурентов “Титаник” опережал не только благодаря своим огромным размерам и мореходным качествам, но также и за счет достигнутого уровня комфорта пассажиров.
Чаще всего, говоря о “Титанике” и созданных на нем условиях для морских путешествий, основной упор делается на небывалой роскоши первого класса, на фоне которой, конечно же, 2-й и тем более 3-й класс выглядят более чем скромно, если не сказать хуже. Но вот, если рассматривать созданные условия в перспективе своего времени, то в сравнение со всеми существовавшими тогда пассажирскими судами, именно в условиях третьего класса был достигнут небывалый прогресс.
Например, говоря о каютах 3-го класса, это были отдельные каюты, а не привычный для того времени один общий трюм с койками для всех пассажиров.
Например, говоря о каютах 3-го класса, это были отдельные каюты, а не привычный для того времени один общий трюм с койками для всех пассажиров.
Также одним из самых больших новшеств в плане комфорта пассажиров было питание на борту “Титаника”. Конечно, же состоявший из 10 блюд ужин в роскошном ресторане первого класса, не шел ни в какое сравнение с питанием пассажиров 3-го класса. Но в данном случае самое главное то, что это питание вообще было. Потому как часто забывают, что до “Титаника” пассажиров низших классов вообще не кормили. Они сами должны были брать с собой свою еду, которой им должно было хватить в ходе, скажем, недельного морского путешествия. Поэтому то, что на “Титанике” было обеспечено питание пассажиров всех без исключения классов, по меркам того времени, было очень непривычно.
С учётом того, что на борт “Титаник” мог принять более двух тысяч пассажиров, чтобы прокормить такое большое количество людей требовалась и большая команда. Руководил этой командой Чарльз Проктор - шеф-повара Титаника. Чтобы понять насколько важной была его должность, Проктор был вторым самым высокооплачиваемым членом экипажа “Титаника”, после непосредственно самого капитана.
В подчинении Проктора было 62 человека, среди которых были и повара, и посудомойщики, и мясники, и другой персонал, в частности целая команда пекарей, руководил которой Чарльз Джокин.
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК
Чарльз Джокин родился 3 августа 1878 года в Англии в небольшом городке Беркенхед. Следуя примеру своих старших братьев, служивших на флоте, Чарльз уже с 11 лет начал ходить в море. Постепенно осваивая профессию судового пекаря, Чарльз успел поработать на различных кораблях торгового флота, прежде судьба улыбнулась ему по крупному и он получил назначение главным судовым пекарем на только-только построенном великолепном океанском лайнере “Титаник”.
Человек ничем особо не примечательный, кроме разве что небольшого пристрастия к алкоголю - при Чарльзе всегда была небольшая фляга с виски, не считая дополнительного бутылочного запаса в шкафу в своей каюте. А по словам некоторых, благодаря своему неограниченному доступу к такому стратегически важному продукту как дрожжи у Чарльза в каюте вообще был свой небольшой самогонный аппарат.
Но всё же Чарльз Джокин был одним из многих, одним из почти девятисот членов экипажа “Титаника”. Маленький человек, причём в буквальном смысле т.к. рост Чарльза составлял всего 160 см, отвечавший на судне за свежую выпечку и подготовку десертов, на первый взгляд никак не производил впечатление человека способного на смелые и отважные поступки в экстремальной ситуации.
Но как оказалось такие качества, как внутреннее благородство и невероятное спокойствие перед лицом смерти не имеют ничего общего с невысоким ростом человека или же родом его занятий. Даже, если оба эти качества поддерживались благодаря алкоголю.
Но как оказалось такие качества, как внутреннее благородство и невероятное спокойствие перед лицом смерти не имеют ничего общего с невысоким ростом человека или же родом его занятий. Даже, если оба эти качества поддерживались благодаря алкоголю.
СУДОВОЙ ПЕКАРЬ
Вечером 14 апреля 1912 года Чарльз Джокин, уже закончив свою рабочую смену, отдыхал в своей каюте. На часах было без двадцати минут полночь, когда шедший всю ночь на максимальной скорости Титаник, столкнулся с Айсбергом.
Как рассказывал затем сам Чарльз, он проснулся от громкого скрежета и вибрации. В коридоре прозвучала общая команда “свистать всех наверх”, но в первые моменты после столкновения никто еще четко не понимал, что на самом деле произошло. Чарльз вышел из своей каюты и из общего шума услышал, что вскоре на воду будут спускать шлюпки. В этот момент вместо того, чтобы просто подняться на палубу Чарльз Джокин решил проявить инициативу. Он собрал на кухне всю свою команду из 13 пекарей, приказал собрать на кухне весь хлеб, который они могли унести с собой и равномерно распределить его по всем шлюпкам. Удостоверившись, что хлеб был отправлен наверх, а все шлюпки обеспечены провиантом, Чарльз также направился на шлюпочную палубу, но по пути решил ненадолго заскочить к себе в каюту и немного выпить.
Как рассказывал затем сам Чарльз, он проснулся от громкого скрежета и вибрации. В коридоре прозвучала общая команда “свистать всех наверх”, но в первые моменты после столкновения никто еще четко не понимал, что на самом деле произошло. Чарльз вышел из своей каюты и из общего шума услышал, что вскоре на воду будут спускать шлюпки. В этот момент вместо того, чтобы просто подняться на палубу Чарльз Джокин решил проявить инициативу. Он собрал на кухне всю свою команду из 13 пекарей, приказал собрать на кухне весь хлеб, который они могли унести с собой и равномерно распределить его по всем шлюпкам. Удостоверившись, что хлеб был отправлен наверх, а все шлюпки обеспечены провиантом, Чарльз также направился на шлюпочную палубу, но по пути решил ненадолго заскочить к себе в каюту и немного выпить.
После этого он направился к шлюпке номер 10, командиром которой он являлся согласно расписанию на случай аварийной ситуации.
В первое время после столкновения с айсбергом никто ещё толком не осознавал реальной опасности случившегося и, как вспоминал затем Чарльз, в начале даже было проблематично усадить пассажиров в шлюпки. Многие считали, что безопаснее оставаться на корабле, чем садиться в лодку. В первые минуты Чарльз в буквальном смысле искал на палубах женщин и детей и силой усаживал их в шлюпки. Если быть точным, как следует из его показаний, в некоторые моменты он силой “забрасывал” женщин и детей в шлюпку.
В первое время после столкновения с айсбергом никто ещё толком не осознавал реальной опасности случившегося и, как вспоминал затем Чарльз, в начале даже было проблематично усадить пассажиров в шлюпки. Многие считали, что безопаснее оставаться на корабле, чем садиться в лодку. В первые минуты Чарльз в буквальном смысле искал на палубах женщин и детей и силой усаживал их в шлюпки. Если быть точным, как следует из его показаний, в некоторые моменты он силой “забрасывал” женщин и детей в шлюпку.
Да, возможно, это выглядело не совсем по джентельменски, но зато эти женщины и дети своим спасением во многом обязаны именно Чарльзу.
При этом, когда дело дошло до него самого и Чарльз должен был занять свое место в шлюпке с пассажирами, в лодку он не сел и отдал свое место одному из своих подчиненных. Как он затем заявил в своих показания, тогда он посчитал, что с его стороны это было бы плохим примером для подчиненных.
При этом, когда дело дошло до него самого и Чарльз должен был занять свое место в шлюпке с пассажирами, в лодку он не сел и отдал свое место одному из своих подчиненных. Как он затем заявил в своих показания, тогда он посчитал, что с его стороны это было бы плохим примером для подчиненных.
Что интересно, после того, как он удостоверился, что шлюпка заполнена и спущена на воду, Чарльз спокойно направился в свою каюту, чтобы ... ещё немного выпить.
Повторюсь это не догадки и предположения, а слова самого Чарльза в ходе судебного разбирательства по катастрофе “Титаника”. Добравшись до своей каюты Чарльз спокойно устроился на своей кровати и в течение следующего часа просто наслаждался виски.
Звучит немного нелепо, но рассказывая историю Чарльза Джокина создается впечатление, что Чарльз вообще особо никак не переживал насчет неминуемой и быстро приближающейся катастрофы и все это время был невероятно спокоен.
Повторюсь это не догадки и предположения, а слова самого Чарльза в ходе судебного разбирательства по катастрофе “Титаника”. Добравшись до своей каюты Чарльз спокойно устроился на своей кровати и в течение следующего часа просто наслаждался виски.
Звучит немного нелепо, но рассказывая историю Чарльза Джокина создается впечатление, что Чарльз вообще особо никак не переживал насчет неминуемой и быстро приближающейся катастрофы и все это время был невероятно спокоен.
Прошло уже больше часа после столкновения с айсбергом, судно всё быстрее погружалось в воду, а Чарльз Джокин всё это время находился в своей каюте, спокойно выпивая виски. Причем Чарльза не смущало даже то, что на полу уже была вода. Спустя некоторое время он всё же решил покинуть свою каюту. Именно в это время несколько свидетелей видели Джокина в коридоре, помогающего пассажирам третьего класса найти дорогу на верхнюю палубу.
Когда Чарльз и сам наконец поднялся на палубу, то увидел, что спасательных шлюпок на “Титанике” уже не осталось. То, что корабль обречен сомнений уже ни у кого не было и на судне быстро разрасталась паника.
Но похоже, что Чарльза это особо не беспокоило и панике он не поддавался. Даже наоборот. Вместо того, чтобы судорожно искать способ спасти себя самого, Чарльз начал выбрасывать за борт стоявшие на палубе шезлонги, посчитав, что это хоть как-то может помочь людям, которые вскоре окажутся в воде. С его слов никто ему в этом не помогал, а сам он выбросил за борт около 50 стульев.
К слову эта сцена была и в картине Джеймса Кэмерона, но, к сожалению, не вошла в прокатную версию фильма. Как Чарльз Джокин затем отметил в своих показаниях в суде, после того, как он выбросил стулья за борт он почувствовал жажду и поэтому отправился на кухню в ресторан, чтобы утолить жажду, где и выпил стакан воды.
Но похоже, что Чарльза это особо не беспокоило и панике он не поддавался. Даже наоборот. Вместо того, чтобы судорожно искать способ спасти себя самого, Чарльз начал выбрасывать за борт стоявшие на палубе шезлонги, посчитав, что это хоть как-то может помочь людям, которые вскоре окажутся в воде. С его слов никто ему в этом не помогал, а сам он выбросил за борт около 50 стульев.
К слову эта сцена была и в картине Джеймса Кэмерона, но, к сожалению, не вошла в прокатную версию фильма. Как Чарльз Джокин затем отметил в своих показаниях в суде, после того, как он выбросил стулья за борт он почувствовал жажду и поэтому отправился на кухню в ресторан, чтобы утолить жажду, где и выпил стакан воды.
В это мгновение, как вспоминал Чарльз, вдруг раздался громкий треск и все вокруг повалилось на пол. Это был момент, когда тонущий “Титаник” разломился надвое. Покинув кухню Чарльз снова вышел на палубу, где царила полнейшая паника. Сам же Чарльз, сохраняя спокойствие направился в сторону кормы, которая постепенно поднималась вверх. Большинство пассажиров, теряя равновесие падали вниз, но Чарльз каким-то образом умудрился добраться до кормы судна и затем перелез через ограждения. Именно этот момент многие из нас и запомнили в фильме. Правда по словам Чарльза за ограждением находился только он один.
Оторванная часть судна замерла на несколько мгновений, а уже вскоре корабль начал быстро уходить под воду. Как вспоминал Чарльз, ощущение было, как будто он спускался на лифте. В этот момент он переложил свои часы и другие ценности во внутренний карман, потуже затянул спасательный жилет и, после того, как “Титаник” ушел под воду, Чарльз оказался в воде.
К слову в отличие от художественного фильма, где Джек и Роуз начало тянуть под воду вслед за тонущим кораблем, Чарльз в своих показаниях заявил, что он спокойно сошел с тонущей кормы, лишь слегка намочив волосы на голове. Как бы то ни было, но считается, что Чарльз Джокин был самым последним человеком, покинувшим борт “Титаника”.
Оторванная часть судна замерла на несколько мгновений, а уже вскоре корабль начал быстро уходить под воду. Как вспоминал Чарльз, ощущение было, как будто он спускался на лифте. В этот момент он переложил свои часы и другие ценности во внутренний карман, потуже затянул спасательный жилет и, после того, как “Титаник” ушел под воду, Чарльз оказался в воде.
К слову в отличие от художественного фильма, где Джек и Роуз начало тянуть под воду вслед за тонущим кораблем, Чарльз в своих показаниях заявил, что он спокойно сошел с тонущей кормы, лишь слегка намочив волосы на голове. Как бы то ни было, но считается, что Чарльз Джокин был самым последним человеком, покинувшим борт “Титаника”.
ТЫСЯЧА КИНЖАЛОВ
То что Чарльз последним сошел с тонущего корабля, вероятнее всего, стало важнейшим элементом его спасения. Благодаря этому Чарльз меньше времени провел в ледяной воде. Температура океанской воды в Северной Атлантике на тот момент была равна примерно -2 градуса по цельсию и именно низкая температура стала главной причиной гибели большинства пассажиров, оказавшихся в воде.
Резкое погружение в холодную воду часто приводит к быстрой гибели человека от шока и остановки сердца, но даже пережив шок, дальнейшее пребывание в ледяной воде приводит к онемению конечностей и переохлаждению. Считается, что всего 30 минут спустя после того, как “Титаник” скрылся под водой, большинство оказавшихся в воде пассажиров уже были мертвы. Но только не Чарльз Джокин.
Оказавшись в воде Чарльз, как он затем рассказывал, особо не чувствовал ни паники ни холода. Вероятнее всего из-за принятого перед этим алкоголя.
Резкое погружение в холодную воду часто приводит к быстрой гибели человека от шока и остановки сердца, но даже пережив шок, дальнейшее пребывание в ледяной воде приводит к онемению конечностей и переохлаждению. Считается, что всего 30 минут спустя после того, как “Титаник” скрылся под водой, большинство оказавшихся в воде пассажиров уже были мертвы. Но только не Чарльз Джокин.
Оказавшись в воде Чарльз, как он затем рассказывал, особо не чувствовал ни паники ни холода. Вероятнее всего из-за принятого перед этим алкоголя.
Он спокойно плавал в ледяной воде в течение нескольких часов, пока на рассвете не обнаружил перевернутую шлюпку, на которой стояли почти два десятка человек. На шлюпке места для Чарльза уже не было, но один из стоявших на ней - повар Айзек Мейнард, узнал Чарльза, подал ему руку и держал его все это время. Спустя некоторое время, они увидели еще одну лодку и лишь только тогда Чарльза, находившегося все это время в ледяной воде, подняли в шлюпку и укутали теплым одеялом.
А уже позже, как и все остальные выжившие пассажиры “Титаника”, Чарльз поднялся на борт подошедшей “Карпатии”.
Правда все же не поднялся, а влез на коленях, т.к. ходить он не мог из-за опухших ног. Но что интересно, после нескольких часов пребывания в ледяной воде, это было единственное, что беспокоило Чарльза. Причем и это вскоре прошло.
А уже позже, как и все остальные выжившие пассажиры “Титаника”, Чарльз поднялся на борт подошедшей “Карпатии”.
Правда все же не поднялся, а влез на коленях, т.к. ходить он не мог из-за опухших ног. Но что интересно, после нескольких часов пребывания в ледяной воде, это было единственное, что беспокоило Чарльза. Причем и это вскоре прошло.
НО КАК?
Если говорить в общем, то пьяный человек всегда замерзнет быстрее трезвого. Ощущение тепла, которое мы часто чувствуем от выпитого, скажем коньяка, вызвано расширением кровеносных сосудов и приливом теплой крови к поверхности кожи. Это называется вазодилатация. Чаще всего внешне мы наблюдаем этот процесс, как слегка покрасневшие щеки и кожу. Но в экстремальных условиях, когда вся теплая кровь уходит к коже от жизненно важных органов, означает, что выпивший человек подвергается большему риску переохлаждения или гипотермии.
Например, канадский эксперт профессор Гордон Гисбрект, который провел множество экспериментов по гипотермии с погружением в холодную воду, считает, что при температуре -2 градуса океанская вода была достаточно холодной, чтобы быстро сузить кровеносные сосуды Чарльза Джокина и нейтрализовать любое действие алкоголя.
«При малых и средних дозах алкоголя в организме холод всегда побеждает» - заметил Гисбрект.
Например, канадский эксперт профессор Гордон Гисбрект, который провел множество экспериментов по гипотермии с погружением в холодную воду, считает, что при температуре -2 градуса океанская вода была достаточно холодной, чтобы быстро сузить кровеносные сосуды Чарльза Джокина и нейтрализовать любое действие алкоголя.
«При малых и средних дозах алкоголя в организме холод всегда побеждает» - заметил Гисбрект.
Но при этом, однако, можно сказать, что Джокин был полон жизненной силы или, если хотите, жидкой храбрости.
Алкоголь и по сей день остается одной из основных причин большинства смертельных исходов, в том числе от переохлаждения и замерзания до смерти. Но при этом, давно известно, что расслабляющий эффект, оказываемый алкоголем, дает людям необъяснимую способность пережить тяжелые травмы. Результаты недавнего исследования, проведенного Университетом Иллинойса, в ходе которого были изучены и проанализированы данные за 14 лет из нескольких больниц в США, показали, что у жертв с ножевыми или огнестрельными ранениями, тем больше была вероятность выжить, чем более сильным был их состояние опьянения.
Алкоголь и по сей день остается одной из основных причин большинства смертельных исходов, в том числе от переохлаждения и замерзания до смерти. Но при этом, давно известно, что расслабляющий эффект, оказываемый алкоголем, дает людям необъяснимую способность пережить тяжелые травмы. Результаты недавнего исследования, проведенного Университетом Иллинойса, в ходе которого были изучены и проанализированы данные за 14 лет из нескольких больниц в США, показали, что у жертв с ножевыми или огнестрельными ранениями, тем больше была вероятность выжить, чем более сильным был их состояние опьянения.
Как заметил профессор Гисбрект: «В отделение скорой помощи иногда приходили замерзшие пациенты, которые были чертовски пьяны. Причем температура их тела была настолько низкой, что они вообще не должны были быть в сознании. Но их это похоже не волновало».
И действительно, действия Чарльза Джокина в ночь гибели “Титаника” показывают нам человека, которого похоже абсолютно не беспокоит надвигающаяся катастрофа.
Момент погружения в холодную воду известен как «холодный шок» - ужасное ощущение холода, которое Чарльз Лайтоллер, второй помощник капитана “Титаника”, описал как “1000 кинжалов одновременно пронзающих твоё тело”. Обычно сопровождается такой шок затруднением дыхания и гипервентиляцией. Даже сегодня существует миф о том, что человеческое тело может выдержать лишь несколько минут в холодной океанской воде. И поэтому многие люди, оказавшись в воде, полагают, что холодный шок - это неизбежная и быстрая смерть. Но на самом деле холодный шок проходит через 90 секунд. И даже в ледяных водах Северной Атлантики у взрослого человека средней комплекции есть ещё около 10 минут до момента онемения конечностей и как минимум час до остановки сердца.
Как заметил профессор Гисбрект: «В среднем взрослый человек - это большой кусок мяса, и для его охлаждения требуется много энергии».
Тем не менее, холодный шок стал этапом, который большинство жертв Титаника пережить не смогли. В первые же минуты многие из них в панике утонули или же стремительно ускорили потерю температуры тела. В то же время Чарльз Джокин перенес встречу с ледяной водой Северной Атлантики с поразительным спокойствием.
«Я просто плавал и бултыхал ногами в воде» - заявил он в ходе судебного разбирательства.
И действительно, действия Чарльза Джокина в ночь гибели “Титаника” показывают нам человека, которого похоже абсолютно не беспокоит надвигающаяся катастрофа.
Момент погружения в холодную воду известен как «холодный шок» - ужасное ощущение холода, которое Чарльз Лайтоллер, второй помощник капитана “Титаника”, описал как “1000 кинжалов одновременно пронзающих твоё тело”. Обычно сопровождается такой шок затруднением дыхания и гипервентиляцией. Даже сегодня существует миф о том, что человеческое тело может выдержать лишь несколько минут в холодной океанской воде. И поэтому многие люди, оказавшись в воде, полагают, что холодный шок - это неизбежная и быстрая смерть. Но на самом деле холодный шок проходит через 90 секунд. И даже в ледяных водах Северной Атлантики у взрослого человека средней комплекции есть ещё около 10 минут до момента онемения конечностей и как минимум час до остановки сердца.
Как заметил профессор Гисбрект: «В среднем взрослый человек - это большой кусок мяса, и для его охлаждения требуется много энергии».
Тем не менее, холодный шок стал этапом, который большинство жертв Титаника пережить не смогли. В первые же минуты многие из них в панике утонули или же стремительно ускорили потерю температуры тела. В то же время Чарльз Джокин перенес встречу с ледяной водой Северной Атлантики с поразительным спокойствием.
«Я просто плавал и бултыхал ногами в воде» - заявил он в ходе судебного разбирательства.
Еще один известный канадский специалист по гипотермии Стивен Ченг из Университета Брока, анализируя случай Джокина заметил что он, конечно? не хотел бы пропагандировать алкоголь, как спасительное средство при кораблекрушении, но при этом также отметил, что, скорее всего эффект от принятого алкоголя мог «усилить и поддерживать в Чарльзе чувство спокойствия и самообладания».
«Алкоголь скорее всего притупил в нем чувство холода, так что, возможно, он действительно не чувствовал себя замерзающим, а значит был более спокойным и, как следствие, не паниковал».
По сути, судовой пекарь “Титаника” пусть и непроизвольно, но стал образцовым примером того, как выжить при кораблекрушении. Во-первых, он максимально оттянул момент погружения в воду - среди тех, кто той ночью оказался в воде, Джокин был самым последним. А второе, и самое важное - всё это время ему удавалось сохранять спокойствие и грамотно распределить свои силы и энергию в ожидании спасения. На самом деле это огромная трагедия, с которой очень часто сталкиваются спасательные службы. Когда жертвы, впадая в панику погибают, когда спасение было в буквальном смысле прямо перед ними: заблудившиеся в лесу, не обратившие внимание на тропинку; погибшие в пожаре, в панике тянувшие на себя дверь, которую нужно было всего лишь толкнуть от себя.
Просто плавая и сохраняя спокойствие, Джокин провел в ледяной воде два часа, прежде чем был подобран в спасательную шлюпку. В итоге, оказавшись в смертельно опасной ситуации, всё, чем отделался Чарльз были лишь временно распухшие ноги.
«Алкоголь скорее всего притупил в нем чувство холода, так что, возможно, он действительно не чувствовал себя замерзающим, а значит был более спокойным и, как следствие, не паниковал».
По сути, судовой пекарь “Титаника” пусть и непроизвольно, но стал образцовым примером того, как выжить при кораблекрушении. Во-первых, он максимально оттянул момент погружения в воду - среди тех, кто той ночью оказался в воде, Джокин был самым последним. А второе, и самое важное - всё это время ему удавалось сохранять спокойствие и грамотно распределить свои силы и энергию в ожидании спасения. На самом деле это огромная трагедия, с которой очень часто сталкиваются спасательные службы. Когда жертвы, впадая в панику погибают, когда спасение было в буквальном смысле прямо перед ними: заблудившиеся в лесу, не обратившие внимание на тропинку; погибшие в пожаре, в панике тянувшие на себя дверь, которую нужно было всего лишь толкнуть от себя.
Просто плавая и сохраняя спокойствие, Джокин провел в ледяной воде два часа, прежде чем был подобран в спасательную шлюпку. В итоге, оказавшись в смертельно опасной ситуации, всё, чем отделался Чарльз были лишь временно распухшие ноги.
ПЕКАРЬ НАВСЕГДА
Чарльз Джокин оказался одним из 6 человек, подобранных из ледяной воды, которым удалось пережить ту страшную ночь, навсегда вошедшую в историю. А уже чуть позже Джокину еще раз пришлось пережить случившуюся трагедию, когда Чарльз, один из немногих выживших членов экипажа “Титаника”, давал показания в ходе судебного разбирательства по этой катастрофе.
Казалось бы, сумев пережить самую ужасную морскую катастрофу в истории человечества, возможно стоило бы переосмыслить свое профессиональное призвание? Но это было не в природе Чарльза и уже вскоре Джокин продолжил работу судовым поваром. И что интересно спустя всего пару лет, после крушения “Титаника”, Джокин снова стал участником кораблекрушения. Правда на этот раз, горящее грузового судно “Конгресс” на котором он служил, Чарльз покинул в более классическом стиле - в спасательной шлюпке. Но даже это не отбило тягу Чарльза к морю. Джокин прослужил на флоте ещё 30 лет, работая пекарем на 12 различных судах.
Казалось бы, сумев пережить самую ужасную морскую катастрофу в истории человечества, возможно стоило бы переосмыслить свое профессиональное призвание? Но это было не в природе Чарльза и уже вскоре Джокин продолжил работу судовым поваром. И что интересно спустя всего пару лет, после крушения “Титаника”, Джокин снова стал участником кораблекрушения. Правда на этот раз, горящее грузового судно “Конгресс” на котором он служил, Чарльз покинул в более классическом стиле - в спасательной шлюпке. Но даже это не отбило тягу Чарльза к морю. Джокин прослужил на флоте ещё 30 лет, работая пекарем на 12 различных судах.
А в 1941 году сухогруз “Орегон”, на котором работал Чарльз, после столкновения с другим судном пойдет ко дну. В кораблекрушении погибло 17 моряков среди которых … Чарльза Джокина не было. Правда эта морская катастрофа стала в его послужном списке последней. Менее чем через три года после этого Чарльз уйдет на заслуженную пенсию.
Из всех выживших членов экипажа “Титаника” Чарльз дольше всех оставался на службе.
Умер Чарльз Джокин в 1956 году в возрасте 78 лет. К сожалению, совсем чуть-чуть не дожив до премьеры фильма “Незабываемая ночь”, описывающий трагедию “Титаника” и в котором впервые был не забыт и Чарльз Джокин.
Из всех выживших членов экипажа “Титаника” Чарльз дольше всех оставался на службе.
Умер Чарльз Джокин в 1956 году в возрасте 78 лет. К сожалению, совсем чуть-чуть не дожив до премьеры фильма “Незабываемая ночь”, описывающий трагедию “Титаника” и в котором впервые был не забыт и Чарльз Джокин.
Забавно, что в свидетельстве о смерти Чарльза в графе профессия было указано “пекарь на Титанике”. Несмотря на то, что проработал он на этой должности всего 5 дней. Очевидно, что память о “Титанике” оставалась с ним до самых последних дней.
В истории Чарльз навсегда останется пекарем с “Титаника”.
На первый взгляд обычный, маленький человек. Один из множества людей, плывших в ту роковую ночь на "Титанике", но при этом один из немногих, кто в условиях смертельной опасности, в первую очередь думал и действовал, спасая других.
И хотя очень многие, описывая случай Чарльза делают главный акцент на его алкогольном опьянении в ту ночь, на самом деле, как мне кажется, в основе всего просто был человек, который не сдавался и не желал умирать.
Как заметил профессор Стивен Ченг: «Ученые никогда не могут точно предсказать то, насколько хорошо человек сможет справиться со стрессом и пережить экстремальные ситуации. Некоторые люди сдаются очень быстро, других же, как иногда кажется, просто невозможно убить».
На первый взгляд обычный, маленький человек. Один из множества людей, плывших в ту роковую ночь на "Титанике", но при этом один из немногих, кто в условиях смертельной опасности, в первую очередь думал и действовал, спасая других.
И хотя очень многие, описывая случай Чарльза делают главный акцент на его алкогольном опьянении в ту ночь, на самом деле, как мне кажется, в основе всего просто был человек, который не сдавался и не желал умирать.
Как заметил профессор Стивен Ченг: «Ученые никогда не могут точно предсказать то, насколько хорошо человек сможет справиться со стрессом и пережить экстремальные ситуации. Некоторые люди сдаются очень быстро, других же, как иногда кажется, просто невозможно убить».
Авторский пост
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Метки: история судовой пекарь титаник
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