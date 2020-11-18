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Что тебе в имени моем: история автомобильных номеров

Что тебе в имени моем: история автомобильных номеров (19 фото)

Автор:
18 ноября 2020 07:00
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   автомобильный знак   интреесное   история   номер   номера   факты   
1325
19

Буквально через пару месяцев автомобильному номеру исполнится 120 лет. Датой его рождения принято считать 1901 год, хотя номера для опознания использовали еще раньше, выдавая их конным экипажам. Но потом появилось имя...

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Метки: автомир   автомобильный знак   интреесное   история   номер   номера   факты   
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3  комментария
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21k
Франц Лефорт Час назад
Про номера КГБ фигня! Было несколько серий букв,которые выдавалии только машинам кгб,например МОЛ. Было много номеров "автокомбинатовских". И большинство машин невыделялось из потока. И для гаишников были совсем другие "фишки".
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41
Мих 3 минуты назад
Не совсем так, фильм хоть и вышел на экран в 1968, но не мог ведь он сниматься до денежной реформы 1961 года. Бутылка московской стоила в то время 2 рубля, 87 копеек, столичной - 3.07. Правда, появились тогда то ли Русская то ли российская (с берёзками на этикетке) за 3.12 и т.д. И популярные Московская и Столичная встречались редко
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50k
Андрей Полчаса назад
Номер такси из "Бриллиантовой руки" - 28-70 ОГО - вроде как Гайдаем был придуман: водка тогда подорожала, стала стоить 28 р. 70 коп. Действительно - ОГО!
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