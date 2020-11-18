Что тебе в имени моем: история автомобильных номеров

Буквально через пару месяцев автомобильному номеру исполнится 120 лет. Датой его рождения принято считать 1901 год, хотя номера для опознания использовали еще раньше, выдавая их конным экипажам. Но потом появилось имя...
Правда официально первый автомобильный номер был выдан в Мюнхене 14 апреля 1899 года, но именно 1901 год, год регистрации всех автомобилей Нью-Йорка поголовно, считается годом рождения "имени" авто
Изначально автомобили ездили без особых опознавательных знаков- машин было мало и все и так знали владельца
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Но все возрастающее их количество, а также создаваемые ими аварийные ситуации, вынудили дать каждому автомобилю имя - имя его владельца
В 1901 году в Нью-Йорке была введена обязательная регистрация автотранспорта, а владельцу выдавали табличку с его инициалами. Это было рождение автомобильного номера
Цифры в номерном знаке появились благодаря Рудольфу Херцогу (г. Берлин) - он пожелал вписать в номер инициалы своей невесты и добавил цифру 1 - первая и единственная любовь.
В России первый автомобильный номер - был выдан в 1904 году в Риге, а стандартизация номеров в СССР пришлась на тридцатые годы 20-го века.
Интересный факт: чтобы определить, не задолжал ли автомобилист городской казне, в Москве пошли на хитрость: каждый год выдавались номерные таблички нового цвета.
Московский номер, 1930е годы - одна буква и две пары цифр
В 1936 году, был введен новый стандарт номерных знаков: на черный фон наносились белые символы — две буквы, в первой из которых «зашифровывался» регион, и две пары цифр через черточку.
Регистрационный код автомобилей Красной армии состоял из одной буквы и пяти цифр, сгруппированных так: «А-9-99-99»
Говорят что номера КГБ были узнаваемы сведущими людьми сразу - четыре цифры, поделенные дефисом и если сумма первой пары совпадала с суммой второй - это было авто КГБ
В 80-х годах автомобили различных ведомств МВД обозначались номерами с буквами ОЛМ. Спец ведомства получили обозначение МАА и МАС
Юрий Гагарин получил в подарок за свой первый полет Волгу ГАЗ-21 с номерами 12-04 ЮАГ - дата полета и его инициалы
В фильме "Берегись автомобиля" были самые что ни на есть блатные номера, такие выдавались по великому блату
СССР пережил несколько изменений номеров
Так, в 1946 году черные символы наносились на желтый фон В 1959 году - белые символы на черном фоне, причем букв стало три В 1980-м - черные цифры и буквы на белом фоне. 1994 год - на новых номерах буквенное обозначение региона заменили цифровым — каждому региону был присвоен двузначный (в исключительных случаях — трехзначный) код.
Авторский пост
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