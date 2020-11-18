Что тебе в имени моем: история автомобильных номеров

Так, в 1946 году черные символы наносились на желтый фон В 1959 году - белые символы на черном фоне, причем букв стало три В 1980-м - черные цифры и буквы на белом фоне. 1994 год - на новых номерах буквенное обозначение региона заменили цифровым — каждому региону был присвоен двузначный (в исключительных случаях — трехзначный) код.