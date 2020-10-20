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Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз

Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз (17 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: 2020   2021   пандемия   прикол   прогноз   смех   твиттер   юмор   
843
17
Кто-то уверен, что 2020 год - это всего лишь легкая прелюдия к году 2021. Некоторые пользователи соцсетей верят в хороший исход (с долларом по 36 копеек за рубль). Чья правда вам ближе?
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Метки: 2020   2021   пандемия   прикол   прогноз   смех   твиттер   юмор   
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Шурум-бурум 37 минут назад
21й год это ОЧКО
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10k
Taximaxi 7 минут назад
Пусть ноют те,кто 90стых не видел и не помнит.Когда мёрли как мухи от паленой водки,войн ,да разгула бандитизма. Сейчас стонать грех.
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