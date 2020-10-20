Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз

Кто-то уверен, что 2020 год - это всего лишь легкая прелюдия к году 2021. Некоторые пользователи соцсетей верят в хороший исход (с долларом по 36 копеек за рубль). Чья правда вам ближе?
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