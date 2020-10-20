Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз

Кто-то уверен, что 2020 год - это всего лишь легкая прелюдия к году 2021. Некоторые пользователи соцсетей верят в хороший исход (с долларом по 36 копеек за рубль). Чья правда вам ближе?

0

1. Когда ты неизлечимый оптимист 0 Источник:

×

2. 2021 год, ты не должен подвести этих людей 0 Источник:

3. У пессимистов свой прогноз 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Ситуация с календарями на 2021 год волнует всех 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. Все нормально, календари уже были замечены 0 Источник:

9. Есть версия, что индейцы Майя немного перепутали с годом 0 Источник:

10. 2020 год нас многому научил 0 Источник:

11. И смех и грех 0 Источник:

12. В гробу мы видели такое спецпредложение. Оставьте себе! 0 Источник:

13. Может быть... 0 Источник:

14. Есть и гарантированные хорошие вещи, которые принесет нам 2021 0 Источник:

15. Вернемся к обсуждению всемирного звездеца 0 Источник: