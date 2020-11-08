Песенка спета: почему автор легендарного хита «Арлекино» умер в нищете

Так, несмотря на оглушительный триумф, жизнь у Бориса Баркаса не сложилась. По словам самого поэта, он попал в списки запрещённых и его песни перестали брать. С началом же перестройки ему так и не удалось вписаться в новую действительность. Баркас сменил несколько профессий, стал выпивать, ушёл из семьи и в итоге стал бомжем.



В 2007 году его нашли создатели шоу «Пусть говорят» и пригласили на Первый канал. Оказалось, что он обитал в центре социальной адаптации «Люблино» для лиц без определённого места жительства и работы. На ток-шоу Борис Баркас и Алла Пугачёва встретились. Эта встреча была «со слезами на глазах».



Примадонна восстановила автору «Арлекино» документы и купила квартиру. Жильё помог приобрести певец-бизнесмен Алексей Ковалёв. Он тогда ещё был депутатом московской городской Думы.



– Мне позвонила Алла Пугачёва и попросила помочь купить своему другу Борису Баркасу квартиру. Мы сложились с ней пополам и купили ему жильё, – рассказал нам Алексей Ковалёв.



Прожил Борис Баркас в этой квартире менее месяца. У поэта случился сердечный приступ. Он упал в ванной и умер.





Эмил Димитров скончался в одиночестве в Болгарии. Его последними словами были: «Как мне хочется петь»…