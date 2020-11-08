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Песенка спета: почему автор легендарного хита «Арлекино» умер в нищете

Песенка спета: почему автор легендарного хита «Арлекино» умер в нищете (2 фото + 2 видео)

Автор:
08 ноября 2020 22:57
Метки: История песни   автор   песня   
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В этом году юбилей отмечает премьера одной из главных песен Аллы Пугачёвой «Арлекино». Ровно 45 лет назад Примадонна исполнила её на «Золотом Орфее». Композиция стала судьбоносной в карьере певицы. Песня принесла Пугачёвой не только главный приз – Гран-при конкурса вокальных исполнителей «Золотой Орфей», но и народную любовь. Пугачёва называла появление этой песни мистической, а вот у авторов «Арлекино» судьба сложилась трагически.

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Метки: История песни   автор   песня   
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71k
Броненосец Потелкам 5 часов назад
Песня шикарная, но пела она ее молодым, звонким голосом
Полной грудью, "от живота"
тогда она звучит.....
иначе спеть - будет пародия на настоящего "Арлекина".....
понимаю АБ.
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9k
Bill 6 часов назад
Живые понимают почему "примадонна исключила этот шлягер из своего репертуара". (кстати, там каждое слово можно брать в ковычки). Лично я соглашусь еще раз прослушать этот шлягер только за деньги.
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