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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4324 поста • 612 подписчиков подписаться
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Особняк Вилла Шона Коннери выставили на продажу за 30 млн евро

Особняк Вилла Шона Коннери выставили на продажу за 30 млн евро (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2020 09:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   вилла   дом   знаменитости   особняк   фото   шон коннери   шоу бизнес   
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В доме есть винный погреб, спортзал и два бассейна, а из окон открывается потрясающий вид на Ниццу.

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Метки: видео   вилла   дом   знаменитости   особняк   фото   шон коннери   шоу бизнес   
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5  комментариев
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684
Heisenberg 2 часа назад
Со вкусом у Сэра Шона Коннери всё в порядке.Особняк просто загляденье.Это вам не цыганский дворец Малышевой,тут виден стиль во всём.
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1k
Сергей Феофанов Полчаса назад
Чую у слуг народа сейчас грызня начнется за право первым купить домишко....
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94k
дедушка ленина Полчаса назад
Скажу скромно: хочу.
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6k
Garpia121 49 минут назад
Здорово. Утонченных людей и дома стильные. Не то что нынешние цыганские хоромы некоторых богатеев.
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9k
portmen77 Час назад
Может у кого из наших чиновников земля рядом. Возьмут под домик для прислуги...
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