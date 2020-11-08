Особняк Вилла Шона Коннери выставили на продажу за 30 млн евро

В доме есть винный погреб, спортзал и два бассейна, а из окон открывается потрясающий вид на Ниццу.
Бывшая резиденция умершего в возрасте 90 лет Шона Коннери ищет нового владельца.
Поселиться в роскошном доме «агента 007» на Лазурном Берегу можно «всего» за 30 миллионов евро. Дом Le Roc Fleuri стоит на склоне холма Кап де Ницца, откуда открывается невероятный вид на Ниццу, горы и Лигурийское море.
Поселиться в роскошном доме «агента 007» на Лазурном Берегу можно «всего» за 30 миллионов евро. Дом Le Roc Fleuri стоит на склоне холма Кап де Ницца, откуда открывается невероятный вид на Ниццу, горы и Лигурийское море.
Вилла оформлена в стиле Прекрасной эпохи. Площадь главной резиденции составляет почти 1 тысячу квадратных метров, а главная спальня растянулась почти на целый этаж.
На территории находятся винный погреб, тренажерный зал, открытый и крытый бассейны. Обслуживающий персонал живет в отдельных домиках. Дом окружен садами с каменными террасами, постепенно спускающимися к набережной.
На территории находятся винный погреб, тренажерный зал, открытый и крытый бассейны. Обслуживающий персонал живет в отдельных домиках. Дом окружен садами с каменными террасами, постепенно спускающимися к набережной.
По словам риелторов, Le Roc Fleuri была выставлена на продажу еще до смерти актера.
Легендарный британский актер Шон Коннери скончался 31 октября в своем доме в Нассау, Багамские Острова.
Легендарный британский актер Шон Коннери скончался 31 октября в своем доме в Нассау, Багамские Острова.
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