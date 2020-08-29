FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4087 постов • 593 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Муслим Магомаев

Муслим Магомаев (7 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   Муслим Магомаев   биография   видео   знаменитости   певец   фото   шоу бизнес   
120
7
1
Уникальный голос Муслима Магомаева – звонкий и чистый баритон – с первых звуков узнают слушатели старшего и среднего поколения, родившиеся и жившие в СССР. Звезда оперы и эстрады, композитор, Народный артист СССР радовал творчеством в 60-е, 70-е и 80-е годы. На его концерты собирались многотысячные стадионы, а пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Муслима Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные шлягеры.

Источник:

подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Биография звезд   Муслим Магомаев   биография   видео   знаменитости   певец   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
258
Рафаэль 3 часа назад
От песни Синяя вечность каждый раз муражки по коже, и не думал что в сорок начну Магомаева слушать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
[email protected] 2 часа назад
Мало прожил и мало пел... Земля ему пухом, талантищу!.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

809790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился
3
293
"Посмотри на номера, дебил": в Сочи водитель Mercedes оскорбил полицейских и поплатился
30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
43
310
30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Российские гимнастки отказались ехать на чемпионат Европы в Киев
0
1
Российские гимнастки отказались ехать на чемпионат Европы в Киев
Что получится, если скрестить ватрушку с чизкейком
1
9
Что получится, если скрестить ватрушку с чизкейком
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#картинки#дтп#красота#девушки#реакция#прикольные#архитектура
#факты#интересно#россия#сша#природа#подборка#знаменитости#смешные#на различный вкус#белоруссия
#юмор#история#авария#интересное#авто авария#СССР#кот#украина#360подмосковье#дети

На что жалуетесь?

Вернуться