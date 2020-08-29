Уникальный голос Муслима Магомаева – звонкий и чистый баритон – с первых звуков узнают слушатели старшего и среднего поколения, родившиеся и жившие в СССР. Звезда оперы и эстрады, композитор, Народный артист СССР радовал творчеством в 60-е, 70-е и 80-е годы. На его концерты собирались многотысячные стадионы, а пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Муслима Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные шлягеры.
Детство и юность
Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Магомет Магомаев погиб на фронте, не дожив до великой Победы 15 дней. До войны Магомет Муслимович работал театральным художником. Мама Муслима Магомаева Айшет – драматическая актриса, взявшая псевдоним Кинжалова. В ее венах текла турецкая, адыгейская и русская кровь. Муслим считал себя азербайджанцем, а Россию – матерью. Дед будущего артиста – азербайджанский композитор Абдул-Муслим Магомаев, основоположник национальной классической музыки.
После войны Муслим Магомаев с матерью отправился в Вышний Волочек, куда актрису Кинжалову забросила творческая судьба. Год мальчик учился в музыкальной школе и сдружился с одноклассниками, заразив ребят идеей создания кукольного театра. Кукол для представлений Муслим делал сам. Но Айшет отправила сына в Баку, где по ее мнению музыкально одаренный мальчик получит лучшее образование.
После войны Муслим Магомаев с матерью отправился в Вышний Волочек, куда актрису Кинжалову забросила творческая судьба. Год мальчик учился в музыкальной школе и сдружился с одноклассниками, заразив ребят идеей создания кукольного театра. Кукол для представлений Муслим делал сам. Но Айшет отправила сына в Баку, где по ее мнению музыкально одаренный мальчик получит лучшее образование.
В Баку Муслим Магомаев рос в семье дяди Джамала Муслимовича. Мать из Вышнего Волочка переехала в Мурманск, где работала в местном драматическом театре. Айшет вышла замуж во второй раз и у Муслима появились брат Юрий и сестра Татьяна.
В родном городе парень с головой погрузился в музыку. Муслим Магомаев часами слушал «трофейные» пластинки Энрико Карузо, Маттиа Баттистини и Титты Руффо.
По-соседству с дядей обитало семейство знаменитого азербайджанского певца Бюльбюля, и Муслим по утрам слушал, как распевается звезда. Магомаев подружился с сыном Бюльбюля – Поладом.
Успехи мальчика в музыкальной школе при Бакинской консерватории, куда его отвел дядя, оказались половинчатыми: на уроках фортепиано, сольфеджио и хора Муслиму ставили высшие баллы, но на физике, химии и математике по утверждению Магомаева у него «отключался мозг».
Виолончелист и профессор Владимир Аншелевич заметил способного ученика и взял под свое крыло. Наставник показал юному вокалисту, как филировать голос. Вскоре полученный опыт помог Муслиму Магомаеву в работе над партией Фигаро в опере «Севильский цирюльник».
В Бакинском музыкальном училище певец совершенствовал вокал. Его наставниками стали Александр Милованов и концертмейстер Тамара Кретинген, уделявшая студенту свободное время. Диплом Магомаеву вручили в 1959 году.
В родном городе парень с головой погрузился в музыку. Муслим Магомаев часами слушал «трофейные» пластинки Энрико Карузо, Маттиа Баттистини и Титты Руффо.
По-соседству с дядей обитало семейство знаменитого азербайджанского певца Бюльбюля, и Муслим по утрам слушал, как распевается звезда. Магомаев подружился с сыном Бюльбюля – Поладом.
Успехи мальчика в музыкальной школе при Бакинской консерватории, куда его отвел дядя, оказались половинчатыми: на уроках фортепиано, сольфеджио и хора Муслиму ставили высшие баллы, но на физике, химии и математике по утверждению Магомаева у него «отключался мозг».
Виолончелист и профессор Владимир Аншелевич заметил способного ученика и взял под свое крыло. Наставник показал юному вокалисту, как филировать голос. Вскоре полученный опыт помог Муслиму Магомаеву в работе над партией Фигаро в опере «Севильский цирюльник».
В Бакинском музыкальном училище певец совершенствовал вокал. Его наставниками стали Александр Милованов и концертмейстер Тамара Кретинген, уделявшая студенту свободное время. Диплом Магомаеву вручили в 1959 году.
Личная жизнь
Юные студентки Бакинского музыкального училища вздыхали о голосистом красавце Муслиме Магомаеве, но предпочтение он отдал юной и очаровательной Офелии. Скоропалительный брак оказался ошибкой: супруги расстались через год совместной жизни. Не уберегла молодую семью даже маленькая дочь Марина.
В 1972 году начался роман Муслима с певицей Тамарой Синявской. Они познакомились и полюбили друг друга в Баку, на декаде русского искусства. Тамара была замужней женщиной, но для вспыхнувшего чувства узы брака оказались слабым препятствием. Испытание разлукой любовь Магомаева и Синявской выдержала: после годичной стажировки Тамары в Италии пара встретилась и уже не расставалась.
В ноябре 1974 года Муслим Магомаев женился на певице: пара планировала скромное торжество, но родные и друзья устроили им банкет в столичном ресторане.
В 1972 году начался роман Муслима с певицей Тамарой Синявской. Они познакомились и полюбили друг друга в Баку, на декаде русского искусства. Тамара была замужней женщиной, но для вспыхнувшего чувства узы брака оказались слабым препятствием. Испытание разлукой любовь Магомаева и Синявской выдержала: после годичной стажировки Тамары в Италии пара встретилась и уже не расставалась.
В ноябре 1974 года Муслим Магомаев женился на певице: пара планировала скромное торжество, но родные и друзья устроили им банкет в столичном ресторане.
Муслим Магомаев и жена Тамара Синявская
Личная жизнь пары оказалась похожей на «американские горки»: Магомаев и Синявская – две ярких звезды с сильными характерами, уступать друг другу супругам было непросто. Но любовь сцементировала брак навсегда и после бурных ссор и коротких расставаний влюбленные писали новую страницу отношений.
Последние годы жизни певца прошли рядом с любимой женщиной. Муслим Магомаев и Тамара Синявская часто отдыхали в Баку, на берегу Каспия жарили шашлыки. Весной и летом супруги жили на подмосковной даче, где вырастили живописный сад и обустроили альпийскую горку. Муслим Магометович рисовал, сочинял аранжировки и музыку.
Дочь Марина унаследовала музыкальный дар отца: девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но предпочла другую профессию, не связанную с музыкой и вокалом. Марина сохраняла теплые отношения с отцом до последних дней жизни. С супругом Александром Козловским (сыном написавшего стихи для песни Магомаева «Синяя вечность» Геннадия Козловского) она живет в Америке. Внука Аллена Марина подарила отцу при жизни.
Последние годы жизни певца прошли рядом с любимой женщиной. Муслим Магомаев и Тамара Синявская часто отдыхали в Баку, на берегу Каспия жарили шашлыки. Весной и летом супруги жили на подмосковной даче, где вырастили живописный сад и обустроили альпийскую горку. Муслим Магометович рисовал, сочинял аранжировки и музыку.
Дочь Марина унаследовала музыкальный дар отца: девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но предпочла другую профессию, не связанную с музыкой и вокалом. Марина сохраняла теплые отношения с отцом до последних дней жизни. С супругом Александром Козловским (сыном написавшего стихи для песни Магомаева «Синяя вечность» Геннадия Козловского) она живет в Америке. Внука Аллена Марина подарила отцу при жизни.
Музыка
Творческая биография артиста началась в родном городе в Доме культуры бакинских моряков. В семье Магомаева боялись за его голос и запрещали Муслиму выступать в полную силу, но 15-летний юноша выходил на сцену втайне от семьи, срывая первые аплодисменты. Ему удалось избежать подростковой мутации голоса.
В 1961 году Муслим Магомаев дебютировал на профессиональном уровне в Ансамбле песни и пляски Бакинского военного округа. Через год он исполнил песню «Бухенвальдский набат» и его талант отметили на Всемирном фестивале молодежи в Хельсинки. В том же году в Кремлевском дворце съездов вокалист завоевал всесоюзную славу, выступив на фестивале азербайджанского искусства.
В 1961 году Муслим Магомаев дебютировал на профессиональном уровне в Ансамбле песни и пляски Бакинского военного округа. Через год он исполнил песню «Бухенвальдский набат» и его талант отметили на Всемирном фестивале молодежи в Хельсинки. В том же году в Кремлевском дворце съездов вокалист завоевал всесоюзную славу, выступив на фестивале азербайджанского искусства.
В 1963 году в концертном зале имени П.И. Чайковского прошел первый сольный концерт певца. В Баку Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. В 1964 году вокалист на 2 года отправился на стажировку в миланский театр «Ла Скала».
В середине 60-х Муслим Магомаев с музыкальными спектаклями «Севильский цирюльник» и «Тоска» гастролирует по городам Советского Союза. Талантливого вокалиста приглашают выступать на подмостках Большого театра, но Магомаев не желает ограничиваться рамками оперы.
В середине 60-х певец гастролировал в Париже. Восхищенный талантом Магомаева директор знаменитой «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил певцу контракт на год. Ему прочили мировую славу, и Муслим Магомаев задумался над предложением. Но все решило Министерство культуры СССР: азербайджанский вокалист незаменим на правительственных концертах.
В Париже артист узнал, что на родине на него открыто уголовное дело. Чтобы помочь Ансамблю песни и пляски донских казаков, в конце 1960-х певец выступил в Ростове-на-Дону на 45-тысячном стадионе. Вместо одного запланированного отделения Магомаев провел на сцене больше двух часов. Ему заплатили тройной оклад, уверяя, что нарушения закона нет и ставка одобрена Министерством культуры. Об уголовном преследовании по линии ОБХСС певцу сообщили во время концерта в «Олимпии». Не желая подставлять под удар родных, Муслим Магомаев не поддался на уговоры эмигрантов и вернулся в СССР.
В итоге судебных разбирательств Муслиму Магомаеву запретили выступать за пределами Азербайджана. Певец воспользовался появившимся свободным временем и окончил Бакинскую консерваторию по классу пения. Опала закончилась после звонка председателя КГБ СССР Юрия Андропова министру культуры Екатерине Фурцевой: Магомаева пригласили на юбилейный концерт ведомства.
В середине 60-х Муслим Магомаев с музыкальными спектаклями «Севильский цирюльник» и «Тоска» гастролирует по городам Советского Союза. Талантливого вокалиста приглашают выступать на подмостках Большого театра, но Магомаев не желает ограничиваться рамками оперы.
В середине 60-х певец гастролировал в Париже. Восхищенный талантом Магомаева директор знаменитой «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил певцу контракт на год. Ему прочили мировую славу, и Муслим Магомаев задумался над предложением. Но все решило Министерство культуры СССР: азербайджанский вокалист незаменим на правительственных концертах.
В Париже артист узнал, что на родине на него открыто уголовное дело. Чтобы помочь Ансамблю песни и пляски донских казаков, в конце 1960-х певец выступил в Ростове-на-Дону на 45-тысячном стадионе. Вместо одного запланированного отделения Магомаев провел на сцене больше двух часов. Ему заплатили тройной оклад, уверяя, что нарушения закона нет и ставка одобрена Министерством культуры. Об уголовном преследовании по линии ОБХСС певцу сообщили во время концерта в «Олимпии». Не желая подставлять под удар родных, Муслим Магомаев не поддался на уговоры эмигрантов и вернулся в СССР.
В итоге судебных разбирательств Муслиму Магомаеву запретили выступать за пределами Азербайджана. Певец воспользовался появившимся свободным временем и окончил Бакинскую консерваторию по классу пения. Опала закончилась после звонка председателя КГБ СССР Юрия Андропова министру культуры Екатерине Фурцевой: Магомаева пригласили на юбилейный концерт ведомства.
В Сопоте в 1969 году Муслим Магомаев завоевал первую премию на Международном фестивале, в Каннах Международный фестиваль грамзаписи и музыкальных изданий вручил ему «Золотой диск» за миллионные тиражи грампластинок. В 31 год певец становится не только Народным артистом Азербайджанской ССР, но и Народным артистом СССР.
С 1975 года Муслим Магомаев 14 лет руководил созданным эстрадно-симфоническим оркестром. С музыкантами он гастролировал вплоть до 1989 года по СССР и зарубежным странам. Магомаев сумел популяризовать современные западные направления, что в те годы не одобряло высшее партийное руководство СССР. В исполнении певца в Советском Союзе впервые прозвучал хит группы «Битлз» Yesterday.
Песни в исполнении Муслима Магометовича на стихи Арно Бабаджаняна занимают особенное место в творчестве звезды. Композиции «Свадьба», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Солнцем озаренный», «Ноктюрн» настолько яркие и экспрессивные, что запомнились слушателям «с лету».
Шлягер Магомаева «Королева красоты» Бабаджаняну навеял ереванский конкурс красоты, проведенный в 60-х. Песня по итогам конкурса «Лучшая песня 1965 года» лидировала.
С 1975 года Муслим Магомаев 14 лет руководил созданным эстрадно-симфоническим оркестром. С музыкантами он гастролировал вплоть до 1989 года по СССР и зарубежным странам. Магомаев сумел популяризовать современные западные направления, что в те годы не одобряло высшее партийное руководство СССР. В исполнении певца в Советском Союзе впервые прозвучал хит группы «Битлз» Yesterday.
Песни в исполнении Муслима Магометовича на стихи Арно Бабаджаняна занимают особенное место в творчестве звезды. Композиции «Свадьба», «Лучший город земли», «Чертово колесо», «Солнцем озаренный», «Ноктюрн» настолько яркие и экспрессивные, что запомнились слушателям «с лету».
Шлягер Магомаева «Королева красоты» Бабаджаняну навеял ереванский конкурс красоты, проведенный в 60-х. Песня по итогам конкурса «Лучшая песня 1965 года» лидировала.
Стихи для пронзительной песни «Синяя вечность» певцу написал друг, бакинец Геннадий Козловский, в 1971 году переехавший в Москву, а с 1979-о по предложению Магомаева работавший директором Эстрадно-симфонического оркестра Азербайджана.
Судьба некоторых песен в исполнении Магомаева оказалась непростой. Шлягер «Лучший город Земли» на слова Леонида Дербенева и музыку Арно Бабаджаняна месяц транслировался по радио, но Никита Хрущев усмотрел в песне «тлетворное веяние запада» и со словами «Твист о Москве? Запретить!» дал указание снять хит с эфира. «Реабилитировали» песню вскоре после снятия Хрущева с поста Первого секретаря ЦК. В 2013 году на праздновании 866-летия столицы шлягер Магомаева стал лейтмотивом торжества.
Песня «Нам не жить друг без друга» на слова Александры Пахмутовой в исполнении Муслима Магомаева и в наши дни хит. То же можно сказать о шлягерах 70-х «Падает снег» и «Луч солнца золотого». Последняя композиция звучит в сиквеле мультипликационного фильма «Бременские музыканты», где представлена как серенада Трубадура.
Пик музыкальной карьеры Муслима Магомаева приходится на 60-е и 70-е годы. Певец собирал стадионы по городам СССР, его с восхищением принимали концертные и оперные сцены мира.
Судьба некоторых песен в исполнении Магомаева оказалась непростой. Шлягер «Лучший город Земли» на слова Леонида Дербенева и музыку Арно Бабаджаняна месяц транслировался по радио, но Никита Хрущев усмотрел в песне «тлетворное веяние запада» и со словами «Твист о Москве? Запретить!» дал указание снять хит с эфира. «Реабилитировали» песню вскоре после снятия Хрущева с поста Первого секретаря ЦК. В 2013 году на праздновании 866-летия столицы шлягер Магомаева стал лейтмотивом торжества.
Песня «Нам не жить друг без друга» на слова Александры Пахмутовой в исполнении Муслима Магомаева и в наши дни хит. То же можно сказать о шлягерах 70-х «Падает снег» и «Луч солнца золотого». Последняя композиция звучит в сиквеле мультипликационного фильма «Бременские музыканты», где представлена как серенада Трубадура.
Пик музыкальной карьеры Муслима Магомаева приходится на 60-е и 70-е годы. Певец собирал стадионы по городам СССР, его с восхищением принимали концертные и оперные сцены мира.
В 1998 году Муслим Магомаев прекратил выступления на сцене. Он заявил, что каждому таланту отмеряно свое время, которое перешагивать нельзя. Последнее десятилетие артист посвятил живописи, жил в Москве, общался с поклонниками через веб-сайт.
Десятки лет артист дружил с Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. После смерти друга в 2003 году Муслим Магомаев замкнулся. Больное сердце и легкие беспокоили звезду все чаще. Но по словам жены Тамары Синявской Муслим Магометович выкуривал по три пачки сигарет в день. С занявшим пост министра культуры Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы певец поссорился и критиковал его политику в культурной сфере страны.
В 2005 Магомаев принял российское гражданство, но считал себя азербайджанцем и входил в руководство общероссийской общественной организации, объединявшей азербайджанскую диаспору РФ.
В 2007 году Магомаев написал последнюю песню «Прощай, Баку!» на стихи Сергея Есенина.
Десятки лет артист дружил с Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. После смерти друга в 2003 году Муслим Магомаев замкнулся. Больное сердце и легкие беспокоили звезду все чаще. Но по словам жены Тамары Синявской Муслим Магометович выкуривал по три пачки сигарет в день. С занявшим пост министра культуры Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы певец поссорился и критиковал его политику в культурной сфере страны.
В 2005 Магомаев принял российское гражданство, но считал себя азербайджанцем и входил в руководство общероссийской общественной организации, объединявшей азербайджанскую диаспору РФ.
В 2007 году Магомаев написал последнюю песню «Прощай, Баку!» на стихи Сергея Есенина.
Смерть
В 60-летнем возрасте Магомаев ушел со сцены: обострились болезни. Вести прежний образ жизни, выступать на сцене и гастролировать солист не мог.
25 октября 2008 года Муслима Магометовича Магомаева не стало, он умер на руках супруги Тамары Синявской. Причиной смерти великого певца стала ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.
25 октября 2008 года Муслима Магометовича Магомаева не стало, он умер на руках супруги Тамары Синявской. Причиной смерти великого певца стала ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.
Церемония прощания с великим артистом состоялась в Концертном зале имени П. И. Чайковского в столице. Прах Магомаева по завещанию доставили в родной Баку и похоронили на Аллее почетного захоронения, где покоится знаменитый дед Абдул-Муслим Магомаев.
Память
В 2020-м году был показан сериал "Магомаев", посвященный судьбе и творчеству великого артиста. Главная роль досталась Милошу Биковичу. Жену певца, Тамару Синявскую, сыграла Ирина Антоненко. Также в биографической картине задействованы актеры Светлана Устинова, Александр Нестеров, Алена Ивченко.
Интересные факты
В 1997 году малой планете Солнечной системы присвоили название 4980 Magomaev, отдав дань уважения земной звезде.
Гастроли советской звезды по Франции, Восточной Германии, Финляндии, Польше и Болгарии приносили стране миллионные прибыли. Ему рукоплескали в знаменитой парижской «Олимпии» и приглашали остаться на благополучном Западе, но Магомаев не поддавался соблазну и возвращался на родину.
Гастроли советской звезды по Франции, Восточной Германии, Финляндии, Польше и Болгарии приносили стране миллионные прибыли. Ему рукоплескали в знаменитой парижской «Олимпии» и приглашали остаться на благополучном Западе, но Магомаев не поддавался соблазну и возвращался на родину.
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