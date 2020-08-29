В 1963 году в концертном зале имени П.И. Чайковского прошел первый сольный концерт певца. В Баку Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. В 1964 году вокалист на 2 года отправился на стажировку в миланский театр «Ла Скала».



В середине 60-х Муслим Магомаев с музыкальными спектаклями «Севильский цирюльник» и «Тоска» гастролирует по городам Советского Союза. Талантливого вокалиста приглашают выступать на подмостках Большого театра, но Магомаев не желает ограничиваться рамками оперы.



В середине 60-х певец гастролировал в Париже. Восхищенный талантом Магомаева директор знаменитой «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил певцу контракт на год. Ему прочили мировую славу, и Муслим Магомаев задумался над предложением. Но все решило Министерство культуры СССР: азербайджанский вокалист незаменим на правительственных концертах.



В Париже артист узнал, что на родине на него открыто уголовное дело. Чтобы помочь Ансамблю песни и пляски донских казаков, в конце 1960-х певец выступил в Ростове-на-Дону на 45-тысячном стадионе. Вместо одного запланированного отделения Магомаев провел на сцене больше двух часов. Ему заплатили тройной оклад, уверяя, что нарушения закона нет и ставка одобрена Министерством культуры. Об уголовном преследовании по линии ОБХСС певцу сообщили во время концерта в «Олимпии». Не желая подставлять под удар родных, Муслим Магомаев не поддался на уговоры эмигрантов и вернулся в СССР.



В итоге судебных разбирательств Муслиму Магомаеву запретили выступать за пределами Азербайджана. Певец воспользовался появившимся свободным временем и окончил Бакинскую консерваторию по классу пения. Опала закончилась после звонка председателя КГБ СССР Юрия Андропова министру культуры Екатерине Фурцевой: Магомаева пригласили на юбилейный концерт ведомства.