Фотоштраф за езду с непристёгнутым ремнём заставил соцсети изрядно поволноваться: видео

Сегодня Московские автомобилисты горячо обсуждали публикацию в соцсетях фотографии "письма счастья" Это было извещение о штрафе за езду без использования ремней безопасности с показаниями камеры фотофиксации. Так как о работе этих автоматизированных комплексов, в центре организации дорожного движения столицы, было заявлено лишь 2 ноября.
На размещённой в сети фотографии бланка штрафа стояла дата неделей ранее. Чтобы внести в этот вопрос ясность, источник обратился в ЦОДД, где ему рассказали, что эта фотография - тестовая. Работник центра специально не пристегнулся в служебной машине, чтобы проверить настройку и работу комплекса. Гражданам такие штрафы выписывать пока не начинали.
Однако, простые водители и здесь нашли полезную информацию. В ЦОДД сообщалось о восьми таких камерах в столице - адрес одной из них, теперь известен.
Источник:
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- или оказывается на передних местах и мешает рулить,
- или сминает спинку переднего седенья (или хотя бы подголовник) вместе с телом впередисидящего (небольшой шанс, но есть)
- или пробивает голову впередисидящего, в т.ч. водителя
---- а мне такие варианты развития событий совсем не нужны!
Жена: "а что так грубо!" и НЕмолча пристёгивается. Дети приучены, всё просто: не пристегнулись - не едем.
(Но, конечно, грешен - на дачной дороге не могу ехать пристёгнутым ну никак - привычка "пытаться высунуть голову за поворот".
Ещё, как вариант, по льду и в покатушках - но там не только не пристёгиваешься, но ещё и с открытыми дверями едешь - какой бы прочности лёд не был, и т.к. берега всегда особенно коварны)))
Предпочитаете чтобы ездили на дальнем?
А если касательно ближнего света фар, то чтобы его включали. И чтобы за его отсутствие был реальный штраф, а не фикция. И чтобы этот штраф был тысяч так 5 рублей...
И забегая вперед, да, "ближний свет фар либо дневные ходовые огни (заводские, а не светодиодные ленточки с китайского базара)".
А если подумать еще дальше, то аналогичный штраф должен быть за "неправильную" установку фар. Т.е. когда расстояние между фарами значительно меньше ширины автомобиля, ибо в темное время суток расстояние до встречного автомобиля да и габариты самого автомобиля как раз определяется по расстоянию между фарами.
А если такая забота о нашем здоровье, то мотоциклы запретите. У них вообще никакой безопасности для водителя нет. Что ни дтп, то либо увечья, либо трупы.
У нас в Молдавии тоже с трудом (силой штафа) вводили обязательное пристёгивание . Лет 10-15 назад просто подсчитывал какое количество пристёгнуто .
Выходило не более 15% (всего !!!) .
Сейчас наоборот .
Водители потихоньку привыкли . И даже самые борзые пристёгиваются увидев авто Полиции .
У нас с тонировкой большие ограничения и бывает полиция едет навстречу с камерой и моГет поймать водителя без ремня .
я сам в молодости халатно относился к этому ,,неприятному ,, моменту с пристёгиванием , но как-то летел по трассе , нарвался неожиданно на неровность , подлетел к потолку и ни педали , ни рычага передач не успел достать . Ну и додумался что в случаи аварийной ситуации шансов спастись будет меньше .
К слову Караченцев вылетел с сиденья и попал головой аж в заднюю стойку .
Езжу аккуратно , но навстречу или сбоку прилетит какой-нибудь олень и ...
Пристёгивайтесь Пожалуйста не для Полиции !
Это не признак трусости , а признак Мудрости .
Мне пришел штраф, за стоп-линию!
А теперь вопрос!!! Я пристёгнут или нет ?
Ну, знаете вы адрес камеры- дальше что?? При приближении будете судорожно вытаскивать "заглушку" и пытаться вставить ремень?
С чего это соцсети "заволновались", идёт перепись дебилов наверное...