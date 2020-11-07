Фотоштраф за езду с непристёгнутым ремнём заставил соцсети изрядно поволноваться: видео

На размещённой в сети фотографии бланка штрафа стояла дата неделей ранее. Чтобы внести в этот вопрос ясность, источник обратился в ЦОДД, где ему рассказали, что эта фотография - тестовая. Работник центра специально не пристегнулся в служебной машине, чтобы проверить настройку и работу комплекса. Гражданам такие штрафы выписывать пока не начинали.