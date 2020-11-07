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Фотоштраф за езду с непристёгнутым ремнём заставил соцсети изрядно поволноваться: видео

Фотоштраф за езду с непристёгнутым ремнём заставил соцсети изрядно поволноваться: видео (1 фото)

Автор:
07 ноября 2020 02:53
Сообщество : Автомир
Метки: Письма   даты   камеры   москва   ремни   фиксация   цодд   штрафы   
4125
1

Сегодня Московские автомобилисты горячо обсуждали публикацию в соцсетях фотографии "письма счастья" Это было извещение о штрафе за езду без использования ремней безопасности с показаниями камеры фотофиксации. Так как о работе этих автоматизированных комплексов, в центре организации дорожного движения столицы, было заявлено лишь 2 ноября.

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Метки: Письма   даты   камеры   москва   ремни   фиксация   цодд   штрафы   
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45  комментариев
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10k
wilddewill 6 часов назад
Странный у нас народ. Адрес камеры известен ему теперь, а просто ездить пристёгнутым, не?
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55
A.N.Onim Минуту назад
Заставляю пристёгиваться всех, и даже на задних рядах. Аргументы просты: в случае дтп (тридцать три раза тьфу), особенно встречного, три варианта событий: ваше тело с задних мест
- или оказывается на передних местах и мешает рулить,
- или сминает спинку переднего седенья (или хотя бы подголовник) вместе с телом впередисидящего (небольшой шанс, но есть)
- или пробивает голову впередисидящего, в т.ч. водителя
---- а мне такие варианты развития событий совсем не нужны!
Жена: "а что так грубо!" и НЕмолча пристёгивается. Дети приучены, всё просто: не пристегнулись - не едем.
(Но, конечно, грешен - на дачной дороге не могу ехать пристёгнутым ну никак - привычка "пытаться высунуть голову за поворот".
Ещё, как вариант, по льду и в покатушках - но там не только не пристёгиваешься, но ещё и с открытыми дверями едешь - какой бы прочности лёд не был, и т.к. берега всегда особенно коварны)))
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31k
Элек Мек 9 минут назад
Было бы неплохо наказывать болтунов по телефону.
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24k
Aqueronte 9 минут назад
Смотрю я на свои фото с камер, хоть и тонирован но кое где видно что с ремнем, но если в темной одежде, вечер, вряд ли будет видно
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522
Aleksei 19 минут назад
Меня с автошколы к этому приучили сразу же. Теперь пристегивание проходит автоматом.. Не комфортно себя чувствую без ремня.
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306
Kroshka Полчаса назад
Так на мкаде уже года четыре стоят 5 камер в тестовом режиме на ремень и телефон в руках....
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1k
ddp 50 минут назад
Ближний свет фар на трассе, да и в городе. Вот за что надо штрафы поднимать и штрафовать нещадно!
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9k
paranoid ddp 43 минуты назад

Предпочитаете чтобы ездили на дальнем?
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1k
ddp paranoid Полчаса назад
Если Вас реально интересует что я предпочитая - чтобы вообще никто кроме меня не ездил ни по трассе ни в городе.
А если касательно ближнего света фар, то чтобы его включали. И чтобы за его отсутствие был реальный штраф, а не фикция. И чтобы этот штраф был тысяч так 5 рублей...
И забегая вперед, да, "ближний свет фар либо дневные ходовые огни (заводские, а не светодиодные ленточки с китайского базара)".
А если подумать еще дальше, то аналогичный штраф должен быть за "неправильную" установку фар. Т.е. когда расстояние между фарами значительно меньше ширины автомобиля, ибо в темное время суток расстояние до встречного автомобиля да и габариты самого автомобиля как раз определяется по расстоянию между фарами.
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5k
Роман ddp 17 минут назад
на минутку в большенстве машин ( по крайней мере в крупных городах ДХО уже стоят штатные и что они , что ближний свет включается автоматически)
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798
Roman ddp 13 минут назад
Вы имеете в виду штрафовать за отсуствие света фар? А то получается выступаете как раз за штраф при его включении
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31k
Элек Мек ddp 7 минут назад
Если это колхозный ксенон,то да.
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51k
Серый Час назад
Наконец-то. Ждём камеры на обочечников и невключателей поворотников.
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1k
ddp Серый 49 минут назад
Есть такие камеры давно и все они забиты в Яндекс. А на каждые 100 метров поставить камеру не реально. Только бетонные блоки.
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5k
Шурави ddp 15 минут назад
Мне кажется реально, на Симферопольском шоссе на каждые 1,5 км повесили камеры на скорость, а лучше бы за обочину повесили камеры. На волгоградке на выделенной полосе камер наверное 10 на 3 км - зачем. Я не против камер, но мне кажется их не везде правильно вешают, там где не надо - висит, там где надо - нет.
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1k
ddp Шурави Минуту назад
Камера - в первую очередь штука коммерческая и "нужна" она не там, где действительно ситуация опасная, а там, где она денег принести может. За обочину камера много не принесет, т.к. по обочине скорость движения не высокая и камеру можно спокойно объехать, а вот на автобусную полосу или на скорость не все успевают среагировать и попадают. В общем если бы камеры ставили действительно на опасных участках и предупреждали об этом большими плакатами, был бы реальный толк в повышении безопасности дорожного движения. Но, к сожалению, это все мои эротические фантазии.
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798
Roman Час назад
Еще бы камеры бы научили фоткать перестроение без поворотников, задолбали уже с этим "угадай маневр"
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9k
Антон Семёныч Час назад
На обочины камеры ставьте. Обочечники-зло. А ремни на дорожную обстановку не влияют.
А если такая забота о нашем здоровье, то мотоциклы запретите. У них вообще никакой безопасности для водителя нет. Что ни дтп, то либо увечья, либо трупы.
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798
Roman Антон Семёныч Час назад
Пусть, вы таксист , сзади вас садится пасажир и отказывается пристегнутся, в момент дтп его тело в 80 кг превращается в снаряд и пробивает вам голову. У мотоциклиста есть шлем и спец костюм, если не летать, не нарушать то это в разы повышает выживаемость. Но вообще гос-во обязано снижать смертность на дороге, поэтому правильно что штрафует.Но если вам не наплевать на свою жизнь и жизнь пассажиров, тупо пристегнитесь, в независимости есть камеры или нет, вбейте себе в привычку, как включение поворотников при перестроении, как чистить зубы по утрам
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7k
diman02 2 часа назад
К слову .
У нас в Молдавии тоже с трудом (силой штафа) вводили обязательное пристёгивание . Лет 10-15 назад просто подсчитывал какое количество пристёгнуто .
Выходило не более 15% (всего !!!) .
Сейчас наоборот .
Водители потихоньку привыкли . И даже самые борзые пристёгиваются увидев авто Полиции .
У нас с тонировкой большие ограничения и бывает полиция едет навстречу с камерой и моГет поймать водителя без ремня .
я сам в молодости халатно относился к этому ,,неприятному ,, моменту с пристёгиванием , но как-то летел по трассе , нарвался неожиданно на неровность , подлетел к потолку и ни педали , ни рычага передач не успел достать . Ну и додумался что в случаи аварийной ситуации шансов спастись будет меньше .
К слову Караченцев вылетел с сиденья и попал головой аж в заднюю стойку .
Езжу аккуратно , но навстречу или сбоку прилетит какой-нибудь олень и ...
Пристёгивайтесь Пожалуйста не для Полиции !
Это не признак трусости , а признак Мудрости .
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Уважаемые знатоки...внимание на экран.
Мне пришел штраф, за стоп-линию!
А теперь вопрос!!! Я пристёгнут или нет ?


Уважаемые знатоки...внимание на экран. Мне пришел штраф, за стоп-линию! А теперь вопрос!!! Я пристёгнут или нет ?
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16k
SolomonA Антон Семёныч Час назад
Ты просто дебил.
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9k
paranoid Антон Семёныч 39 минут назад
Насколько я понимаю ранее специально делалось так чтобы волителне было видно.
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9k
paranoid SolomonA 38 минут назад
Он может и дебил, конечно, но у вас для таких суждений маловато оснований.
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8k
Андрей Ватрушкин Антон Семёныч 16 минут назад
Так же интересует вопрос: почем помидоры на местном рынке?
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31k
Элек Мек Андрей Ватрушкин 6 минут назад
И длина реки Нил.
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3k
Vladimir Lysikov 2 часа назад
>> Однако, простые водители и здесь нашли полезную информацию. В ЦОДД сообщалось о восьми таких камерах в столице - адрес одной из них, теперь известен.
Ну, знаете вы адрес камеры- дальше что?? При приближении будете судорожно вытаскивать "заглушку" и пытаться вставить ремень?
С чего это соцсети "заволновались", идёт перепись дебилов наверное...
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32
skay vector 2 часа назад
Хорошо бы ещё научить камеры отправлять штрафы тем, кто перед маневром заблаговременно не включает сигналы поворотов.
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3k
hairov 2 часа назад
Фотоштраф за езду с непристёгнутым ремнём заставил соцсети изрядно поволноваться: видео
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2k
Ivan 2 часа назад
У меня машина орет, как резанная, если не пристегнешься, так что я всегда. Но меня смущает возможность ошибки. В черной куртке, с темным салоном, в сумерках это и глазом надо приглядываться. И потом доказывай, что ты не верблюд. А у суда нет основания не доверять ИИ, а из-за 500 руб идти к адвокату, тратить пол дня желания нет... А зная рукожопость наших мудаков-кататься только в белом, чтобы меньше ошибок было, что ли?
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15k
Lynx 3 часа назад
Убожество. В ящиках под столами, надо думать, по три системника и туева хуча кишок, когда всё это говно требует настоящего, полномасштабного дата центра. Обстановка исключительно надзирательская, помещение выглядит угнетающе - наверн, что-то оджали под госнужды, нежели построить новое и фунциональное.
Убожество. В ящиках под столами, надо думать, по три системника и туева хуча кишок, когда всё это говно требует настоящего, полномасштабного дата центра. Обстановка исключительно надзирательская, помещение выглядит угнетающе - наверн, что-то оджали под госнужды, нежели построить новое и фунциональное.
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489
Алексей Андреев Lynx Час назад
Здесь максимум тонкие клиенты стоят в микро коробочках, а всё работает в облаке. По одной комнате для персонала сделать заключение о вычислительных мощностях, серверных помещений и т.д.
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9k
booz223 4 часа назад
Очередной маразм: садитесь за руль в тёмном... Да в костюме это камера сто раз закашляется, чтобы понять - пристегнут али нет
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13k
vikklu booz223 4 часа назад
А чё, пристегнуться руки отсохнут?
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9k
booz223 vikklu 4 часа назад
Пся крев - я-то тут причём? я принципиально о бесполезности этих камер. Когда была машина - всегда пристёгивался (хоть и не попадал в ТАКИЕ аварии). Вот, а если у чувака белые чехлы с тёмным подголовником? Ведь за непристёгнутого пассажира тоже по идее штраф
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17k
Сергей Костюнин 5 часов назад
Фотоштраф за езду с непристёгнутым ремнём заставил соцсети изрядно поволноваться: видео
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7k
Сергей Сергей Костюнин 3 часа назад
Пусть в такой футболке сфотографируется заранее: с чёрной полоской на памятник как раз подойдёт.
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1k
Outcast 5 часов назад
Что теперь будут кричать антимасочники? Их пытаются связать. Ремень плохо влияет на грудную клетку. Машины не бьются. Физики не существует.
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2k
neutrino 6 часов назад
Пристёгиваться - вредно! Все на борьбу с пристёгиваением!
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