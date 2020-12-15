Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина не понимает, в чем его вина

Инцидент произошел на Тверской улице. По словам мужчины он хотел проверить работоспособность охолощенного оружия, для чего сделал три выстрела в воздух из автомобиля.



"Открыл окно и, находясь на заднем сидении своего автомобиля, произвел три холостых выстрела для проверки работоспособности охолощенного оружия", – сказал он.