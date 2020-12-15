Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина не понимает, в чем его вина

Полицейские задержали и допросили мужчину, который стрелял в центре Москвы из своего Maybach. Владелец премиального автомобиля сообщил, что вообще не понимает, в чём его вина.
Инцидент произошел на Тверской улице. По словам мужчины он хотел проверить работоспособность охолощенного оружия, для чего сделал три выстрела в воздух из автомобиля.
"Открыл окно и, находясь на заднем сидении своего автомобиля, произвел три холостых выстрела для проверки работоспособности охолощенного оружия", – сказал он.
"Открыл окно и, находясь на заднем сидении своего автомобиля, произвел три холостых выстрела для проверки работоспособности охолощенного оружия", – сказал он.
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Метки: 360подмосковье видео москва стрельба
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Это те же гопники из подворотни, только с деньгами. Явный продукт России, что к нам пришла в 90-е. И они наши хозяева. Потому что на них нет управы. От слова совсем. Таких только отстреливать. Как в 1920 - 1923. Потому что, свою" барщину" они просто так не отдадут. И на тех, кто по их мнению, "ниже" их по их "понятиям" - им плевать. С какой стороны сгнила рыба Романовых?
И айфонозависимые юноши Навального, явно не подходят на тех, кто это может решить. Как и сам Лёнька и марионеточные партии в РФ. Они просто голодные крысы, которые хотят сместить сытых крыс.
У нас" барщина" и "саквояжничество" как в США после Гражданской. Страной правят аферисты, как у них Югом, после войны.
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Надеюсь, у него есть разрешение на хранение и перевозку его Maybach-а?
Какой калибр? Нарезка или гладкоствол? Интересный ствол, не сталкивался с таким...
Мдяяяя...Велик и могуч русский язык.