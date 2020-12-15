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Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина не понимает, в чем его вина

Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина не понимает, в чем его вина (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 16:27
Сообщество : Автомир
Метки: 360подмосковье   видео   москва   стрельба   
1416
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Полицейские задержали и допросили мужчину, который стрелял в центре Москвы из своего Maybach. Владелец премиального автомобиля сообщил, что вообще не понимает, в чём его вина.

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Метки: 360подмосковье   видео   москва   стрельба   
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265
Олег 43 минуты назад
Обезьяна
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2k
Том Джоуд 12 минут назад
Вот, сейчас, бедняков и небогатых называют "быдлом". А может, все наоборот? Может "быдло", это все-таки они? Тупые, необразованные существа, которые из-за обилия "заработанных честным трудом" денег, ведут себя как гомосек на параде? И как это они могут быть, в принципе, в нашей "высокодуховной" и "скрепной" стране?

Это те же гопники из подворотни, только с деньгами. Явный продукт России, что к нам пришла в 90-е. И они наши хозяева. Потому что на них нет управы. От слова совсем. Таких только отстреливать. Как в 1920 - 1923. Потому что, свою" барщину" они просто так не отдадут. И на тех, кто по их мнению, "ниже" их по их "понятиям" - им плевать. С какой стороны сгнила рыба Романовых?
И айфонозависимые юноши Навального, явно не подходят на тех, кто это может решить. Как и сам Лёнька и марионеточные партии в РФ. Они просто голодные крысы, которые хотят сместить сытых крыс.
У нас" барщина" и "саквояжничество" как в США после Гражданской. Страной правят аферисты, как у них Югом, после войны.
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7k
ГородДомов 15 минут назад
Он не понимает от куда у него Maybach
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2k
Свирепый Бамбр 18 минут назад
На самом деле охолощенка в данном случае безопасней фейерверка или петарды, т.к. кроме шума ниче не производит.
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14k
Ego sum qui sum Свирепый Бамбр 15 минут назад
и все кто схватил инфаркт от этой стрельбы сразу выздоровели
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7k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Стрелявший в Москве из своего Maybach мужчина..."
============
Надеюсь, у него есть разрешение на хранение и перевозку его Maybach-а?
Какой калибр? Нарезка или гладкоствол? Интересный ствол, не сталкивался с таким...
Мдяяяя...Велик и могуч русский язык.
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3k
Денис Колосов Полчаса назад
я думаю ему поверят, скажут больше так не делай и отпустят с миром-)
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4k
кот базилий Полчаса назад
В очко бы себе вставил и "проверил", так надежней и никто не видит.
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50k
pynh 38 минут назад
В майбахах такие идиоты катаются что ничего не понимают?
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2k
Vladimir Taranovich 40 минут назад
и за что предьява, непонятно....обычный беспредел в холостую..а так милейший человек. не боевыми же шмалял по воздуху.
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505
Владимир 41 минуту назад
Бить пока не поймет. А потом бить за то что притворялся буд-то не понимает.
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