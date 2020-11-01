Меркантильность в женщинах и в мужчинах

Особенности психологии меркантильных людей заключаются в том, что они все измеряют, с точки зрения выгоды. Они хотят получить как можно больше отдавая при этом как можно меньше.



Это качество не зависит от пола. Желающие продать себя есть и среди мужчин, и среди женщин. Причём они могут быть весьма успешными людьми, которые многого добились именно благодаря этой своей черте. Но вот делиться своим богатством они вовсе не горят желанием. Как бы ни был дорог партнёр, меркантильный человек скорее пожертвует отношениями и даже жизнью любимого, чем потратит хоть малую часть своего благосостояния. Он может тратить деньги на кого-то кроме себя, только в виде вложений.



👉 Например, чтобы подруга выглядела презентабельно, богатый «папик» готов одевать и обувать её в самых дорогостоящих бутиках, оплачивает операции по улучшению внешности. Но делается это всё из тех же эгоистичных соображений.



Порой женщины спрашивают у психологов, что делать, если мужчина меркантильный. Ответ зависит от того, какие у вас планы на этого человека. Если вы хотите завоевать его сердце, а точнее, кошелёк, то вам придётся убедить его в своей ценности.