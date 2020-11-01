Меркантильность в женщинах и в мужчинах

Современные мужчины и женщины склонны подозревать друг друга в корыстных мотивах. Что такое меркантильность простыми словами и так ли это плохо, как принято считать в обществе? Может быть, мы просто стали жертвами навязанных стереотипов, а на самом деле стремление к материальным благам и богатству является достоинством, а не недостатком, как принято считать.
В частности, мужчины побаиваются меркантильных особ женского пола и даже в анкетах на сайтах знакомств часто можно встретить эти высказанные вслух опасения. Они стараются всеми возможными способами оградить себя от таких девушек, опасаясь за свои деньги, даже если их «кот наплакал». Считается, что такая дама легко меняет партнёров, когда они теряют возможность содержать её и выполнять дорогостоящие прихоти.
Поэтому многие молодые люди, вступающие в брак, решают свои денежные и имущественные вопросы до заключения официального союза. Эта мера позволяет избежать разногласий в совместной жизни. Статистика гласит, что 70% ссор в семьях возникает на почве материальных вопросов. Это объясняется тем, что деньги означают высокий статус, комфорт и свободу. Это понимают все, но если девушка показывает своё стремление к благополучной жизни, это воспринимается как меркантильность, и чаще всего, вызывает осуждение.
Поэтому многие молодые люди, вступающие в брак, решают свои денежные и имущественные вопросы до заключения официального союза. Эта мера позволяет избежать разногласий в совместной жизни. Статистика гласит, что 70% ссор в семьях возникает на почве материальных вопросов. Это объясняется тем, что деньги означают высокий статус, комфорт и свободу. Это понимают все, но если девушка показывает своё стремление к благополучной жизни, это воспринимается как меркантильность, и чаще всего, вызывает осуждение.
Что такое меркантильность?
По мнению психологов, меркантильность – это простыми словами стремление к материальным благам, придание им особой ценности.
Психология потребления разделяет разные степени меркантильности и выделяет несколько причин, которые побуждают людей к получению материальных ценностей:
1. Желание демонстрировать свою состоятельность и успешность, повышение самооценки, самоутверждение.
2. Получение удовольствия от обладания дорогостоящими предметами, которые недоступны большинству людей.
3. Желание обрести счастье.
Если эти желания движут человеком, то его (или её) можно назвать меркантильным. Принято считать, что это свойство взаимосвязано с эгоизмом и проявляется у тех, кто переоценивает значение вещей, обесценивая чувства других людей. Тем не менее некоторые психологи убеждены, что меркантильность можно отнести к нормальному стремлению улучшить качество жизни.
Психология потребления разделяет разные степени меркантильности и выделяет несколько причин, которые побуждают людей к получению материальных ценностей:
1. Желание демонстрировать свою состоятельность и успешность, повышение самооценки, самоутверждение.
2. Получение удовольствия от обладания дорогостоящими предметами, которые недоступны большинству людей.
3. Желание обрести счастье.
Если эти желания движут человеком, то его (или её) можно назвать меркантильным. Принято считать, что это свойство взаимосвязано с эгоизмом и проявляется у тех, кто переоценивает значение вещей, обесценивая чувства других людей. Тем не менее некоторые психологи убеждены, что меркантильность можно отнести к нормальному стремлению улучшить качество жизни.
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По мнению эволюционных психологов, меркантильный человек — это естественное состояние. В частности, они оправдывают эту черту в женщинах из-за того, что они подсознательно стремятся обеспечить себе и потомству комфортное существование. Во все времена материальное благополучие мужчины имело большое значение, поскольку это означало, что он может обеспечить будущее детям. С течением времени это не изменилось.
Как правило, женщины быстро оценивают потенциального партнёра, предвидя качество совместной жизни и стоит ли он её внимания. С момента своего появления деньги служили для удовлетворения основных потребностей: жажды, голода, безопасности. Именно этого ожидает от спутника «меркантильная особа». Поэтому женщины часто отдавали предпочтение мужчине исходя из «меркантильных» побуждений. Масштаб зависит от запросов девушки.
На самом деле это стремление обусловлено эволюцией, которая побуждает к выживанию сильнейшего. В обществе деньги, точнее их наличие, равнозначны свободе и силе.
Как правило, женщины быстро оценивают потенциального партнёра, предвидя качество совместной жизни и стоит ли он её внимания. С момента своего появления деньги служили для удовлетворения основных потребностей: жажды, голода, безопасности. Именно этого ожидает от спутника «меркантильная особа». Поэтому женщины часто отдавали предпочтение мужчине исходя из «меркантильных» побуждений. Масштаб зависит от запросов девушки.
На самом деле это стремление обусловлено эволюцией, которая побуждает к выживанию сильнейшего. В обществе деньги, точнее их наличие, равнозначны свободе и силе.
Как распознать меркантильного человека?
Кто такой меркантильный человек в общепринятом смысле? Меркантильный человек — это тот, кто всегда ставит материальную выгоду на первое место, неважно, будь то ситуация, дело или человек. Практика показывает, что людей, начисто лишённых меркантильности, не существует. Если такие уникумы встречаются, то про таких говорят, что они «не от мира сего».
Человеческая природа такова, что мы всё делаем ради какой-то цели. Работа ради денег, любовь ради удовольствия и так далее. Чаще всего это выражается в получении выгоды от партнёра. В современной реальности все меньше места остаётся чувствам, и всё большее значение имеет выгода и расчёт.
Человеческая природа такова, что мы всё делаем ради какой-то цели. Работа ради денег, любовь ради удовольствия и так далее. Чаще всего это выражается в получении выгоды от партнёра. В современной реальности все меньше места остаётся чувствам, и всё большее значение имеет выгода и расчёт.
8 главных признаков меркантильного человека:
1. Материалист, материалистка. Эти люди любят брендовые дорогостоящие вещи, ценные подарки и драгоценности. Они так поглощены любовью к вещам, что не замечают того, что все их мысли разговоры вертятся вокруг этой темы.
2. Стойкое стремление занять более высокооплачиваемую должность (меркантильный тип убеждён, что его труд должен лучше вознаграждаться).
3. Оценка окружающих по их материальному благосостоянию, а не по внутренним качествам и уровню интеллекта.
4. Занудство и нытьё по поводу бедственного положения и нехватки денег.
5. Неумение проявлять сочувствие, эмпатию, душевность, нежные чувства по отношению к другим людям. Категорическое нежелание оказывать безвозмездную помощь.
6. Стойкий интерес к благосостоянию других.
7. У меркантильного человека воплощение целей и решение задач зависит от огромных затрат.
8. Неумение проявлять альтруизм, безусловную любовь, благородство.
Кто такие меркантильные люди, с точки зрения эволюции? Это самые приспособленные к выживанию в материальном мире индивидуумы, они в совершенстве освоили механизм достижения целей в обществе потребителей.
2. Стойкое стремление занять более высокооплачиваемую должность (меркантильный тип убеждён, что его труд должен лучше вознаграждаться).
3. Оценка окружающих по их материальному благосостоянию, а не по внутренним качествам и уровню интеллекта.
4. Занудство и нытьё по поводу бедственного положения и нехватки денег.
5. Неумение проявлять сочувствие, эмпатию, душевность, нежные чувства по отношению к другим людям. Категорическое нежелание оказывать безвозмездную помощь.
6. Стойкий интерес к благосостоянию других.
7. У меркантильного человека воплощение целей и решение задач зависит от огромных затрат.
8. Неумение проявлять альтруизм, безусловную любовь, благородство.
Кто такие меркантильные люди, с точки зрения эволюции? Это самые приспособленные к выживанию в материальном мире индивидуумы, они в совершенстве освоили механизм достижения целей в обществе потребителей.
К чему приводит меркантильность в отношениях?
Понимая, что стремление к материальным благам является вполне нормальной чертой делового человека, мы задаёмся вопросом, чем опасна меркантильность в отношениях? Любое явление имеет две стороны. Сведение отношений к материальному благосостоянию приводит к духовному обнищанию. Если на первом месте стоят деньги, то безусловная любовь невозможна. Отношения длятся до тех пор, пока они выгодны одному или обоим партнёрам.
Из уст современных молодых и зрелых мужчин часто можно услышать о меркантильности девушек. При этом чаще всего такие громкие заявления делают те, кто не состоялся в жизни и лишён тех самых богатств, на которые могли бы претендовать потенциальные соискательницы. Правда ли что женщины меркантильнее мужчин или это миф, порождённый людьми мужского пола, желающими самоутвердиться?
Меркантильность в отношениях проявляется сразу. Обычно этим грешат юные «принцессы», желающие получить всё и сразу или альфонсы, которые строят свои отношения исключительно из желания улучшить свою жизнь, не прилагая усилий. По сути, и те и другие, стремятся продать себя подороже и делают для этого всё возможное.
Из уст современных молодых и зрелых мужчин часто можно услышать о меркантильности девушек. При этом чаще всего такие громкие заявления делают те, кто не состоялся в жизни и лишён тех самых богатств, на которые могли бы претендовать потенциальные соискательницы. Правда ли что женщины меркантильнее мужчин или это миф, порождённый людьми мужского пола, желающими самоутвердиться?
Меркантильность в отношениях проявляется сразу. Обычно этим грешат юные «принцессы», желающие получить всё и сразу или альфонсы, которые строят свои отношения исключительно из желания улучшить свою жизнь, не прилагая усилий. По сути, и те и другие, стремятся продать себя подороже и делают для этого всё возможное.
Особенности психологии меркантильных людей заключаются в том, что они все измеряют, с точки зрения выгоды. Они хотят получить как можно больше отдавая при этом как можно меньше.
Это качество не зависит от пола. Желающие продать себя есть и среди мужчин, и среди женщин. Причём они могут быть весьма успешными людьми, которые многого добились именно благодаря этой своей черте. Но вот делиться своим богатством они вовсе не горят желанием. Как бы ни был дорог партнёр, меркантильный человек скорее пожертвует отношениями и даже жизнью любимого, чем потратит хоть малую часть своего благосостояния. Он может тратить деньги на кого-то кроме себя, только в виде вложений.
👉 Например, чтобы подруга выглядела презентабельно, богатый «папик» готов одевать и обувать её в самых дорогостоящих бутиках, оплачивает операции по улучшению внешности. Но делается это всё из тех же эгоистичных соображений.
Порой женщины спрашивают у психологов, что делать, если мужчина меркантильный. Ответ зависит от того, какие у вас планы на этого человека. Если вы хотите завоевать его сердце, а точнее, кошелёк, то вам придётся убедить его в своей ценности.
Это качество не зависит от пола. Желающие продать себя есть и среди мужчин, и среди женщин. Причём они могут быть весьма успешными людьми, которые многого добились именно благодаря этой своей черте. Но вот делиться своим богатством они вовсе не горят желанием. Как бы ни был дорог партнёр, меркантильный человек скорее пожертвует отношениями и даже жизнью любимого, чем потратит хоть малую часть своего благосостояния. Он может тратить деньги на кого-то кроме себя, только в виде вложений.
👉 Например, чтобы подруга выглядела презентабельно, богатый «папик» готов одевать и обувать её в самых дорогостоящих бутиках, оплачивает операции по улучшению внешности. Но делается это всё из тех же эгоистичных соображений.
Порой женщины спрашивают у психологов, что делать, если мужчина меркантильный. Ответ зависит от того, какие у вас планы на этого человека. Если вы хотите завоевать его сердце, а точнее, кошелёк, то вам придётся убедить его в своей ценности.
Меркантильный мужчина может испытывать чувство влюблённости, увлечённости, но он всегда будет использовать женщину, как и всё, что попадёт ему в руки.
Если он проявит щедрость, то не просто так. Обязательно что-то придётся отдать взамен. И возможно, вам не понравится то, что он потребует плату за свои вложения.
Строить отношения с таким человеком можно лишь в том случае, если вы готовы играть по его правилам. Вам придётся расстаться с мечтами о принце на белом коне, о Ромео, и рыцаре, готовом на всё ради любви. Этого не будет, просто потому, что меркантильность и подобные проявления чувств не могут одновременно жить в одном человеке.
Если речь идёт о женщине, она не станет любить вас только за вашу прекрасную душу и красивые глаза. По её мнению, мужчина обязан содержать свою партнёршу, обеспечить высокий уровень жизни, не требуя верности, любви, взаимности и никак иначе. Если вы не готовы к таким правилам игры, лучше не заводить романов с такими людьми – жестокое разочарование неизбежно.
Если он проявит щедрость, то не просто так. Обязательно что-то придётся отдать взамен. И возможно, вам не понравится то, что он потребует плату за свои вложения.
Строить отношения с таким человеком можно лишь в том случае, если вы готовы играть по его правилам. Вам придётся расстаться с мечтами о принце на белом коне, о Ромео, и рыцаре, готовом на всё ради любви. Этого не будет, просто потому, что меркантильность и подобные проявления чувств не могут одновременно жить в одном человеке.
Если речь идёт о женщине, она не станет любить вас только за вашу прекрасную душу и красивые глаза. По её мнению, мужчина обязан содержать свою партнёршу, обеспечить высокий уровень жизни, не требуя верности, любви, взаимности и никак иначе. Если вы не готовы к таким правилам игры, лучше не заводить романов с такими людьми – жестокое разочарование неизбежно.
Чем меркантильность отличается от жадности?
Иногда люди отождествляют жадность и меркантильность. Это не совсем одно и то же, хотя скупость присуща меркантильным людям. Просто жадный человек занимается накоплением богатств, он подобно дракону в сокровищнице, дрожит над каждой копейкой. Жадина не потратит лишнего и на себя, он готов ходить в обносках, есть пищу плохого качества, лишь бы сэкономить.
Меркантильный человек, наоборот, не жалеет для себя, любимого, ничего. Он готов тратить большие суммы, но с одним условием – все вложения должны окупаться. В этом отличие жадности и меркантильности.
Меркантильный человек, наоборот, не жалеет для себя, любимого, ничего. Он готов тратить большие суммы, но с одним условием – все вложения должны окупаться. В этом отличие жадности и меркантильности.
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Нет переключателя "меркантильность" - "альтруизм" есть шкала в которой как и в математике не бывает абсолютного нуля, и абсолютного максимума. Кто-то просто меркантилен на условные 10 баллов, а кто-то на 100.