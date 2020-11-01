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Меркантильность в женщинах и в мужчинах

Меркантильность в женщинах и в мужчинах (9 фото)

Автор:
01 ноября 2020 09:35
Сообщество : Психология
Метки: интересно   меркантильность   познавательно   психология   факты   фото   
1289
9
Современные мужчины и женщины склонны подозревать друг друга в корыстных мотивах. Что такое меркантильность простыми словами и так ли это плохо, как принято считать в обществе? Может быть, мы просто стали жертвами навязанных стереотипов, а на самом деле стремление к материальным благам и богатству является достоинством, а не недостатком, как принято считать.
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Метки: интересно   меркантильность   познавательно   психология   факты   фото   
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15k
Мойша 13 минут назад
Меркантильность в женщинах и в мужчинах
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46k
alertol 16 минут назад
Любое действие это размен. Не существует ни бескорыстной любви ни дружбы, это всегда взаимовыгодная сделка. Даже вор который залез к вам в дом, взамен отдаёт своё время (не вам конечно)

Нет переключателя "меркантильность" - "альтруизм" есть шкала в которой как и в математике не бывает абсолютного нуля, и абсолютного максимума. Кто-то просто меркантилен на условные 10 баллов, а кто-то на 100.
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2k
CynepCTepBa Час назад
Давайте различать стремление к богатству и хорошей жизни, для себя и своих близких, что есть несомненное благо от желания поиметь с других и развести на деньги, ни чего не отдавая взамен.
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