Фрида Кало ушла из жизни 13 июля 1954 года, причиной смерти стало воспаление легких. Панихиду провели в «Бельяс Артес», Дворце изящного искусства. В последний путь ее провожали многие значимые лица Мексики, среди них был даже президент страны Ласаро Каренас. Друг детства Фриды, разделявший ее любовь к СССР, возложил на гроб красный флаг с изображением серпа и молота. Окружающие начали роптать, и флаг поспешили снять. Даже похороны Кало не обошлись без скандала.







Прах и посмертная маска Фриды хранятся в доме-музее, открытом в 1956 году. В доме можно увидеть множество личных вещей художницы: одежду, украшения, и даже сапожок с укороченной правой ноги. Для своего народа художница осталась национальным достоянием, примером жизнелюбия и стойкости. Она всей душой любила свою страну, и даже в повседневной жизни носила традиционные мексиканские наряды.