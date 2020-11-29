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Фрида Кало

Фрида Кало (19 фото)

Автор:
29 ноября 2020 09:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фрида Кало   знаменитости   интересно   познавательно   факты   фото   художница   
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Фрида Кало — великая мексиканская художница, одна из икон феминизма. О ее жизни снято несколько фильмов, самый известный — «Фрида», вышел в 2002-м году.
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Метки: Фрида Кало   знаменитости   интересно   познавательно   факты   фото   художница   
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АнтонПолднев 58 минут назад
Икона феминизма? Автор шутит что ли? Девушка, которая была замужем за пивным бочком, который был на 20 лет её старше, который бил её, как сидоровую козу, и ещё умудрялся трахаться на право и на лево, а она всё это смиренно терпела. Это икона феминизма? Я чёт по ходу не понимаю в феминизме...
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698
Владимир 49 минут назад
Монобровь детектед.
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