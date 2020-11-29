Фрида Кало — великая мексиканская художница, одна из икон феминизма. О ее жизни снято несколько фильмов, самый известный — «Фрида», вышел в 2002-м году.
Фрида Кало появилась на свет в семье потомственного фотографа Гилермо Кало, немецкого иммигранта с еврейскими корнями. Мать, Матильда, была испанкой с примесью индейской крови.
В 6 лет Фрида заболела полиомиелитом. Из-за болезни правая нога усохла и стала короче левой. Физический недостаток не мешал девочке вести полноценную жизнь. Наравне с соседскими мальчишками она плавала, занималась боксом и даже играла в футбол. Короткую ногу ей приходилось прятать под брюками и длинными юбками.
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В 1922 году Фрида начала обучение в подготовительной школе. В то время она увлекалась рисованием, но планировала карьеру врача, а в живописи видела лишь легкую забаву. В тот же год судьба подарила ей встречу с будущим мужем. Некрасивый с виду, художник Диего Ривера имел огромный успех у женщин. Девушка влюбилась в него без памяти. Уже тогда она заявила друзьям, что станет его женой и родит сына.
17 сентября 1925 года Фрида чудом выжила в страшной аварии. Автомобиль, в котором она ехала со своим приятелем, врезался в трамвай. Стальной прут токосъемника проткнул живот и вышел через пах, тазобедренные кости оказались раздробленными. Фрида получила повреждения позвоночника, многочисленные переломы ребер и ног.
Около года девушка провела в больнице. Именно в этот период она всерьез занялась живописью. Для Фриды смастерили уникальную подставку для картин, позволявшую писать лежа. Над кроватью висело большое зеркало. Единственным, что Фрида видела каждый день, была она сама, поэтому ее творчество началось с автопортретов.
В 1929 году Фрида стала ученицей Национального института Мексики. В свободное время она посещала занятия в художественной школе, и там снова встретила Диего Риверу. Набравшись смелости, Фрида показала свои работы знаменитому художнику. Ривера высоко оценил ее талант. Его восхитила чувственность и тонкая наблюдательность девушки. Диего назвал ее прирожденной художницей.
В 22 года Фрида вышла за него замуж, как и обещала. Ривере на тот момент было уже 43 года. Друзья шутливо называли их брак «союзом между слоном и бабочкой».
Стиль Кало был близок к жанру сюрреализма. Родоначальник жанра Андре Бретон был очарован ее картинами. Парадокс, но саму Фриду этот жанр раздражал. Они считали меня сюрреалисткой, но это никогда не было правдой. Я изображала реальность, а не больные фантазии.
Самая знаменитая картина Кало, «Госпиталь Генри Форда» (1932), изображала обнаженную женщину на кровати, а вокруг нее в воздухе летали мертвые младенцы и пустые женские матки. Так Фрида выразила свою боль и горечь от невозможности иметь детей.
Самая знаменитая картина Кало, «Госпиталь Генри Форда» (1932), изображала обнаженную женщину на кровати, а вокруг нее в воздухе летали мертвые младенцы и пустые женские матки. Так Фрида выразила свою боль и горечь от невозможности иметь детей.
Первое признание Кало получила в 1937 году, когда Андре Бретон показал ее работы на Парижской выставке искусства Мексики. Ее гением восхищались Пабло Пикассо и Василий Кандинский. Одну из ее картин, автопортрет «Рама», выставили в Лувре. Художница написала себя в розовом платье, лицо в обрамлении птиц и цветов.
Другая известная ее картина — «Что мне дала вода» (1938). В наполненной ванне тонут голые женщины, мертвая птица и целый город. Кало символически изобразила свои мучения из-за измен мужа и рухнувшие мечты.
Большинство своих картин Кало писала не на холсте, а на металле или оргалите. Холст не позволял ей добиться желаемой яркости и четкости красок. Ее кисти принадлежат более 150 работ, в основном это автопортреты.
Большинство своих картин Кало писала не на холсте, а на металле или оргалите. Холст не позволял ей добиться желаемой яркости и четкости красок. Ее кисти принадлежат более 150 работ, в основном это автопортреты.
Фрида разделяла интерес мужа к идеям коммунизма. Еще в 1928 году она стала членом Мексиканской коммунистической партии. Зачитывалась трудами Маркса, Ленина, Сталина и Зиновьева. Восхищалась Троцким, болезненно восприняла его высылку из Советского Союза. В 1937 году Ривера дал приют Троцкому и его жене Наталье Седовой.
Обаятельная, дерзкая, сквернословящая Фрида сразу заставила гостя забыть о ее короткой ноге. Лев Давидович старался показать хозяйке дома свои чувства: невзначай прикасался к ее руке, под столом трогал ее колено. Строчил пылкие записки, которые передавал ей в книгах на глазах у Риверы и Седовой.
Домогательства 60-летнего старика быстро утомили Фриду. Ривера ни о чем не догадывался, а вот Седова жестко поговорила с «трибуном революции». Троцкому пришлось умолять о прощении на коленях. Вскоре они с женой покинули гостеприимный дом Риверы.
Домогательства 60-летнего старика быстро утомили Фриду. Ривера ни о чем не догадывался, а вот Седова жестко поговорила с «трибуном революции». Троцкому пришлось умолять о прощении на коленях. Вскоре они с женой покинули гостеприимный дом Риверы.
Отношения двух гениев были страстными и тяжелыми. Брак начался со скандала на свадьбе. Ривера перепил текилы, схватил пистолет и начал палить в воздух. Его едва успокоили. Любимец женщин, он открыто изменял жене, чтобы заставить ее страдать, даже не скрывая своих мотивов.
Из чувства мести Фрида пыталась заводить романы на стороне — не только с мужчинами, но и с женщинами. Но ее интрижки всегда заканчивались плохо.
В 1939 году Ривера соблазнил младшую сестру Фриды. На этот раз художница не выдержала унижения. Супруги расстались, но через год снова начали жить вместе.
В 1939 году Ривера соблазнил младшую сестру Фриды. На этот раз художница не выдержала унижения. Супруги расстались, но через год снова начали жить вместе.
Автокатастрофа 1925-го года навсегда лишила Кало надежды иметь детей. Она три раза была беременна, но каждый раз все заканчивалось выкидышем.
Боли в позвоночнике мучили Кало всю жизнь. Ей постоянно приходилось носить специальные корсеты. За свою жизнь она перенесла 30 тяжелых операций.
Боли в позвоночнике мучили Кало всю жизнь. Ей постоянно приходилось носить специальные корсеты. За свою жизнь она перенесла 30 тяжелых операций.
В 1950 году состояние художницы резко ухудшилось. Врачам пришлось сделать 8 операций позвоночника, она провела в больнице около года и после этого оказалась прикованной к инвалидной коляске.
В 1952 Кало пережила ампутацию левой ноги. Зависимость от болеутоляющих с каждым днем становилась все сильнее. Когда в 1953 в Мехико прошла ее первая персональная выставка, художницу пришлось везти туда на карете скорой помощи. Перед публикой она появилась, лежа на санитарных носилках.
Фрида Кало ушла из жизни 13 июля 1954 года, причиной смерти стало воспаление легких. Панихиду провели в «Бельяс Артес», Дворце изящного искусства. В последний путь ее провожали многие значимые лица Мексики, среди них был даже президент страны Ласаро Каренас. Друг детства Фриды, разделявший ее любовь к СССР, возложил на гроб красный флаг с изображением серпа и молота. Окружающие начали роптать, и флаг поспешили снять. Даже похороны Кало не обошлись без скандала.
Прах и посмертная маска Фриды хранятся в доме-музее, открытом в 1956 году. В доме можно увидеть множество личных вещей художницы: одежду, украшения, и даже сапожок с укороченной правой ноги. Для своего народа художница осталась национальным достоянием, примером жизнелюбия и стойкости. Она всей душой любила свою страну, и даже в повседневной жизни носила традиционные мексиканские наряды.
Прах и посмертная маска Фриды хранятся в доме-музее, открытом в 1956 году. В доме можно увидеть множество личных вещей художницы: одежду, украшения, и даже сапожок с укороченной правой ноги. Для своего народа художница осталась национальным достоянием, примером жизнелюбия и стойкости. Она всей душой любила свою страну, и даже в повседневной жизни носила традиционные мексиканские наряды.
В 2007 году ее именем назвали астероид, а 4 года спустя — новый сорт пива.
Постоянная боль и удары судьбы не лишили эту удивительную женщину оптимизма и чувства юмора. Однажды Кало записала в своем дневнике: «Ничто не кажется таким смешным, как трагедия». Подобное отношение к ударам судьбы позволило ей преодолеть все невзгоды и сохранить веру в себя.
Постоянная боль и удары судьбы не лишили эту удивительную женщину оптимизма и чувства юмора. Однажды Кало записала в своем дневнике: «Ничто не кажется таким смешным, как трагедия». Подобное отношение к ударам судьбы позволило ей преодолеть все невзгоды и сохранить веру в себя.
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