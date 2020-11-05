Кровать, которая является прекрасным домиком для вашей кошки

Колумбийские же дизайнеры из Catlife решили создать кровать, которая прекрасно подходит как кошкам, так и их владельцам.
Внешне кровать выглядит обычно. Однако в ней таится секрет: лабиринт, созданный как безопасная игровая зона или место сна для пушистых существ.
«С нашей кроватью наши клиенты-кошки не чувствуют, что кто-то вторгся на их территорию, и им не нужно бегать в поисках безопасного места, чтобы спрятаться. Под этой кроватью они находят тихое место, полное спокойствия и безопасности, и, что самое главное, она по-прежнему имеет такую же функциональность для хозяина! Вы можете продолжать отдыхать, как обычно, но теперь вы также предоставите уникальное логово своей кошке», — пишут они в своём Instagram
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И вот почему ...: если кошке не понравится там спать, то она там будет срать и ссать!!!
Бонусом, круглые сутки "чего-ты-там-жрешь??" и "не-вздумай-там-блевать!!"
И те, кто пишет про "насрёт"- да чушь всё это!Скорее у вас никогда не было кошек! Срут если дом чужой и люди чужие. Я нигде за 5 лет не находила какаки кроме как в лотке.
такое поведение у кошек - кошка говорит тебе что то.
наш рыжий ссать начал на постель - то место где мы больше всего проводим время.
сперва не поняли. оказалось он так просит о помощи. ветеринары сказали.
оказались камни. пропоили ему курс. все!! никаких проблем
через 2 года повторилось. тут уже сразу смекнули. узи - камни - курс препаратов
...
не бейте и не ругайте животин. почитайте. сейчас в инете можно на любой вопрос найти ответ.
любите свое животное и вовремя лечите. они тоже болеют