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Кровать, которая является прекрасным домиком для вашей кошки

Кровать, которая является прекрасным домиком для вашей кошки (6 фото)

Автор:
05 ноября 2020 07:42
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Catlife   дизайн   животные   идея   кот   кровать   мебель   фото   
6778
6
Колумбийские же дизайнеры из Catlife решили создать кровать, которая прекрасно подходит как кошкам, так и их владельцам.
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Метки: Catlife   дизайн   животные   идея   кот   кровать   мебель   фото   
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87  комментариев
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3k
Vadim 22 часа назад
Кровать, которая является прекрасным домиком для вашей кошки
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1k
Aleksandr Varich 5 часов назад
За изобретение ставлю "5", а за реализацию на практике "неуд".

И вот почему ...: если кошке не понравится там спать, то она там будет срать и ссать!!!
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17k
Vital Idol 6 часов назад
Кровать, которая является прекрасным домиком для вашей кошки....где она ссыт и срёт.
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31k
Nefrion 9 часов назад
Идеальная кровать для безнаказанного ночного шух-шурха, царап-царапа и заунывного мява.

Бонусом, круглые сутки "чего-ты-там-жрешь??" и "не-вздумай-там-блевать!!"
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55
Serega 9 часов назад
Ну и хрена ты ее оттуда веником выгонишь, чтобы ввалить за абассаны.е тапки.
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503
Dalila 11 часов назад
Все думают, что котэ там сортир устроит, а я вот думаю, что подкраватный монстр будет с удовольствием вонзать свои когтища в беззащитные человеческие ноги.
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0
Александр Уваров 11 часов назад
чтобы срала там кошка
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135
bovanya1975 13 часов назад
А если там будет куча...?
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22
Игорь 14 часов назад
и все равно кот на кровати спит)
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47
Михаил 14 часов назад
А сменное постельное бельё вместо подкроватных ящиков хранить в кошачьем лотке.
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8k
Dmitry 15 часов назад
Меня интересует только один вопрос: как убирать оттуда г...но и лужи, без полного разбора? А они там появятся, - 100%.
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5k
Самка Хорька Dmitry 13 часов назад
Воспитывать надо животное с младых когтей, а не фигню с опломбом в тырнетах писать.
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8k
Dmitry Самка Хорька 12 часов назад
20 лет воспитывал. Потом смирился с тем что это оно меня воспитывает.
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4k
Ya 16 часов назад
Только идиоты кошатники могли придумать такую херню.
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4k
ГГалка 19 часов назад
кошмарный кошмар!. я наоборот все углы под диваном позатыкала - да, чудесная игровая зона. особенно ночью, когда тебя будят подкроватные шебуршение, возня, шкрябание и мурвявкание.
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5k
Самка Хорька ГГалка 13 часов назад
Мало того, наш, если попадает в поддиванное царство, начинает со смаком точить когти - вальяжно, медленно и глубоко)))
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8k
Михаил 19 часов назад
хороший туалет
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224
Атомный Крот 19 часов назад
Веселые ночки ждут хозяев на этой кровати.

Веселые ночки ждут хозяев на этой кровати.
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25k
Ashabad 19 часов назад
Если она там насрёт или нассыт, то хрен найдёшь, а если найдёшь - хрен вычистишь...
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7k
shimpansky 20 часов назад
В каком углу туалет? С этого ракурса не видно. :)
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1k
drTNT shimpansky 18 часов назад
в любом!
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15k
dioraM 20 часов назад
Моя кошка это бы оценила.Она обожает такие лазейки.Особенно когда в доме гости))))
И те, кто пишет про "насрёт"- да чушь всё это!Скорее у вас никогда не было кошек! Срут если дом чужой и люди чужие. Я нигде за 5 лет не находила какаки кроме как в лотке.
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5k
Самка Хорька dioraM 13 часов назад
Вот! Столько эксперДов развелось - а сами явно ни разу кошек не заводили.
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3k
Секрет фирмы 20 часов назад
Идея хорошая. Но где хранить тогда вещи?
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19k
Евгений 20 часов назад
Нассыт, насрёт и тд и тп. Люди, если вы настолько тупые что не можете научить животное ходить в туалет туда куда надо, то вам и детей заводить нельзя. Я буквально 2 недели назад завёл котёнка. Так он научился ходить в лоток за 1,5 суток. А может и раньше ( я просто решил закрепить результат) Он ни разу не сходил мимо. И я даже голос на него не повышал.
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19k
Евгений Hairy. 20 часов назад
)))
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4k
ГГалка Евгений 19 часов назад
рано выводы делаете) мой тоже сначала был милым котёнком, а когда вырос - стал показывать характер. до года с горшком проблем не было. а теперь вот хоть тресни - какахи рядом с лотком.
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7k
Cornho Евгений 18 часов назад
Ещё рано радоваться, понаблюдайте, что дальше будет. Одна моя знакомая тоже так поначалу умилялась, пока не стала находить кошачье г..но у себя в постели, аккуратно закопанное в одеяло. А ведь ходила кошка аккуратно лоток первое время. Вот что у неё перемкнуло?
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6k
Андрей Cornho 17 часов назад
значит у нее что то с кишечником или анусом. тащи к врачу срочно..
такое поведение у кошек - кошка говорит тебе что то.
наш рыжий ссать начал на постель - то место где мы больше всего проводим время.
сперва не поняли. оказалось он так просит о помощи. ветеринары сказали.
оказались камни. пропоили ему курс. все!! никаких проблем
через 2 года повторилось. тут уже сразу смекнули. узи - камни - курс препаратов
...
не бейте и не ругайте животин. почитайте. сейчас в инете можно на любой вопрос найти ответ.
любите свое животное и вовремя лечите. они тоже болеют
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5k
Самка Хорька Евгений 13 часов назад
Стопиццот лайков!
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3k
Сергей 20 часов назад
Сначала он там нассыт. Потом насерет. А в перспективе может там и сдохнуть )))
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1k
Имбецыл Сергей 14 часов назад
Сдохнуть - это долго, оно за неделю или минимум дня за три спрячется и будет голосить так, что чертям в аду тошно станет, такшто не потеряют.
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