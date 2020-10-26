Рыжый кот влюбил в себя людей благодаря своей эмоциональной реакции на ветер

Коты во многом похожи на людей — у них точно так же как и у людей есть свои любимые и ненавистные вещи, и эмоций по их поводу хвостатые не скрывают. Кот по кличке Тыковка, например, очень, ОЧЕНЬ не любит ветер, и его мнение по поводу такого погодного явления ярко отражается на морде кота. Причём он настолько очаровательно гневается на движение воздуха, что люди не могут сдержать своего умиления.