Рыжый кот влюбил в себя людей благодаря своей эмоциональной реакции на ветер

Рыжий кот попал на пляж, но оказался не готов к местному ветру.
Коты во многом похожи на людей — у них точно так же как и у людей есть свои любимые и ненавистные вещи, и эмоций по их поводу хвостатые не скрывают. Кот по кличке Тыковка, например, очень, ОЧЕНЬ не любит ветер, и его мнение по поводу такого погодного явления ярко отражается на морде кота. Причём он настолько очаровательно гневается на движение воздуха, что люди не могут сдержать своего умиления.
Тыковка был одним из членов кошачьей семьи, которую спасла его нынешняя хозяйка Тиа Стоддард. Маму-кошку и нескольких её котят удалось раздать в добрые руки, а Тыковку и его брата Мустачио семья оставила себе.
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Тыковка оказался любителем походов, и он уже побывал в куче вылазок на природе вместе со своими хозяевами
Но потом подул резкий ветер, и Тыковка внезапно понял, что ветер он просто ненавидит до глубины своей котячьей души
Глядя на такие снимки, люди не смогли сдержать умиления
"Тыковка, я тебя люблю!"
"Эй, он выглядит так, как будто я сильно обидел его предков."
"Просто замурчательная мордочка."
"Эй, он выглядит так, как будто я сильно обидел его предков."
"Просто замурчательная мордочка."
Реакция кота на природные шуточки так понравилась пользователям, что его сравнили с мемом
Недовольную морду кота поставили рядом с сомневающимся Крисом Хемсвортом в роли Тора, и их выражения оказались до неприличия похожи.
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