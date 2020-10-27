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Сообщество Без кота и жизнь не та 693 поста • 331 подписчик подписаться
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Хозяин магазина установил прозрачный потолок, и получил систему котонаблюдения

Хозяин магазина установил прозрачный потолок, и получил систему котонаблюдения (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 20:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошки   питомцы   фото   
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Кошки - до жути любопытные существа! Им нужно быть в курсе всего, что происходит вокруг. Это еще раз доказал владелец магазинчика из Тайваня, который установил для своих котеек стеклянный потолок, чтобы они могли наблюдать за ним. Теперь кошки просто одержимы этим потолком!

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Метки: домашние животные   животные   истории   кот   коты   кошки   питомцы   фото   
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1  комментарий
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Webworks 45 секунд назад
Просто котики? А где же деградация, розовые бабские сопли, картинки для школоты и либерастня? Фишки, я вас не узнаю. Тут что-то не так.
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