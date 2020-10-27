Хозяин магазина установил прозрачный потолок, и получил систему котонаблюдения

Кошки - до жути любопытные существа! Им нужно быть в курсе всего, что происходит вокруг. Это еще раз доказал владелец магазинчика из Тайваня, который установил для своих котеек стеклянный потолок, чтобы они могли наблюдать за ним. Теперь кошки просто одержимы этим потолком!

0 Этими фотографиями поделился пользователь Твиттера из Тайваня под ником SCMcrocodile . Его друг, хозяин магазина, сделал в потолке стеклянные вставки. Его коты всегда любили бродить по чердаку над магазином, и он решил сделать жизнь пушистиков еще интереснее.

0 Источник: Котейки сразу заинтересовались и оценили придумку хозяина. Теперь их просто не вытащить с чердака - они целыми днями лежат и смотрят на все происходящее в магазине. Пост с фотографиями "системы котонаблюдения" быстро набрал в Твиттере 179 тысяч лайков и 67 тысяч репостов.

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Кроме того, коты оказались теми еще привередами с непростым характером! Хозяин также показал обычную сцену из жизни с ними - вот что будет, если не покормить этих пушистиков вовремя: 0 Источник: