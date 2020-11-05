В Воронеже отреставрировали и заставили светиться пионерскую звезду времён СССР

Двое энтузиастов-умельцев восстановили и зажгли звезду с пламенем на крыше одного из старых домов областного центра Черноземья.
Житель Воронежа известный в соцсетях под ником Texnur Sleepless на пару с товарищем отреставрировал и заставил сиять новыми огнями иллюминацию в виде пионерского нагрудного знака «Всегда готов!», остатки которой с 80-х годов прошлого столетия сохранились на крыше 5-этажного дома по адресу: ул. Плехановская, 49. О том, как это удалось сделать парень поведал на своей странице во «ВКонтакте».
«Воплотил в жизнь очередную свою странную идею. Идея восстановить советскую иллюминацию уже давно появилась в моей голове, но почему-то я решил сделать это именно сейчас. Почти месяц мы с моим товарищем Алексеем искали материалы и собирали всё воедино. Самое сложное было выкручивать и чистить патроны для ламп, некоторые просто рассыпались, но мы нашли выход из ситуации, начав приваривать провода к лампам, а патрон использовать как держатель. Весь этот проект не хило нас вымотал и ударил по карману. На эту иллюминацию ушло больше 400 лампочек накаливания. Провода, краску, патроны, припой и остальные расходники мы даже не считали. Почему именно эта иллюминация? Потому что к ней подобраться проще, чем к остальным, тут мешает только покатая скользкая крыша. Чтобы достать до других, нужна автовышка», – описал своё впечатление от реставрации советского артефакта Texnur Sleepless.
Герой нашего рассказа именует себя городским исследователем.
Судя по фотографиям, размещённым на своей странице, Texnur Sleepless является любителем побродить по старым заброшенным объектам Воронежа и области, некоторые из которых всё ещё являются охраняемыми, должно быть поэтому, он и не горит желанием афишировать себя под настоящим именем в соцсетях.
Однако пожелаем удачи в походах и доброго здоровья славному парню из Воронежа.
P.S. А так, кстати, выглядели остатки пионерской звёздочки до реставрации.
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Источник:
Двое энтузиастов-умельцев восстановили и зажгли звезду с пламенем на крыше одного из старых домов областного центра Черноземья.
Идеология есть всегда. Вы зто просто не хотите видеть. А,я так думаю,эти линейки,политинформации и радиолинейки наоборот заставляли формировать свое мнение. Хотя-бы в будущем.
А воронежские -- красавы. Сам люблю исследования родных мест!
Даже ВЛКСМ с "закруткой".
А почему "заставили" ,сильно сопротивлялась,по хорошему светиться не хотела ?? ))