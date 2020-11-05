В Воронеже отреставрировали и заставили светиться пионерскую звезду времён СССР

Герой нашего рассказа именует себя городским исследователем.

Судя по фотографиям, размещённым на своей странице, Texnur Sleepless является любителем побродить по старым заброшенным объектам Воронежа и области, некоторые из которых всё ещё являются охраняемыми, должно быть поэтому, он и не горит желанием афишировать себя под настоящим именем в соцсетях.

Однако пожелаем удачи в походах и доброго здоровья славному парню из Воронежа.

P.S. А так, кстати, выглядели остатки пионерской звёздочки до реставрации.