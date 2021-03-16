В Советском Союзе «всё было так плохо»

Но что больше всего коробит, так это то, что взывая к надёжному и доброму советскому времени, нам стараются всучить нам какой-нибудь товар. Слава богу, что одна такая реклама, то ли смартфона, то ли тарифа продержалась на экранах всего пару дней, иначе, если бы её крутили до сих пор, то лично для меня это бы означало абсолютную деградацию нашего общества. Речь идёт о рекламе, в которой использовали «Песню мамонтёнка», песню, после которой моя дочь, воспитанная в лучших советских традициях, плакала...



Пусть мама услышит,

Пусть мама придет,

Пусть мама меня непременно найдет!

Ведь так не бывает на свете,

Чтоб были потеряны дети.



А ведь так, стирая грань между животными инстинктами и человеческими чувствами, ведут нашу страну к гибели, поскольку если мы окончательно примем эти западные ценности, о которых сказано выше, Россия, как самодостаточное государство исчезнет навсегда. Но прежде исчезнет сам русский народ, так как генетически в русском народе заложена доброта, отзывчивость, забота о ближнем, всепрощение. Именно по этой причине русский народ всегда нуждался в лидере, в вожде. Нет, не по причине «рабского мышления», как пытаются нас убедить западные подпевалы, а просто в сильном лидере, в сильной власти русский народ видел защитника от всего зла и порочности, которое исходит от эгоистичного Запада. Вы думаете об этом не знают у нас наверху? Вся популярность нынешней власти держится на противостоянии с Западом. Даже поправки в конституцию были приняты на этой волне, поскольку если бы их принимали постатейно, то большинство из поправок, которые нужны нынешней власти, не были бы приняты...



А значит и искоренить любовь и ностальгию по Советскому Союзу, могучему, сильному, независимому, смогут лишь тогда, когда окончательно вытравят русское начало в нашем народе, основанное на доверии и уважении к друг другу. И желание вернуть то время вызвано отнюдь не желанием вернуть те блага, которые имели мы до возвращения капитализма. Люди устали от того эгоистичного образа жизни, который нам навязан теми, кто заглядывал Западу в рот. Люди хотят вернуть то время, когда учитель был наставником, а не человеком, оказывающим услуги. Когда старушка-уборщица обеспечивала порядок в школе лучше, чем сегодня пять здоровых охранников вместе взятых. Вернуть то время, когда на окнах не было решёток, когда ключи от квартиры лежали под ковриком или висели на шее ребёнка, а родители не боялись пускать детей на улицу. Когда не боялись рожать, заводить семьи. Когда вообще не боялись будущего. Когда правоохранительные органы служили народу, а не закону.