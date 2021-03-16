В Советском Союзе «всё было так плохо»

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30 лет нас убеждают в этом, но никак не могут убедить!
Вот уже как более 30 лет нас убеждают, что советский строй был настолько плох, что жить в нём было тяжело — за границу не пускали, продуктов не хватало, квартиру не купить, а про автомобиль можно было только мечтать. Только почему-то больше половины населения страны хотят вернуть тот строй, тот Советский Союз, теплый, родной, добрый, стабильный, народный, а главное человечный. Видите в чём разница? Нас убеждают в несостоятельности социализма с позиции общества потребителей, с уровня колбасы и кружевных трусиков, взывают лишь к низменным чувствам.
Но... Уберите всю рекламу с телевизоров, с улиц, отовсюду, и через полгода сдуется всё это общество потребителей. Разве не так? Ведь только на следующих принципах и держится капитализм — покупай, потребляй, грызи собрата за место под солнцем и ни о чём другом не думай. Но тем и отличается человек от животного, накапливающего сало возле кормушки, что ему присущи и другие, более светлые чувства. И даже несмотря на то, что с приходом Хрущёва в стране стало развиваться потребительское мышление («Догоним и перегоним Америку по уровню потребления»), именно светлые чувства доминировали в советском обществе —забота о других, дружба, взаимовыручка. А посему это и есть первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Советском Союзе. Даже после 30-летней пропаганды, колбаса и кружевные трусики вторичны!
Но... Уберите всю рекламу с телевизоров, с улиц, отовсюду, и через полгода сдуется всё это общество потребителей. Разве не так? Ведь только на следующих принципах и держится капитализм — покупай, потребляй, грызи собрата за место под солнцем и ни о чём другом не думай. Но тем и отличается человек от животного, накапливающего сало возле кормушки, что ему присущи и другие, более светлые чувства. И даже несмотря на то, что с приходом Хрущёва в стране стало развиваться потребительское мышление («Догоним и перегоним Америку по уровню потребления»), именно светлые чувства доминировали в советском обществе —забота о других, дружба, взаимовыручка. А посему это и есть первое, что приходит на ум, когда речь заходит о Советском Союзе. Даже после 30-летней пропаганды, колбаса и кружевные трусики вторичны!
Но что больше всего коробит, так это то, что взывая к надёжному и доброму советскому времени, нам стараются всучить нам какой-нибудь товар. Слава богу, что одна такая реклама, то ли смартфона, то ли тарифа продержалась на экранах всего пару дней, иначе, если бы её крутили до сих пор, то лично для меня это бы означало абсолютную деградацию нашего общества. Речь идёт о рекламе, в которой использовали «Песню мамонтёнка», песню, после которой моя дочь, воспитанная в лучших советских традициях, плакала...
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
А ведь так, стирая грань между животными инстинктами и человеческими чувствами, ведут нашу страну к гибели, поскольку если мы окончательно примем эти западные ценности, о которых сказано выше, Россия, как самодостаточное государство исчезнет навсегда. Но прежде исчезнет сам русский народ, так как генетически в русском народе заложена доброта, отзывчивость, забота о ближнем, всепрощение. Именно по этой причине русский народ всегда нуждался в лидере, в вожде. Нет, не по причине «рабского мышления», как пытаются нас убедить западные подпевалы, а просто в сильном лидере, в сильной власти русский народ видел защитника от всего зла и порочности, которое исходит от эгоистичного Запада. Вы думаете об этом не знают у нас наверху? Вся популярность нынешней власти держится на противостоянии с Западом. Даже поправки в конституцию были приняты на этой волне, поскольку если бы их принимали постатейно, то большинство из поправок, которые нужны нынешней власти, не были бы приняты...
А значит и искоренить любовь и ностальгию по Советскому Союзу, могучему, сильному, независимому, смогут лишь тогда, когда окончательно вытравят русское начало в нашем народе, основанное на доверии и уважении к друг другу. И желание вернуть то время вызвано отнюдь не желанием вернуть те блага, которые имели мы до возвращения капитализма. Люди устали от того эгоистичного образа жизни, который нам навязан теми, кто заглядывал Западу в рот. Люди хотят вернуть то время, когда учитель был наставником, а не человеком, оказывающим услуги. Когда старушка-уборщица обеспечивала порядок в школе лучше, чем сегодня пять здоровых охранников вместе взятых. Вернуть то время, когда на окнах не было решёток, когда ключи от квартиры лежали под ковриком или висели на шее ребёнка, а родители не боялись пускать детей на улицу. Когда не боялись рожать, заводить семьи. Когда вообще не боялись будущего. Когда правоохранительные органы служили народу, а не закону.
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
А ведь так, стирая грань между животными инстинктами и человеческими чувствами, ведут нашу страну к гибели, поскольку если мы окончательно примем эти западные ценности, о которых сказано выше, Россия, как самодостаточное государство исчезнет навсегда. Но прежде исчезнет сам русский народ, так как генетически в русском народе заложена доброта, отзывчивость, забота о ближнем, всепрощение. Именно по этой причине русский народ всегда нуждался в лидере, в вожде. Нет, не по причине «рабского мышления», как пытаются нас убедить западные подпевалы, а просто в сильном лидере, в сильной власти русский народ видел защитника от всего зла и порочности, которое исходит от эгоистичного Запада. Вы думаете об этом не знают у нас наверху? Вся популярность нынешней власти держится на противостоянии с Западом. Даже поправки в конституцию были приняты на этой волне, поскольку если бы их принимали постатейно, то большинство из поправок, которые нужны нынешней власти, не были бы приняты...
А значит и искоренить любовь и ностальгию по Советскому Союзу, могучему, сильному, независимому, смогут лишь тогда, когда окончательно вытравят русское начало в нашем народе, основанное на доверии и уважении к друг другу. И желание вернуть то время вызвано отнюдь не желанием вернуть те блага, которые имели мы до возвращения капитализма. Люди устали от того эгоистичного образа жизни, который нам навязан теми, кто заглядывал Западу в рот. Люди хотят вернуть то время, когда учитель был наставником, а не человеком, оказывающим услуги. Когда старушка-уборщица обеспечивала порядок в школе лучше, чем сегодня пять здоровых охранников вместе взятых. Вернуть то время, когда на окнах не было решёток, когда ключи от квартиры лежали под ковриком или висели на шее ребёнка, а родители не боялись пускать детей на улицу. Когда не боялись рожать, заводить семьи. Когда вообще не боялись будущего. Когда правоохранительные органы служили народу, а не закону.
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Я так соскучился по дефициту и стоянию в очередях, аж зубы ломит. Мне жутко не хватает политинформации на работе, хвалебных рапортов о перевыполнении плана, торжественных линеек, повсеместного очковтирательства и красных плакатов о единстве партии и народа. Я забыл, как вытирать зад куском "Правды" и отстаивать в магазине две очереди за одним товаром. Мне очень хочется запасать продукты за месяц до праздника и по детски радоваться парниковому огурцу в феврале месяце. Мне так не хватает ящика с зелёным луком на подоконнике и боли в спине после копки картошки и таскания мешков на огороде. Я забыл как болят отдавленные в городском автобусе ноги, как радует единственная мандаринка в новогоднем подарке... как надо было неделями разнашивать "чугунные" советские ботинки, как надо ушивать купленные не по размеру брюки... как выпрямлять бэушные гвозди, чтобы сколотить ящик для дачного инструмента... как за бутылку "брать" на стройке шпаклёвки для ремонта квартиры... как опаливать на костре "синюю птицу" из соседского гастронома...
Хачу назад, в Эсэсэру!
Не знаю насколько точны эти цифры, но если кто-то и хочет, то не весь СССР, а только ништяки из него. Ну и, конечно же, чтобы были ништяки нынешней жизни.
И нельзя не учитывать факт возраста, пожилые хотят в СССР в первую очередь потому, что тогда они были молоды. Это я по себе знаю.
я не хочу вернуть СССР, мне 45 годиков-) бесплатная медицина и жилье не стоят тех лишений что было в союзе.. Есть другие пути развития..
Просто человечество еще не готово к социализму...
Не так давно перечитывал Стругацких, там была следующая мысль (естественно своими словами, поэтому заранее извиняюсь, если не передам смысл прям точно-точно) - может ли разумная раса уничтожать себе подобных?!
Мы еще по сути дикие звери...