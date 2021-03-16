FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост Никаких проблем с логикой: её просто нет Никаких проблем с логикой: её просто нет Тест на "настоящего мужика" Тест на "настоящего мужика" Чем закончились любимые сериалы 90-х Чем закончились любимые сериалы 90-х Исповедь лейтенанта морской пехоты США Исповедь лейтенанта морской пехоты США Как это, жить и не воровать?! Как это, жить и не воровать?! Замена Моргунова, прощание с троицей и обреченность Шурика: факты о фильме «Кавказская пленница» Замена Моргунова, прощание с троицей и обреченность Шурика: факты... Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а начальство обвинило их в клевете Пожарные Прикамья пожаловались Путину на низкую зарплату, а... "Справку принеси!": в край упоротые ситуации, которых бы не было без бюрократизма "Справку принеси!": в край упоротые ситуации, которых бы не было... Ретро фотографии Ретро фотографии Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну Что сказал маршал Чуйков подлецу и либералу Солженицыну Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта знакомств и получила ответ от него же Девушка пожаловалась в соцсетях на "жадного" кавалера с сайта... Фотоподборка Фотоподборка Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан... Известные достопримечательности с другого ракурса Известные достопримечательности с другого ракурса Россиянке удалось отсудить у изготовителя Kia 15 миллионов рублей за пару небольших дефектов авто Россиянке удалось отсудить у изготовителя Kia 15 миллионов рублей... Видеоигры в реальности Видеоигры в реальности Курица, совсем за своими детьми не смотришь! Курица, совсем за своими детьми не смотришь!
В Советском Союзе «всё было так плохо»

В Советском Союзе «всё было так плохо» (2 фото)

Автор:
16 марта 2021 15:55
Метки: Россия   СССР   люди   
663
2
30 лет нас убеждают в этом, но никак не могут убедить!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Россия   СССР   люди   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
parallax 49 минут назад
Хачу в Эсэсэру!
Я так соскучился по дефициту и стоянию в очередях, аж зубы ломит. Мне жутко не хватает политинформации на работе, хвалебных рапортов о перевыполнении плана, торжественных линеек, повсеместного очковтирательства и красных плакатов о единстве партии и народа. Я забыл, как вытирать зад куском "Правды" и отстаивать в магазине две очереди за одним товаром. Мне очень хочется запасать продукты за месяц до праздника и по детски радоваться парниковому огурцу в феврале месяце. Мне так не хватает ящика с зелёным луком на подоконнике и боли в спине после копки картошки и таскания мешков на огороде. Я забыл как болят отдавленные в городском автобусе ноги, как радует единственная мандаринка в новогоднем подарке... как надо было неделями разнашивать "чугунные" советские ботинки, как надо ушивать купленные не по размеру брюки... как выпрямлять бэушные гвозди, чтобы сколотить ящик для дачного инструмента... как за бутылку "брать" на стройке шпаклёвки для ремонта квартиры... как опаливать на костре "синюю птицу" из соседского гастронома...
Хачу назад, в Эсэсэру!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vetka Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−54
MaxVargar 39 минут назад
Есть уже масса примеров более социально развитых форм государственности. Более успешных и экономически и социально и в отношении личных свобод и обязанностей. Но нет, родное гнилое болото тянет и тянет. К дефициту, к стремлению стоять в очередях и постоянно что то доставать. К дрянной обуви и мечтам о итальянском унитазе или венгерской стенке. К цензуре и самоотмежеванию от всего остального мира. К неизменным протухшим вождям и лозунгам о неизбежно грядущем социализме. А в это время другие люди почему то умудряются построить социально ориентированное государство, где не нассано в подъезде, где лицо гос. Служащего не лопается от лососины, где за свои налоги люди получают нормальные дороги и вменяемое здравоохранение, достойную оплату труда и возможность жить в 21 веке. Но нам то это не надо было и на протяжении 70 лет, ни на протяжении последующих 30. У нас путь свой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Сергей Ковалев MaxVargar 24 минуты назад
Хоть один из массы "примеров более социально развитых форм государственности"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
КремлеКот 42 минуты назад
"Только почему-то больше половины населения страны хотят вернуть тот строй, тот Советский Союз, теплый, родной, добрый, стабильный, народный, а главное человечный."

Не знаю насколько точны эти цифры, но если кто-то и хочет, то не весь СССР, а только ништяки из него. Ну и, конечно же, чтобы были ништяки нынешней жизни.
И нельзя не учитывать факт возраста, пожилые хотят в СССР в первую очередь потому, что тогда они были молоды. Это я по себе знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
А можно все так оставить ?.. с новыми айфонами в сентябре )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
parallax 2 часа назад
Государство так сильно зпботилось о народе, что в итоге забыло о выпуске товаров народного потребления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 2 часа назад
Сразу видно, весна всё ближе, у некоторых авторов начинаются сезонные обострения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен kleyman 50 минут назад
У этого от сезона не зависит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Сергей Ковалев 2 часа назад
"Когда правоохранительные органы служили народу, а не закону". Не только органы служили народу, но и закон служил народу. Действовал принцип медицины: Не навреди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Сергей Ковалев 50 минут назад
Ага! Яркий пример-убийство на Ждановской. А сколько неизвестных случаев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Сергей Ковалев Алексей 45 минут назад
Извините, это о чем? "Преступники были настолько пьяны, что уже не осознавали тяжесть содеянного". Про это? Пьяные люди убили человека, и это очень плохо. Еще хуже, что они работники милиции. Но такие вещи были скорее исключением, чем правилом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 2 часа назад
У нас не память отобрать хотят, а душу. Если бы все было так плохо, не было бы счастливых лиц на фотографиях, неподдельной радости детства... Да, мы не ездили по миру, но души людей были чище. У нас не было компьютеров и смартфонов, но мы были самой читающей страной в мире. У нас был дефицит книг!!! Мы верили, что все будет хорошо. Мы не боялись работать руками. Нас в детстве было не затащить домой, и родители не боялись отпускать нас на улицу. Мы были неважно одеты, но наша фантазия превращала простую палку в сотни разных и интересных игрушек. Нам было интересно то, что нас окружает, а не видосик в тик-ток. Мы знали, что такое настоящая дружба, нас не интересовала национальность. Мы жили сердцем, а не кошельком и меряли людей не деньгами, а человечностью. Мы любили от души, а не по расчёту. И это у нас хотят отнять, поливая грязью СССР. Это наша жизнь, наша душа, ее можно отнять только вместе с жизнью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace кира 2 часа назад
спасибо , но хватит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Raush кира 59 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
593
ekolog67 2 часа назад
Я там жил..... там хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace ekolog67 2 часа назад
я там тоже пожил , чет мне сейчас хорошо )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 2 часа назад
где опрос, что 50% хочет вернуть СССР? на ресурсе ok.ru?-) где молодежи отродясь и не было-)
я не хочу вернуть СССР, мне 45 годиков-) бесплатная медицина и жилье не стоят тех лишений что было в союзе.. Есть другие пути развития..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 18)
3k
Денис Колосов Сергей Ковалев 22 минуты назад
я не выбирал социализм, меня в него "окунули". видимо надо в газовой камере меня еще в детстве уничтожить, чтобы не мешал строить светлое будущее..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
474
Сергей Ковалев Денис Колосов 17 минут назад
Ну зачем так категорично?

Просто человечество еще не готово к социализму...
Не так давно перечитывал Стругацких, там была следующая мысль (естественно своими словами, поэтому заранее извиняюсь, если не передам смысл прям точно-точно) - может ли разумная раса уничтожать себе подобных?!
Мы еще по сути дикие звери...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Сергей Ковалев 15 минут назад
тут я с вами согласен, мы слегка разумные дикие звери, поедающие себе подобных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
стас Денис Колосов 4 минуты назад
да-да! особенно по стране было ограничение!!!! да в то время без паспорта можно было весь Союз проехать. я школьником ездил за 600 км к бабушке один в 13-15 лет и мама не боялась, что со мной что то случиться. а эта ваша заграница мне и сейчас не упёрлась ни в одно место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
стас Денис Колосов Минуту назад
как будто сейчас нет "невыездных" профессий!!! то, что у вас так сложилось в жизни, что отец - военный летчик, не даёт вам право хаять всю страну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото) «Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото) Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России Как в СССР рекламировали еду Как в СССР рекламировали еду Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод" Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод" 10 редких фотографий Юрия Гагарина 10 редких фотографий Юрия Гагарина
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма
2
121
Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма
10 редких фотографий Юрия Гагарина
0
61
10 редких фотографий Юрия Гагарина
﻿
7 волнующих вопросов про Великий Пост
7 волнующих вопросов про Великий Пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#люди#картинки#авто аварии#кино#позитив#Разное#масленица
#фото#животные#факты#автомир#автомобили#Россия#сша#сатира#красота#настроение
#история#СССР#интересно#дтп#приколы#аварии#подборка#прикольные#знаменитости#птицы

На что жалуетесь?

Вернуться