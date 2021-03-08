Вам , советские женщины , вам посвящается!

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Подлецам , "Diesafari" и ему подобным - пламенный привет !!!
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Авторский пост
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... других картин советских женщин нет?