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Вам , советские женщины , вам посвящается!

Вам , советские женщины , вам посвящается! (21 фото)

Автор:
08 марта 2021 06:32
Метки: Россия   СССР   женщина   
250
21
Подлецам , "Diesafari" и ему подобным - пламенный привет !!!
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Метки: Россия   СССР   женщина   
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2  комментария
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36k
InfoVoin 3 часа назад
Не, ну про советских женщин это понятно, но и российские женщины на мой взгляд достойны поздравлений, не все же они дармоеды и бл..., Поэтому ни минуса ни плюса за статью.
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16k
бат св 59 минут назад
советские женщины на фото:
- с ломом
-со сварочным держаком
-с монтажным поясом
-с теодолитом
-с лопатой
-с тяжелой корзиной
-у станка.
... других картин советских женщин нет?
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