Родился в семье оленевода, работал почтальоном

После учебы во Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства начались 7 лет мучений: в составе группы «Мечтатели» Леонтьев ездил по лесосплавам и заводам, мечтая лишь о теплом зале.

— Я очень хорошо помню первый свой концерт в качестве профессионала. Это была деревня Лойна, и был февраль. Клуба как такового там никогда не существовало, он располагался в здании бывшей церкви. Было около сорока градусов мороза и примерно столько же внутри. Поэтому первое, что сделали артисты по приезде, это раскопали сугроб, под которым хранились дрова, скололи с них лед, растопили печь и потом вытащили аппаратуру. Аппаратуру носили сами, за это к ставке доплачивали 50 копеек. И вот в таких мытарствах прошло семь лет.



Зато в Сыктывкаре Леонтьев встретил свою единственную любовь на всю жизнь — Люсю, бас-гитаристку Людмилу Исакович. Она встречала его с рейса Москва — Сыктывкар. Ей сразу приглянулся симпатичный молодой человек, который спускался по трапу самолета с огромным розовым корытом в руках (купленном для постирушек). И с этих самых пор они были вместе.



Видя мучения артиста в провинциальной филармонии, кто-то свыше сжалился над артистом и отправил его, 30-летнего вокалиста, на всесоюзный конкурс в Ялте. К своему собственному изумлению он завоевал там Гран-при. А на следующий год ему досталась главная премия «Золотого Орфея». После такого головокружительного успеха наконец-то началась та жизнь, о которой Леонтьев всегда мечтал: выступления на лучших площадках и сотрудничество с самыми популярными композиторами. Его называли советским Миком Джаггером. И вся страна распевала «Куда уехал цирк» и, конечно же, «Полет на дельтаплане».