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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 145 постов • 39 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Родился в семье оленевода, работал почтальоном

Родился в семье оленевода, работал почтальоном (3 фото + 4 видео)

Автор:
21 марта 2021 10:50
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: Леонтьев   СССР   звезды   истории из жизни   семья   
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Его леопардовое трико свело с ума весь Советский Союз. Добавьте сюда неординарные треки и головокружительный балет — и получите гремучую смесь, имя которой Валерий Леонтьев. 19 марта кумиру многих поколений стукнуло аж 72, но он не менее бодр, свеж и весел, когда оказывается на сцене. А каков в жизни наш герой? Пробуем понять, вспоминая знаменательные факты его биографии.

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Метки: Леонтьев   СССР   звезды   истории из жизни   семья   
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7  комментариев
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7k
Lev Asriev 59 минут назад
Не смотря на эксцентричные костюмы и пластические операции, Леонтьев внушает намного больше уважения, чем коллеги-упыри с федеральных каналов. Хотя бы своей непубличностью и аполитичностью.Ну, и несколько ешо песен, "заходили" всей стране в то или иное время.
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4k
Константин Безумов 15 минут назад
У нас в соседней деревне Матигоры на школе табличка есть. О том что несколько классов тут отучился Валерий Леонтьев
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7k
Вася Час назад
Так он чоли не ентот ?? надожеж
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13k
Corvus Corax Вася 54 минуты назад
Ентот, ентот... Все нормально.. )))
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7k
Вася Corvus Corax 49 минут назад
аа.. вононочо..
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3k
magic32 Час назад
"Его леопардовое трико свело с ума весь Советский Союз." - барону Карл Фридриху фон Мюнхгаузен свойственно преувеличивать
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65
Ilya Час назад
Исскуство жизни - красиво определено. И с этим трудно не согласиться.
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