Ревнивый муж из мести переоделся в Деда Мороза и взорвал гранату в ТЦ Владимирской области

Житель г. Ковров некоторое время подозревал свою жену в амурных связях с владельцем секции в торговом центре, а потом решил действовать наверняка.
Ревность толкает порой на самые безумные поступки. Трое жителей города Ковров сегодня, первого ноября, пострадали в результате взрыва гранаты, которую ревнивый муж принес по месту работы своей бывшей жены - в ТЦ на рынке "Октябрьский" г. Ковров Владимирской области.
Мужчина появился в торговом центре в костюме Деда Мороза. "Подарок" для супруги оторвал кисть самому ревнивцу и ранил еще двух посетителей секции.
Травмы пострадавших сравнительно легкие, а вот напавший госпитализирован с большой кровопотерей.
Очевидцы, оказавшиеся в ТЦ в это время, заметили, что напавший был не один, но его спутник после взрыва быстро скрылся. Пострадала ли жена экс-супруга и что сталось с хозяином секции, где она работала и к которому мужчина ревновал свою жену, неизвестно.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, по факту взрыва гранаты на 43-летнего жителя Коврова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
Жители города, обсудив происшествие в местном паблике в ВК, были единодушны: хочешь разборок с женой - будь лебезен, делай это дома. Не подвергай опасности жизни окружающих.
Впрочем, цивилизованные методы нынче почему-то не в ходу. Сплошь и рядом люди идут на крайние меры. Есть мнение, что градус агрессии в обществе вырос из-за пандемии и общей нестабильности ситуации. Впрочем, некоторые считают, что преступления на бытовой почве были и раньше, просто сейчас они чаще освещаются в СМИ. Но стоит ли ревность или разные точки зрения, скажем, на образовательный процесс того, чтобы лишать оппонента жизни?
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
Вот еще один пример, когда неконтролируемая ярость привела к трагедии. Настоящая драма, закончившаяся криминалом, произошла в славном городе-герое. Как выяснилось, пострадавший ранее в родительском чате оскорбил сестру напавшего и тот решил отомстить за родственницу. По последним данным, мужчина, госпитализированный с проломленным черепом, скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него остались жена и дочь. Напавший на волгоградца арестован на 2 месяца. Ранее в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь, после смерти пострадавшего, дело может быть переквалифицировано на другую статью, которая предусматривает более тяжкое наказание, чем 8 лет лишения свободы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 11-летняя жертва насилия умерла при родах
- В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
- Странный дом, выставленный на продажу, стал мемом
- Бабушка стала интернет-моделью, чтобы отомстить бывшему
- Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Надеюсь, он подохнет. Опять же, можно то что осталось на органы пустить, так как содержимое его говноголовы никому не нужно.
Лови минус.