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Ревнивый муж из мести переоделся в Деда Мороза и взорвал гранату в ТЦ Владимирской области

Ревнивый муж из мести переоделся в Деда Мороза и взорвал гранату в ТЦ Владимирской области (7 фото + 2 видео)

Автор:
01 ноября 2020 19:48
Сообщество : Криминал
Метки: Ковров   Любовь   взрыв гранаты   криминал   ревность   рынок   
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Житель г. Ковров некоторое время подозревал свою жену в амурных связях с владельцем секции в торговом центре, а потом решил действовать наверняка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ковров   Любовь   взрыв гранаты   криминал   ревность   рынок   
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16  комментариев
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19k
Батончик с маком 44 минуты назад
остался без жены и без руки. теперь ни потрахаться, ни подрочить
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16k
Марина 17 минут назад
Судя по тому что жена бывшая, видимо, она уже давно прочухала, что муж на головку хворенький и даже развестись успела. Но этого дебила ничего не остановило.
Надеюсь, он подохнет. Опять же, можно то что осталось на органы пустить, так как содержимое его говноголовы никому не нужно.
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5k
sivanov1079 18 минут назад
В доме мамы в подвале магаз типа "все для дома". Ревнивый муж пришел и из пистолета изрешетил жену. Видимо, до дома не терпит. Надо со зрителями и под камеры.
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7k
Тудаблин Полчаса назад
и стоило куда-то переться за таким результатом, дома можно было себе руку отчекрыжить
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17k
BillyBonzz Полчаса назад
Идти разбираться с е.б.а.р.е.мжены глупо, потому что сучка не захочет-кобель не вскочит. Бабе своей надо было в трусы гранату совать.
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3k
McGui Полчаса назад
кукуху рвёт всем, а больным изначально - быстрее. где гранату взял-то? надо расследовать
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6k
kleyman 38 минут назад
И в чём смысл выкладывать фото, на котором весь смак в мясе, но мясо закрыто пикселями. Или видиео, на которых ничерта не видно?
Лови минус.
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592k
Result Автор поста kleyman Полчаса назад
По ссылке на паблик сходите- там и мясо, и все подряд. А тут за подобное банят, неужели не слышали?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−38
Князь Курбский 39 минут назад
А говорят это только в Украине))) раньше про стекломой писали. После боярышника не пишут.
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18k
Matrosskin 43 минуты назад
Хм... А чего за граната такая, что только руку отрывает ?
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7k
ГородДомов Matrosskin 39 минут назад
Ты хотел чтобы ему и яйца оторвало ?
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20k
Russo Turisto 44 минуты назад
Ревность и граната. Как эти две вещи соединились в его больной голове? Пипец!
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9k
Денис Трубочкин 44 минуты назад
Мужики, которые устраивают такие сцены своим женщинам всегда слабаки. Хотя иногда они и боксеры и борцы и даже чемпионы.
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4k
ДеониS Денис Трубочкин 36 минут назад
Но в основном долб.. Ы.
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7k
Шурум-бурум 45 минут назад
волгоградкий сын б@яди(судя по переписке) на десяточку, наверно, отправится
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