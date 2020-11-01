Ревнивый муж из мести переоделся в Деда Мороза и взорвал гранату в ТЦ Владимирской области

Впрочем, цивилизованные методы нынче почему-то не в ходу. Сплошь и рядом люди идут на крайние меры. Есть мнение, что градус агрессии в обществе вырос из-за пандемии и общей нестабильности ситуации. Впрочем, некоторые считают, что преступления на бытовой почве были и раньше, просто сейчас они чаще освещаются в СМИ. Но стоит ли ревность или разные точки зрения, скажем, на образовательный процесс того, чтобы лишать оппонента жизни?