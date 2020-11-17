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15 угарных питомцев, которые ни с кем не хотят делить своего хозяина

15 угарных питомцев, которые ни с кем не хотят делить своего хозяина (16 фото)

Автор:
17 ноября 2020 20:50
Сообщество : Животные
Метки: Питолмцы   делить   не хотят   ревность   собственники   угарные   хозяин   
1246
16

Наши домашние любимцы те ещё собственники! Они категорически против, если обожаемый человек обращает своё внимание на кого-то другого, и их мордахи очень красноречиво выражают это чувство. Вот так выглядит жгучая ревность...

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Метки: Питолмцы   делить   не хотят   ревность   собственники   угарные   хозяин   
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