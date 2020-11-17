15 угарных питомцев, которые ни с кем не хотят делить своего хозяина

Наши домашние любимцы те ещё собственники! Они категорически против, если обожаемый человек обращает своё внимание на кого-то другого, и их мордахи очень красноречиво выражают это чувство. Вот так выглядит жгучая ревность...
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Как только у нас появился попугай, кот не сдаёт своих позиций
Стоит нам только взяться за руки, она старательно пытается обратить на себя внимание
А зачем ты кота ищешь? Опять гладить?
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