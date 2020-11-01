Топ 10 лучших качественных акустических гитар

Гитара, в частности акустическая — популярный инструмент среди музыкантов. Научиться играть на нем не очень сложно, даже самостоятельно. Но звучание, в первую очередь, будет зависеть от качества музыкального инструмента. По мере овладения им технически, это будет все заметнее.
Музыкальные магазины предлагают большой выбор, но важно знать, что именно приобрести, не выбросив деньги на ветер. На основе профессиональных оценок специалистов и мнении рядовых пользователей составлен рейтинг акустических гитар от лучших производителей.
Prado HS-3810/BK Цена от 3500 руб.
Вестерн-гитара без усилителя звука с кленовым грифом, порожком и накладкой, имеет простую конструкцию на 19 ладов и годится для походов. На корпусе имеется изящный вырез, благодаря которому струны проще зажимать на высоких ладах, исполняя блюз, цыганские переливы и т.д. Он же придает дизайну необычность. Струны из нейлона более удобны, но растягиваются.
Достоинства:
липовый корпус придает мягкость высоким нотам;
сглаживание басов и приглушение обертонов.
Недостатки:
неудобные колки;
часто сбивается строй.
Достоинства:
липовый корпус придает мягкость высоким нотам;
сглаживание басов и приглушение обертонов.
Недостатки:
неудобные колки;
часто сбивается строй.
Martinez C-95 Цена от 6760 руб.
Недорогая брендовая модель, выполненная из красного дерева с палисандровой накладкой в латиноамериканской и испанской манере. Собранная в Китае, со скромным оформлением, она на порядок выше конкурентов, продаваемых в данном ценовом сегменте. Структура традиционная в классической манере — 19 ладов и 6 струн.
Хорошее соотношение звучания, стоимости и эксплуатационного срока.
Но встречается критика со стороны опытных музыкантов, что звук плоский и не глубокий, без бархатистости в сравнении с дорогостоящими моделями.
Достоинства:
долговечность;
износостойкость;
идеально подойдет начинающим гитаристам.
Недостатки:
у профессионалов не в приоритете.
Хорошее соотношение звучания, стоимости и эксплуатационного срока.
Но встречается критика со стороны опытных музыкантов, что звук плоский и не глубокий, без бархатистости в сравнении с дорогостоящими моделями.
Достоинства:
долговечность;
износостойкость;
идеально подойдет начинающим гитаристам.
Недостатки:
у профессионалов не в приоритете.
YAMAHA F-310 Цена от 8990 руб.
Шестиструнный дредноут известного бренда с верхней еловой декой и нижней из меранти, у которой немного уменьшена корпусная глубина и мензура струны. Это положительно отразилось на удобстве исполнения. Недаром данная акустика относится к начальному уровню, при этом обладает достойным громким звучанием, передавая тонкости настроения. Но балансировка у более дорогих экземпляров значительно лучше.
Достоинства:
запоминающееся оформление;
тонкость грифа позволяет комфортно зажимать и ставить аккорды;
строй держится долгое время;
небольшой вес;
заполняемость российских магазинов;
на глянцевом светлом покрытии не видны пятна;
струны в комплекте;
прекрасно оценивается фолк-музыкантами, яркий тембр.
Недостатки:
верхние частоты сильнее басов;
не все чехлы подходят (лучше мерить);
нижний порожек длинноват и требует укорачивания.
Достоинства:
запоминающееся оформление;
тонкость грифа позволяет комфортно зажимать и ставить аккорды;
строй держится долгое время;
небольшой вес;
заполняемость российских магазинов;
на глянцевом светлом покрытии не видны пятна;
струны в комплекте;
прекрасно оценивается фолк-музыкантами, яркий тембр.
Недостатки:
верхние частоты сильнее басов;
не все чехлы подходят (лучше мерить);
нижний порожек длинноват и требует укорачивания.
Fender ESC80 CLASSICAL Цена от 9100 руб.
Популярная без звукоснимателя шестиструнная гитара уменьшенного ¾ размера от Китайского производителя. С насыщенным звучанием и балансировкой. Отлично подходит для новичков, в т.ч. благодаря ценовой доступности.
Достоинства:
легендарный бренд;
качество сборки;
чехол входит в комплектацию;
надежные и качественные материалы (ель — верхняя дека, агатис — нижняя дека и обечайка, палисандр — накладка);
универсальность и долговечность;
эстетичный дизайн;
матовый лак не оставляет пятен от пальцев;
подходит для исполнения разных жанров и направлений в музыке.
Недостатки:
не очень выражены низкие частоты.
Достоинства:
легендарный бренд;
качество сборки;
чехол входит в комплектацию;
надежные и качественные материалы (ель — верхняя дека, агатис — нижняя дека и обечайка, палисандр — накладка);
универсальность и долговечность;
эстетичный дизайн;
матовый лак не оставляет пятен от пальцев;
подходит для исполнения разных жанров и направлений в музыке.
Недостатки:
не очень выражены низкие частоты.
FLIGHT C-250 NA Цена от 9500 руб.
Популярность бюджетных моделей фирмы, приобретаемых для обучения начинающих музыкантов, пришла в 80-е годы. Акустика C-250 NA базируется на С-100, признанной самой лучшей гитарой при обучении. Исключение — материал, из которого изготавливается инструмент. В данном случае красное дерево, благодаря которому звук стал мягче и лучше.
Достоинства:
по мнению преподавателей музыки, одна из самых удобных на стадии обучения;
простая настройка;
приятное внешнее оформление.
Недостатки:
глянцевая поверхность при плохом уходе и частом использовании изнашивается.
Достоинства:
по мнению преподавателей музыки, одна из самых удобных на стадии обучения;
простая настройка;
приятное внешнее оформление.
Недостатки:
глянцевая поверхность при плохом уходе и частом использовании изнашивается.
Cort AC250 NAT Цена от 9950 руб.
Компания США, функционирующая в Индонезии, производит качественные и недорогие, входящие в топ акустические гитары, находящие своего покупателя. Это происходит благодаря интересному дизайну, со стилизованными хромированными колками с листочками, и эксплуатационным характеристикам. В качестве сырья данной модели используется древесина — ель для верхней деки, махагони для нижней, грифа, обечайки и палисандровая накладка. Порожек — 52 мм. Минимальное количество лака для покрытия позволяет защитить корпус и не мешать резонирующему звучанию.
Достоинства:
по отзывам пользователей, играть на инструменте удобно и звукоизвлечение неплохого качества (объемное и насыщенное);
качественное изготовление с плотным креплением частей.
Недостатки:
по мнению профессионалов, дека не прослужит долго.
Достоинства:
по отзывам пользователей, играть на инструменте удобно и звукоизвлечение неплохого качества (объемное и насыщенное);
качественное изготовление с плотным креплением частей.
Недостатки:
по мнению профессионалов, дека не прослужит долго.
YAMAHA C-70 Цена от 9990 руб.
Ведущая торговая марка Японии, с широким модельным рядом и различной музыкальной аппаратурой, представляет акустическую полноразмерную гитару бюджетной линейки в духе испанских классических инструментальных традиций. Нижняя дека и обечайка выполнены из массива качественного в эксплуатации дерева меранти, гасящего лишние обертоны. Для грифа и бриджа использовался износостойкий палисандр. Звук инструмента насыщенный с бархатным отливом, чистым тоном (тембровым), звонкими верхними и глубокими нижними нотами.
Достоинства:
оптимальное соотношение цены и качества;
престиж бренда.
Недостатки:
со временем тускнеют колки;
у новичков возникают сложности в освоении.
Достоинства:
оптимальное соотношение цены и качества;
престиж бренда.
Недостатки:
со временем тускнеют колки;
у новичков возникают сложности в освоении.
IBANEZ PF17-LG Цена от 13900 руб.
Японская фирма, купившая торговую марку С.Ибаньеса, специализируется на акустической аппаратуре, в т.ч. экстремальной с 7-8 струнами, а также искусственно состаренной и т.д. Вся продукция в разном ценовом спектре. Более качественными считаются дорогостоящие модели. В дешевых вариантах иногда случаются казусы при сборке. Хорошая акустическая гитара PF17-LG находится в бюджетной нише, но прекрасно сочетает в себе экономию для пользователя и отличные эксплуатационные свойства.
Массив кедра, применяемый в изготовлении, дарит звучанию мягкость и теплоту, а красное дерево — надежность и большой срок эксплуатации.
Достоинства:
музыканты оценивают, как лучший фолк-инструмент;
доступность в версии электроакустики;
неплохое сочетание сырья;
ценовой показатель.
Недостатки:
не выявлено.
Массив кедра, применяемый в изготовлении, дарит звучанию мягкость и теплоту, а красное дерево — надежность и большой срок эксплуатации.
Достоинства:
музыканты оценивают, как лучший фолк-инструмент;
доступность в версии электроакустики;
неплохое сочетание сырья;
ценовой показатель.
Недостатки:
не выявлено.
Crafter MD-40/N Цена от 27900 руб.
Южнокорейскую фирму можно смело причислить к старожилам на мировом рынке муз. инструментов. В ее арсенале много популярных и удачных экземпляров акустических моделей, в т.ч. MD-40/N, высокая стоимость которой обусловлена эксплуатационными параметрами. Но чтобы не делать ее еще более дорогой, верхняя дека делается не из массива ели, как запланировано, а из шпона, что сказывается на сроке эксплуатации, а не звуке. Хотя шпон намного лучше переносит влажность и критичную температуру. Тем не менее, инструмент занимает ведущее место в рейтинге акустических гитар.
Достоинства:
оптимальность практически во всех показателях;
элегантный дизайн;
долговечность нижней деки, сделанной из красного дерева;
затраты на приобретение компенсируются показателями качественности;
в комплектации анкерный ключ и чехол от фирмы.
Недостатки:
сырье для верхней деки.
Достоинства:
оптимальность практически во всех показателях;
элегантный дизайн;
долговечность нижней деки, сделанной из красного дерева;
затраты на приобретение компенсируются показателями качественности;
в комплектации анкерный ключ и чехол от фирмы.
Недостатки:
сырье для верхней деки.
Antonio Sanchez S-1005 CEDAR Цена от 31072 руб.
Испанский шестиструнный инструмент, сделанный из элитного дерева по старинным запатентованным технологиям — одна из лучших акустических гитар. Особенность бренда — ручная работа. Единичные экземпляры несколько выше по качеству и дороже, чем модели, выпускаемые целыми сериями. Гриф 19-ти ладов и нижняя дека сделаны из махагони. Верхняя дека — из орегонской ели. Накладка и подставка — из палисандра. Больше подходит профессионалам, способным по достоинству оценить все ее возможности.
Достоинства:
приемлемая стоимость для высокого качества;
колки позолоченные, классические;
долговечность;
материалы изготовления;
отличное звучание, балансировка и отладка;
Недостатки:
простое оформление.
Достоинства:
приемлемая стоимость для высокого качества;
колки позолоченные, классические;
долговечность;
материалы изготовления;
отличное звучание, балансировка и отладка;
Недостатки:
простое оформление.
Как выбрать акустическую гитару
Как бы хорошо человек не был подкован в теоретическом познании необходимых характеристик, данный музыкальный инструмент выбирать придется с помощью трех чувств — зрения, слуха и осязания. Гитару, действительно, перед покупкой нужно подержать в руках, осмотреть, вникая в нюансы и послушать, как она звучит.
Советы опытных музыкантов помогут в поиске технических недочетов, рекомендациям продавцов, задача которых продать любой ценой, лучше не доверять. Звук гитары должен быть приятен на слух.
Очень важный шаг — выбор производителя. Среди лучших фирм, выпускающих акустические гитары, нет отечественных. Определенных успехов на этом рынке добились японские мастера, американские, а также корейцы, чехи и немцы. Безусловными лидерами являются компании Yamaha и Ibanez.
Дерево, из которого изготовлена гитара, влияет на звучание. К примеру, ель делает его гулким и резким. Толщина стен корпуса должна быть внушительной и не вызывать ощущение хрупкости. Плоскость и ровность грифа определяется на глаз. Для этого нужно взять гитару, как охотник держит ружье (корпус — приклад) и посмотреть на гриф.
Расстояние от струны до лада, в случае приклеенного грифа, не может быть больше 5 мм.
К гитаре понадобятся аксессуары — мягкий ремень (лучше широкий и соответствующий цене инструмента) и набор струн. А также чехол. Для удобства и сохранности от ударов и низких температур подойдет жесткий, плотный вариант, с множеством карманов и лямками, как на сумке рюкзак.
Таким образом, если цель покупки — научиться играть, но бюджет позволяет, лучше не покупать дешевую модель. Рано или поздно она перестанет устраивать. Проще сразу вложить средства, чтобы инструмент радовал долгое время.
Советы опытных музыкантов помогут в поиске технических недочетов, рекомендациям продавцов, задача которых продать любой ценой, лучше не доверять. Звук гитары должен быть приятен на слух.
Очень важный шаг — выбор производителя. Среди лучших фирм, выпускающих акустические гитары, нет отечественных. Определенных успехов на этом рынке добились японские мастера, американские, а также корейцы, чехи и немцы. Безусловными лидерами являются компании Yamaha и Ibanez.
Дерево, из которого изготовлена гитара, влияет на звучание. К примеру, ель делает его гулким и резким. Толщина стен корпуса должна быть внушительной и не вызывать ощущение хрупкости. Плоскость и ровность грифа определяется на глаз. Для этого нужно взять гитару, как охотник держит ружье (корпус — приклад) и посмотреть на гриф.
Расстояние от струны до лада, в случае приклеенного грифа, не может быть больше 5 мм.
К гитаре понадобятся аксессуары — мягкий ремень (лучше широкий и соответствующий цене инструмента) и набор струн. А также чехол. Для удобства и сохранности от ударов и низких температур подойдет жесткий, плотный вариант, с множеством карманов и лямками, как на сумке рюкзак.
Таким образом, если цель покупки — научиться играть, но бюджет позволяет, лучше не покупать дешевую модель. Рано или поздно она перестанет устраивать. Проще сразу вложить средства, чтобы инструмент радовал долгое время.
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