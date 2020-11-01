Топ 10 лучших качественных акустических гитар

Как бы хорошо человек не был подкован в теоретическом познании необходимых характеристик, данный музыкальный инструмент выбирать придется с помощью трех чувств — зрения, слуха и осязания. Гитару, действительно, перед покупкой нужно подержать в руках, осмотреть, вникая в нюансы и послушать, как она звучит.



Советы опытных музыкантов помогут в поиске технических недочетов, рекомендациям продавцов, задача которых продать любой ценой, лучше не доверять. Звук гитары должен быть приятен на слух.



Очень важный шаг — выбор производителя. Среди лучших фирм, выпускающих акустические гитары, нет отечественных. Определенных успехов на этом рынке добились японские мастера, американские, а также корейцы, чехи и немцы. Безусловными лидерами являются компании Yamaha и Ibanez.



Дерево, из которого изготовлена гитара, влияет на звучание. К примеру, ель делает его гулким и резким. Толщина стен корпуса должна быть внушительной и не вызывать ощущение хрупкости. Плоскость и ровность грифа определяется на глаз. Для этого нужно взять гитару, как охотник держит ружье (корпус — приклад) и посмотреть на гриф.



Расстояние от струны до лада, в случае приклеенного грифа, не может быть больше 5 мм.



К гитаре понадобятся аксессуары — мягкий ремень (лучше широкий и соответствующий цене инструмента) и набор струн. А также чехол. Для удобства и сохранности от ударов и низких температур подойдет жесткий, плотный вариант, с множеством карманов и лямками, как на сумке рюкзак.



Таким образом, если цель покупки — научиться играть, но бюджет позволяет, лучше не покупать дешевую модель. Рано или поздно она перестанет устраивать. Проще сразу вложить средства, чтобы инструмент радовал долгое время.