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Топ 10 лучших качественных акустических гитар

Топ 10 лучших качественных акустических гитар (11 фото + 4 видео)

Автор:
01 ноября 2020 09:58
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: акустическая гитара   видео   гитара   инструмент   музыка   фото   
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Гитара, в частности акустическая — популярный инструмент среди музыкантов. Научиться играть на нем не очень сложно, даже самостоятельно. Но звучание, в первую очередь, будет зависеть от качества музыкального инструмента. По мере овладения им технически, это будет все заметнее.

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Метки: акустическая гитара   видео   гитара   инструмент   музыка   фото   
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2  комментария
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123k
Leff 58 минут назад
Для хорошего звучания нужны хорошие струны. Купил как-то по случаю D'Addario ,звучит очень gut.
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10k
wilddewill 14 минут назад
А где "Ленинградская"?
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