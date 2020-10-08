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Женщина нашла загадочное существо , похожее на «мини-пига»

Женщина нашла загадочное существо , похожее на «мини-пига» (5 фото)

Автор:
08 октября 2020 08:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   милота   находка   парк   плащеносный броненосец   фото   
817
5
Забирать бездомных животных с улицы — это дело, конечно, хорошее и доброе, но и в нём есть свои тонкости.
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Метки: животные   милота   находка   парк   плащеносный броненосец   фото   
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4  комментария
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281
Вадим Час назад
Ну конечно самое максимальное сходство со свиньёй, и когти такие же и панцирь. С этой дамы началось выражение перепутала куй с трамвайной ручкой
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194
ЯуЦуЧу Час назад
Задрали черти не русские! Идите в свою черноопию! Нет слова "мини пиг" - есть слово маленькая свинья!!!!!!
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7k
Dabus ЯуЦуЧу 51 минуту назад
Есть название породы: "Карликовая домашняя свинья, или мини-пиг". А маленькая свинья, это обычная свинья Фроська которая просто ещё не дожрала хозяйских помоев до веса в 500кг :)
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну прямо анекдот про хомячка, выросшего в медведя
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