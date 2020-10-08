Женщина нашла загадочное существо , похожее на «мини-пига»

Забирать бездомных животных с улицы — это дело, конечно, хорошее и доброе, но и в нём есть свои тонкости.
Нужно для начала разобраться, что за животное перед тобой и нуждается ли оно в доме, а то запросто можно попасть в неловкую или даже опасную ситуацию. Так, одна женщина во время прогулки в парке с сыном обнаружила милое розовое существо, которое приняла за разновидность мини-пига. Но оно оказалось совсем не тем, за кого его принимали.
Примерно так выглядело существо, которое женщина приняла за мини-пига
Женщина с сыном отправилась на пикник. Расстилая скатерть, мама заметила на лужайке милейшее розовое существо, похожее на поросёнка размером с мышь.
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Женщина показала находку сыну, и мальчик был в восторге
Ребёнок принялся обнимать животное и захотел забрать его домой. Но чем дольше мама смотрела на «мини-пига», тем больше понимала, что какой-то он слишком странный. Тогда она обратилась к интернету, выяснила, кем на самом деле являлся этот малыш, после чего даже вызвала полицию.
Это было дикое животное — плащеносный броненосец
Плащеносный броненосец встречается в центральной части Аргентины, это самый маленький вид броненосцев. Чем же он опасен? Эти малыши могут быть переносчиками проказы. Полиция, прибывшая на место, забрала животное, а маме с сыном была оказана медицинская помощь.
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