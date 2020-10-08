Женщина нашла загадочное существо , похожее на «мини-пига»

Нужно для начала разобраться, что за животное перед тобой и нуждается ли оно в доме, а то запросто можно попасть в неловкую или даже опасную ситуацию. Так, одна женщина во время прогулки в парке с сыном обнаружила милое розовое существо, которое приняла за разновидность мини-пига. Но оно оказалось совсем не тем, за кого его принимали.