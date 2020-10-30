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История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака?

История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака? (20 фото)

Автор:
30 октября 2020 13:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: бурлаки   интересное   исторические факты   история   каторга   работа   труд   
1970
20

Образ оборванных и измученных людей, тянущих лямку тяжелого труда, навсегда отпечатался в голове обывателя и при слове "бурлаки" именно он всплывает прежде всего. Но что такое на самом деле бурлачество?

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Метки: бурлаки   интересное   исторические факты   история   каторга   работа   труд   
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10k
Сергей Час назад
История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака?
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5k
Кот 7 минут назад
Если взять картину Репина за правду, возникает вопрос, почему у одного из бурлаков во рту трубка. Кто не понимает о чем я: попробуйте затянуться сигаретой и отжиматься в это время... Интересный цвет лица и море ощущений я гарантирую.

Если же просто держать в зубах трубку во время тяжелых физических нагрузок, вы скорее всего либо сжуете кончик этой трубки, либо зубы себе сточите. Т.е. держать трубку в зубах во время "запредельных" физических нагрузок нет смысла что при курении, что без него.
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2k
Ilya Volodin 13 минут назад
Таки почитайте Гиляровского "Мои скитания". Он работал бурлаком и подробно все описал.
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1k
Виктор Полесов 19 минут назад
хорошая попытка, михалков, но нет!
хорошая попытка, михалков, но нет!
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25k
Федор Час назад
Вторая справа бурлачка в современных кроссовках)) Крутяк))
Вторая справа бурлачка в современных кроссовках)) Крутяк))
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4k
Борис Федор 53 минуты назад
Бурлакиня)
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2k
Гончаров Николай Федор 52 минуты назад
Видимо туристов так развлекают. Одна в кроссовках, вторая в шлепках. И главное девушки в штанах. Женщина в штанах! Даже для начала 20-го века как-то слишком. Тут историчность отсутствует как категория.
А еще следы на песке - обувь с каблуком, тут такую обувь может себе позволить разве что бородатый мужик с трубкой.
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
интересно )
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10k
Сергей Час назад
История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака?
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7k
Prostovopros 2 часа назад
А ещё все бурлаки по утрам и особенно по упоительным вечерам хрустели французской булкой.
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2k
Гончаров Николай Prostovopros 48 минут назад
Хрустом французской булки именовался изящный эвфемизм для обозначения непреднамеренного пускания газов дамами, стиснутыми чересчур плотными корсетами.
Если Вы к тому что бурлаки по утрам и вечерам пукали, то я склонен согласиться.
А если Вы намекаете на "Россия, которую мы потеряли...", то я считаю что мы много чего там потеряли, и многое слава тебе Господи что потеряли.
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