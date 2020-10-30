История в лицах: а так ли каторжен был труд бурлака?

Образ оборванных и измученных людей, тянущих лямку тяжелого труда, навсегда отпечатался в голове обывателя и при слове "бурлаки" именно он всплывает прежде всего. Но что такое на самом деле бурлачество?
С XVI века до эпохи паровых двигателей - движение речных судов вверх по реке осуществлялось с помощью бурлаков. Волга была главной транспортной артерией России. Десятки тысяч бурлаков тянули вверх по реке тысячи судов.
В России бурлачество как социально-экономическое явление возникло в XVI веке и просуществовало в том или ином виде вплоть до первой четверти XX века даже после изобретения и повсеместного внедрения парового двигателя
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По самым приблизительным оценкам, в середине XIX века бурлацким промыслом в нашей стране занималось от 300 до 650 тысяч человек.
Например на самой судоходной реке Волге было около 100.000 бурлаков, которые и создали значительную часть сегодняшних районов, внеся свою лепту в экономику. Во многих поволжских городах и поселках при непосредственной финансовой поддержке артелей бурлаков даже строились церкви. Из бурлаков часто выходили лучшие капитаны речных судов и лоцманы. Самые толковые из них могли становиться старостами и почетными горожанами.
По берегу лодки тянули лишь на незначительных участках - например преодолевая мели или небольшие пороги
Посмотрите русло любой реки и вы, на большей ее части, увидите камни, деревья, кустарники. Так что думать, что бурлаки тащили судно от начала пути до его конца - не верно
Вот так описывал эту работу И. Шубин: на баржах устанавливали большой барабан с намотанным на него тросом.
Люди садились в лодку, забирали с собой конец троса с тремя якорями и плыли вверх по течению. Там они бросали в воду якоря поочередно. Бурлаки на барже тянули трос от носа к корме, наматывая его на барабан. Таким образом они «подтягивали» баржу вверх по течению: они шли назад, а палуба у них под ногами двигалась вперед. Намотав трос, они вновь шли на нос судна и проделывали то же самое. По берегу тянуть приходилось лишь тогда, когда судно садилось на мель. То есть изображенный Репиным эпизод – единичный случай
Бурлаки зарабатывали приличные деньги и за сезон (лето) они скапливали денег достаточно для проживания в течении полугода
Формировались целые артели бурлаков - т.е. представление о том, что туда загоняли насильно, делая людей несчастными, не верно в корне
Бурлачеством или «судовой работой» в России называли различные виды работ на речных судах, а также сплаве леса.
Бурлак — человек, уходящий на приработки: рубить дома, класть печи, на сплав и т. д. Бурлачить — это не обязательно таскать баржи. Слово «бурлачить» можно еще и сейчас услышать в Кирилловском районе Вологодской области. «Опять Васька ушел бурлачить», — может сказать какая-то старая женщина про своего кота. Бурлачить — здесь: охотиться.
А вы знали, что впереди идущего бурлака называли шишкой? Он возглавлял и направлял все шествие. С тех пор большого и важного человека называют важной шишкой.
Бурлаки существовали не только в России - везде в мире, где имелось речное судоходство применяли бурлацкую силу
Интересно - в Австро-Венгерской империи, использование труда бурлаков имело особенность. До середины XIX века здесь в массовом порядке привлекали на подобные работы каторжников.
Однако главную картину, по которой мы знаем о "жизни" бурлаков многие, не без основы, посчитали провокацией и отзывались о ней крайне негативно...
Репину было 29 лет, когда он посетил артель бурлаков. Вот что он сам писал о своей жизни там «Должен сознаться откровенно, что меня нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами; я расспрашивал их, только чтобы придать некоторый серьез своему делу. Сказать правду, я даже рассеянно слушал какой-нибудь рассказ или подробность об их отношениях к хозяевам и этим мальчикам-кровопийцам».
Авторский пост
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Если же просто держать в зубах трубку во время тяжелых физических нагрузок, вы скорее всего либо сжуете кончик этой трубки, либо зубы себе сточите. Т.е. держать трубку в зубах во время "запредельных" физических нагрузок нет смысла что при курении, что без него.
А еще следы на песке - обувь с каблуком, тут такую обувь может себе позволить разве что бородатый мужик с трубкой.
Если Вы к тому что бурлаки по утрам и вечерам пукали, то я склонен согласиться.
А если Вы намекаете на "Россия, которую мы потеряли...", то я считаю что мы много чего там потеряли, и многое слава тебе Господи что потеряли.