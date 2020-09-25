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Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами

Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 21:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Philip Morris   акцизы   бюджет   минфин   отказ   повышение   сигареты   табак   
3254
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Эра курения табака подходит к концу. Население планеты откажется от этого уже через 10-15 лет при условии правильного стимулирования государством и поддержки общественного мнения.

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Метки: Philip Morris   акцизы   бюджет   минфин   отказ   повышение   сигареты   табак   
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669
Карл Такойто 3 часа назад
Под альтернативными товарами Philip Morris очевидно подразумевает свой Iqos)) От курения конечно полностью за 10-15 лет не откажутся,но тот же iqos для них гораздо выгоднее чем сигареты,во первых они зарабатывают не только на стиках но и на продаже устройства,во вторых стики в России например вообще выведены из под акциза, интересно сколько и кому Philip Morris за это занёс
Так что классические сигареты на фоне прибыли от ,,альтернативных товаров,, им уже просто не столь интересны)
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464
Martsial 4 минуты назад
Надо не акцизы повышать, а снабжать население информацией и помощью, как бросить. Сигареты - действительно сложная привычка, там и биохимия с влиянием на гормоны, и психологические факторы. Чтобы от нее отказаться полностью, я например, потратил 2 года. Это при том, что я хотел бросить.
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402
zu4ara 8 минут назад
Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами
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402
zu4ara 11 минут назад
хочу и курю !
хочу и курю !
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36
Soplevich 19 минут назад
Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами
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4k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Полная хрень! Я про типа борьбу с курением.
Да. Хорошо, если курение уйдёт в прошлое. Я сам курю. И ни как не скажу, что оно полезно.
И я за то, чтоб эта пакость не рекламировалась. Главное, чтобы не было у нового поколения стимула начинать. Это главное!
А вот с теми кто уже курит... И долго... Может не надо руки выкручивать и чморить? В конце концов многие курильщики и даже типа алкаши, как не вспомнить Черчилля? , таки прожили более чем 90 лет... Некоторые и за сто... Один из моих дедушек умер в 93, не отказывая себе ни в чём. Куривший с малолетства махорку или что-то вроде "Беломор-канал". А вот отец, в возрасте чуть больше чем за 60, умер от рака лёгких. Возможно я повторю его "подвиг"... А может и нет. Кто знает, курение тому причина, или ещё что? А пацан, в 14 лет умерший от рака лёгких в моей школе, в 80-тых, вовсе не курил...
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109k
arek14 46 минут назад
Все дружно набросились на производителей сигарет. Дело в том, что производство сигарет - это очень дёшево. При их объёме, конечно. БОльшую часть цены составляют налог и прибыль продавцу.
Например, у нас Германии налог на 1(одну) сигарету - 19,6 Центов. Т. е, при цене 6 €за пачку (20 сигарет ) почти 4 € - получает государство.
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4k
Олег Час назад
Больше бороться не с чем, как с табакокурением?
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55k
Опиум для народа Олег Час назад
Да не борятся они,а сшибают бабло. На здоровье населения им насрать.
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262
Nane First NameLast 2 часа назад
Если б они еще в сигареты табак добавляли. Сигареты стали вонючим говном. С закрытыми глазами уже нельзя на вкус отличить одну марку сигарету от другой. Разве что ментол от нементола.

Бросил лет 5 назад. Но временами сигарой или трубкой могу побаловаться. Аромат хорошего табака мне нравится.

Если б они еще в сигареты табак добавляли. Сигареты стали вонючим говном. С закрытыми глазами уже нельзя на вкус отличить одну марку сигарету от другой. Разве что ментол от нементола. Бросил лет 5 назад. Но временами сигарой или трубкой могу побаловаться. Аромат хорошего табака мне нравится.
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13k
vikklu Nane First NameLast Час назад
Когда у нас повысили налоги на сигареты, то я подумал, идите-ка вы, жлобьё ненасытное на хутор и перешёл на трубку, о чём сожалею только, что не сделал этого раньше. Сейчас одной трубки в день хватает с головой, а то могу и пропустить, никаких проблем.
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4k
sivanov1079 vikklu 18 минут назад
Вы наверное не из России... потому что в в России пофиг, курите вы трубку, сигары или самокруточный табак. Акциз идет на все
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711
Афраний 2 часа назад
Сигареты это плохо..А марихуана,стало быть,хорошо.
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35k
doker 2 часа назад
Курю почти 40 лет. Вредно. Понимаю. Дети не курят.
Вопрос в другом - где завтра возьмут 600 млрд, если вдруг все бросят?
Или власти знают, что не бросят люди и используют зависимость на полную катушку?
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109k
arek14 doker 56 минут назад
Не переживай, с бензином такая же ситуация.
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5k
citrus1 2 часа назад
Я восхищаюсь менеджментом табачных компаний, это же как талантливо нужно было задвинуть лохам что бы покупали электрические устройства за не маленькие деньги сами заряжали аккумы и у этой же компании покупали жижу концентрат смолы, производителям уже даже не нужно тратится на выращивание хоть какого то табака, везде профит
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3k
Руслан 2 часа назад
"...генеральный директор Philip Morris Андре Каланцопулос."

Со слепу прочитал сначала как Андре Канцеропулос... :-)
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−175
1234567890 2 часа назад
опять будете бычки по остановкам шкулять,
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34k
Бабай 2 часа назад
Пить я буду, но курить не брошу!
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25k
parallax 2 часа назад
Курильщики будут всегда. Он были даже тогда, когда за курение отрезали носы и уши.
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12k
Hairy. 3 часа назад
Повышая пенсионный возраст педросы во главе с обнулёнышем от имени народа и вальки терешковой тоже видимо как всегда заботились о здоровье и благосостоянии российских граждан.
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66k
Фома 3 часа назад
Ага , лобби сигарет всегда будут и найдут кучу причин, почему это лучше чем альтернатива , читайте книгу
Ага , лобби сигарет всегда будут и найдут кучу причин, почему это лучше чем альтернатива , читайте книгу
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12k
Роман Фома 2 часа назад
Just a business.
Табачные компании за долгие годы накопили нехилый капитал, так что на лобби хватит денег.
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66k
Фома Роман 2 часа назад
Так я про это вроде и сказал, даже про лоббиста книгу привел, что не так?, конец книги конечно не такой для лоббистов радужный, но там ..., лень чего то искать, вот кусок аннотации из педивикии :"В романе «Здесь курят» рассказывается о табачном лоббисте Нике Нейлоре, который чрезвычайно успешно продвигает в массы идею о том, что курение практически безвредно и всячески культивирует эту привычку, в то время как на него постоянно обрушивается негодование общественности..." ...?
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