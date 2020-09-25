Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами

Ранее стало известно, что власти России собираются с 2021 года очередной раз повысить акцизы на сигареты и всю табачную продукцию примерно на 20 процентов. Этой мерой власти намерены подлатать бюджет, прохудившийся из-за сверхзатрат в период пандемии коронавируса. В Минфине, который разработал соответствующие поправки в Налоговый кодекс, считают что повышенные акцизы положительно скажутся на здоровье населения, так как приведут к снижению употребления табака.

Исходя из оценок экспертов, по итогам 2020 года Минфин планирует собрать около 600 млрд руб. с «табачных» акцизов. Наверное, трудно будет отказаться от таких бюджетных вливаний, в ближайшем некурящем будущем.



