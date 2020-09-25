Philip Morris: закат эпохи курения сигарет не за горами

Эра курения табака подходит к концу. Население планеты откажется от этого уже через 10-15 лет при условии правильного стимулирования государством и поддержки общественного мнения.
Такое предположение высказал генеральный директор Philip Morris Андре Каланцопулос.
Каланцопулос считает, что сигареты являются наиболее вредным способом употребления никотина из-за необходимости вдыхать дым. Исходя из сказанного, руководимая им компания намерена сосредоточиться на производстве заменителей сигарет. В настоящее время уже более 11,2 миллиона человек отказались от сигарет в пользу альтернативных товаров, которые не подразумевают вдыхания дыма, сообщила пресс-служба компании Philip Morris.
Ранее стало известно, что власти России собираются с 2021 года очередной раз повысить акцизы на сигареты и всю табачную продукцию примерно на 20 процентов. Этой мерой власти намерены подлатать бюджет, прохудившийся из-за сверхзатрат в период пандемии коронавируса. В Минфине, который разработал соответствующие поправки в Налоговый кодекс, считают что повышенные акцизы положительно скажутся на здоровье населения, так как приведут к снижению употребления табака.
Исходя из оценок экспертов, по итогам 2020 года Минфин планирует собрать около 600 млрд руб. с «табачных» акцизов. Наверное, трудно будет отказаться от таких бюджетных вливаний, в ближайшем некурящем будущем.
Источник:
- Москва распрощалась с троллейбусами: кадры последней "тихой столичной гавани" этих работяг
- Водка и сигареты могут подорожать
- Столичный детсад украсили зеленым быком за миллион рублей
- Теперь Лиза Пескова будет продвигать Москву в соцсетях за смешные 16,5 млн рублей бюджетных денег
- Самые "табакозависимые" государства планеты
Понравилось17
Да. Хорошо, если курение уйдёт в прошлое. Я сам курю. И ни как не скажу, что оно полезно.
И я за то, чтоб эта пакость не рекламировалась. Главное, чтобы не было у нового поколения стимула начинать. Это главное!
А вот с теми кто уже курит... И долго... Может не надо руки выкручивать и чморить? В конце концов многие курильщики и даже типа алкаши, как не вспомнить Черчилля? , таки прожили более чем 90 лет... Некоторые и за сто... Один из моих дедушек умер в 93, не отказывая себе ни в чём. Куривший с малолетства махорку или что-то вроде "Беломор-канал". А вот отец, в возрасте чуть больше чем за 60, умер от рака лёгких. Возможно я повторю его "подвиг"... А может и нет. Кто знает, курение тому причина, или ещё что? А пацан, в 14 лет умерший от рака лёгких в моей школе, в 80-тых, вовсе не курил...
Например, у нас Германии налог на 1(одну) сигарету - 19,6 Центов. Т. е, при цене 6 €за пачку (20 сигарет ) почти 4 € - получает государство.
Бросил лет 5 назад. Но временами сигарой или трубкой могу побаловаться. Аромат хорошего табака мне нравится.
Вопрос в другом - где завтра возьмут 600 млрд, если вдруг все бросят?
Или власти знают, что не бросят люди и используют зависимость на полную катушку?
Со слепу прочитал сначала как Андре Канцеропулос... :-)
Табачные компании за долгие годы накопили нехилый капитал, так что на лобби хватит денег.