Называли толстым, дымили в лицо: что такое офисный буллинг и как с ним бороться

Казалось бы, очевидно, что буллинг — это плохо. Но так считают не все. Ярослав Федосеев, пресс-секретарь НП «Глонасс», признается, что практикует с коллегами похожие по форме коммуникационные практики регулярно. «У нас очень сильный коллектив. Место буллинга давно заменил старый добрый стеб. Его нужно воспринимать с улыбкой и сразу напористо произносить ответочку, желательно провокационную, — объясняет Федосеев. — Меня самого так воспитывали. Схема рабочая, если ты не тряпка. Даешь один раз ответ и все отстают».



По его словам, жесткий стеб от коллег — далеко не самое страшное из того, что можно услышать на работе. «В правительстве Москвы моим начальником был бывший сотрудник военной прокуратуры. Он меня называл хером, мудилой и т.д. Поначалу я переживал, а позже понял, что такое отношение закаляет и воспитывает», — уверен Ярослав.



«Ключевая мысль после пережитого — никогда не работайте с мудаками!»



С ним соглашается собственник малого бизнеса в Москве, пожелавший остаться анонимным: «Какие все нежные стали. Если претензии по работе, то надо спросить себя, на своем ли вы месте, если не по работе — слать лесом, тактично, но жестко».



Другой микропредприниматель сам инициировал буллинг в бытность наемным сотрудником, но раскаивается в этом: «Часто мы делаем плохие вещи, но не понимаем этого. Жизнь не кино, и тем более не Marvel». Впрочем, он считает, что «буллингом сегодня называют достаточно безобидные вещи, которые никого в прежние времена особо не травмировали», а в излишнем ажиотаже вокруг явления винит СМИ. «Слабого съедят, сильный выживет. Идти и жаловаться — это не про Россию, тут надо доказать, что ты умеешь», — стоит на своем Федосеев из «Глонасс».



Буллинг снижает продуктивность, вызывает постоянный страх провала, усталость и нежелание работать, не соглашается с ним психолог и психотерапевт Вера Янышева. По ее словам, травля — сильный стресс для любого человека, особенно для неуверенного в себе. Частое проживание такого стресса может перерасти не только в депрессию, но даже в суицид, предупреждает эксперт.



Чтобы предотвратить травлю, нужно учиться отстаивать свои психологические границы, советует клинический психолог и психотерапевт Дмитрий Малин. «В этом поможет здоровый, адекватный эгоизм. Не нужно думать, что эгоистом быть плохо. Плохо быть эгоистичным чрезмерно», — говорит он. По словам Малина, чтобы отвадить от себя любителей побуллить, нужно не сдерживать внутреннюю агрессию: «Не бойтесь послать человека к черту, если он вас действительно достал. Будьте честны с собой и с ним. Чем больше признаваться себе самому в том, какие чувства вы вытеснили, тем лучше потом получается ими управлять». Также не стоит бояться просить совета у коллег и руководства: только активные действия помогут справиться с угрозой депрессии, напоминает он.



«Ключевая мысль после пережитого — не работайте с мудаками! Уважение, в том числе к себе, стоит дороже любого оклада», — резюмирует одна из жертв офисного буллинга.