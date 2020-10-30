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Называли толстым, дымили в лицо: что такое офисный буллинг и как с ним бороться

Называли толстым, дымили в лицо: что такое офисный буллинг и как с ним бороться (5 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:42
Сообщество : Факты
Метки: буллинг   интересно   офис   офисный буллинг   работа   травля   факты   фото   
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С буллингом, или, по-русски, травлей, можно столкнуться не только в детских садах и школах, но и в офисах крупных компаний. Постоянные тычки со стороны начальства и других сотрудников могут привести к психологическим проблемам вплоть до затяжной депрессии. Почему людям нравится издеваться над коллегами и куда прятаться от буллинга в опенспейсе?
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Метки: буллинг   интересно   офис   офисный буллинг   работа   травля   факты   фото   
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28k
Alex Час назад
А пошли бы на завод работать, проблем бы не было
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11k
Альф 57 40 минут назад
Буллинг.. В опенспейсе..
Ссылка coub.com
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