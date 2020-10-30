Называли толстым, дымили в лицо: что такое офисный буллинг и как с ним бороться

С буллингом, или, по-русски, травлей, можно столкнуться не только в детских садах и школах, но и в офисах крупных компаний. Постоянные тычки со стороны начальства и других сотрудников могут привести к психологическим проблемам вплоть до затяжной депрессии. Почему людям нравится издеваться над коллегами и куда прятаться от буллинга в опенспейсе?
Основательница сети школ программирования «Кодабра» Дарья Абрамова появлением своего бизнеса обязана буллингу. В 2015 году 24-летняя Дарья устроилась в отдел продаж одной из IT-компаний. «В отделе были одни девчонки, у них был уже слаженный коллектив. После любого моего звонка клиенту они начинали меня отчитывать, что я не так общаюсь, не то говорю, не тем голосом, не теми словами. Они никак при этом не помогали, только все больше наезжали», — вспоминает Абрамова.
Вскоре коллеги стали обсуждать ее внешний вид и рабочие «косяки» — сначала за глаза, а потом прямо при ней. Если Дарья пыталась включиться в общий разговор, все сразу же замолкали и отводили глаза: «Я не понимала, в чем проблема, пыталась быть хорошей, покупала сладости в кабинет. Но все было мимо».
Через несколько месяцев друг Абрамовой Дмитрий Лоханский предложил ей запустить стартап по обучению детей программированию, из которого впоследствии вырос один из крупнейших в этой нише проект «Кодабра». «Из-за того, что я дико ненавидела работу, решила рискнуть и никогда не жалела об этом», — резюмирует предпринимательница.
Вскоре коллеги стали обсуждать ее внешний вид и рабочие «косяки» — сначала за глаза, а потом прямо при ней. Если Дарья пыталась включиться в общий разговор, все сразу же замолкали и отводили глаза: «Я не понимала, в чем проблема, пыталась быть хорошей, покупала сладости в кабинет. Но все было мимо».
Через несколько месяцев друг Абрамовой Дмитрий Лоханский предложил ей запустить стартап по обучению детей программированию, из которого впоследствии вырос один из крупнейших в этой нише проект «Кодабра». «Из-за того, что я дико ненавидела работу, решила рискнуть и никогда не жалела об этом», — резюмирует предпринимательница.
Буллинг (от англ. to bully — задирать, запугивать) — это агрессивное преследование одного из членов коллектива. Травлю чаще всего организует лидер, а большинство остаются свидетелями. Защититься от буллинга крайне сложно: регулярные нападки деморализуют, силы оказываются неравными. Абрамовой в каком-то смысле повезло: хэппи-энд в таких ситуациях — большая редкость.
Жертвой травли можно стать где угодно: на работе, в школе и детском саду, в собственной семье. Но офисный буллинг — один из самых распространенных и опасных. У затравленного коллеги почти нет адекватных инструментов борьбы с обидчиками: изолироваться от источника издевательств невозможно (особенно если речь об опенспейсе), жалоба начальству может быть расценена как ябедничество, а если буллит начальник, то ситуация и вовсе грозит приобрести неконтролируемый характер.
Жертвой травли можно стать где угодно: на работе, в школе и детском саду, в собственной семье. Но офисный буллинг — один из самых распространенных и опасных. У затравленного коллеги почти нет адекватных инструментов борьбы с обидчиками: изолироваться от источника издевательств невозможно (особенно если речь об опенспейсе), жалоба начальству может быть расценена как ябедничество, а если буллит начальник, то ситуация и вовсе грозит приобрести неконтролируемый характер.
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Барин и крестьяне
«Однажды нам сказали, что в компании появится «яркий» председатель совета директоров. При первой же встрече он собрал топ-менеджмент в тесной переговорной и закурил. Витая в клубах дыма, начал задавать вопросы на предмет наших профессиональных интересов, параллельно комментируя ответы, — вспоминает директор по связям с общественностью одной из крупных компаний в сфере IT и телекоммуникаций, присутствовавший на той встрече. — Из дюжины собравшихся только двое не удостоились прямых оскорблений и упреков в узколобости, тупости, никчемности и бесполезности. Товарищ вел себя как барин с крепостными крестьянами».
Это типичный пример вертикального буллинга, или боссинга, — когда целенаправленную травлю с целью унизить, вывести из себя или просто самоутвердиться начинает руководитель, говорит Елена Лондарь, эйчар-эксперт HeadHunter. По ее словам, причин у боссинга может быть несколько: личностная незрелость руководителя (искажена система ценностей человека), непрофессионализм и отсутствие управленческого опыта и комплексы — травмы детства, например, в школе тот сам мог быть жертвой буллинга.
«Я не понимала, в чем проблема, пыталась быть хорошей, покупала сладости в кабинет»
Часто такие руководители отрываются на подчиненном, открыто критикуют при коллективе, но при этом не увольняют — в таком случае речь идет о созависимых отношениях «жертва — агрессор», добавляет Лондарь.
Как раз в подобные отношения оказалась втянутой Елена, директор по развитию одной из консалтинговых компаний (здесь и далее по просьбе героев соблюдена частичная или полная анонимность). «Если я разговаривала на английском, коллега могла сказать что-нибудь типа: «Боже, какой жуткий акцент. Худший из всех, что я слышала». Если я делала презентацию, говорилось, что «это вообще ужас и кошмар», но именно с ней мы шли потом к клиенту. Мой мобильный постоянно прятали, — описывает она свой типичный рабочий день. — При этом попыток уволить меня не было, а зарплата моя была на уровне с «профессиональными» коллегами». От буллинга Елена страдала целый год, пока не отработала нужный для строчки в резюме срок, но «расслабиться и перестать ждать подвоха» на новом месте ей удалось только через полгода после увольнения.
Это типичный пример вертикального буллинга, или боссинга, — когда целенаправленную травлю с целью унизить, вывести из себя или просто самоутвердиться начинает руководитель, говорит Елена Лондарь, эйчар-эксперт HeadHunter. По ее словам, причин у боссинга может быть несколько: личностная незрелость руководителя (искажена система ценностей человека), непрофессионализм и отсутствие управленческого опыта и комплексы — травмы детства, например, в школе тот сам мог быть жертвой буллинга.
«Я не понимала, в чем проблема, пыталась быть хорошей, покупала сладости в кабинет»
Часто такие руководители отрываются на подчиненном, открыто критикуют при коллективе, но при этом не увольняют — в таком случае речь идет о созависимых отношениях «жертва — агрессор», добавляет Лондарь.
Как раз в подобные отношения оказалась втянутой Елена, директор по развитию одной из консалтинговых компаний (здесь и далее по просьбе героев соблюдена частичная или полная анонимность). «Если я разговаривала на английском, коллега могла сказать что-нибудь типа: «Боже, какой жуткий акцент. Худший из всех, что я слышала». Если я делала презентацию, говорилось, что «это вообще ужас и кошмар», но именно с ней мы шли потом к клиенту. Мой мобильный постоянно прятали, — описывает она свой типичный рабочий день. — При этом попыток уволить меня не было, а зарплата моя была на уровне с «профессиональными» коллегами». От буллинга Елена страдала целый год, пока не отработала нужный для строчки в резюме срок, но «расслабиться и перестать ждать подвоха» на новом месте ей удалось только через полгода после увольнения.
«Тебя слишком много в этом офисе»
Легче всего буллить молодых неопытных коллег, которые не могут дать отпор во многом из-за неуверенности в своих силах. По такому принципу жертвой травли стала Елена Лондарь, сейчас эйчар-эксперт HeadHunter, а 15 лет лет назад — 24-летняя руководительница HR-отдела одной из IT-компаний. Вскоре после назначения команда показывала ей электронное письмо, высланное всем 400 сотрудникам компании, исключая ее, где говорилось, что она «неизвестно каким образом получила свою должность». «Приправлено это было фантазиями завистника о моем бурном прошлом, прогнозами незавидного будущего и призывами игнорировать меня как топ-менеджера, а лучше саботировать выполнение своих обязанностей, чтобы меня вовсе уволили за неумение работать с персоналом», — рассказывает Лондарь. Недоброжелатели даже создали ветку на форуме, где еще неделю «активно мусолили подробности фантазий абьюзера».
Елена обратилась к генеральному директору: тот посоветовал игнорировать происходящее и попросил IT-отдел отследить зачинщика и закрыть доступ к форуму с рабочих компьютеров. «Через пару месяцев обсуждение сошло на нет, но мне казалось, что все это время я ходила на работу без одежды. Эта история подарила мне несколько седых волос, бессонных ночей и море опыта», — подытоживает Лондарь.
«Про меня создали ветку на форуме, где еще неделю активно мусолили подробности фантазий абьюзера»
Настоящая причина буллинга одна — психологические проблемы того, кто является источником травли, говорит психолог и психотерапевт Вера Янышева. Мнимые причины, которыми агрессор оправдывает свое поведение, могут быть самыми разными: начиная от обвинений в непрофессионализме объекта травли и заканчивая придиркам к внешнему виду. Одна из самых распространенных — фэтшейминг (от англ. fat — «толстый» и to shame — «стыдить»). Это действия или высказывания, которые высмеивают человека за полноту.
Игорь столкнулся с буллингом, когда самого термина еще не существовало — в 1996-1999 годах, во время работы на «Донецком тарном заводе». «Меня травили за рост, вес, шепелявость. Ты здороваешься в столовой, а тебя обзывают чайкой — из-за того, что я мелкий, легкий и постоянно голодный», — рассказывает он.
Другому анонимному собеседнику Forbes подкладывали записки на стол с текстом «тебя слишком много в этом офисе», а управляющий партнер одного из московских маркетинговых агентств постоянно получал укоры в излишней тучности от подчиненного. «Я поднабрал вес к осени, ну и началось. Вроде безобидно, но не приятно, — говорит он. — К сожалению, мне пришлось уволить этого человека: он не шел на компромисс, а на разборки у меня как владельца компании времени нет». Тем не менее, после пережитого буллинга герой записался в спортзал и за несколько месяцев похудел на 7 кг.
Елена обратилась к генеральному директору: тот посоветовал игнорировать происходящее и попросил IT-отдел отследить зачинщика и закрыть доступ к форуму с рабочих компьютеров. «Через пару месяцев обсуждение сошло на нет, но мне казалось, что все это время я ходила на работу без одежды. Эта история подарила мне несколько седых волос, бессонных ночей и море опыта», — подытоживает Лондарь.
«Про меня создали ветку на форуме, где еще неделю активно мусолили подробности фантазий абьюзера»
Настоящая причина буллинга одна — психологические проблемы того, кто является источником травли, говорит психолог и психотерапевт Вера Янышева. Мнимые причины, которыми агрессор оправдывает свое поведение, могут быть самыми разными: начиная от обвинений в непрофессионализме объекта травли и заканчивая придиркам к внешнему виду. Одна из самых распространенных — фэтшейминг (от англ. fat — «толстый» и to shame — «стыдить»). Это действия или высказывания, которые высмеивают человека за полноту.
Игорь столкнулся с буллингом, когда самого термина еще не существовало — в 1996-1999 годах, во время работы на «Донецком тарном заводе». «Меня травили за рост, вес, шепелявость. Ты здороваешься в столовой, а тебя обзывают чайкой — из-за того, что я мелкий, легкий и постоянно голодный», — рассказывает он.
Другому анонимному собеседнику Forbes подкладывали записки на стол с текстом «тебя слишком много в этом офисе», а управляющий партнер одного из московских маркетинговых агентств постоянно получал укоры в излишней тучности от подчиненного. «Я поднабрал вес к осени, ну и началось. Вроде безобидно, но не приятно, — говорит он. — К сожалению, мне пришлось уволить этого человека: он не шел на компромисс, а на разборки у меня как владельца компании времени нет». Тем не менее, после пережитого буллинга герой записался в спортзал и за несколько месяцев похудел на 7 кг.
«Жаловаться — это не про Россию»
Казалось бы, очевидно, что буллинг — это плохо. Но так считают не все. Ярослав Федосеев, пресс-секретарь НП «Глонасс», признается, что практикует с коллегами похожие по форме коммуникационные практики регулярно. «У нас очень сильный коллектив. Место буллинга давно заменил старый добрый стеб. Его нужно воспринимать с улыбкой и сразу напористо произносить ответочку, желательно провокационную, — объясняет Федосеев. — Меня самого так воспитывали. Схема рабочая, если ты не тряпка. Даешь один раз ответ и все отстают».
По его словам, жесткий стеб от коллег — далеко не самое страшное из того, что можно услышать на работе. «В правительстве Москвы моим начальником был бывший сотрудник военной прокуратуры. Он меня называл хером, мудилой и т.д. Поначалу я переживал, а позже понял, что такое отношение закаляет и воспитывает», — уверен Ярослав.
«Ключевая мысль после пережитого — никогда не работайте с мудаками!»
С ним соглашается собственник малого бизнеса в Москве, пожелавший остаться анонимным: «Какие все нежные стали. Если претензии по работе, то надо спросить себя, на своем ли вы месте, если не по работе — слать лесом, тактично, но жестко».
Другой микропредприниматель сам инициировал буллинг в бытность наемным сотрудником, но раскаивается в этом: «Часто мы делаем плохие вещи, но не понимаем этого. Жизнь не кино, и тем более не Marvel». Впрочем, он считает, что «буллингом сегодня называют достаточно безобидные вещи, которые никого в прежние времена особо не травмировали», а в излишнем ажиотаже вокруг явления винит СМИ. «Слабого съедят, сильный выживет. Идти и жаловаться — это не про Россию, тут надо доказать, что ты умеешь», — стоит на своем Федосеев из «Глонасс».
Буллинг снижает продуктивность, вызывает постоянный страх провала, усталость и нежелание работать, не соглашается с ним психолог и психотерапевт Вера Янышева. По ее словам, травля — сильный стресс для любого человека, особенно для неуверенного в себе. Частое проживание такого стресса может перерасти не только в депрессию, но даже в суицид, предупреждает эксперт.
Чтобы предотвратить травлю, нужно учиться отстаивать свои психологические границы, советует клинический психолог и психотерапевт Дмитрий Малин. «В этом поможет здоровый, адекватный эгоизм. Не нужно думать, что эгоистом быть плохо. Плохо быть эгоистичным чрезмерно», — говорит он. По словам Малина, чтобы отвадить от себя любителей побуллить, нужно не сдерживать внутреннюю агрессию: «Не бойтесь послать человека к черту, если он вас действительно достал. Будьте честны с собой и с ним. Чем больше признаваться себе самому в том, какие чувства вы вытеснили, тем лучше потом получается ими управлять». Также не стоит бояться просить совета у коллег и руководства: только активные действия помогут справиться с угрозой депрессии, напоминает он.
«Ключевая мысль после пережитого — не работайте с мудаками! Уважение, в том числе к себе, стоит дороже любого оклада», — резюмирует одна из жертв офисного буллинга.
По его словам, жесткий стеб от коллег — далеко не самое страшное из того, что можно услышать на работе. «В правительстве Москвы моим начальником был бывший сотрудник военной прокуратуры. Он меня называл хером, мудилой и т.д. Поначалу я переживал, а позже понял, что такое отношение закаляет и воспитывает», — уверен Ярослав.
«Ключевая мысль после пережитого — никогда не работайте с мудаками!»
С ним соглашается собственник малого бизнеса в Москве, пожелавший остаться анонимным: «Какие все нежные стали. Если претензии по работе, то надо спросить себя, на своем ли вы месте, если не по работе — слать лесом, тактично, но жестко».
Другой микропредприниматель сам инициировал буллинг в бытность наемным сотрудником, но раскаивается в этом: «Часто мы делаем плохие вещи, но не понимаем этого. Жизнь не кино, и тем более не Marvel». Впрочем, он считает, что «буллингом сегодня называют достаточно безобидные вещи, которые никого в прежние времена особо не травмировали», а в излишнем ажиотаже вокруг явления винит СМИ. «Слабого съедят, сильный выживет. Идти и жаловаться — это не про Россию, тут надо доказать, что ты умеешь», — стоит на своем Федосеев из «Глонасс».
Буллинг снижает продуктивность, вызывает постоянный страх провала, усталость и нежелание работать, не соглашается с ним психолог и психотерапевт Вера Янышева. По ее словам, травля — сильный стресс для любого человека, особенно для неуверенного в себе. Частое проживание такого стресса может перерасти не только в депрессию, но даже в суицид, предупреждает эксперт.
Чтобы предотвратить травлю, нужно учиться отстаивать свои психологические границы, советует клинический психолог и психотерапевт Дмитрий Малин. «В этом поможет здоровый, адекватный эгоизм. Не нужно думать, что эгоистом быть плохо. Плохо быть эгоистичным чрезмерно», — говорит он. По словам Малина, чтобы отвадить от себя любителей побуллить, нужно не сдерживать внутреннюю агрессию: «Не бойтесь послать человека к черту, если он вас действительно достал. Будьте честны с собой и с ним. Чем больше признаваться себе самому в том, какие чувства вы вытеснили, тем лучше потом получается ими управлять». Также не стоит бояться просить совета у коллег и руководства: только активные действия помогут справиться с угрозой депрессии, напоминает он.
«Ключевая мысль после пережитого — не работайте с мудаками! Уважение, в том числе к себе, стоит дороже любого оклада», — резюмирует одна из жертв офисного буллинга.
Как защититься от буллинга с помощью закона
Елена Козина, старший партнер юридической компании «ЭЛКО профи»
Невозможно обращаться в уполномоченные органы, если вы не обладаете базой доказательств, того, что стали жертвой буллинга. Что может служить доказательством?
— скриншоты переписки в мессенджерах и по электронной почте (например, если о вас распространяли недобросовестные сведения через интернет);
— аудио- и видеозаписи разговоров коллег, подтверждающие факт того, что вы подвергались травле;
— свидетельские показания коллег, которые не участвуют в буллинге;
— документ из медицинского учреждения, подтверждающий, что вы находитесь в депрессивном или ином нестабильном состоянии; это поможет вам компенсировать причиненный моральный вред. Если вы подверглись физическому буллингу, документы из медицинского учреждения помогут доказать степень тяжести вреда здоровью.
Обратиться в уполномоченные органы
Если в отношении вас осуществлялся физический буллинг, вы можете обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 116 («Побои») или по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Если будет возбуждено уголовное дело, вы можете подать гражданский иск в порядке, предусмотренном статьей 44 УПК РФ, потребовав возместить вред, причиненный здоровью (ст. 1084 ГК). Подача гражданского иска именно в рамках уголовного дела позволит сэкономить время на параллельное судебное разбирательство в рамках гражданского судопроизводства.
Если буллинг был психологическим, нужно определиться, какое из ваших прав было нарушено.
— В случае клеветы вы можете обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 128. 1 УК РФ.
— Если о вас распространяют не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство, или сведения о частной жизни, которые стали известны членам рабочего коллектива, можно обратиться в суд с претензией по статье 152 ГК РФ и ст. 152.1 ГК РФ. Для этого нужно составить исковое заявление и приложить документы, подтверждающие обстоятельства, на которые вы ссылаетесь.
— Если в локальных нормативных актах компании установлен запрет на буллинг или обязанность работника уважительно относиться к коллегам, вы можете обратиться к работодателю с заявлением о факте дисциплинарного правонарушения со стороны работников, которые осуществляют травлю.
Что грозит обидчику
Если в результате вашего заявление обидчика привлекли к уголовной ответственности, то и наказан он будет в соответствии со статьей УК РФ. Например, причинение легкого вреда здоровью (ст. 115) чревато штрафом до 40 000 рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев.
Если вы обратились в суд, то можете рассчитывать на опровержение порочащих вас сведений и на компенсацию морального вреда. Впрочем, она редко превышает 10 000 рублей.
Если вы за защитой своих прав обратились к работодателю, то доказанный факт буллинга может стать основанием для официального замечания или выговора (по ст. 192 ТК РФ), а при повторении подобных действий — увольнения такого сотрудника (ст. 81 ТК РФ).
Что на практике
Обычно суды обходят стороной понятия «буллинг», «моббинг» (от англ. mob — агрессивная толпа, банда), «травля». Тем не менее, можно встретить положительную судебную практику, в которой факт буллинга был признан, а права потерпевшего — восстановлены.
Так, например, санкт-петербургским городским судом в 2016 году было рассмотрено дело, в котором истец просила признать незаконным ее увольнение по собственному желанию и компенсировать моральный вред, причиненный буллингом со стороны работодателя. Истец утверждала, что увольнение было обусловлено психологическим давлением: например, безосновательным увеличением объема труда, что привело к постоянной сверхурочной работе, при этом сам начальник работал только половину рабочего дня. Суд в итоге удовлетворил иск.
— скриншоты переписки в мессенджерах и по электронной почте (например, если о вас распространяли недобросовестные сведения через интернет);
— аудио- и видеозаписи разговоров коллег, подтверждающие факт того, что вы подвергались травле;
— свидетельские показания коллег, которые не участвуют в буллинге;
— документ из медицинского учреждения, подтверждающий, что вы находитесь в депрессивном или ином нестабильном состоянии; это поможет вам компенсировать причиненный моральный вред. Если вы подверглись физическому буллингу, документы из медицинского учреждения помогут доказать степень тяжести вреда здоровью.
Обратиться в уполномоченные органы
Если в отношении вас осуществлялся физический буллинг, вы можете обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 116 («Побои») или по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Если будет возбуждено уголовное дело, вы можете подать гражданский иск в порядке, предусмотренном статьей 44 УПК РФ, потребовав возместить вред, причиненный здоровью (ст. 1084 ГК). Подача гражданского иска именно в рамках уголовного дела позволит сэкономить время на параллельное судебное разбирательство в рамках гражданского судопроизводства.
Если буллинг был психологическим, нужно определиться, какое из ваших прав было нарушено.
— В случае клеветы вы можете обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 128. 1 УК РФ.
— Если о вас распространяют не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство, или сведения о частной жизни, которые стали известны членам рабочего коллектива, можно обратиться в суд с претензией по статье 152 ГК РФ и ст. 152.1 ГК РФ. Для этого нужно составить исковое заявление и приложить документы, подтверждающие обстоятельства, на которые вы ссылаетесь.
— Если в локальных нормативных актах компании установлен запрет на буллинг или обязанность работника уважительно относиться к коллегам, вы можете обратиться к работодателю с заявлением о факте дисциплинарного правонарушения со стороны работников, которые осуществляют травлю.
Что грозит обидчику
Если в результате вашего заявление обидчика привлекли к уголовной ответственности, то и наказан он будет в соответствии со статьей УК РФ. Например, причинение легкого вреда здоровью (ст. 115) чревато штрафом до 40 000 рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев.
Если вы обратились в суд, то можете рассчитывать на опровержение порочащих вас сведений и на компенсацию морального вреда. Впрочем, она редко превышает 10 000 рублей.
Если вы за защитой своих прав обратились к работодателю, то доказанный факт буллинга может стать основанием для официального замечания или выговора (по ст. 192 ТК РФ), а при повторении подобных действий — увольнения такого сотрудника (ст. 81 ТК РФ).
Что на практике
Обычно суды обходят стороной понятия «буллинг», «моббинг» (от англ. mob — агрессивная толпа, банда), «травля». Тем не менее, можно встретить положительную судебную практику, в которой факт буллинга был признан, а права потерпевшего — восстановлены.
Так, например, санкт-петербургским городским судом в 2016 году было рассмотрено дело, в котором истец просила признать незаконным ее увольнение по собственному желанию и компенсировать моральный вред, причиненный буллингом со стороны работодателя. Истец утверждала, что увольнение было обусловлено психологическим давлением: например, безосновательным увеличением объема труда, что привело к постоянной сверхурочной работе, при этом сам начальник работал только половину рабочего дня. Суд в итоге удовлетворил иск.
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