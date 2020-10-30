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50 человек, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к плите!

50 человек, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к плите! (51 фото)

Автор:
30 октября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   кулинария   кухня   не шеф   неудача   смешно   юмор   
961
51
не всем дано быть кулинарами - некоторые способны испортить даже готовую пиццу, попытавшись ее разогреть. Зато их кулинарные эксперименты - отличный источник веселья!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   кулинария   кухня   не шеф   неудача   смешно   юмор   
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chichic1 Полчаса назад
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АнтонПолднев Полчаса назад
А как же сгущёночка?
А как же сгущёночка?
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