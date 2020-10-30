50 человек, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к плите!

не всем дано быть кулинарами - некоторые способны испортить даже готовую пиццу, попытавшись ее разогреть. Зато их кулинарные эксперименты - отличный источник веселья!
"сегодня в общаге был день национальных кухонь. У меня получилось традиционное блюдо Помпеи2.
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"Делала домашний куриный бульон. Куча ингредиентов, все по рецепту, тщательное поддержание маленького огня... В конце рецепта было написано: "Процедите через дуршлаг". Ну, я и... ну не балда, а?"
"Самое смешное, что часть пасты я рассыпал, еще когда пытался засыпать в кастрюлю; и вот теперь отвалилась ручка ковшика. Нет, сегодня не день пасты".
"Закачивала начинку в желе шприцем. Не думала, что она будет похожа на мерзских паразитов в еде".
Печь хлеб легко, говорили они. Просто приготовь тесто и поставь на ночь в холодильник, говорили они. К утру все будет готово, говорили они".
"Самый тупой способ обжечься: вылил на себя только что вынутый из микроволновки томатный суп, потому что в этот момент из тостера выскочил тост. я испугался и дернулся".
2Хотел испечь жене блинчики в форме цветов на День матери, а получился какой-то коронавирус".
"Я делала цыпленка по-тайски с базиликом. Но стоило мне на секунду отвернуться, как подкрался мой брат и ухнул туда голубой пищевой краситель. Ему, между прочим, 19".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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