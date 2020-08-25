5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября

С 1 сентября вводится новый порядок упрощенного (внесудебного) банкротства граждан.



Те, у кого есть непогашенные долги на сумму от 50 до 500 тысяч рублей и при этом нет имущества, за счет которого можно их погасить, могут обратиться в МФЦ с заявлением о банкротстве и списком своих кредиторов.



Данная процедура длится 6 месяцев, после ее завершения обязательства перед кредиторами прекращаются.