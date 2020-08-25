5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября

Что-то подсказывает, что российские чиновники решили не обострять обстановку перед единым днем голосования (13 сентября), поэтому сентябрьские нововведения получились достаточно приятными. Что скажете?
1. Банковскую страховку можно будет вернуть
С самого первого дня сентября станет возможным возврат части страховки, выплаченной банковской организации при оформлении кредита, если речь идет о его досрочном и полном погашении. На это будет ровно две недели с момента расплаты по займу.
2. Россияне смогут обанкротить себя без суда
С 1 сентября вводится новый порядок упрощенного (внесудебного) банкротства граждан.
Те, у кого есть непогашенные долги на сумму от 50 до 500 тысяч рублей и при этом нет имущества, за счет которого можно их погасить, могут обратиться в МФЦ с заявлением о банкротстве и списком своих кредиторов.
Данная процедура длится 6 месяцев, после ее завершения обязательства перед кредиторами прекращаются.
Те, у кого есть непогашенные долги на сумму от 50 до 500 тысяч рублей и при этом нет имущества, за счет которого можно их погасить, могут обратиться в МФЦ с заявлением о банкротстве и списком своих кредиторов.
Данная процедура длится 6 месяцев, после ее завершения обязательства перед кредиторами прекращаются.
3. В школах дети будут получать бесплатное горячее питание
Случилось то, о чем говорили так долго. С 1 сентябре 2020-го вступит в силу норма, на основании которой будет предоставляться обязательное горячее питание учащимся младших классов на безвозмездной основе. Бесплатно будут обеспечивать одним горячим блюдом и горячими напитками.
В регионах данная мера будет организовываться поэтапно. 100% российских школ должны будут соответствовать данному закону с 1 сентября 2023-го.
В регионах данная мера будет организовываться поэтапно. 100% российских школ должны будут соответствовать данному закону с 1 сентября 2023-го.
4. Учителя получат надбавки
С начала учебного года за классное руководство будут доплачивать по пять тысяч рублей.
5. Студентам повысят стипендии
С 1 сентября 2020 года студентам-бюджетникам повысят размеры стипендий. Выплаты вырастут на четыре процента.
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рублей на 100 вырастет )))
это прикол такой над студентами ????
Может так достучусь...
Поправьте текст.
Что скажите? = Что скажЕте?
а что? государство это еще не сделало с россиянами?
А теперь, жополизы, объясните мне, почему в нефтедобывающей стране, при мизерной цене на нефть, опять дорожает (и никогда не дешевеет) топливо? НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ!