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5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября

5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября (6 фото)

Автор:
25 августа 2020 11:51
Сообщество : Жить в России
Метки: все о росии   еда   жить в россии   законы   россия   сентябрь   студенты   учителя   
4877
6
Что-то подсказывает, что российские чиновники решили не обострять обстановку перед единым днем голосования (13 сентября), поэтому сентябрьские нововведения получились достаточно приятными. Что скажете?

Источник:

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Метки: все о росии   еда   жить в россии   законы   россия   сентябрь   студенты   учителя   
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50  комментариев
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
С 1 сентября 2020 года студентам-бюджетникам повысят размеры стипендий. Выплаты вырастут на четыре процента.
.
рублей на 100 вырастет )))
это прикол такой над студентами ????
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25k
Антон иванов дмитрий 2 часа назад
Прикол - когда смешно. Это издевательство
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−12
Юрий 6 минут назад
А врачи?
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112
Михаил 10 минут назад
Я не помню в советские времена бесплатного питания. А сейчас я вижу, что даже за деньги детям у нас в школе дают то, что я собаке не бросил бы. Что же будет с бесплатным? Не хотелось бы верить, но как-то напрашивается. что кто-то заказ от государства получит на это бесплатное питание. - не в этом ли интерес?
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109
Andrey 12 минут назад
Вот теперь заживём!)))
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40k
Andrey 22 минуты назад
5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября
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10k
Элитный тигр Andrey 14 минут назад
Мухе опять ничего не понравилось?
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13k
Ego sum qui sum Полчаса назад
4% к степендии в тысячу рублей, наконец то хватит на феррари
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10k
Элитный тигр Ego sum qui sum 13 минут назад
СтИпендия - вот как пишется это слово. Я б тебе на месте деканата вообще все урезал, учись платно.
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0
Villi Полчаса назад
не прошло и тридцати лет, как вернули бесплатное питане в школу, мудачьё
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30k
Const Villi 18 минут назад
И совершенно напрасно.
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10k
Элитный тигр Villi 12 минут назад
О как, вернули бесплатное питание - опять не нравится, опять Путин виноват... Я с вас худею.
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112
Михаил Villi 9 минут назад
Это верно, учитывая, какое это будет питание. Хотя в Советские времена бесплатного я не помню.
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Ладно, сообщения в личку не помогают.
Может так достучусь...
Поправьте текст.
Что скажите? = Что скажЕте?
Ладно, сообщения в личку не помогают. Может так достучусь... Поправьте текст. Что скажите? = Что скажЕте?
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8k
Сол Гудман 40 минут назад
Про страховку по кредиту, можно будет вернуть, только на кредит взятый не ранее 1-го сентября 2020 года.
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1k
agente163 43 минуты назад
В Самаре в школах у начальных классов только завтраки будут бесплатные. Хочешь обед - плати. А полдник вообще отменяется, если не организованы спальные места с учетом антивирусных норм.
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10k
Элитный тигр agente163 5 минут назад
Это минус или все-таки плюс?
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7k
курвиметр 50 минут назад
ну все пи.здец теперь заживем! и пох,уй, что безработица, жкх и бензин вырос, а зп на том же уровне, с детьми хз, что будет, удаленка или каку еще залумпомпонку выдумают, продукты дорожают, услуги тоже...зато у студентов выросло на 4% и банкротится разрешили...скоро разрешат повесится
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10k
Элитный тигр курвиметр 3 минуты назад
БанкротиТЬСЯ, повесиТЬСЯ. Все такие законники, все все хают, а как ТСЯ - ТЬСЯ пишется - не в курсе, да?
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2k
Менструальный бздун Час назад
4%???!!!! Ну сейчас за бентлями студенты в очередь встанут!
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4k
Роман Час назад
чесслово заипали мамой клЯнус ..скоро ВСЁ (повторю) ВСЁ БЛМЯТЬ будут делать через МФЦ, а зарплаты поднимают всем млять бюджетникам кроме МФЦ ...сколько можно то уже а?
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16
trent07 Час назад
Именно поэтому выборы всех уровней должны быть только непрерывные, поименные и бесцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом, страховка от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самостоятельно посчитать голоса за или против – счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя? Ваши интересы сотрудники общественных служб будут учитывать, если только они выбираются выборами непрерывными, поименными и бесцензовыми.
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−10
Андрей Аксаментов 2 часа назад
Бесплатное питание оплачивается с общих налогов, платное оплачивают родители за своего школьника из своих денег. Что справедливее для всех?
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237
пенс wilddewill 53 минуты назад
А некоторые школьники покупают элитную недвижимость.
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2k
methos2 likiloki 52 минуты назад
К сожалению если ждать идеального времени (для чего-то ни было), то можно никогда не дождаться. Всегда будет какой-то косяк
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10k
wilddewill пенс 49 минут назад
На некоторых ее записывают. Да и учатся такие школьники как правило в школах не для всех. Это совсем другая прослойка населения. Да и налоги, родители тех школьников платят в разы побольше, чего уж там. Не все конечно, что часто, но тем не менее суммы там внушительные. При этом их налоги тоже идут в общую казну.
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13k
Игорь Хомченко Андрей Аксаментов 45 минут назад
Если ты школьник, то теперь начнут.
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10k
wilddewill Андрей Аксаментов 20 минут назад
Тут ещё смотри какая штука. Бомжи это потерянная ячейка общества. Был бы сейчас век 15й, да пристукнули бы такого дубиной и народ бы сказал, да и хрен с ним. А у нас цивилизованное общество же, и пристрелить нельзя и совсем на произвол бросать нельзя, иначе в любом случае криминал начнется. Вот и делятся люди своими деньгами для содержания таких граждан. А школьники это то, из кого вырастет полезное в будущем. Не из всех конечно, но из большинства. А вот когда взрослый мужик, дееспособный, думающий, ноет, что он не может себя прокормить, вот это странно. Я бываю в провинции, так сказать, у меня жена из маленького городка в иркутской области. Ну живут люди, строят новые дома, у кого то даже их несколько. Бани, хозяйство содержат. И никто не ноет, что ему плохо жить. 90% все устраивает и уровень жизни довольно приличный. Вот у жены брат сейчас собирается в Москву. Живёт в Братске. У него там есть работа, по их меркам очень неплохая. 38-40 в месяц зарабатывает. В Москву собрался потому что девушка у него поступила в тимирязевскую академию сельского хозяйства. Я его тут к себе, в автобусный парк решил устроить. Ему полгода учиться придется. Так вот он собрался после учебы ещё и подрабатывать, стипендия всё таки маловата, да ещё и в институт на заочное поступать. А потом говорит, отучиться когда девушка его, уедем обратно в Братск. Ей там неплохое место предлагают по специальности. Им по 24 года. И никто не скачет на митинге, типа у них Путин все украл. Люди поставили цель, жениться собираются. И делают. И так любой нормальный человек живёт. И таких, всё таки большинство. Что радует.
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−97
VladmirK1979 2 часа назад
>>Россияне смогут обанкротить себя без суда

а что? государство это еще не сделало с россиянами?
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1k
Bart_S VladmirK1979 Час назад
Только с бездельниками.
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября
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18k
Правдоруб Нанук Паналык Час назад
тебя с у к а в кислоте растворить бы надо.
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2k
Менструальный бздун Яромиръ Час назад
Не реагируйте, это тролль с его же картинки. Он не отличает картонного патриотизма от искреннего. Любая обратная связь, как положительная, так и отрицательная, если принимается во внимание, ведёт к совершенствованию. Если отрицательная обратная связь игнорируется, то это выглядит, как когда ТП говорит "ОЙ, ВСЁ". Только Россия - это сильная и гордая страна, а не ТП. А склоняют Россию и её жителей к этому мракобесному состоянию чинуши, попы, и силовики, сплётшиеся в единый змеиный (или крысиный) клубок.

А теперь, жополизы, объясните мне, почему в нефтедобывающей стране, при мизерной цене на нефть, опять дорожает (и никогда не дешевеет) топливо? НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ!
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10k
[email protected] Нанук Паналык Час назад
А твой куратор пендосский знает, что ты на русском сайте торчишь, да херню несёшь??? Шёл бы ты свою суржиковую размовявну, или как там на вашем древнейшем??..
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27k
Azesh Менструальный бздун 59 минут назад
да элементарно, камрад. Бензин в России делают не из нефти, а из налогов и прибылей олигархов. С чего он дешеветь то должен?
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lem02 Яромиръ 54 минуты назад
Успехи перечислите пожалуйста. Я порадуюсь.
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