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Заброшенное дымогазоубежище в Калиниграде, по которому удалось прогуляться

Заброшенное дымогазоубежище в Калиниграде, по которому удалось прогуляться (12 фото)

Автор:
08 сентября 2020 13:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Калиниград   все о росии   диггер   жить в россии   россия   убежище   
1254
12
Подобные сооружения создавались в период от второй половины 1910 по 1930-е годы. Делалось это под большим впечатлением от газовых атак Первой мировой войны. Дымогазоубежища предназначались для защиты населения и личного состава вооруженных сил от газовых атак с применением отравляющих веществ в военное время. Раньше дверь была заварена, но на момент фотосъемки, доступ во внутрь был абсолютно свободным.

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Метки: Калиниград   все о росии   диггер   жить в россии   россия   убежище   
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8  комментариев
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2k
Борис Карабанов 58 минут назад
Блин, опять то же самое - "дверь была открыта, вход свободен, всё уже так и было и т.д и т.п..
Открытая дверь не меняет правообладания объектом недвижимости и переуступки прав в пользу диггеров-шмыггеров не происходит. Что вы все лезете в ЧУЖУЮ собственность? Какое ваше дело - открыта или закрыта дверь в чужой дом? А как только возьмут за шкирку, так сразу раздаётся скулёж: "Караул! Тиран-Путен свободы лишает!".
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36k
Антон 7 минут назад
Тарэн
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24k
labuda.blog 12 минут назад
Такие объекты находятся под охраной. Лошки против себя дали показания в виде фотофакта. На них и повесят разграбление.
Такие объекты находятся под охраной. Лошки против себя дали показания в виде фотофакта. На них и повесят разграбление.
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1k
Алексей Лыков 21 минуту назад
В Калининграде их несколько и все немецкие, само-собой.
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1k
Антон 47 минут назад
я чет не понял! Ампулы с зарином вот так вот просто валяются ???
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basja61 Антон 39 минут назад
Это для обнаружения Зарина.Прибор ВПХР.Надо было ходить на НВП.
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basja61 37 минут назад
Заброшенное дымогазоубежище в Калиниграде, по которому удалось прогуляться
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