Заброшенное дымогазоубежище в Калиниграде, по которому удалось прогуляться

Подобные сооружения создавались в период от второй половины 1910 по 1930-е годы. Делалось это под большим впечатлением от газовых атак Первой мировой войны. Дымогазоубежища предназначались для защиты населения и личного состава вооруженных сил от газовых атак с применением отравляющих веществ в военное время. Раньше дверь была заварена, но на момент фотосъемки, доступ во внутрь был абсолютно свободным.

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Вид снаружи 0 Источник:

На крыше дымогазоубежища с видом на порт 0 Источник:

0 Источник: Это 4-х этажное здание было возведено с использованием густоармированного бетона. На первом этаже располагались котельная, ФВУ, дизель-гениратор. На втором склад ГО имущества (кроме противогазов), командный пункт, АТС, санузел. На 3-м этаже гражданский склад литературы и туалеты. На 4-м этаже радиопередатчики, склад противогазов, туалеты и лестница на крышу.

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