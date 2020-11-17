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Кадыров дал команду закрасить персонажей Marvel в&nbsp;детском саду и нарисовать&nbsp;чеченских героев: видео

Кадыров дал команду закрасить персонажей Marvel в детском саду и нарисовать чеченских героев: видео (3 фото)

Автор:
17 ноября 2020 04:17
Сообщество : Жить в России
Метки: герои   кадыров   киновселенная   марвел   народ   россия   центр   чечня   
2837
3

Глава Чечни Рамзан Кадыров велел заменить изображения персонажей комиксов Marvel в детском развивающем центре историческими чеченскими героями. Он принял это решение, глядя на оформление стен, в ходе инспекции нового жилого комплекса в городе Курчалой.

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Метки: герои   кадыров   киновселенная   марвел   народ   россия   центр   чечня   
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29  комментариев
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19k
мистер Конвей Твитти 3 часа назад
А всего-то и надо,что лишить ваш зоопарк дотаций и прочих привилегий,недоступных остальным российским регионам.Заранее извиняюсь...
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16k
Николай Минуту назад
Из интервью я понял что в чеченском языке нет таких слов как "квартира", "детская площадка " , "комитет дошкольного образования" и других современных слов.
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5k
радик геннадиевич 4 минуты назад
а я считаю правильно.неХ западное влияние распространять и их вымышленных Хероев в детских головах селить.оттуда и история переписывается,тихо и потихонечку.если мы сами не будем--то это сделают за нас.
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7k
Шурум-бурум 6 минут назад
всего 44года, а уровень долбе@изма зашкаливает...
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3k
Pterodactyl 8 минут назад
Я дико извиняюсь. Но этот академик похож на потасканную бомжиху.
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2k
Dmitrii Ivanov 9 минут назад
Кто пустил жЫвотное в детский центр без намордника?
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2k
Агасфер 11 минут назад
А когда изобразят барана на флаге?
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6k
Агент Безопасной Национальности 14 минут назад
Правильно сделал, что заставил закрасить.
Бесят эти спайдер-мены, капитаны америка и прочие "супер-герои".
А вот кого вместо них - вопрос открытый.
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5k
Duckk 16 минут назад
Ждём на стенах центра портреты генерала Алексея Петровича Ермолова, генерала Николая Ивановича Евдокимова и князя Александра Ивановича Барятинского.
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73
Buba_kastorkin Полчаса назад
Пусть стадо баранов нарисуют...
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5k
Сергей Полчаса назад
Представляю новую роспись стены с чеченскими героями. Боровицкие ворота, рядом гелик стоит и чеченцы лезгинку танцуют. И это самый лайтовый вариант что смог придумать.
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23k
MatveiVainrub Полчаса назад
Это не смешно . Прочитал коментарии - те же мысли ... Кто они эти чеченские герои ????? А вот сам всеувожаемодорогойнаш всемилюбимыйипочитаемый р. Кадыров пусть скажет непасрэдстна каких героев чеченских он имеет ввиду ?! Заранее извеняюсь .
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2k
Агасфер MatveiVainrub 8 минут назад
Всё просто - Люди в черном. Национальный цвет одежды всё таки
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−135
Имя Фамилия 45 минут назад
Вообще-то чеченская земля, это же Русь? Пусть Илью Муромца рисуют, который соловью- разбойнику нерусскому навалял.
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312
На хер ЗАПАД! 53 минуты назад
Чеченские герои?Это он и его папаша,которые русских,молодых солдат расстреливали и головы отрубали?
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4k
Roman На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Это те, которые сдались и войну остановили.
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26k
Slonyash 59 минут назад
А какие они - чеченские герои то? Безо всякого стёба интересуюсь просто.
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3k
Pterodactyl Slonyash 4 минуты назад
Эльхан дурак,Зульфия премудрая,страшный зверь тываще кто
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9k
Олегbl4 Час назад
А название "like land" не смутило?
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1k
newegg 2 часа назад
чеченские герои
чеченские герои
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5k
corell 2 часа назад
Кадыровмен против Человека Паука
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6k
r.a.t. 2 часа назад
А чеченские настоящие герои это кто? те. кто призывал убивать столько русских, сколько сможете? Те кто взрывал поезда и отрезал головы?
Или герои "настоящих" муслимских мифов про пророка-педофила?
Или современные херои чечни, которые за дотационные деньги пропагандируют называть своих личинусов именами всё тех же сказок про пресвятого педофила? Кто эти настоящие чеченские герои?
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20k
dna72 3 часа назад
В мире животных.
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33
Hugh G. Rektion 4 часа назад
А чеченские герои - это как? Адам Яндиев, блогер Зелимхан и прочий трэш?
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4k
Иван Hugh G. Rektion 3 часа назад
Аслан Масхадов, Доку Умаров, Хаттаб, Шамиль Басаев, Дудаев в конце то концов.
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