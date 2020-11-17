Глава Чечни Рамзан Кадыров велел заменить изображения персонажей комиксов Marvel в детском развивающем центре историческими чеченскими героями. Он принял это решение, глядя на оформление стен, в ходе инспекции нового жилого комплекса в городе Курчалой.
Впечатление от поездки фотографии и видеозапись были опубликована на его странице «ВКонтакте».
«Это же фантазия, а у нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих», — раскритиковал изображения супергероев на стенах глава Чечни.
На стенах детского центра были изображены персонажи «Мстителей», снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, там были нарисованы Тор, Капитан Америка, Человек-паук и Железный Человек.
Разумеется, комментарии пользователей не заставили себя долго ждать - Вот только некоторые из них:
Валя Шелкопляс: Настоящий хозяин.Рамзан Ахматович-будьте здоровы и счастливы.
Валера Валера: Интересно ,детские игрушки героев Марвел тоже будут изымать и заменять их фигурками павших героев ? Сказки тоже запретят ?"Кот в сапогах" представитель страны НАТО ! Зачем лишать детей детства ?
Висаитова-Седа-Даудовна Висаитова: Да будет доволен вами Рамзан Ахматович Аллах1, что не яхты за миллионы $, не замки в Великобритании, не шале в Швейцарии и деньги в офшорах !!! И инвесьиции ,и дотации ,и деньги наших алигархов, не бедных служащих...всё под вашим жёстким контролем уходит на строительство региона!!!!*
P.S. * Орфография сохранена (авт.)
"Я уверен, что с каждым годом Курчалой будет преображаться в самую лучшую сторону. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России", - закончил своё сообщение Кадыров.
Источник:
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Бесят эти спайдер-мены, капитаны америка и прочие "супер-герои".
А вот кого вместо них - вопрос открытый.
Или герои "настоящих" муслимских мифов про пророка-педофила?
Или современные херои чечни, которые за дотационные деньги пропагандируют называть своих личинусов именами всё тех же сказок про пресвятого педофила? Кто эти настоящие чеченские герои?