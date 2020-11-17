Разумеется, комментарии пользователей не заставили себя долго ждать - Вот только некоторые из них:





Валя Шелкопляс: Настоящий хозяин.Рамзан Ахматович-будьте здоровы и счастливы.





Валера Валера: Интересно ,детские игрушки героев Марвел тоже будут изымать и заменять их фигурками павших героев ? Сказки тоже запретят ?"Кот в сапогах" представитель страны НАТО ! Зачем лишать детей детства ?





Висаитова-Седа-Даудовна Висаитова: Да будет доволен вами Рамзан Ахматович Аллах1, что не яхты за миллионы $, не замки в Великобритании, не шале в Швейцарии и деньги в офшорах !!! И инвесьиции ,и дотации ,и деньги наших алигархов, не бедных служащих...всё под вашим жёстким контролем уходит на строительство региона!!!!*





P.S. * Орфография сохранена (авт.)