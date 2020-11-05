Чокнутые негры в Нью-Йорке едва не сорвали прямой эфир украинского ТВ

Журналист телеканала "Украина 24" Игорь Пупков вел прямой репортаж из "Таймс-сквер" в Нью-Йорке, рассказывая о ситуации в городе, где произошла стычка между полицейскими и участниками движения BLM, а также примкнувшими к ним сторонниками кандидата в президенты Джо Байдена.



Но о ситуации в городе более наглядно "рассказала" 10-секундная выходка двух протестующих афроамериканцев, которые влезли в кадр, начав истошно орать на ухо журналисту и крутить задом перед камерой.



"Мы находимся сейчас на Таймс-сквер, и... тут таких странных людей очень много", - заявил журналист после появления двух протестующих в кадре.

В какой-то момент Пупков не выдержал и обернулся на вопящего негра, чтобы попросить его не мешать, но тот сразу же убежал по своим важным протестным делам.



