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Сообщество Жизнь в США 486 постов • 194 подписчика подписаться
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Чокнутые негры в Нью-Йорке едва не сорвали прямой эфир украинского ТВ

Чокнутые негры в Нью-Йорке едва не сорвали прямой эфир украинского ТВ (3 фото + 4 видео)

Автор:
05 ноября 2020 15:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: афроамериканцы   видео   выходка   журналист   нью-йорк   протестующие   прямой эфир   
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Во время подсчета голосов на выборах президента страны главная площадь Америки (Таймс-сквер) превратилась в настоящий зоопарк.

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Метки: афроамериканцы   видео   выходка   журналист   нью-йорк   протестующие   прямой эфир   
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70  комментариев
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9k
Serg2001 16 часов назад
Лутинг... Какое теплое и доброе слово... )))
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−4
ШАЛОМЫ БЬЮ 4 часа назад
проклятые нигеры ...
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107
The Sinner 8 часов назад
По ходу у Пригожина, двойной стояк, тут и нигер и хохол, ай сцук... тройной и США.
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
а шо....негрилы хохлов не любят......
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1k
The mask 9 часов назад
Меня поражают последователи "самой мирной религии".
Почему их никогда не бывает на таких мероприятиях?
Казалось бы вот тебе вопящая, громящая всё вокруг толпа, взрывайся - не хочу.
Не взрываются суки.
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−18
w2k2 10 часов назад
Журналист телеканала "Хрюкраина24"?
кто его пустил в Омерику?
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674
Caution w2k2 9 часов назад
а что смешного, идиот
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1k
Иван Алексеев 10 часов назад
"Там антифашисты и BLM-сброд..." Антифашистами наши деды были, афашники просто упоротые долбо...бы и к антифашизму не имеющие никакого отношения.
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578k
XoCTeJI 10 часов назад
Закладчики)
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6k
trak 10 часов назад
Как же я понимаю местных полицейских отстреливающих этих диких обезьян .
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6k
Matthew Hopkins 11 часов назад
Баба под наркотой что ли, та, которая менту в морду плюнула?
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331
Volano Matthew Hopkins 10 часов назад
Под демократией)))
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39
Дед Мазай 11 часов назад
Наглядное подтверждение теории Дарвина... И причём ведь не так далеко ушли, ещё топать и топать (если, конечно, не поубиваем друг друга)
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37
Mr White Man 12 часов назад
внатуре, питекантропы какие-то
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8k
ss 12 часов назад
"Там антифашисты и BLM-сброд..."
---
Не антифашисты, а "антифа". Это разные вещи.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
Князь Курбский 12 часов назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:
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3k
Владимир 12 часов назад
какие афроамериканцы? ниггерские обезьяны! в Африку их!
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9k
Павел Бреусов Владимир 10 часов назад
С Африки их ещё три века назад продали как бесполезных местные негры, так что только снова в рабство...
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3k
max_wheel 12 часов назад
Без кастрюли на башке не узнали ридных братов просто. бывает.
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1k
Сложные Щи 13 часов назад
Приматы. )(ули там удивляться...
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40k
Митрий 13 часов назад
Постебали пупка.
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3k
Виталий Лынов 13 часов назад
Даже негры хохлов не любят
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13k
vikklu 13 часов назад
С.с.су.кко... Жополизы негроидов таки выклянчили у обезьян их голоса. Похоже, маразматик-байден придет к власти. Ну это будет уже полный писец. Те, кто ненавидит Америку, можете нажраться вусмерть от радости, а я пойду покупать патроны.
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14k
Фил Ософф vikklu 12 часов назад
Эх, дорогой, закончились патроны, уже все скупили.
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14k
Фил Ософф vikklu 12 часов назад
А вообще, от выборов к выборам все хуже и хуже. Что один, что другой кандидат - они что, над нами издеваются? А с налогами при Байдене будет жоппа. Причем лучше станут жить только "ущемленные" и "обиженные" фри райдеры...
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13k
vikklu Фил Ософф 9 часов назад
Эт точно. Пару месяцев назад увидел цинк 7.62-39 для моего СКСа, дай, думаю, в запас возьму. Зарегился, заказали почти кликнул, когда что-то почувствовал, внимательно изучил заказ и охренел. Патроны, бл..., холостые. Чуть не лоханулся. А в магазин хрен зайдёшь, очереди часовые, пускают по несколько человек. Хоть в другой штат езжай за амуницией.
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9k
Artem 13 часов назад
Ссылка coub.com
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