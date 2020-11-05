Чокнутые негры в Нью-Йорке едва не сорвали прямой эфир украинского ТВ

Во время подсчета голосов на выборах президента страны главная площадь Америки (Таймс-сквер) превратилась в настоящий зоопарк.
Журналист телеканала "Украина 24" Игорь Пупков вел прямой репортаж из "Таймс-сквер" в Нью-Йорке, рассказывая о ситуации в городе, где произошла стычка между полицейскими и участниками движения BLM, а также примкнувшими к ним сторонниками кандидата в президенты Джо Байдена.
Но о ситуации в городе более наглядно "рассказала" 10-секундная выходка двух протестующих афроамериканцев, которые влезли в кадр, начав истошно орать на ухо журналисту и крутить задом перед камерой.
"Мы находимся сейчас на Таймс-сквер, и... тут таких странных людей очень много", - заявил журналист после появления двух протестующих в кадре.
В какой-то момент Пупков не выдержал и обернулся на вопящего негра, чтобы попросить его не мешать, но тот сразу же убежал по своим важным протестным делам.
Беспорядки начались с Вашингтон-сквер-парка, где собрались десятки сторонников Джо Байдена и участники движения BLM, которые были недовольны решением действующего президента Дональда Трампа прекратить подсчет голосов в некоторых штатах. Участники протеста принялись выкрикивать лозунги против Трампа, полицейских и поджигать мусор.
We support everyone's right to self-expression, but setting fires puts others at risk and will not be tolerated. We are working to de-escalate the situation near Morton Street in the West Village to prevent further damage from occurring. pic.twitter.com/4nTK6UUBzC— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020
В ходе стычек полицейские арестовали более 60 демонстрантов на Манхэттене.
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Демонстрантка за честный подсчет голосов материт полицейского, плюет в него и получает "честный подсчет" ребер:
Во время выборов президента США протесты, переросшие в столкновения с полицией, вспыхнули не только в Нью-Йорке.
В Портленд, к примеру, даже ввели войска:
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Там антифашисты и BLM-сброд бьют витрины, занимаются лутингом, жгут американские флаги и развлекаются, как умеют.
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Силовикам Портленда власти дали добро на использование спецсредств и газа для разгона толп протестующих.
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Почему их никогда не бывает на таких мероприятиях?
Казалось бы вот тебе вопящая, громящая всё вокруг толпа, взрывайся - не хочу.
Не взрываются суки.
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Не антифашисты, а "антифа". Это разные вещи.