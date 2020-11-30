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Сообщество Пандемия 578 постов • 102 подписчика подписаться
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Подключенная к ИВЛ петербурженка с COVID-19 успела родить ребенка и умерла

Подключенная к ИВЛ петербурженка с COVID-19 успела родить ребенка и умерла (4 фото)

Автор:
30 ноября 2020 13:33
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   жизнь и смерть   коронавирус   пандемия   рождение ребенка   санкт-петербург   
6077
4
Младенец остался сиротой, за неделю потеряв всех родных: бабушку с дедушкой и мать. Все скончались от коронавируса.

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Метки: COVID-19   жизнь и смерть   коронавирус   пандемия   рождение ребенка   санкт-петербург   
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42  комментария
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Сайт окуительного настроения!
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213
Леший Минуту назад
Поиск по картинке вообще ничего не дал!
Поиск по картинке вообще ничего не дал!
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213
Леший 10 минут назад
Пиз...жжжж!!!!!
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1k
Павел 16 минут назад
Пусть он вырастет и неся в себе боль и обиду от утраты всех...станет великим доктором! Он посвятит свою жизнь вирусологии, создаст много удивительных вакцин и до конца жизни будет оставаться ревностным врагом всякой заразы.
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4k
Алексей 16 минут назад
И нахрена тут это постить? Сайт развлекательный, хватит уже народ кошмарить!
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429
Hypnosis 24 минуты назад
Наши врачи, настоящие герои! Лечат лещенко и прочих песковых, не надо на них наговаривать.
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7k
Сергей 37 минут назад
Грустно все это
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3k
Александр 40 минут назад
Верю, верю... Нет.
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−11
Александр Коцеруба 50 минут назад
соболезную, печально
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5k
Elena Ki 51 минуту назад
Уже написали, что биопапа объявился, как только узнал, что новорожденный унаследует две квартиры.
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4k
Вадим 53 минуты назад
в 15 больнице сейчас действительно полный писец. Ну откровенно говоря там всегда было не очень. Но из-за пандемии все это приняло устрашающие масштабы и формы. Страшно что так быстро погибла целая семья. Земля им пухом.
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0
Владимир Егоров 56 минут назад
Может я чего то не понимаю. Разве сейчас разрешено посещать больных? Хватит постить всякий бред
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1k
viktor_benc Владимир Егоров 23 минуты назад
Ну, в инфекционку то конечно нельзя. А вот в обычный стационар можно. Согласно опубликованному на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу постановлению от 16 июля, теперь медицинские организации стационарного типа могут посещать лица, осуществляющие уход за тяжелыми и лежачими пациентами по согласованию с врачом.
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4k
Vadim Владимир Егоров 20 минут назад
Разве есть такой запрет?
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
39k
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953
Андрей Манахов Час назад
Эти смерти на совести плешивого выродка и его крысиного окружения.
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7k
Сергей Андрей Манахов 36 минут назад
А теперь попробуй выдавить из своего межушного ганглия аргументацию.
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8k
СПКиНР Сергей 22 минуты назад
Ну вот такая аугментация вас устроит?
Ну вот такая аугментация вас устроит?
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6k
sumrаknn Час назад
А что же церковь? Ей только за последние несколько лет передали имущества на какието там триллионы рублей, главный у них хвастался - по 3 цервы каждый прости господи - божий день вводили строй. Ну ведь не спроста же вместо больниц церкви строили, а вместо врачей плодили попов. И даже армия за наш с Вами счет , строит и главный храм и неглавные, и рядовые. Ведь на что то надеялись, расчитывали - ну вот, пришла беда, раз вместо врачей и больниц попы и церквы - с них наверно и спрашивать?
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3k
livaneth sumrаknn Полчаса назад
А у церкви всё в ажуре. Всем успели замолить грехи, теперь все в раю.
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18k
BillyBonzz Час назад
Сел за обедом почитать развлекательный сайт хорошего настроения. Мотаю ленту, читаю заголовки постов : Подключенная к ИВЛ петербурженка с COVID-19 успела родить ребенка и умерла, Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания, Умер последний маршал Советского Союза, ветеран Великой Отечественной Войны Дмитрий Тимофеевич Язов. Он умер 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет, Бегуна из Бобруйска чудом не раздавил кувыркающийся внедорожник, Специалисты рассказали, что происходит при повторном заражении Covid-19, Осторожно, бабуля! Грузовик сбил женщину в Челябинской области, Сидели в обнимку мертвыми.
Спасибо Фишки, зарядился на весь оставшийся день позитивом и хорошим настроением!
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
Что же вы прямой ссылки не дали?
"Фонтанка", тут же перепечатали Мезуза, Сноб, Лождь, далее по принадлежности.
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9k
котегRUS 2 часа назад
в некоторые питерские больницы лучше не попадать..
например в 26-ю, на Костюшко.. это ад...
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804
Карл Такойто 2 часа назад
Ключевое здесь-Я её спрашивала: «Чем тебя лечат?» Она говорила: «Дают какой-то порошок от кашля и все».
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804
Карл Такойто Денис Колосов 54 минуты назад
Я чай пил по литру в день Лаппачо(кора муравьиного дерева),он 2 в одном и кислородом кровь насыщает и противоспалительный эффект хороший имеет.А из нашего хорошо календула с ромашкой-для противосполительного эффекта,и крапива для насыщения крови кислородом.
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3k
Денис Колосов Карл Такойто 39 минут назад
80% заболевших не сложней чем ОРВИ переносят ковид, вы в их числе, но 20% оставшимся, чай не поможет, посерьезнее лекарства нужны.
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804
Карл Такойто Денис Колосов Полчаса назад
Ну пока таких лекарств не придумали, остаётся лечиться чаями))До 20 века в принципе только так и лечились
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3k
Денис Колосов Карл Такойто Полчаса назад
ну т.е в могилу сразу зарываться при пневмонии? -)
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804
Карл Такойто Денис Колосов Полчаса назад
Ковид это не пневмония,при нём иное поражение лёгких идёт. Ну а насчёт могилы,понимаю вашу иронию,но если альтернативное лечение это ,,порошок от кашля,, в больнице как в случае с этой девушкой,я бы поставил на чаи-мне кажется так больше шансов))
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Опять проплаченные страшилки про коронавирус. Руководству удобно держать народ в страхе, вот и распространяют эти ужастики. Коронавирус не страшнее обычного насморка. Ну, так, по крайней мере, здесь, на "Фишках", писали полгода тому назад.
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2k
Дарвин и аморальная премия Борис Карабанов 2 часа назад
Так все говорят,пока под ИВЛ не попали.....
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3k
Денис Колосов Борис Карабанов 2 часа назад
у меня умерла родная тетя 40 дней назад, друг еле выбрался, месяц в больнице лежал. Мы с женой болеем в легкой форме, но все равно неприятно. Болезнь очень индивидуально проходит, ктото и не заметит, а ктото умрет... Болезнь очень заразная, нас заразил брат жены, мы перезаражали кучу друзей, ни брат не мы в момент когда заражали не имели никаких симптомов!
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4k
ayekaramba Борис Карабанов 2 часа назад
Угу. Вся семья вымерла от насморка.
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2k
Борис Карабанов Дарвин и аморальная премия Час назад
Я искренне рад, что мой саркастический комментарий минусуют. Значит весенний тупой коронаскептицизм поубавился. Я переболел. Сам переболел достаточно тяжело (50%) и навидался в стационаре всякого. Да, и знакомых, и дальних родственников уже успел несколько схоронить.
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32k
kalinser Борис Карабанов 10 минут назад
До сих пор так пишут!
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4k
panama 2 часа назад
Настало время ах...ных историй
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