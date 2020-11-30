Подключенная к ИВЛ петербурженка с COVID-19 успела родить ребенка и умерла

Младенец остался сиротой, за неделю потеряв всех родных: бабушку с дедушкой и мать. Все скончались от коронавируса.
5 ноября скончался 64-летний мужчина, спустя несколько дней в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ умерла его беременная дочь, успев произвести на свет ребенка, которому его мать успела дать имя Кирей в честь своего отца, а через время не стало и новоиспеченной бабушки.
Биопапа новорожденного с самого начала беременности устранился, потому на опеку ребенка подала документы двоюродная сестра скончавшейся Светланы Лариса, у которой есть трое своих детей. Она рассказала, что скорее всего Светлана и ее мать заразились коронавирусом в больнице, куда ходили навещать отца семейства: "У Светланы папа лежал в больнице, ему делали операцию на сердце. Вероятно, Света с мамой ходили навещать, там и поймали вирус. Потому что, когда 28 октября дядю Кирея забрали (домой), у него на второй день поднялась температура. Мама Светы, тетя Вера, вызывала врача для себя и папы. Папу Светланы они забрали на скорой, а маму даже не посмотрели. Дядя Кирей лежал на Ваське в Покровской больнице. Света сначала находилась в роддоме, а потом, когда подтвердился у неё ковид, её положили в инфекционную больницу Боткина. Кажется, это случилось 1 ноября. У неё была температура 37, а потом ей становилось все хуже и хуже. Я её спрашивала: «Чем тебя лечат?» Она говорила: «Дают какой-то порошок от кашля и все». Когда ее маме, тете Вере, наконец, сделали КТ, сказали срочно ложиться в больницу, потому что у неё было 60% поражения легких. Она даже не задумываясь сказала: «Везите». А когда её привезли, мест не было. Ей сказали: «Ложись на пол в коридоре». Это было 2 ноября, больница на Авангардной, как-то так. Тетя Вера умерла 12 ноября»."
Пока не решился вопрос об опеке или усыновлении (т.к. объявился мужчина, назвавший себя отцом ребенка), малыш будет находиться в Доме ребенка. Имя ему оставили данное матерью, а отчество придумали сами работники учреждения. Сейчас делами Кирея, родившегося на 32 неделе беременности, занимаются органы опeки и по месту нaхождения, и по мeсту прописки. Если результат генетической экспертизы подтвердит отцовство мужчины, то судьба Кирея может быть решена в его пользу. Кстати, официально в Санкт-Петербурге зафиксирована только одна смерть беременной от COVID-19 - 21 мая скончалась 34-летняя иностранка, малыш которой не выжил. По неофициальным данным умерло четыре беременные женщины, двух из которых успели родоразрешить и младенцы остались живы - в их числе Кирей.
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Спасибо Фишки, зарядился на весь оставшийся день позитивом и хорошим настроением!
"Фонтанка", тут же перепечатали Мезуза, Сноб, Лождь, далее по принадлежности.
например в 26-ю, на Костюшко.. это ад...