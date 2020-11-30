Подключенная к ИВЛ петербурженка с COVID-19 успела родить ребенка и умерла

5 ноября скончался 64-летний мужчина, спустя несколько дней в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ умерла его беременная дочь, успев произвести на свет ребенка, которому его мать успела дать имя Кирей в честь своего отца, а через время не стало и новоиспеченной бабушки.