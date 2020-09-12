Уморительные фото собак в машинах, которые подарят порцию позитива

Собаки любят демонстрировать свою дурашливость независимо от места, но машина - это всегда нечто особенное для наших четвероногих любимцев! Во многих из них просыпается внутренний щенок, когда они оказываются в автомобиле, и они получают неимоверное удовольствие от поездки. Эти хозяева поделились самыми смешными снимками своих собак в машинах. Улыбнитесь и вы!
"Моя сестра настаивала на том, чтобы собака сидела на заднем сиденье. Но собака отказывалась это принимать!"
"Мы переезжали и я забыл, что игрушка моего пса лежит на заднем сиденье. Он был просто счастлив, когда нашел ее там!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Интернет рассмешила реакция собаки на отражение в зеркале
- 30 мохнатых чудиков, которые обязательно вас рассмешат
- 30 неудачных фото питомцев, которые не должны были попасть в сеть
- Наши лучшие друзья: 30 забавных снимков собак, сделанных в нужный момент
- 35 собак, которые очень напоминают знаменитостей и известных персонажей
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...