Уморительные фото собак в машинах, которые подарят порцию позитива

Собаки любят демонстрировать свою дурашливость независимо от места, но машина - это всегда нечто особенное для наших четвероногих любимцев! Во многих из них просыпается внутренний щенок, когда они оказываются в автомобиле, и они получают неимоверное удовольствие от поездки. Эти хозяева поделились самыми смешными снимками своих собак в машинах. Улыбнитесь и вы!

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"Моя сестра настаивала на том, чтобы собака сидела на заднем сиденье. Но собака отказывалась это принимать!" 0 Источник:

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"Безопасность - прежде всего!" 0 Источник:

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"Собака моих друзей недовольна тем, что ее рано увозят из собачьего парка" 0 Источник:

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"Мы переезжали и я забыл, что игрушка моего пса лежит на заднем сиденье. Он был просто счастлив, когда нашел ее там!" 0 Источник:

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"Мы купили ему специальное сиденье для авто, чтобы ему было удобнее в машине, но..." 0 Источник:

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"На прошлой неделе мы проехали две мили, на этой - две с половиной" 0 Источник:

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