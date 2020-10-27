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15 забавных морд, которые бы выиграли конкурс на самую нефотогеничную внешность

15 забавных морд, которые бы выиграли конкурс на самую нефотогеничную внешность (17 фото)

Автор:
27 октября 2020 20:30
Сообщество : Животные
Метки: Нефотогеничные   Подловить   внешность   забавные   морды   питомцы   фото   
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Обычно домашние питомцы так мило получаются на фотографиях, что им можно позавидовать. Но и у них бывают моменты, когда хозяевам удаётся подловить своих любимцев с очень забавным, а иногда и странным выражением морды. В этом посте собраны снимки животных, которые наверняка подали бы в суд на фотографа, если б могли...

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Метки: Нефотогеничные   Подловить   внешность   забавные   морды   питомцы   фото   
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