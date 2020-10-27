15 забавных морд, которые бы выиграли конкурс на самую нефотогеничную внешность

Обычно домашние питомцы так мило получаются на фотографиях, что им можно позавидовать. Но и у них бывают моменты, когда хозяевам удаётся подловить своих любимцев с очень забавным, а иногда и странным выражением морды. В этом посте собраны снимки животных, которые наверняка подали бы в суд на фотографа, если б могли...