15 забавных морд, которые бы выиграли конкурс на самую нефотогеничную внешность

Обычно домашние питомцы так мило получаются на фотографиях, что им можно позавидовать. Но и у них бывают моменты, когда хозяевам удаётся подловить своих любимцев с очень забавным, а иногда и странным выражением морды. В этом посте собраны снимки животных, которые наверняка подали бы в суд на фотографа, если б могли...
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