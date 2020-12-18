В Татарстане алиментщик спрятался от долгов на рыбацком острове

В Татарстане приставы нашли должника, который должен был платить алименты на двоих детей, на рыбацком острове. Чтобы поймать алиментщика, служащим пришлось преодолеть 10 километров по льду.
44-летний житель Татарстана должен был выплачивать алименты на двоих детей в размере 1/3 от своего дохода. Он, как и его супруга, ограничены в родительских правах. Однако, нерадивый отец, забывший о своих детях, не платил деньги и был привлечён к административной ответственности. Отбыв наказание в виде 10 суток ареста, отец так и не решил платить алименты. Задолженность по алиментам достигла 800 тысяч рублей, сообщает KazanFirst.
В результате судебные приставы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ. Чтобы вручить обвинительный акт неплательщику, судебным приставам пришлось искать его. В итоге нерадивого отца удалось найти на одном из островов, расположенном в 10 километрах от города Болгар. Мужчине, забывшему о своих детях, грозит лишение свободы на срок до одного года.
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800 000 рублей это совместный долг или лично его?
И какая зарплата у самого мужика, что 800 тысяч накапало?