В Татарстане алиментщик спрятался от долгов на рыбацком острове

44-летний житель Татарстана должен был выплачивать алименты на двоих детей в размере 1/3 от своего дохода. Он, как и его супруга, ограничены в родительских правах. Однако, нерадивый отец, забывший о своих детях, не платил деньги и был привлечён к административной ответственности. Отбыв наказание в виде 10 суток ареста, отец так и не решил платить алименты. Задолженность по алиментам достигла 800 тысяч рублей, сообщает KazanFirst.

В результате судебные приставы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ. Чтобы вручить обвинительный акт неплательщику, судебным приставам пришлось искать его. В итоге нерадивого отца удалось найти на одном из островов, расположенном в 10 километрах от города Болгар. Мужчине, забывшему о своих детях, грозит лишение свободы на срок до одного года.