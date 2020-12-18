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В Татарстане алиментщик спрятался от долгов на рыбацком острове

В Татарстане алиментщик спрятался от долгов на рыбацком острове (1 фото)

Автор:
18 декабря 2020 16:07
Сообщество : Жить в России
Метки: алименты   дети   должник   интересное   остров   спрятался   татарстан   фото   
581
1

В Татарстане приставы нашли должника, который должен был платить алименты на двоих детей, на рыбацком острове. Чтобы поймать алиментщика, служащим пришлось преодолеть 10 километров по льду.

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Метки: алименты   дети   должник   интересное   остров   спрятался   татарстан   фото   
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11  комментариев
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10k
Serg2001 54 минуты назад
Походу ему проще год отсидеть и обнулиться, чем 800 косарей где-то искать...
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40k
Соломей 9 минут назад
гнида.настрогал а государство занимайся.небось такой мудень как стенфромраша и результ, алколиберал короче.
Ссылка www.youtube.com
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16k
Марина 39 минут назад
Интересно, если он и его мадам лишены родительских прав, то мать детей тоже должна алименты на детей платить?
800 000 рублей это совместный долг или лично его?
И какая зарплата у самого мужика, что 800 тысяч накапало?
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5k
Летучий Мыш Марина Полчаса назад
Там может лет за 6 столько накапало
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6k
Артём Марина Полчаса назад
Да, мать тоже должна платить, и это его часть долга.
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6k
Артём Марина Полчаса назад
Что касается 800К то ХЗ это за какой период. Лет 10 назад у знакомой тоже бывший бегал. Лет за 10 у него накопилось полмульта по каждой дочери.
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