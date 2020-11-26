Как выглядели бы мультяшные звери, если бы существовали в реальности

Героями мультфильмов зачастую являются животные, но стиль рисовки, определяющий их внешний вид, далёк от реалистичности.
Художник Дито Вон Тиз решил исправить это, переосмыслив образы мультяшных животных, чтобы показать, как бы они выглядели, если бы существовали в реальности. В его Инстаграме пока не так много подписчиков, но это вопрос времени, ведь работы получились крутые.
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