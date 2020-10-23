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Художник, который не умеет рисовать, но всё равно создаёт шедевры

Художник, который не умеет рисовать, но всё равно создаёт шедевры (27 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: благотворительность   забавно   портреты   рисунок   фото   художник   юмор   
693
27
Британец с детективным именем Эркюль Ван Вулфвинкль не какой-нибудь профессиональный художник, однако его работы пользуются серьёзной популярностью.
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Метки: благотворительность   забавно   портреты   рисунок   фото   художник   юмор   
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5k
Самка Хорька Полчаса назад
Чё-т ХЗ. Ниче я не понимаю в современном искусстве, видимо. И потом, сдаётся мне, художник косоглазый - все животные у него смотрят в разные стороны))
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5k
Pravednik84 14 минут назад
Лошадки ну совсем не удались. В остальном почти всё здорово.
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7k
Профессор Преображенский 19 минут назад
Хорошие рисунки
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11k
Yasen_Perec Полчаса назад
Почему сразу не умеет рисовать? Он же художник, он так видит.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Yasen_Perec 4 минуты назад
Нет, всё же НЕ УМЕЕТ.
))))))))
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