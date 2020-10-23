Художник, который не умеет рисовать, но всё равно создаёт шедевры

Британец с детективным именем Эркюль Ван Вулфвинкль не какой-нибудь профессиональный художник, однако его работы пользуются серьёзной популярностью.
1.
Мужчина нащупал свой стиль, и его неумелые попытки срисовывать объекты с фотографий очень заходят людям.
2.
Эркюль рисует животных на заказ за пожертвования, которые он перечисляет благотворительной организации Turning Tides, помогающей бездомным людям.
И дело благое, да и сами рисунки в некоторым смысле тянут на звание шедевра. Смотрите сами!
И дело благое, да и сами рисунки в некоторым смысле тянут на звание шедевра. Смотрите сами!
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