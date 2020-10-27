Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами?

Ученые США бьют тревогу. По их наблюдениям, в залив Прица Уильяма на Аляске скоро упадет сползающий с гор гигантский ледник, который может стать причиной мощнейшего цунами на планете. Причиной ожидаемого катаклизма стало глобальное потепление.
Группа ученых из США написала открытое письмо в Департамент природных ресурсов Аляски, предупреждая, что в заливе Принца Уильяма готовится сползти в море крупный ледник, и это может стать причиной самого большого цунами в современной истории чеовечества. Письмо было написано после того, как спутниковые снимки показали, что из-за таяния ледников огромный язык ледника Барри потерял стабильность и готовится сползти в море. По оценкам авторов письма, его падение и вызванное им цунами может произойти уже в начале года, и практически гарантированно случится в течение ближайших 20 лет.
Впрочем, по мнению ученых, катастрофы может и не случиться, если ледник вновь обретет стабильность, или в море уползет лишь небольшая его часть. Возможно, однако, что катастрофа примет воистине библейские масштабы, предупреждают авторы письма.
Ледник, вызывающий столь глобальные опасения, располагается в 97 километрах к востоку от Анкориджа. Судя по спутниковым снимкам, он двигается вниз уже несколько лет, с 2009 по 2015 преодолев 185 метров. С тех пор продвижение ледника замедлилось. однако оно может ускориться в любой момент. цунами, которое случится после его падения в море, по мнению авторов, не уступит силой тому, которое произошло в 2017 годув Гренландии, во фъорде Каррат, и смыло с лица земли значительную часть поселения нуугаатсиак, расположенного за 32 километра от места природной катастрофы.
Среди авторов письма - доктор Чун Ли Дай из университета Огайо, много лет изучающий таяние льдов с помощью программы компьютероного моделирования ArcticDEM. Если ледник окажется в море, предупредает он, узость залива придаст образовавшейся волне дополнительную мощь.
Впрочем, по мнению ученых, катастрофы может и не случиться, если ледник вновь обретет стабильность, или в море уползет лишь небольшая его часть. Возможно, однако, что катастрофа примет воистине библейские масштабы, предупреждают авторы письма.
Ледник, вызывающий столь глобальные опасения, располагается в 97 километрах к востоку от Анкориджа. Судя по спутниковым снимкам, он двигается вниз уже несколько лет, с 2009 по 2015 преодолев 185 метров. С тех пор продвижение ледника замедлилось. однако оно может ускориться в любой момент. цунами, которое случится после его падения в море, по мнению авторов, не уступит силой тому, которое произошло в 2017 годув Гренландии, во фъорде Каррат, и смыло с лица земли значительную часть поселения нуугаатсиак, расположенного за 32 километра от места природной катастрофы.
Среди авторов письма - доктор Чун Ли Дай из университета Огайо, много лет изучающий таяние льдов с помощью программы компьютероного моделирования ArcticDEM. Если ледник окажется в море, предупредает он, узость залива придаст образовавшейся волне дополнительную мощь.
"На основе анализа расположения и массы ледника мы считаем, что катастрофа от его падения в море высвободит в 16 раз больше обломков и в 11 раз больше энергии, чем гигантское цунами на Аляске в 1958 году2, - говорит доктор дай. По его расчетам, высота цунами при худшем развитии событий может достигнуть 524 метров.
несмотря на то. что ледник Барри расположен сравнительно далеко от человеческих поселений. возможное цунами все равно будет иметь разрушительные последствия для людей, особенно если участь частое в этих краях судоходство, утверждает ученый. Он призывает к сотрудничеству национальный центр предупреждения о цунами. предлагая чиновникам объединить усилия по наблюдению за ледником.
несмотря на то. что ледник Барри расположен сравнительно далеко от человеческих поселений. возможное цунами все равно будет иметь разрушительные последствия для людей, особенно если участь частое в этих краях судоходство, утверждает ученый. Он призывает к сотрудничеству национальный центр предупреждения о цунами. предлагая чиновникам объединить усилия по наблюдению за ледником.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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