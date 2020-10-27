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Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами?

Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами? (3 фото)

Автор:
27 октября 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Открытое письмо   аляска   глобальное потепление   наука   опасность   таяние льдов   угроза   ученые   
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Ученые США бьют тревогу. По их наблюдениям, в залив Прица Уильяма на Аляске скоро упадет сползающий с гор гигантский ледник, который может стать причиной мощнейшего цунами на планете. Причиной ожидаемого катаклизма стало глобальное потепление.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытое письмо   аляска   глобальное потепление   наука   опасность   таяние льдов   угроза   ученые   
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Андрина Час назад
Заголовок-"Мега цунами,нам всем конец!"
Начало статьи-"Библейские масштабы!"
Конец статьи-"Может быть заденет несколько кораблей"
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