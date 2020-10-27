Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами?

Группа ученых из США написала открытое письмо в Департамент природных ресурсов Аляски, предупреждая, что в заливе Принца Уильяма готовится сползти в море крупный ледник, и это может стать причиной самого большого цунами в современной истории чеовечества. Письмо было написано после того, как спутниковые снимки показали, что из-за таяния ледников огромный язык ледника Барри потерял стабильность и готовится сползти в море. По оценкам авторов письма, его падение и вызванное им цунами может произойти уже в начале года, и практически гарантированно случится в течение ближайших 20 лет.

Впрочем, по мнению ученых, катастрофы может и не случиться, если ледник вновь обретет стабильность, или в море уползет лишь небольшая его часть. Возможно, однако, что катастрофа примет воистине библейские масштабы, предупреждают авторы письма.

Ледник, вызывающий столь глобальные опасения, располагается в 97 километрах к востоку от Анкориджа. Судя по спутниковым снимкам, он двигается вниз уже несколько лет, с 2009 по 2015 преодолев 185 метров. С тех пор продвижение ледника замедлилось. однако оно может ускориться в любой момент. цунами, которое случится после его падения в море, по мнению авторов, не уступит силой тому, которое произошло в 2017 годув Гренландии, во фъорде Каррат, и смыло с лица земли значительную часть поселения нуугаатсиак, расположенного за 32 километра от места природной катастрофы.

Среди авторов письма - доктор Чун Ли Дай из университета Огайо, много лет изучающий таяние льдов с помощью программы компьютероного моделирования ArcticDEM. Если ледник окажется в море, предупредает он, узость залива придаст образовавшейся волне дополнительную мощь.