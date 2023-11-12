Галя, у нас отмена!: Гретта Тунберг подчистила все свои пророчества о конце человечества

Помните давным-давно, в далеком 2018 году была такая маленькая девочка Гретта, которая активно переживала за судьбу человечества и предсказывала ему скорую гибель, если оно не перестанет использовать ископаемое топливо.
Годы стремительно бегут, человечество так и продолжает загрязнять окружающую среду, да еще и вымирать как-то не очень-то собирается.
Понимая, что её все равно спросят, Гретта еще весной 2023 года принялась защищать свои посты. Но подлый интернет помнит все высказывания главного борцуна за все хорошее и теперь, когда до наступления 2024 осталось всего 50 дней, шанс на то, что мы все оперативно вымрем из-за активного таянья ледников стремиться к нулю, так же как и возможность Тунберг простыть пророком.
Хотя если уж быть, предельно честными, то Гретта эту идею о гибели человечества выдумала не сама, она всего лишь поделилась домыслами профессора химии атмосферы Гарвардского университета Джеймса Андерсона. Вот именно он-то и ванговал, что, дескать, к 2022 году в Арктике вообще все льды растают, и нам всем придет карачун из-за резкого повышения уровня мирового океана.
Вот собственно вам и льды Арктики, которых, по версии гарвардского профессора, уже и нет. Если кому интересно, следить за ледяным покровом можно здесь.
Сплоченность ледового покрова в Арктике
Ну а пока Грета выбирает более удачную дату очередного конца света, Арктический плавучий университет вошел в топ-100 главных достижений Российской Федерации. С 2012 года российские ученые, аспиранты и студенты 17 раз выходили в экспедиции в рамках этого проекта.
Арктический плавучий университет- это уникальная научно-образовательная морская экспедиция на борту НИС "Профессор Молчанов" и НЭС "Михаил Сомов". 805 ученых за эти годы собрали огромное количество материала по проблемам экологии, климата и биоразнообразия региона. Кроме того, плавучий университет дает возможность тестирования различного оборудования арктического применения.
Источник:
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