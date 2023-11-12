Галя, у нас отмена!: Гретта Тунберг подчистила все свои пророчества о конце человечества

Годы стремительно бегут, человечество так и продолжает загрязнять окружающую среду, да еще и вымирать как-то не очень-то собирается.

Понимая, что её все равно спросят, Гретта еще весной 2023 года принялась защищать свои посты. Но подлый интернет помнит все высказывания главного борцуна за все хорошее и теперь, когда до наступления 2024 осталось всего 50 дней, шанс на то, что мы все оперативно вымрем из-за активного таянья ледников стремиться к нулю, так же как и возможность Тунберг простыть пророком.