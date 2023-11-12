FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7146 постов • 3078 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Галя, у нас отмена!: Гретта Тунберг подчистила все свои пророчества о конце человечества

Галя, у нас отмена!: Гретта Тунберг подчистила все свои пророчества о конце человечества

Автор:
12 ноября 2023 09:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Плавучий университет   арктика   глобальное потепление   гретта тунберг   конец света   ученые   
1510
4

Помните давным-давно, в далеком 2018 году была такая маленькая девочка Гретта, которая активно переживала за судьбу человечества и предсказывала ему скорую гибель, если оно не перестанет использовать ископаемое топливо.

Годы стремительно бегут, человечество так и продолжает загрязнять окружающую среду, да еще и вымирать как-то не очень-то собирается.

Понимая, что её все равно спросят, Гретта еще весной 2023 года принялась защищать свои посты. Но подлый интернет помнит все высказывания главного борцуна за все хорошее и теперь, когда до наступления 2024 осталось всего 50 дней, шанс на то, что мы все оперативно вымрем из-за активного таянья ледников стремиться к нулю, так же как и возможность Тунберг простыть пророком.

Хотя если уж быть, предельно честными, то Гретта эту идею о гибели человечества выдумала не сама, она всего лишь поделилась домыслами профессора химии атмосферы Гарвардского университета Джеймса Андерсона. Вот именно он-то и ванговал, что, дескать, к 2022 году в Арктике вообще все льды растают, и нам всем придет карачун из-за резкого повышения уровня мирового океана.


Вот собственно вам и льды Арктики, которых, по версии гарвардского профессора, уже и нет. Если кому интересно, следить за ледяным покровом можно здесь.

Ну а пока Грета выбирает более удачную дату очередного конца света, Арктический плавучий университет вошел в топ-100 главных достижений Российской Федерации. С 2012 года российские ученые, аспиранты и студенты 17 раз выходили в экспедиции в рамках этого проекта.


Арктический плавучий университет- это уникальная научно-образовательная морская экспедиция на борту НИС "Профессор Молчанов" и НЭС "Михаил Сомов". 805 ученых за эти годы собрали огромное количество материала по проблемам экологии, климата и биоразнообразия региона. Кроме того, плавучий университет дает возможность тестирования различного оборудования арктического применения.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Плавучий университет   арктика   глобальное потепление   гретта тунберг   конец света   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Lexx Час назад
Эта дурковатая школу толком не закончила, поди и писать то нормально не умеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Babangdida 2 минуты назад
Эх, есть такая страна, как Саудовская Аравия. Где запрещено корчить из себя пророка. А тем, кто нарушает, при не совершении предсказанного, прописывают лечение кнутом (без пряников), передавая сие по телевизору.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
DrEris 38 минут назад
Ну пи*аболам не легко живется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Собственно, именно такой и является гретый туборг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
MPEG-8 Час назад
Ей хозяева найдут работу, вот увидите, скоро всплывёт в районе наших строек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
у Гретки даже шапка из нефти...либо с Ёлки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91102



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#кот#факты#история#позитив#авто аварии#дети#Автовсячина
#животные#Юмор#автомир#кино#в мире#аварии#СССР#Прикол#истории#Госдума
#люди#интересное#полиция#милота#ДТП#интересно#шоу бизнес#фильм#США#кошка
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Глобальное потепление ставит моржей на грань гибели Глобальное потепление ставит моржей на грань гибели Плавучие города спасут землян от всемирного потопа Плавучие города спасут землян от всемирного потопа Часы Судного Дня по-прежнему в двух минутах от Армагеддона Часы Судного Дня по-прежнему в двух минутах от Армагеддона В российской Арктике нашли первые средневековые мумии В российской Арктике нашли первые средневековые мумии 2017 год неожиданно стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений 2017 год неожиданно стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений

На что жалуетесь?

Вернуться