FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3495 постов • 880 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Усойская плотина - бомба замедленного действия для всей Средней Азии

Усойская плотина - бомба замедленного действия для всей Средней Азии (7 фото)

Автор:
08 ноября 2020 09:57
Сообщество : Факты
Метки: Памир   Сорез   Усойская плотина   катастрофа   опасность   сейсмоопасный регион   таджикистан   угроза   
1687
7
В 1911 году в горах Памира на территории современного Таджикистана произошел гигантский оползень. В результате сформировалась гигантская Усойская плотина - стена земли и камня природного происхождения высотой 567 метров и длиной около 5 километров. За этим валом образовалось озеро Сарез. Постепенно плотина разрушается, и теперь малейшее природное воздействие может привести к катастрофе, которая потрясет весь регион.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Памир   Сорез   Усойская плотина   катастрофа   опасность   сейсмоопасный регион   таджикистан   угроза   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Саня Час назад
Это видео о том как погибает озеро....
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
scorpick 9 минут назад
Да, когда жил на юге Киргизии, говорили, что эту плотину охраняют несколько государств. Ведь мысли в головы террористов все лезут и лезут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−64
Alisher Alisher 14 минут назад
Походу реально проблема
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Таджикистон хлынет к нам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg Дмитрий Эквадор Лоха 5 минут назад
он уже здесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Taf Taffus 38 минут назад
Ну прорвет. Мир это прочувствует на следующий год через рост ценника на дозу хмурого. Беда-беда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wilddewill 54 минуты назад
Я даже знаю куда приплывут жить все утонувшие таджики....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Serg wilddewill 3 минуты назад
5 баллов!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кыся Час назад
Леопардов и оленей жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Артём Иванов Кыся Полчаса назад
Оленей в мире много)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ctrl-v Час назад
Какая-то путаница с размерностями и масштабом. По тексту сказано, что оползень в 2,2 млн. м3 создал плотину размерами 5х3,2х0,5 км. Это, с учетом углов естественного откоса, примерно 4.5 млрд м3. То есть в 2000 раз больше объема оползня. Непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrey Abramov ctrl-v 20 минут назад
Я смотрю, кому то заняться нечем. Один хрень написал, другой ее математически рассчитывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Миллиард устройств под управлением Android могут быть подвержены хакерской атаке Миллиард устройств под управлением Android могут быть подвержены хакерской атаке Почему беременным противопоказан сыр с плесенью? Почему беременным противопоказан сыр с плесенью? Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами? Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами? Огненный смерч над Калифорнией Огненный смерч над Калифорнией Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224587



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
5
55
Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
1
398
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка 15 лет могла есть только наггетсы и картошку фри, но гипноз ее вылечил
1
32
Девушка 15 лет могла есть только наггетсы и картошку фри, но гипноз ее вылечил
Тувинцы в армии: норма или исключение?
0
37
Тувинцы в армии: норма или исключение?
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересно#СССР#девушки#медицина#знаменитости#настроение#смешные#gif
#фото#животные#коронавирус#дтп#картинки#разное#интересное#новости#шоу бизнес#в мире
#история#факты#авария#прикольные#люди#авто авария#кошка#позитив#на различный вкус#выборы

На что жалуетесь?

Вернуться