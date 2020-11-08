Усойская плотина - бомба замедленного действия для всей Средней Азии

В 1911 году в горах Памира на территории современного Таджикистана произошел гигантский оползень. В результате сформировалась гигантская Усойская плотина - стена земли и камня природного происхождения высотой 567 метров и длиной около 5 километров. За этим валом образовалось озеро Сарез. Постепенно плотина разрушается, и теперь малейшее природное воздействие может привести к катастрофе, которая потрясет весь регион.
Прекрасное озеро Сарез в Памирских горах - одно из красивейших мест Азии. Но это еще и тикающая бомба, которая, согласно выводам ООН, способна вызвать "худшую природную катастрофу в истории человечества".
Причины беспокойства ученых связаны с путем формирования озера. Оно образовалось в результате землетрясения 1911 года силой в 7 баллов. Оно вызвало гигантский обвал объемом 2,2 миллиона кубометров земли. Стена глины и камней образовало величайшую в мире естественную дамбу - Усойскую плотину длиной 5 километров, шириной 3,2 километра и высотой 567 метров.
Плотина перекрыла реку Мургаб, начав задерживать дождевые и талые воды. В результате появилось озеро Сарез длиной 64 километра и глубиной около 500 метров. Проблема заключается в том, что все это произошло в одном из наиболее сейсмоопасных регионов планеты.
Причины беспокойства ученых связаны с путем формирования озера. Оно образовалось в результате землетрясения 1911 года силой в 7 баллов. Оно вызвало гигантский обвал объемом 2,2 миллиона кубометров земли. Стена глины и камней образовало величайшую в мире естественную дамбу - Усойскую плотину длиной 5 километров, шириной 3,2 километра и высотой 567 метров.
Плотина перекрыла реку Мургаб, начав задерживать дождевые и талые воды. В результате появилось озеро Сарез длиной 64 километра и глубиной около 500 метров. Проблема заключается в том, что все это произошло в одном из наиболее сейсмоопасных регионов планеты.
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Ученые опасаются, что при малейшем землетрясении вода прорвет Усойскую плотину. Это станет гигантской катастрофой для всего региона, по которому с ужасающей силой пройдет 100-метровой высоты вал из воды и камней.
Еще в 1999 году, после изучения экспертами этого района, ООН опубликовало полученные ими результаты, в которых говорилось: "Миллионы тонн воды, камней и ила двинутся вниз по течению рек Бартанг, Пяндж и Аму-Дарья, дойдя, вероятно, до Аральского моря. На пути катастрофы окажутся миллионы жителей Таджикистана, Афганистана, Туркменистана и Казахстана... В опасности окажется также животный и растительный мир Памира и нескольких заповедников на западе Таджикистана, где проживают столь редкие виды-эндемики, как снежный леопард и бухарский олень. Только в долине Бартанг насчитывается более 1200 видов растений, некоторые из которых не встречаются больше нигде в мире.
Международная группа экспертов пришла к выводу, что система раннего предупреждения и приготовления на случай прорыва Усойской дамбы могут снизить последствия возможной ужаснейшей катастрофы в истории. При этом вызвать ее может не только землетрясение. С годами вода подмывает берега озера Сарез, и сейчас каменная осыпь объемом 3 кубических километра может в любой момент обрушиться в озеро Сарез, что потенциально приведет к тем же последствиям.
"Ученые полагают, что полное разрушение дамбы маловероятно, - гласит доклад ООН. - Однако даже если из-за обвала вода перехлестнет через дамбу, это в итоге уничтожит жизни десятков тысяч людей, множество уникальных видов растений и животных. Районы горного Памира станут непригодными для жизни на много поколений вперед".
Существует ли инженерное решение проблемы? Возможно. Но отдаленное расположение озера создает трудности. Сюда можно добраться лишь по двум дорогам, а зимой и они часто оказываются перекрыты заонсами. В 1911 году, после землетрясения и обвала, здесь погибло под оползнем целое село, однако хоть какая-то информация о случившейся катастрофе просочилась во внешний мир лишь шесть недель спустя.
"Ученые полагают, что полное разрушение дамбы маловероятно, - гласит доклад ООН. - Однако даже если из-за обвала вода перехлестнет через дамбу, это в итоге уничтожит жизни десятков тысяч людей, множество уникальных видов растений и животных. Районы горного Памира станут непригодными для жизни на много поколений вперед".
Существует ли инженерное решение проблемы? Возможно. Но отдаленное расположение озера создает трудности. Сюда можно добраться лишь по двум дорогам, а зимой и они часто оказываются перекрыты заонсами. В 1911 году, после землетрясения и обвала, здесь погибло под оползнем целое село, однако хоть какая-то информация о случившейся катастрофе просочилась во внешний мир лишь шесть недель спустя.
Одним из решений могло бы стать строительство туннеля под дном озера, который отводил бы воду, но это очень дорогой и сложный инженерный проект. В 2018 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил план, согласно которому, из озера Сарез можно было бы брать питьевую воду не толко для собственной страны, но и для соседнего Узбекистана, однако этот план тоже не так просто реализовать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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