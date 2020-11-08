Усойская плотина - бомба замедленного действия для всей Средней Азии

Международная группа экспертов пришла к выводу, что система раннего предупреждения и приготовления на случай прорыва Усойской дамбы могут снизить последствия возможной ужаснейшей катастрофы в истории. При этом вызвать ее может не только землетрясение. С годами вода подмывает берега озера Сарез, и сейчас каменная осыпь объемом 3 кубических километра может в любой момент обрушиться в озеро Сарез, что потенциально приведет к тем же последствиям.

"Ученые полагают, что полное разрушение дамбы маловероятно, - гласит доклад ООН. - Однако даже если из-за обвала вода перехлестнет через дамбу, это в итоге уничтожит жизни десятков тысяч людей, множество уникальных видов растений и животных. Районы горного Памира станут непригодными для жизни на много поколений вперед".

Существует ли инженерное решение проблемы? Возможно. Но отдаленное расположение озера создает трудности. Сюда можно добраться лишь по двум дорогам, а зимой и они часто оказываются перекрыты заонсами. В 1911 году, после землетрясения и обвала, здесь погибло под оползнем целое село, однако хоть какая-то информация о случившейся катастрофе просочилась во внешний мир лишь шесть недель спустя.