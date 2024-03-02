В НАСА предложили мрачный план борьбы с глобальным потеплением

А таять этот красавец начал еще в 40-х годах прошлого века. Ну сами понимаете, озоновые дыры, глобальное потепление и всё такое. Не отстает от него и ледник Пайн-Айленд. Короче, загвоздка в том, что эти ледники, в отличие от остальных, не восстанавливаются даже при снегопадах и морозах. Ну вот такой они своенравные.

«Если оба ледника отступают одновременно, это еще одно свидетельство того, что их действительно что-то вынуждает», — сказал доктор Веллнер в пресс-релизе.

Эта неспособность к восстановлению указывает на долгосрочный сдвиг во взаимодействии ледника с окружающей средой. Каждый год тающие ледники добавляют огромное количество воды в океаны. Но ученых больше всего беспокоит возможность обрушения всего ледника.