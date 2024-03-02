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В НАСА предложили мрачный план борьбы с глобальным потеплением

В НАСА предложили мрачный план борьбы с глобальным потеплением

Автор:
02 марта 2024 09:33
Сообщество : Наука
Метки: HACA   Антарктика   глобальное потепление   ледники   план   ученые   
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Если в двух словах, то человечество, как всегда, обречено на вымирание, даже с этим планом.

К всемирно известным британским ученым присоединились британские геологи из Британской антарктической службы и профессора Хьюстонского университета. Они исследовали Туэйтс в Западной Антарктиде, это такой здоровенный ледник размером с Флориду. В научных и околонаучных кругах его ласково называют ледником «Судного дня», намекая на то, что будет, если он растает.

А таять этот красавец начал еще в 40-х годах прошлого века. Ну сами понимаете, озоновые дыры, глобальное потепление и всё такое. Не отстает от него и ледник Пайн-Айленд. Короче, загвоздка в том, что эти ледники, в отличие от остальных, не восстанавливаются даже при снегопадах и морозах. Ну вот такой они своенравные.


«Если оба ледника отступают одновременно, это еще одно свидетельство того, что их действительно что-то вынуждает», — сказал доктор Веллнер в пресс-релизе.


Эта неспособность к восстановлению указывает на долгосрочный сдвиг во взаимодействии ледника с окружающей средой. Каждый год тающие ледники добавляют огромное количество воды в океаны. Но ученых больше всего беспокоит возможность обрушения всего ледника.


Если он рухнет, то остальные ледники в этом регионе тоже станут нестабильными и будут таять еще шустрее. Уровень моря поднимется и затопит низменные районы, такие как прибрежные города и целые страны, что приведет к массовому перемещению населения и экономическому ущербу.


НАСА предлагает радикальный план по борьбе с изменением климата, который включает в себя введение миллионов тонн льда в атмосферу для охлаждения планеты. План, надежный, как швейцарские часы.


Данный метод будет включать в себя использование высотных самолетов, которые будут летать на высоте более 17,5 км над поверхностью планеты. Самолеты будут распылять частицы льда в верхние слои атмосферы. По предположениям, частицы льда заморозят водяной пар, который затем упадет обратно на землю, удаляя лишний водяной пар и обезвоживая стратосферу, где вода превращается в удерживающий тепло газ.


Предлагается начать реализацию этого плана как можно скорее, чтобы достичь максимального эффекта. Ну а для большего понимания, как это будет выглядеть, советуют пересмотреть фильм «Послезавтра».


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Метки: HACA   Антарктика   глобальное потепление   ледники   план   ученые   
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7  комментариев
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6k
Lexx 2 часа назад
Ну утонут, японцы-британцы и всякие прибрежные типа Португалии с Данией. Это далеко не "весь мир". Жалеть и спасать теперь их? Тоже мне, охрененные друзья.
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1k
Олег 9 минут назад
Чета медленно это потепление идёт. Хочу на даче пальмы посадить уже.
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17k
Совранский Час назад
Вулканы выбрасывают 130-440 миллионов тонн углекислого газа в год. (с)
А вулканы заткнуть?
И дышать запретить?
И что то там ещё, с коровами связано...
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