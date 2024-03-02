В НАСА предложили мрачный план борьбы с глобальным потеплением

Если в двух словах, то человечество, как всегда, обречено на вымирание, даже с этим планом.
К всемирно известным британским ученым присоединились британские геологи из Британской антарктической службы и профессора Хьюстонского университета. Они исследовали Туэйтс в Западной Антарктиде, это такой здоровенный ледник размером с Флориду. В научных и околонаучных кругах его ласково называют ледником «Судного дня», намекая на то, что будет, если он растает.
А таять этот красавец начал еще в 40-х годах прошлого века. Ну сами понимаете, озоновые дыры, глобальное потепление и всё такое. Не отстает от него и ледник Пайн-Айленд. Короче, загвоздка в том, что эти ледники, в отличие от остальных, не восстанавливаются даже при снегопадах и морозах. Ну вот такой они своенравные.
«Если оба ледника отступают одновременно, это еще одно свидетельство того, что их действительно что-то вынуждает», — сказал доктор Веллнер в пресс-релизе.
Эта неспособность к восстановлению указывает на долгосрочный сдвиг во взаимодействии ледника с окружающей средой. Каждый год тающие ледники добавляют огромное количество воды в океаны. Но ученых больше всего беспокоит возможность обрушения всего ледника.
Если он рухнет, то остальные ледники в этом регионе тоже станут нестабильными и будут таять еще шустрее. Уровень моря поднимется и затопит низменные районы, такие как прибрежные города и целые страны, что приведет к массовому перемещению населения и экономическому ущербу.
НАСА предлагает радикальный план по борьбе с изменением климата, который включает в себя введение миллионов тонн льда в атмосферу для охлаждения планеты. План, надежный, как швейцарские часы.
Данный метод будет включать в себя использование высотных самолетов, которые будут летать на высоте более 17,5 км над поверхностью планеты. Самолеты будут распылять частицы льда в верхние слои атмосферы. По предположениям, частицы льда заморозят водяной пар, который затем упадет обратно на землю, удаляя лишний водяной пар и обезвоживая стратосферу, где вода превращается в удерживающий тепло газ.
Предлагается начать реализацию этого плана как можно скорее, чтобы достичь максимального эффекта. Ну а для большего понимания, как это будет выглядеть, советуют пересмотреть фильм «Послезавтра».
Источник:
- Льды Антарктиды и Гренландии тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-х
- Тревожный звоночек: ледники Исландии в 1989 году и сейчас
- Таяние льда в Антарктике заметили из космоса
- Таяние льдов на Аляске станет причиной мега-цунами?
- Антарктические айсберги грозят всемирным потопом
А вулканы заткнуть?
И дышать запретить?
И что то там ещё, с коровами связано...