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8 интересных фактов о фильме «Водитель для Веры»

8 интересных фактов о фильме «Водитель для Веры» (7 фото)

Автор:
26 октября 2020 11:42
Сообщество : Кино
Метки: Водитель для Веры   актеры   кино   роль   факты   фильм   
2014
7
Почему Вера стала хромой, где снимали дачу генерала и за что «оскаровский» комитет дисквалифицировал фильм.
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Метки: Водитель для Веры   актеры   кино   роль   факты   фильм   
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15  комментариев
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900
b1r1da 2 часа назад
Дерьмовый фильмец, о том как "тяжело было жить в СССР".
Вся суть фильма оплевать СССР и лично Сталина.
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31k
Элек Мек b1r1da Час назад
Чудило,действие фильма происходит в 1960 году,Сталин семь лет как умер.
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423
Денис Пантюшев 9 минут назад
Вики пишет вот что:

Факты
При съёмке эпизода падения машины в пропасть вместо настоящего автомобиля «ЗИМ» был сброшен вниз его муляж, состоящий из кузова и пары запчастей. Более подробно это описано в коллекционном издании DVD.
Фильм выдвигался на «Оскар» от Украины в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако он не был допущен Академией до номинации, так как было установлено, что больший вклад в производство фильма внесли российские кинокомпании.

Кому верить?

Получается не из-за языка отклонили, а по банальной и справедливой причине - хохлы захотели закрысить себе славу, фактически, российского фильма?
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2k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
Из всех герое больше всего понравилсяперсонаж Панина-ох и умел же отрицательных героев играть
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4k
Дмитрий Горчилин 41 минуту назад
Фильм очень хороший, как по нынешним временам. С сюжетом намутили конечно, но игра актеров хороша и антураж передан прекрасно.
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3k
Sanar Час назад
У меня жена по этому Петренко прётся, работает в аэропорту даже сфоталась с ним, мне фильм не очень, разок в фоне глянул, второй раз не буду.
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36k
Нейтралитет Sanar 16 минут назад
его актерская игра похожа очень на игру Янковского по выразительности.
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948
pilot66 Час назад
Завис, однако...
...«Лучший фильм на иностранном языке»...
...фильм от Украины был на русском языке...
...по правилам комитета к конкурсу допускаются фильмы, снятые только на языке страны, которая их представляет...

Т.е. на каком таком языке ДОЛЖЕН был быть снят фильм, чтобы таки быть НА ИНОСТРАННОМ???
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948
pilot66 36 минут назад
Счетчик хохлов заработал ?? :))
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85
Васёк Л. Час назад
Говнофильм
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3k
Sanar Васёк Л. Час назад
Меняй аватарку а то поругаемся
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2k
VL Sanar 42 минуты назад
у многих кто в ВВС служил такой аватар
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85
Васёк Л. Sanar 40 минут назад
Во влип я
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