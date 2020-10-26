8 интересных фактов о фильме «Водитель для Веры»

Реквизит для дачи собирали по «блошиным рынкам» Севастополя. Давали объявление по местному радио с просьбой к местным жителям поискать дома атрибутику 60-х годов и одолжить киногруппе на время съёмок. Для того, чтобы одеть героев соответственно эпохе, в севастопольских ателье искали портных, работавших в 60-е годы и знавших, как должен быть сшит по уставу офицерский мундир, а нужные ткани привозили из Москвы и Иванова. Кожаную куртку для главного героя нашли на складе театра им. Луначарского, а светлую матросскую форму для массовки одолжил один военный в отставке. Так как в сцене празднования дня Военно-морского флота принимало участие 1 500 человек — на поле севастопольского стадиона развернули целую гардеробную.