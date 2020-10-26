8 интересных фактов о фильме «Водитель для Веры»

Почему Вера стала хромой, где снимали дачу генерала и за что «оскаровский» комитет дисквалифицировал фильм.
Режиссёр и сценарист «Водителя для Веры» Павел Чухрай называл этот фильм «драмой несостоявшейся любви и несостоявшейся семьи». На съёмки у него ушло около двух лет, причём, большую часть времени заняла подготовка съёмочной площадки и костюмов для героев.
Кастинги на главные роли длились три месяца и были разбиты на три этапа: первые пробы проводили ассистенты режиссёра, вторые — сам Чухрай, и только прошедшие два отбора уже допускались на третий этап — съёмки в гриме и костюмах. В результате на роль водителя утвердили молодого актёра Игоря Петренко, который был известен по главной роли в военной драме «Звезда». Режиссёр увидел в нём не только профессионализм, но и нужную для образа мужскую харизму.
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Малоизвестную актрису Алёну Бабенко режиссёр увидел в сериале «Подари мне жизнь», где у неё была первая главная роль. Ей удалось пройти пробы лучше десятков претенденток, особенно Чухрая подкупило то, что она начала сразу придумывать черты своей героине. Актриса придумала сделать Веру хромой, чтобы подчеркнуть её комплексы… На роль её отца режиссёр пригласил украинского актёра Богдана Ступку. Когда их с Алёной Бабенко представили друг другу, то они с криками «Папа!» — «Доча!» обнялись и стало понятно, что актёрский состав сложился.
Съёмки проходили в Крыму и подходящую «дачу генерала» искали по всем городам и окрестностям. Ездили в пансионаты, дома отдыха, отсмотрели десятки старых особняков, пока недалеко от Севастополя не нашли бывший дом советской балерины Ольги Лепешинской. Он находился на территории оздоровительного лагеря для детей моряков, и разрешение на съёмки получали лично от командующего Черноморским флотом.
Лагерь тогда не работал, а ведущая к нему дорога была почти непроезжей. Специально для съёмок сначала отремонтировали дорогу, а потом уже взялись за дом — отремонтировали фасад, зашили потолки с лепниной, превратили каминный зал в столовую, обустроили спальню Веры. В порядок привели и территорию перед домом: всё почистили, сняли асфальт, насыпали гравий, разбили клумбы со специально привезёнными цветами. В результате директор санатория боялся, что после съёмок обновлённое здание просто выгодно продадут… В хозпостройках на территории лагеря нашли заброшенную пионерскую атрибутику, которую использовали на съёмках.
На съёмочную площадку пригнали 3 автомобиля ГАЗ-М-12 (ЗИМ). Самый новый был из киевской ретро-коллекции машин, с ним обращались очень бережно, и в кадре он появляется чаще всего. Второй в полуразвалившемся состоянии купили за 600 долларов и отдали на реставрацию мастерам крымского клуба старинных автомобилей. Президент клуба надеялся, что после съёмок машину оставят им, но её по сюжету сбросили с обрыва… Третий автомобиль был запасным на непредвиденный случай.
Реквизит для дачи собирали по «блошиным рынкам» Севастополя. Давали объявление по местному радио с просьбой к местным жителям поискать дома атрибутику 60-х годов и одолжить киногруппе на время съёмок. Для того, чтобы одеть героев соответственно эпохе, в севастопольских ателье искали портных, работавших в 60-е годы и знавших, как должен быть сшит по уставу офицерский мундир, а нужные ткани привозили из Москвы и Иванова. Кожаную куртку для главного героя нашли на складе театра им. Луначарского, а светлую матросскую форму для массовки одолжил один военный в отставке. Так как в сцене празднования дня Военно-морского флота принимало участие 1 500 человек — на поле севастопольского стадиона развернули целую гардеробную.
«Водитель для Веры» был российско-украинским проектом, и Министерство культуры Украины выдвинуло мелодраму на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм попал в число претендентов, но к участию в конкурсе его не допустили. «Водителя для Веры» дисквалифицировали за то, что фильм от Украины был на русском языке, а по правилам комитета к конкурсу допускаются фильмы, снятые только на языке страны, которая их представляет.
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Вся суть фильма оплевать СССР и лично Сталина.
Факты
При съёмке эпизода падения машины в пропасть вместо настоящего автомобиля «ЗИМ» был сброшен вниз его муляж, состоящий из кузова и пары запчастей. Более подробно это описано в коллекционном издании DVD.
Фильм выдвигался на «Оскар» от Украины в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако он не был допущен Академией до номинации, так как было установлено, что больший вклад в производство фильма внесли российские кинокомпании.
Кому верить?
Получается не из-за языка отклонили, а по банальной и справедливой причине - хохлы захотели закрысить себе славу, фактически, российского фильма?
...«Лучший фильм на иностранном языке»...
...фильм от Украины был на русском языке...
...по правилам комитета к конкурсу допускаются фильмы, снятые только на языке страны, которая их представляет...
Т.е. на каком таком языке ДОЛЖЕН был быть снят фильм, чтобы таки быть НА ИНОСТРАННОМ???