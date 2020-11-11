Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника

Этот юмористический жанр понимают не все. Для вас данный пост может показаться очень жестким, поэтому заходить в него стоит не всем. Оно вам надо?

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1. Классические питерские будни 0 Источник:

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3. Немного о ситуации с коронавирусом 0 Источник:

4. Анекдот от священнослужителя, любящего черный юмор 0 Источник:

5. Минутка веселого расизма 0 Источник:

6. Ждут они... так себе перспектива... 0 Источник:

7. Разработчики капчи, имейте совесть 0 Источник:

8. Когда знаешь откуда растут твои руки 0 Источник:

9. К объявлениям... 0 Источник:

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11. Скучное начало 0 Источник:

12. Веселая концовка 0 Источник:

13. Когда ты светлый и позитивный человек 0 Источник:

14. Что вы знаете о воспитании детей 0 Источник:

15. Действительно, имейте совесть 0 Источник:

16. Когда ты тот еще тролль 0 Источник:

17. Кто сказал, что на чужом несчастье невозможно построить счастье? 0 Источник:

18. РукаЛицо 0 Источник:

19. Наркотики - зло, но... 0 Источник: