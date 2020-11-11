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Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника

Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника (21 фото)

Автор:
11 ноября 2020 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   болезнь   прикол   страдание   черный юмор   шутки   юмор   
6164
21
Этот юмористический жанр понимают не все. Для вас данный пост может показаться очень жестким, поэтому заходить в него стоит не всем. Оно вам надо?
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Метки: Анекдоты   болезнь   прикол   страдание   черный юмор   шутки   юмор   
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21  комментарий
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9k
Artem 53 минуты назад
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
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13k
Дѣнисъ Жимковъ 38 минут назад
Новый Год в Эфиопии. Изголодавшиеся дети собрались под кустом в ожидании Деда Мороза. Появляется Дед Мороз, поздравляет детей с праздником и собирается улетать.
- Дедушка Мороз, а подарки?
- А подарки только тем, кто хорошо кушал.
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13k
Дмитрий Дѣнисъ Жимковъ 9 минут назад
Правды ради добавлю, что страна выбрана не слишком удачно. Эфиопия, будучи крупным экспортёром кофе -- государство весьма зажиточное, по африканским меркам, конечно. И вишенка на торте -- это православное государство.
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2k
Дарвин и аморальная премия Дмитрий 8 минут назад
П-здец ты нудный
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917
BEZUMNAYA LO 43 минуты назад
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
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3k
Евгений 51 минуту назад
Оказывается, смерть бывшей жены прибавляет 25% к окладу.
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47k
alertol Час назад
Никогда чёрный юмор не стареет. Он как дети антипрививочников.
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493
Денис Пантюшев Час назад
"Не долюбливает" - тоже неплохо.
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3k
Diesel Денис Пантюшев Час назад
Буквально на полшишечки не долюбливает!
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10k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Мне мама в детстве выколола глазки,
Чтоб я в шкафу варенье не нашел.
Я не смотрю кино и не читаю сказки,
За то я нюхаю и слышу хорошо.
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7k
MakDag Час назад
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
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7k
MakDag Час назад
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
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9k
alexis MakDag Полчаса назад
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
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341
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Чтобы дорасти до черного юмора нужно сначала освоить белый юмор.
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453
Обратная сторона Луны ЙсГоры 2 часа назад
Первое правило Чукотки - жёлтый снег не есть!
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kamanch ЙсГоры Час назад
С коричневым я бы не стал связываться. Дурно пахнет.
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9k
alexis Остап Ива́нович. Полчаса назад
Всё давно придумано.
Всё давно придумано.
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341
Остап Ива́нович. alexis Полчаса назад
100%
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ЙсГоры kamanch 6 минут назад
самурай должен пройти весь путь, дабы получить свой 1Дан)
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