Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника

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- А подарки только тем, кто хорошо кушал.
Чтоб я в шкафу варенье не нашел.
Я не смотрю кино и не читаю сказки,
За то я нюхаю и слышу хорошо.