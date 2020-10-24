Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно?

Хоть я и не являюсь поклонником шоу «Голос», но всё же понимаю, что в этом шоу далеко не всё гладко и честно. Мы уже привыкли, что зачастую не поворачиваются к голосистым, при этом отдают предпочтение не самым лучшим. Но то, что было в последнем выпуске, ни в какие ворота не лезет.
Некая Александра Будникова исполнила песню «Пьяное солнце». Ничего особенного я в её исполнении не увидел. Не то, чтобы это было совсем ужасно, нет — просто посредственно, так себе.
Но что творилось с наставниками? Я такого восторга давно не видел. Лишь к Валерию Сюткину нет вопросов — он, похоже, не собирался поворачиваться, кнопку за него нажал Шнуров.
Гагарина сказала, что она эту девушку знает из Инстаграмма, что Александра не поступила в какое-то музыкальное учебное заведение, но теперь "всем покажет" (кстати, я почему-то не удивился тому, что она не поступила).
И это та самая Полина, которая отмечает недостатки даже у сильных голосов, серьёзно не видит никаких изъянов у этой участницы? Она это называет «кладезь музыкальной культуры» (её реальная цитата)?
Правда, как я узнал, она дочь ведущего Первого канала Романа Будникова — ну что ж, это многое объясняет. Конечно, Будников — не Абрамов, но тем не менее... Кстати, дочка Алсу пела получше...
Сюткин из наставников в этом выпуске для меня точно лучший.
Во-первых, он не участвовал в нелепом цирке по поводу Будниковой.
А во-вторых, он один повернулся к Анастасии Шугалей, которая не только прекрасно спела песню Марины Капуро «Летела гагара», но ещё и на гуслях играла.
Это для меня было одно из лучших выступлений — было приятно и слушать, и смотреть!
Ещё одно классное выступление выпуска — Юлия Лунегова. Как и Анастасия, Юлия тоже играла — на барабанах. Она выдала настоящий драйв, выдав вещь из репертуара «AC/DC». Было круто!
А из мужиков больше всего понравился Дмитрий Венгеров. Песня «Take on me» сама по себе красивая, и он её не испортил. Выступление было очень достойное.
А что думаете Вы?
Источник:
- 7 человеческих "почему?", ответы на которые вас удивят
- 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?"
- Как сейчас выглядит девочка, озвучившая Машу в мультике «Маша и Медведь»
- 15 фактов о популярнейшем телепроекте «Голос»
- На что не пойдет женщина ради красоты?
Понравилось22
Мне понравилось исполнение девушки. Очень необычный голос. Отличное владение музыкальной интонацией. Чёткое попадание на ноты при довольно сложных руладах.
В отличии от других представленных здесь исполнителей, она звучит оригинально и своеобразно, явно этим выделяясь на фоне остальных, из приведённых примеров, которые, несмотря на хорошие вокальные и музыкальные данные, ничем не отличаются от массы таких же талантливых, но стандартных исполнителей.
Включил для объективности в семье, жена выключи эту дребедень, слушать не возможно, причём я ей не говорил откуда эта песня))
В жури, баба даже в такт ей подтанцовывала. Соглашусь с автором, точно они знали кто она
Во-вторых - я и не отрицаю, особенно если судить по анекдотичной реакции жюри, что там было протежирование.
Это ж где? Пение гнусавыми голосками это сейчас тренд