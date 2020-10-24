Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно?

Некая Александра Будникова исполнила песню «Пьяное солнце». Ничего особенного я в её исполнении не увидел. Не то, чтобы это было совсем ужасно, нет — просто посредственно, так себе.

Но что творилось с наставниками? Я такого восторга давно не видел. Лишь к Валерию Сюткину нет вопросов — он, похоже, не собирался поворачиваться, кнопку за него нажал Шнуров.

Гагарина сказала, что она эту девушку знает из Инстаграмма, что Александра не поступила в какое-то музыкальное учебное заведение, но теперь "всем покажет" (кстати, я почему-то не удивился тому, что она не поступила).

И это та самая Полина, которая отмечает недостатки даже у сильных голосов, серьёзно не видит никаких изъянов у этой участницы? Она это называет «кладезь музыкальной культуры» (её реальная цитата)?