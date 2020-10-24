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Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно?

Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно? (2 фото + 4 видео)

Автор:
24 октября 2020 12:54
Метки: голос   телевидение   факты   
1736
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Хоть я и не являюсь поклонником шоу «Голос», но всё же понимаю, что в этом шоу далеко не всё гладко и честно. Мы уже привыкли, что зачастую не поворачиваются к голосистым, при этом отдают предпочтение не самым лучшим. Но то, что было в последнем выпуске, ни в какие ворота не лезет.

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Метки: голос   телевидение   факты   
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.. 3 часа назад
как вообще это дерьмо можно смотреть?
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548
Homem 6 минут назад
Суждения объективные.Голоса нет,но есть возможности.Имидж мэйкерам отдать должное пытались сделать,что могли,но голос ???Были и более сложные исполнения и голоса получше,но у них папы не такие,поэтому и реакции такой не было.
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767
Saplus 22 минуты назад
Требуем разбора несправедливостей на "Битве экстрасенсов" и "Давай поженимся"!
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3k
ишты 43 минуты назад
Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно?
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90k
БрОдЯгА 56 минут назад
Вот такое пение дочери ведущего Первого канала названо "кладезем музыкальной культуры". Серьёзно?
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39k
Максим Т. Час назад
Лядь, в серьезно считаете, что там проходят таланты????
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8k
Иван Акимов Час назад
Им мало было скандалов с детским Голосом. Смотреть перестал после того как зарубили Диану Анкудинову. А она сейчас на своих концертах полные залы собирает и учится во ВГИКе.
Ссылка www.youtube.com
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
Это Дочь. Директора. Первого. Канала. Что вам ещё непонятно?
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Я конечно понимаю, что гнусавые голоски это модно, но слушать противно
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8k
K7OO 2 часа назад
Да какие могут быть претензии к шоу "Голос"? Согласно Википедии, Шоу ( англицизм от show ) или представление, показ (русскоязычный вариант) мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, не совпадающий с реальностью. Там в принципе не может быть никакой объективности, у этого мероприятия совершенно другая задача - развлекать зрителей и зарабатывать на этом деньги, точка. Нравится зрителям - значит шоу хорошее, не нравится - плохое, других критериев нет. А те, кто принимают эту постановку за некий конкурс для выявления талантов, просто идеалисты, верящие в Деда Мороза.
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3k
ишты K7OO 46 минут назад
Но-но! Не знаю ничего про "Голос", но Деда Мороза не трожь!
Но-но! Не знаю ничего про "Голос", но Деда Мороза не трожь!
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Песня-говно. Исполнение-говно. Трое из жури-говно.
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Насквозь прогнивший даже не конкурс а продажный фарс. Ташут наверх будущих Бздовых.
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272
Алиса 3 часа назад
Ещё кто-то смотрит первый канал и до сих пор не слушет Queen или Pink Floyd?
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8k
ss 3 часа назад
Скажу так... Это сугубо моё мнение.
Мне понравилось исполнение девушки. Очень необычный голос. Отличное владение музыкальной интонацией. Чёткое попадание на ноты при довольно сложных руладах.
В отличии от других представленных здесь исполнителей, она звучит оригинально и своеобразно, явно этим выделяясь на фоне остальных, из приведённых примеров, которые, несмотря на хорошие вокальные и музыкальные данные, ничем не отличаются от массы таких же талантливых, но стандартных исполнителей.
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1k
maloy ss 3 часа назад
Я скажу, что откровенная хрень, фальшиво, некрасиво, даже как то базарно. Выделяться на фоне других, можно и так))

Включил для объективности в семье, жена выключи эту дребедень, слушать не возможно, причём я ей не говорил откуда эта песня))

В жури, баба даже в такт ей подтанцовывала. Соглашусь с автором, точно они знали кто она
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8k
ss maloy 3 часа назад
Во-первых - каждому своё. Если бы мне поставили послушать все предложенные песни, то до конце я бы дослушал, пожалуй, только её. Остальные меня не заинтересовали бы, так как это штамповка. И если их прослушивать, то выделить их из обще массы таких же исполнителей будет невозможно. Утёсов или Шульженко тоже были далеко не оперными певцами, однако их любила и узнавала с первых нот вся страна. Конечно можно не любить такое, как у Александры исполнение, но отказать ей в музыкальности ну никак нельзя. Да и вокальная партия у неё гораздо сложнее, чем у той же Шугалей.
Во-вторых - я и не отрицаю, особенно если судить по анекдотичной реакции жюри, что там было протежирование.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ ss 2 часа назад
она звучит оригинально и своеобразно

Это ж где? Пение гнусавыми голосками это сейчас тренд
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8k
ss ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Что вы, что вы! Спорить со специалистами по всему, я на себя смелости не возьму!
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2k
☣️Месть печенегов☣️ ss Час назад
И не надо. Нравится слушать - слушайте. Только негромко. А я сразу переключаю. Уж лучше квин и пинк флойд
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1k
Peter Griffin 3 часа назад
Львович Эрнст.
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9k
кира 4 часа назад
С нашим проплаченным телевидением кто-то еще верит в честное судейство? Забудьте, это в прошлом. Везде рулят только деньги и связи. Конкурсы потеряли свою актуальность. Любые конкурсы.
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1k
maloy кира 3 часа назад
А вот ей самой не стремно? Любой человек хочет признания, но искреннего, чтобы похвалили за свою исключительность или талант. А так, даже перед подругами не похвалишься, все будут знать как она получила "признание"
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17k
ПаганецЪ maloy Час назад
Она потом подругам расскажет, типа "я им там налажала от души, а они, как последние лохи, схавали и облизнулись".
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