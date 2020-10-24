Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины

Саудовский принц, находящийся в коме более 10 лет, сумел пошевелить рукой.
Принц Аль-Валид бен Халид Аль-Сауд (Al-Waleed bin Khalid Al-Saud) смог приподнять пальцы своей руки, отреагировав на голос женщины.
«Привет, Диди, привет, привет, дай посмотреть, привет», — говорит она, после чего принц в ответ шевелит своими пальцами руки.
Затем она говорит «Ещё разок, ещё разок, выше, выше», после этих слов пребывающая в коме королевская особа на мгновение отрывает всю кисть руки от кровати.
«Очень хорошо!» — продолжает неизвестная женщина в видео.
Затем она говорит «Ещё разок, ещё разок, выше, выше», после этих слов пребывающая в коме королевская особа на мгновение отрывает всю кисть руки от кровати.
«Очень хорошо!» — продолжает неизвестная женщина в видео.
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В Twitter данный ролик был просмотрен около 200 тысяч раз, многие даже его ретвитнули, в том числе и саудовская принцесса Нура бинт Талал Аль-Сауд (Noura bint Talal Al-Saud).
Принц Аль-Валид находится в коме с 2005 года, с того самого момента, как у него после автокатастрофы произошло кровоизлияние в мозг.
Принц Аль-Валид находится в коме с 2005 года, с того самого момента, как у него после автокатастрофы произошло кровоизлияние в мозг.
Вот уже как 15 лет мужчина знатных кровей прикован к больничной койке и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Стоит отметить, что его последнее физическое движение было зафиксировано 5 лет назад.
Отец принца, который является братом бизнес-магната-миллиардера принца Аль-Валид ибн Талал Аль Сауда, никогда не оставлял надежды на то, что его сын однажды выздоровеет, по этой причине он всё это время и поддерживал в нём жизнь.
Стоит отметить, что его последнее физическое движение было зафиксировано 5 лет назад.
Отец принца, который является братом бизнес-магната-миллиардера принца Аль-Валид ибн Талал Аль Сауда, никогда не оставлял надежды на то, что его сын однажды выздоровеет, по этой причине он всё это время и поддерживал в нём жизнь.
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