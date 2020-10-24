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Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины

Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины (3 фото)

Автор:
24 октября 2020 09:25
Сообщество : Истории
Метки: видео   голос   истории   кома   люди   принц   удивительно   фото   
484
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Саудовский принц, находящийся в коме более 10 лет, сумел пошевелить рукой.
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Метки: видео   голос   истории   кома   люди   принц   удивительно   фото   
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Северное сияние Час назад
Врагу не пожелаешь. Это не жизнь, это существование. 15 лет комы, даже если он из неё выйдет, обернутся необратимыми последствиями в мозге. Скорее всего овощное состояние будет. Жаль парнишку.
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