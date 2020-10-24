Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины

Вот уже как 15 лет мужчина знатных кровей прикован к больничной койке и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Стоит отметить, что его последнее физическое движение было зафиксировано 5 лет назад.



Отец принца, который является братом бизнес-магната-миллиардера принца Аль-Валид ибн Талал Аль Сауда, никогда не оставлял надежды на то, что его сын однажды выздоровеет, по этой причине он всё это время и поддерживал в нём жизнь.