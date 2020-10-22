Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали

Чтобы хоть как-то выжить, ему приходилось нелегально трудиться на шахтах и заводах, параллельно собирая на улицах мусор.



К 2020 году мужчине надоело прятаться, и он решил прийти с повинной в ближайший полицейский участок. Там он рассказал об участии в той драке.



Однако копы пробили его данные по всем базам и с удивлением обнаружили, что Чжоу не числится среди разыскиваемых преступников. Офицеры хоть и бывают иногда троллями, но в этот раз они не шутили.



Услышав их слова, мужчина не смог сдержать слёз и расплакался на глазах у стражей порядка, ведь все 30 лет бегства оказались напрасными.



Более того, всё это время Чжоу не видел своих родителей, которые умерли, пока он скрывался. Китаец не рассказал, как планирует жить дальше, но теперь с его плеч свалился тяжёлый груз.