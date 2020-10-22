Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали

Житель Китая по фамилии Чжоу 30 лет жил на нелегальном положении, думая, что его разыскивают. Когда он пришел сдаваться, выяснилось, что в списках преступников его нет.
Житель Китая думал, что совершил преступление, и 30 лет бегал от полиции, но оказалось, что напрасно. Мужчина устал скрываться от копов и пришёл с повинной, однако стражи порядка сильно удивились. Выяснилось, что горе-беглец ничего противозаконного не совершал.
Мужчина из Китая по фамилии Чжоу в 1990 году принял участие в массовой драке, которая закончилась большим количеством жертв, пишет Global Times.
Побоище привлекло внимание сотрудников полиции, и они начали расследование инцидента.
Герой истории испугался, что на него завели уголовное дело, поэтому решил залечь на дно.
Чжоу сбежал из дома и постоянно переезжал из провинции в провинцию, чтобы запутать следователей. Из-за такого образа жизни мужчина не мог найти нормальную работу, завести семью или хотя бы встретиться с родственниками — он постоянно думал, что возмездие его настигнет .
Побоище привлекло внимание сотрудников полиции, и они начали расследование инцидента.
Герой истории испугался, что на него завели уголовное дело, поэтому решил залечь на дно.
Чжоу сбежал из дома и постоянно переезжал из провинции в провинцию, чтобы запутать следователей. Из-за такого образа жизни мужчина не мог найти нормальную работу, завести семью или хотя бы встретиться с родственниками — он постоянно думал, что возмездие его настигнет .
Чтобы хоть как-то выжить, ему приходилось нелегально трудиться на шахтах и заводах, параллельно собирая на улицах мусор.
К 2020 году мужчине надоело прятаться, и он решил прийти с повинной в ближайший полицейский участок. Там он рассказал об участии в той драке.
Однако копы пробили его данные по всем базам и с удивлением обнаружили, что Чжоу не числится среди разыскиваемых преступников. Офицеры хоть и бывают иногда троллями, но в этот раз они не шутили.
Услышав их слова, мужчина не смог сдержать слёз и расплакался на глазах у стражей порядка, ведь все 30 лет бегства оказались напрасными.
Более того, всё это время Чжоу не видел своих родителей, которые умерли, пока он скрывался. Китаец не рассказал, как планирует жить дальше, но теперь с его плеч свалился тяжёлый груз.
К 2020 году мужчине надоело прятаться, и он решил прийти с повинной в ближайший полицейский участок. Там он рассказал об участии в той драке.
Однако копы пробили его данные по всем базам и с удивлением обнаружили, что Чжоу не числится среди разыскиваемых преступников. Офицеры хоть и бывают иногда троллями, но в этот раз они не шутили.
Услышав их слова, мужчина не смог сдержать слёз и расплакался на глазах у стражей порядка, ведь все 30 лет бегства оказались напрасными.
Более того, всё это время Чжоу не видел своих родителей, которые умерли, пока он скрывался. Китаец не рассказал, как планирует жить дальше, но теперь с его плеч свалился тяжёлый груз.
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