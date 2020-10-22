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Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали

Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 09:26
Сообщество : Истории
Метки: в бегах   история   китай   полиция   преступник   фото   
1308
3
Житель Китая по фамилии Чжоу 30 лет жил на нелегальном положении, думая, что его разыскивают. Когда он пришел сдаваться, выяснилось, что в списках преступников его нет.

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Метки: в бегах   история   китай   полиция   преступник   фото   
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7  комментариев
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27k
winergy2012 2 часа назад
Неуловимый Джо.
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Князь Курбский 43 минуты назад
Я 4 года в России не знал что в розыске. Узнал уже когда выехал и на меня бумага сюда пришла
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−17
Князь Курбский 44 минуты назад
А что из страны то не уехал?
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9k
Василий Сургайло Час назад
Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят
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836
Грета Тунберг Час назад
Мужчина бегал от полиции 30 лет, но его даже не искали
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2k
SSD 2 часа назад
Кто их там разберет, этих китайцев... Взяли любого и посадили, по любому похож был.)))
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