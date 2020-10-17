"Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС"

Этот обзор посвящён не просто огромному ветропарку, а по-настоящему гигантскому комплексу! Этот ветропарк также именуется Цзюцюаньской Ветроэнергетической базой.
Вид на ветропарк из космоса
Для сравнения, запущенный в 2011 году в Иране энергоблок ВВЭР-1000/446 имеет мощность 1 гигаватт. Тогда как текущая мощность ветропарка Ганьсу составляет 7,96 гигаватт. В настоящее время строят новые ветряки. В скором времени мощность ветропарка Ганьсу превысит 20 гигаватт. Уже к концу этого года ветропарк Ганьсу станет крупнейшей на планете электростанцией, на которой энергию получают от ветра.
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Минусом ветропарка является то, что в регионе Тибета нет крупных потретибетелей электроэнергии. Но проект ориентирован на будущее. Значительная часть электроэнергии будет отправлена в восточные регионы Китая. Энергетическое ведомство Китая также планирует продавать избыток электроэнергии в другие страны. Потенциальными потребителями электроэнергии являются Индия, Бутан и Непал.
Этот проект является одним из шести национальных мегапроектов в области ветроэнергетики, одобренных китайским правительством.
Помимо строительства самого комплекса власти страны реализуют проект строительства сетей ЛЭП.
Ветроэлектростанция Ганьсу расположена вдоль пустыни Гоби, где дуют чрезвычайно сильные ветры.
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По дороге их много видел. Крутилось процентов 20. Это явно не основной источник энергии, а вспомогательный. К примеру, на крыше депо развернули солнечную электростанцию. Тут не далеко. А что, крыша плоская и большая. Почему бы на ней солнечную ферму не устроить? Километрах в 20 есть ТЭЦ. Дымит. ТЭЦ вообще преобладают, но они дымят сильно. Лучше уж построить побольше альренативных источников, чтобы ТЭЦ меньше дымили.
1 средняя АЭС сегодня от 5 до 30, смотря сколько блоков.
Низкочастотный гул который издает ротор и вращающиеся лопасти потихоньку сводят с ума жителей. Птицы и зверюшки давно покинули свои привычные места обитания. Теперь и люди стараются свалить.
Не так все клёво оказалось как рассказывали.
Для вас такие проекты не подьемны и не по деньгам а по технологиям .В следующем десятилетии нефть как топливо для автотранспорта будет сведена к нулю .По всему миру строятся инфраструктуры по обслуживания и эксплуатации электромобилей .Арабы вкладывают миллиарды долларов в альтернативную энергию понимая это ....В окошко посмотрите а вы где ?
Попробуй ка родной полимеры из ветряков сделать
Для этого нефть уже нахер не нужна. Уже есть технологии по получению биополимеров, которые никогда не кончатся (если только не конец света)))
Но ветряк в тысячи раз безопасней АЭС, хотя бы потому, что не оставляет отходов разлагающихся миллионы лет.
А это тогда что?
Но сложно рассуждать о трагедии 86го,
когда за лето 2020 сгорела Сибирь размером с Крым.
И за лето 2019 сгорела Сибирь размером с Крым.
А за лето 2021 тоже сгорит Сибирь размером с Крым.
Потому в России что нет техники, чтобы срочно свалить пожароопасный лес за зимний сезон 20-21 годов.
А потом наступит время, когда гореть будет нечему.
А концентация СО2 растёт. Сейчас, говорят, рекорд за 23 миллиона лет.
А для Китая и ВЭС и АЭС - это игрушки. Там почти вся генерация - это уголь.
Выработка электроэнергии на АЭС за 2018 год: 286 ТВт/ч
Выработка электроэнергии на АЭС за 2019 год: 348 ТВт/ч (прирост 18,1% за год)
https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinas-nuclear-generating-capacity-continued-to-grhttps://world-nuclear-news.org/Articles/Chinas-nuclear-generating-capacity-continued-to-gr
Это 42 ГВт построенной мощности блоков АЭС. И ещё 10ГВт сейчас строится.
Выработка электроэнергии на ветре за 2018 год: 366 ТВт/ч
Выработка электроэнергии на ветре за 2019 год: 406 ТВт/ч
Это 210 ГВт построенной мощности ветрогенераторов.
Но у ветряков его один глобальнейший минус! Стоимость произведенной ими электроэнергии в разы больше чем у АЭС, ГЭС и и даже ТЭС. Почему? Высоки расходы на строительство и, еще больше, на обслуживание и управление.
К тому же они занимают в сотни раз больше места и выдают энергию не столько надо и когда надо, а тогда дует ветер. Причём как слабый, так и сильный может остановить все ветряки. И 7 ГигоВатт она может выдать только теоретически и иногда. А в среднем в разы меньше. В общем, как считаю лично я, ветряки имеют право на жизнь только там, гед трудно и невыгодно использовать другие источники. И где есть возможность аккумулировать энергию. А стрительстно грандиозных ветряков - дикая глупость. Впрочем. китайцы периодически страдают подобными "гигансткими" проектами. То чугуна больше всех пытаются выплавить на подворьях крестьян, то воробьёв уничтожить, а потом завозитьто то города - миллионники построить тем, где они нафиг не нужны и где десяток тысяч живёт всего, а остальное стоит и разваливается. Им не привыкать.
Маленький пример. В Крыму десятилетия (ещё при украх) пфтались развивать ветряки и всякие там солнечные паленели ставили. И сколько дают те "ВЭС) и СЭС? Их вкелад даже не учитывается в балансе! Потому, что там и так мощность не велика, так и половина мощностей то в ремонте. то в простое. ОТ ветер не тот, то солнце слабо светит... ветряки в крыму разве туристов развекают. А занимают кучу квадратных километров! А вот суслики всякие и птицы не в восторге от того, что на землях заповедников и заказников, как на замаде (Тарханн) или на востоке Крыма, эта хрень стоит, и мешает им жить. на чей момент половина ветп\ряков просот не в рабочем состоянии, не смотря на то, что их периодически кремонтируют и обслуживают. Зачем? Мне слабо понятно.
"...текущая мощность ветропарка Ганьсу составляет 7,96 гигаватт."
Ленинградская АЭС (Сосновый Бор) - установленная мощность 4,2 гигаватт.
Вот например Балаковская АЭС в год выдаёт 30 миллиардов кВт ч электроэнергии.
Потому что стабильно работает 24/7.
А ветряная станция работает пока ветер дует. А когда дует слишком сильно или слабо - вообще не работает.
Но могут послужить неплохим дополнением, там, где они возможны.
Для ветряков места на планете хватает. Шельфовая зона, горы, пустыни.
Какой-нибудь сталеплавильный заводик пробовали запитать от этого "мега-заменителя"?