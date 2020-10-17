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Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС

Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС (5 фото)

Автор:
17 октября 2020 13:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ганьсу   Китайские ветропарки   азия   ветропарк   интересное   китай   
4609
5

Этот обзор посвящён не просто огромному ветропарку, а по-настоящему гигантскому комплексу! Этот ветропарк также именуется Цзюцюаньской Ветроэнергетической базой.

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Метки: Ганьсу   Китайские ветропарки   азия   ветропарк   интересное   китай   
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7k
Фантом 5 часов назад
Десятки АЭС это громко сказано. Одна ЛАЭС вырабатывавет 4,5 гигаватт
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196
Ибрагим Прутков 10 минут назад
Они уже по всему Китаю. Недавно ехал на поезде, туман и тут всплывает Оно. Стоит огромная хрень, сразу ассоциации с Войной миров возникли. А в далеке второй размытый силуэт. По сравнению с обычным пезажем циклопические постройки.

По дороге их много видел. Крутилось процентов 20. Это явно не основной источник энергии, а вспомогательный. К примеру, на крыше депо развернули солнечную электростанцию. Тут не далеко. А что, крыша плоская и большая. Почему бы на ней солнечную ферму не устроить? Километрах в 20 есть ТЭЦ. Дымит. ТЭЦ вообще преобладают, но они дымят сильно. Лучше уж построить побольше альренативных источников, чтобы ТЭЦ меньше дымили.
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42k
SinigamiRuuk 15 минут назад
Ну допустим 20ГВатт...
1 средняя АЭС сегодня от 5 до 30, смотря сколько блоков.
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11k
Алекс 16 минут назад
Суды Германии завалены исками местных жителей вблизи деревень которых стоят ветряки. Их обманули с экологией.
Низкочастотный гул который издает ротор и вращающиеся лопасти потихоньку сводят с ума жителей. Птицы и зверюшки давно покинули свои привычные места обитания. Теперь и люди стараются свалить.
Не так все клёво оказалось как рассказывали.
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4k
Дмитрий Горчилин 37 минут назад
Надо понимать, что под такие ВЭС резервируются дополнительные мощности на АЭС или ТЭС. Иначе чуть ветер стихнет- и посыпалась энергосистема, вырубиться может целый регион, генераторы выйдут из режима синхронизации. А вот что правильно- устанавливать ЭТО в пустыне. Один фиг земля не используется.
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−30
Вася с ложкой 40 минут назад
фишкян с просторов СНГ принцип простой *у нас этого нет и не будет * значит это не правильно и плохо .....Да нет *крестьяни* у вас просто этого нет и в ближайшие время не будет!
Для вас такие проекты не подьемны и не по деньгам а по технологиям .В следующем десятилетии нефть как топливо для автотранспорта будет сведена к нулю .По всему миру строятся инфраструктуры по обслуживания и эксплуатации электромобилей .Арабы вкладывают миллиарды долларов в альтернативную энергию понимая это ....В окошко посмотрите а вы где ?
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11k
Алекс Вася с ложкой Полчаса назад
Да, да, да.... мы все это еше 50 лет назад слышали. Нефть фсе, газ нах никому не нужен.
Попробуй ка родной полимеры из ветряков сделать
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11k
Toxictofa Алекс 8 минут назад
Биоплáстики это пластмассовые материалы, производимые из возобновляемых источников биомассы, таких как растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы и т. д.

Для этого нефть уже нахер не нужна. Уже есть технологии по получению биополимеров, которые никогда не кончатся (если только не конец света)))
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26k
parallax Час назад
У фишкян, настойчиво поющим дифирамбы ядерным станциям, в мозгах прояснится лишь после очередного Чернобыля у них под окнои. Но будет поздно.
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1k
карлсон parallax Час назад
А вы таки думаете, ветряки такие безобидные? В природе ничто не берется ниоткуда и не пропадает в никуда.
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26k
parallax карлсон Час назад
Всё в мире относительно. Идеального источника энерги не может быть в принципе.
Но ветряк в тысячи раз безопасней АЭС, хотя бы потому, что не оставляет отходов разлагающихся миллионы лет.
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1k
Вольный Мамонт. parallax 48 минут назад
Ну да? Чесначесна?
А это тогда что?
Ну да? Чесначесна? А это тогда что?
Ну да? Чесначесна? А это тогда что?
Ну да? Чесначесна? А это тогда что?
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14
Alexey Troyanov parallax 17 минут назад
Только недавно была статья о том, что все отходы АЭС за всё время существования умещаются в куб со стороной 29 метров. При этом эти отходы сейчас используют повторно в реакторах. Как пример Белоярская АЭС. При этом приводились примеры многокилометровых захоронений стеклопластиковых лопастей турбин от ветряков, которые отслужили своё и не идут в переработку.
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1k
K_II_T parallax 8 минут назад
Чернобыль - это трагедия.
Но сложно рассуждать о трагедии 86го,
когда за лето 2020 сгорела Сибирь размером с Крым.
И за лето 2019 сгорела Сибирь размером с Крым.
А за лето 2021 тоже сгорит Сибирь размером с Крым.
Потому в России что нет техники, чтобы срочно свалить пожароопасный лес за зимний сезон 20-21 годов.

А потом наступит время, когда гореть будет нечему.

А концентация СО2 растёт. Сейчас, говорят, рекорд за 23 миллиона лет.
А для Китая и ВЭС и АЭС - это игрушки. Там почти вся генерация - это уголь.
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1k
K_II_T Час назад
Согласно новостям, Китай развивает и ВЭС, и АЭС.
Выработка электроэнергии на АЭС за 2018 год: 286 ТВт/ч
Выработка электроэнергии на АЭС за 2019 год: 348 ТВт/ч (прирост 18,1% за год)

https://world-nuclear-news.org/Articles/Chinas-nuclear-generating-capacity-continued-to-grhttps://world-nuclear-news.org/Articles/Chinas-nuclear-generating-capacity-continued-to-gr
Это 42 ГВт построенной мощности блоков АЭС. И ещё 10ГВт сейчас строится.

Выработка электроэнергии на ветре за 2018 год: 366 ТВт/ч
Выработка электроэнергии на ветре за 2019 год: 406 ТВт/ч
Это 210 ГВт построенной мощности ветрогенераторов.
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1k
Sergei Ogarkov Час назад
Интересно еще увидеть цифры потерь при доставке электроэнергии из этих жопеней до конечного потребителя и стоимость техобслуживания десятков тысяч движущихся агрегатов в условиях песчаных бурь, вот тогда и имеет смысл сравнивать.
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107
776166 2 часа назад
Погуглите подробные обзоры энергетики или посмотрите видосики на русском ютьюбе. Там говорят, что нет единого хорошего типа получения энергии. Т.е. в будущем не будет только таких или только таких типов энергетики, будет гибридная система.
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1k
карлсон 776166 Час назад
можно подумать сейчас она не гибридная. Как вы думаете зачем нужна Единая Энергосистема?
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9k
Bill 2 часа назад
Покажите мне на карте Европы участок никому не нужной земли, которую видно из космоса. Чтобы туда можно было подъехать по дороге. И чтобы рядом был какой-нибудь приличный потребитель электроэнергии. И чтобы его не пересекали пути миграции птиц.
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26k
parallax Bill Час назад
Ммодно подумать, что для строительства АЭС там ненужная земля есть
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748
Карл Такойто 2 часа назад
Многие страны сейчас развивают ветряную энергетику,в основном те кто импортирует углеводороды. Это круто и для экологии и для самих государств. Сырьевые страны вроде России по понятным причинам этим не занимаются,для них это вообще больная тема,ведь чем больше ветряной и прочей альтернативной энергетики тем меньше у них покупают нефти и газа. Нефтяная эпоха потихонечку уходит,электромобилей и ветряков в мире с каждым годом все больше и эта тенденция только нарастает,совсем естественно от нефти не откажутся но и 100$ за баррель она стоить уже никогда не будет,ведь ее с каждым годом все меньше в мире потребляют,да и сланцевая нефть не даст цене взлететь до этих величин. Поэтому перспективы для стран которые привыкли сидеть на трубе,мягко говоря не очень
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1k
Sergei Ogarkov Карл Такойто Час назад
Доля возобновляемой электроэнергии в Европе около 10%. И это не потому, что не хотят, а просто не выгодно. Интересно погуглить стоимость техобслуживания ветряков, как станет понятно, что проще и экологичнее сжигать газ. Пока не придумают революционно новый способ выработки, все это больше похоже на искусственные способы заставить автопроизводителей слезть с двигателей внутреннего сгорания и перезапустить рост потребительского спроса на авто, который в последнее десятилетие упал до неприличных значений. Что касается России, тут согласен, в ближайшие годы госкомпаниям придется менять структуру экспорта.
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748
Карл Такойто Sergei Ogarkov Час назад
Выгодно не выгодно это вопрос десятый,в Европе энергетическая независимость это вопрос политики,и цена тут второстепенна(все равно они вложенные бабки отобьют просто подняв цены на своем внутреннем рынке,зато эти бабки не уйдут в третьи страны а останутся внутри Евросоюза,поэтому вопрос выгоды здесь тоже относителен)Они и сейчас продолжают развивать альтернативную энергетику на эти проекты Евросоюз тратит десятки миллиардов евро ежегодно. А насчёт России-менять структуру экспорта,вы действительно в это верите?
На дворе 2020 год,они разве что то сделали на экспорт?
Ну помимо экспорта сырья и все что с ним связанно. Все эти Сколково,Роснано и т.д. это же одно бла-бла и распил бабла,они даже долбаный самолёт нормально не смогли построить,что даже те немногие зарубежные компании которые купили этот Сухой Суперджет ,сто раз обплевались и в итоге отказались от него)) Поэтому ждать от них изменения структуры экспорта это по меньшей мере наивно)
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4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Тут уже много говорили про плюсы и минусы разных электростанций.

Но у ветряков его один глобальнейший минус! Стоимость произведенной ими электроэнергии в разы больше чем у АЭС, ГЭС и и даже ТЭС. Почему? Высоки расходы на строительство и, еще больше, на обслуживание и управление.

К тому же они занимают в сотни раз больше места и выдают энергию не столько надо и когда надо, а тогда дует ветер. Причём как слабый, так и сильный может остановить все ветряки. И 7 ГигоВатт она может выдать только теоретически и иногда. А в среднем в разы меньше. В общем, как считаю лично я, ветряки имеют право на жизнь только там, гед трудно и невыгодно использовать другие источники. И где есть возможность аккумулировать энергию. А стрительстно грандиозных ветряков - дикая глупость. Впрочем. китайцы периодически страдают подобными "гигансткими" проектами. То чугуна больше всех пытаются выплавить на подворьях крестьян, то воробьёв уничтожить, а потом завозитьто то города - миллионники построить тем, где они нафиг не нужны и где десяток тысяч живёт всего, а остальное стоит и разваливается. Им не привыкать.

Маленький пример. В Крыму десятилетия (ещё при украх) пфтались развивать ветряки и всякие там солнечные паленели ставили. И сколько дают те "ВЭС) и СЭС? Их вкелад даже не учитывается в балансе! Потому, что там и так мощность не велика, так и половина мощностей то в ремонте. то в простое. ОТ ветер не тот, то солнце слабо светит... ветряки в крыму разве туристов развекают. А занимают кучу квадратных километров! А вот суслики всякие и птицы не в восторге от того, что на землях заповедников и заказников, как на замаде (Тарханн) или на востоке Крыма, эта хрень стоит, и мешает им жить. на чей момент половина ветп\ряков просот не в рабочем состоянии, не смотря на то, что их периодически кремонтируют и обслуживают. Зачем? Мне слабо понятно.
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1k
карлсон Андрей Крылов Час назад
Наконец то глас разума среди кучи зеленых идиотов
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11k
Killgrave 2 часа назад
"Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС"
"...текущая мощность ветропарка Ганьсу составляет 7,96 гигаватт."
Ленинградская АЭС (Сосновый Бор) - установленная мощность 4,2 гигаватт.
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карлсон Killgrave Час назад
не спорьте с аффтарам. Он в инете почитал
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4k
Arts Sitnikov карлсон 44 минуты назад
То же погуглил..)) комплекс к 20 году должен выйти на 20 ГВт... 4 ЛАЭС ни как не десяток
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10k
Онотолей 2 часа назад
Все эти ветряки и солнечные панели не являются полноценными электростанциями потому как зависят от погоды.Единственный перспективный источник энергии в будущем это ядерный синтез.
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26k
parallax Онотолей Час назад
СЯС - это пока что добрая мечта. А ветряки, вполне реальный источник энергии.
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1k
Jorr 2 часа назад
А в год она сколько выдаёт?
Вот например Балаковская АЭС в год выдаёт 30 миллиардов кВт ч электроэнергии.
Потому что стабильно работает 24/7.
А ветряная станция работает пока ветер дует. А когда дует слишком сильно или слабо - вообще не работает.
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424
laptignu 2 часа назад
Ветряные электростанции, как и солнечные, никогда полностью не заменят АЭС. Хотя бы потому что они занимают большие территории, которые в перспективе станут более ценными. Они также имеют ряд других недостатков: шум, опасность для летательных аппаратов и птиц и т.д.
Но могут послужить неплохим дополнением, там, где они возможны.
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26k
parallax laptignu Час назад
Ну у ГЭС например, минусов тоже хоть отбавляй. Но ведь продолжают строить.
Для ветряков места на планете хватает. Шельфовая зона, горы, пустыни.
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4k
Wadim 2 часа назад
Ага, не забудьте ещё написать стоимость обслуги всей этой бодяги.
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206
im240 2 часа назад
молодцы
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16k
ПаганецЪ 3 часа назад
(С)...заменяющий собой десяток АЭС ...(/С)
Какой-нибудь сталеплавильный заводик пробовали запитать от этого "мега-заменителя"?
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650
Николай Иванов 3 часа назад
Насколько я понимаю это расчётная цифра и у ветряков она весьма сильно плавает. Сугубо имхо
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5k
Maxo Николай Иванов 2 часа назад
Тут вот тоже ошиблись... в пару раз. - Насчитали ~150 кВтч в год получили.... ~80 В декабре 2016 года во Франции появилась дорога, покрытая солнечными батареями. Километровый участок, получивший название Wattway, был создан строительной компанией Colas, входящей в телекоммуникационную группу Bouygues. Планировалось, что небольшой городок Турувр-о-Перх в Нормандии будет полностью питаться электричеством от дороги ожидалось, что солнечные панели обеспечат 150 тысяч кВт-ч энергии в год (790 кВт-ч ежедневно). Но в итоге всё оказалось не так, как хотелось бы авторам проекта, сообщает Le Monde. Основной проблемой стал выбор места для размещения 2800 солнечных панелей. В ближайшем к дороге крупном городе Кане всего 44 безоблачных дня в году. Плюс солнечные батареи часто оказывались под слоем опавших листьев и другой грязи, поэтому за год было получено около 80 тысяч кВт-ч энергии для 5000 домов. Другой трудностью стала низкая надёжность самих батарей. В Colas заявляли, что они выдержат даже 18-колёсные грузовые автопоезда, но сельхозтехника быстро разбила покрытие к весне 2018 года 90 м дороги были демонтированы, поскольку
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