"Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС"

Для сравнения, запущенный в 2011 году в Иране энергоблок ВВЭР-1000/446 имеет мощность 1 гигаватт. Тогда как текущая мощность ветропарка Ганьсу составляет 7,96 гигаватт. В настоящее время строят новые ветряки. В скором времени мощность ветропарка Ганьсу превысит 20 гигаватт. Уже к концу этого года ветропарк Ганьсу станет крупнейшей на планете электростанцией, на которой энергию получают от ветра.